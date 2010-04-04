Pharaoh Gold wurde sorgfältig für den effektiven Handel mit Gold und anderen Währungswerten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung der Risiken und der Erhöhung der potenziellen Gewinne liegt. Der Handel erfolgt durch schwebende Aufträge in Richtung des Trends.

Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller





Der Advisor ist in der Lage, sich an die sich ständig ändernde Marktdynamik anzupassen, indem er statistisch signifikante Preismuster mit einem hohen Grad an Vorhersagegenauigkeit identifiziert. So können Sie die optimalen Zeitpunkte für die Eröffnung und Schließung von Positionen bestimmen und ein maximales Gewinnpotenzial anstreben. Ihr langfristiger finanzieller Erfolg hat für uns Priorität, daher ist der Berater mit fortschrittlichen Einlagensicherungsmechanismen ausgestattet. Mit fortschrittlichen Risikomanagement-Algorithmen und anpassbaren Slippage-Parametern werden potenzielle Verluste minimiert und Ihr Kapital geschützt.



Hauptmerkmale Pharaoh Gold:



Bewährte Preisbewegungsmuster: Identifizieren Sie statistisch signifikante Preismuster, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.



Anpassungsfähigkeit: Aktualisiert ständig Algorithmen auf der Grundlage aktueller Daten, um sich an Marktveränderungen anzupassen und neue Chancen zu nutzen.



Beständige Profitabilität: Liefert konsistente und gewinnbringende Ergebnisse bei einer Vielzahl von Marktbedingungen.



Robuster Kontoschutz: Minimiert Drawdowns und schützt das Kapital mit fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen.



Vielseitigkeit: Geeignet sowohl für professionelle Händler als auch für Privatanleger, die langfristigen Erfolg anstreben.



Vorteile von Pharaoh Gold:



Hohe Handelspräzision: Führt Trades mit hoher Genauigkeit aus, erhöht die Handelseffizienz und das Gewinnpotenzial.



Wettbewerbsvorteil: Bietet Händlern die Werkzeuge, um sich sicher auf dem Markt zu bewegen und beständige Ergebnisse zu erzielen.



Risikominderung: Minimiert die Auswirkungen von Drawdowns und schützt das Kapital durch effektives Risikomanagement.



Vertrauen in den Handel: Ermöglicht es Händlern, mit einem klaren Verständnis und einer klaren Strategie in den Markt einzusteigen.



Unabhängig von Ihrer Handelserfahrung gibt Ihnen Pharaoh Gold die Möglichkeit, selbstbewusst zu handeln, Trades präzise auszuführen und Ihre finanziellen Ziele konsequent zu erreichen. Eine einzigartige Kombination aus KI-Technologien, bewährten Handelsstrategien und fortschrittlichem Kontoschutz ermöglicht es Händlern, beständigen Erfolg zu erzielen und sich sicher auf dem Markt zu bewegen.



Empfehlungen:



Empfohlener Zeitrahmen: Jeder.



Empfohlene Backtesting-Methode: M5 + jeder Tick



Unterstützte Währungspaare: XAUUSD + beliebig



Empfohlene Einstellungen: Standardeinstellungen



Hauptmerkmale von Pharaoh Gold:



Effektive Handelslogik.



Fortgeschrittener, auf KI basierender Handelsalgorithmus.



Hochfrequenzhandel für maximale Gewinnchancen.



Vollständig automatisiert: Einstellen und vergessen.



Intelligentes Finanzmanagementsystem.



Drawdown-Schutzsystem.



Präzise Einstiegs- und Ausstiegsalgorithmen.



Spread-Schutz.



Gewinnschutzsystem.



Algorithmen zur Drawdown-Reduzierung.



Wichtiger Hinweis:



Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Es wird empfohlen, Pharaoh Gold auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie es auf einem echten Konto einsetzen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Rentabilität, und es besteht die Möglichkeit von Verlusten.