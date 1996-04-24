FVG Channel Indicator MT5

Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 5

Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator, der auf der Grundlage von ICT-Konzepten und Smart Money-Prinzipien entwickelt wurde, dient der Berechnung und Anzeige der durchschnittlichen Bandbreite von Fair Value Gaps. Durch die Darstellung eines dynamischen Preiskanals hebt dieser Indikator Schlüsselzonen hervor, die mit nicht ausgefüllten (ungemilderten) Fair Value Gaps verbunden sind, und hilft Händlern, potenzielle Umkehrbereiche zu identifizieren.

Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators

Die Spezifikationen des Fair Value Gap-Kanalindikators sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Funktionskategorie

Einzelheiten

Indikator-Kategorien

Smart Money MT5-Indikatoren
Signal & Forecast MT5-Indikatoren
ICT MT5-Indikatoren

Plattformen

MetaTrader 5

Trading-Fähigkeiten

Fortgeschrittene

Indikator-Typen

Umkehrung MT5 Indikatoren

Zeitrahmen

Multi-Timeframe MT5-Indikatoren

Handelsstil

Swing Trading MT5-Indikatoren
Scalper MT5-Indikatoren
Day Trading MT5-Indikatoren

Handelsinstrumente

Forex MT5 Indikatoren
Krypto MT5 Indikatoren
Aktien MT5 Indikatoren

FVG Channel Indikator auf einen Blick

Der FVG-Kanalindikator generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe von Pfeilmarkierungen, die auf der Interaktion des Preises mit den Kanalgrenzen basieren:

  • Wenn der Kurs unter das untere Band bricht, erscheint ein Kaufsignal, das mit einem grünen Pfeil markiert ist.
  • Wenn sich der Kurs über das obere Band bewegt, wird ein Verkaufssignal erzeugt, das durch einen roten Pfeil gekennzeichnet ist.

Beispiel für ein Kaufsignal

Auf der Grundlage des 1-Stunden-Charts von EUR/JPY erzeugt der Indikator ein Kaufsignal, das durch einen grünen Pfeil angezeigt wird.
Wie dargestellt, wird das Signal ausgelöst, wenn der Kurs die untere Begrenzung des Kanals verlässt, was auf eine potenzielle Aufwärtsumkehr hindeutet.

Aufwärtstrendanalyse mit dem FVG-Kanalindikator
Identifizierung eines Kursumkehrpunkts und Generierung eines Kaufsignals

Beispiel für ein Verkaufssignal

Auf dem GBP/USD-Chart gibt der Indikator ein Verkaufssignal im hervorgehobenen Bereich aus, der durch einen roten Pfeil dargestellt wird.
Im Anschluss an dieses Signal erlebte der Kurs eine starke Abwärtsbewegung, die die Wirksamkeit des Kanalausbruchs bestätigte.

Abwärtstrendanalyse mit dem FVG-Channel-Indikator
Identifizierung eines optimalen Verkaufseinstiegspunkts mit dem Fair Value Gap Channel

Einstellungen des Fair Value Gap-Channel-Indikators

Der FVG-Kanal-Indikator bietet anpassbare Parameter, um sich an verschiedene Handelsstrategien anzupassen:

  • Unmitigated FVG Lookback: Bestimmt die Anzahl der vorangegangenen Kerzen, die zur Identifizierung von nicht gefüllten Fair Value Gaps verwendet werden
  • Glättungslänge: Legt die Glättungsperiode des Kanals fest, um Rauschen zu reduzieren und die Klarheit zu verbessern

Übersicht der anpassbaren Parameter in den Einstellungen des FVG-Kanalindikators

Schlussfolgerung

Der FVG-Kanalindikator verwendet nicht gefüllte Fair Value Gaps, um dynamische Preiskanäle auf dem Chart zu konstruieren.
Diese Kanäle definieren obere, untere und interne Kursniveaus und schaffen so einen strukturierten Rahmen zur Identifizierung potenzieller Marktumkehrungen.

Darüber hinaus liefert der Indikator zeitnahe Kauf- und Verkaufssignale, was ihn zu einem praktischen und zuverlässigen Instrument für Händler macht, die ICT- und Smart Money-Strategien unter verschiedenen Marktbedingungen anwenden.

