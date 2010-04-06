Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4

Fast Local Trade Copier Einzel-Multi TF-Experte MT4

Der Fast Local Trade Copier Expert ist ein robustes und effizientes Tool zur sofortigen Replikation von Trades über mehrere MetaTrader 4-Konten. Ausgestattet mit einem umfassenden Floating-Control-Panel, rationalisiert es die Synchronisation und ermöglicht die Ausführung von Trades in Echtzeit zwischen verbundenen Terminals.

Mit diesem Dienstprogramm können Benutzer Handelseinträge, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie allgemeine Handelsparameter einfach und präzise von einem Konto auf ein anderes übertragen.

Spezifikationen - Fast Local Trade Copier Expert

Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen und technischen Merkmale:

Kategorie Handels-Utility Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Erfahrene Benutzer Experten-Typ Handelsausführung - Handelsabschluss Zeitrahmen Multi-Timeframe Unterstützung Handelsstil Hoch-Frequenz - Scalping - Day Trading - Swing Trading Markt Kompatibel mit allen Finanzmärkten

Überblick über den Fast Local Trade Copier Expert

Um zwei Konten zu verbinden, legen Sie das erste Terminal als Master und das zweite als Slave fest. Das Slave-Terminal kann so konfiguriert werden, dass es einem oder mehreren Master-Konten folgt, indem es deren eindeutige IDs oder Adressen eingibt. Jede Aktion, die auf dem Master-Terminal ausgeführt wird - einschließlich der Eröffnung von Geschäften und der Anpassung von Stop-Loss- oder Take-Profit-Einstellungen - wird automatisch auf dem Slave-Terminal mit präziser Ausrichtung gespiegelt.

Beispiel für einen Kaufauftrag

Auf dem GBP/USD-H1-Chart wird eine Kaufposition auf dem Master-Konto zusammen mit den vordefinierten SL- und TP-Levels ausgeführt. Diese exakten Parameter werden sofort auf das Slave-Konto kopiert, wodurch eine nahtlose Synchronisierung zwischen beiden Terminals gewährleistet wird.

Beispiel für einen Verkaufsauftrag

Auf einem BTC M30-Chart wird ein auf dem Master-Konto eingeleiteter Verkaufshandel sofort an das Slave-Konto gesendet. Alle zugehörigen Stop-Loss- und Take-Profit-Werte werden genau übertragen, um ein konsistentes Handelsmanagement zu gewährleisten.

Konfigurationsoptionen für Single & Multi Time Frame Copier

Der Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT4 bietet verschiedene anpassbare Einstellungen, die über sein schwebendes Bedienfeld zugänglich sind:

Auswahl des Modus

Master : Legt das Konto als Handelsquelle fest

Sklave : Konfiguriert das Konto für den Empfang kopierter Trades

Master-Einstellungen

Handelstage : Aktive Handelstage auswählen

Ein-Chart-Modus : Kopieren von Signalen aus einem einzelnen Chart

Modus "Alle Charts ": Erfassen von Trades aus allen Charts

Market Watch Sync : Automatischer Abgleich der Instrumente mit Market Watch

SL/TP-Weiterleitung : Übertragen und Anwenden von Stop Loss/Take Profit Levels

Slave-Einstellungen

Master 1 ID : Hinzufügen des primären Master-Kontos

Master 2 ID : Optionales sekundäres Master-Konto

Symbol Mapping Werkzeug : Anpassen von Symbolnamen, wenn sich Instrumente zwischen Brokern unterscheiden

Zusammenfassung



Der Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT4 ist ein leistungsstarkes und anpassungsfähiges Tool für Händler, die mehrere Konten verwalten. Er reduziert manuelle Fehler, unterstützt sowohl MT4- als auch MT5-Umgebungen und bietet anpassbare Einstellungen, die sich an verschiedene Handelsstrategien anpassen lassen.

Dieser Expert Advisor ist besonders wertvoll für Prop-Firmen, Vermögensverwalter und Händler, die Mirror-Trading oder Ausführungssysteme mit mehreren Konten verwenden.