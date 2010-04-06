Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4

Fast Local Trade Copier Einzel-Multi TF-Experte MT4

Der Fast Local Trade Copier Expert ist ein robustes und effizientes Tool zur sofortigen Replikation von Trades über mehrere MetaTrader 4-Konten. Ausgestattet mit einem umfassenden Floating-Control-Panel, rationalisiert es die Synchronisation und ermöglicht die Ausführung von Trades in Echtzeit zwischen verbundenen Terminals.

Mit diesem Dienstprogramm können Benutzer Handelseinträge, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie allgemeine Handelsparameter einfach und präzise von einem Konto auf ein anderes übertragen.

Spezifikationen - Fast Local Trade Copier Expert

Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen und technischen Merkmale:

Kategorie

Handels-Utility

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Erfahrene Benutzer

Experten-Typ

Handelsausführung - Handelsabschluss

Zeitrahmen

Multi-Timeframe Unterstützung

Handelsstil

Hoch-Frequenz - Scalping - Day Trading - Swing Trading

Markt

Kompatibel mit allen Finanzmärkten

Überblick über den Fast Local Trade Copier Expert

Um zwei Konten zu verbinden, legen Sie das erste Terminal als Master und das zweite als Slave fest. Das Slave-Terminal kann so konfiguriert werden, dass es einem oder mehreren Master-Konten folgt, indem es deren eindeutige IDs oder Adressen eingibt. Jede Aktion, die auf dem Master-Terminal ausgeführt wird - einschließlich der Eröffnung von Geschäften und der Anpassung von Stop-Loss- oder Take-Profit-Einstellungen - wird automatisch auf dem Slave-Terminal mit präziser Ausrichtung gespiegelt.

Beispiel für einen Kaufauftrag

Auf dem GBP/USD-H1-Chart wird eine Kaufposition auf dem Master-Konto zusammen mit den vordefinierten SL- und TP-Levels ausgeführt. Diese exakten Parameter werden sofort auf das Slave-Konto kopiert, wodurch eine nahtlose Synchronisierung zwischen beiden Terminals gewährleistet wird.

Beispiel für einen Verkaufsauftrag

Auf einem BTC M30-Chart wird ein auf dem Master-Konto eingeleiteter Verkaufshandel sofort an das Slave-Konto gesendet. Alle zugehörigen Stop-Loss- und Take-Profit-Werte werden genau übertragen, um ein konsistentes Handelsmanagement zu gewährleisten.

Konfigurationsoptionen für Single & Multi Time Frame Copier

Der Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT4 bietet verschiedene anpassbare Einstellungen, die über sein schwebendes Bedienfeld zugänglich sind:

Auswahl des Modus

  • Master: Legt das Konto als Handelsquelle fest
  • Sklave: Konfiguriert das Konto für den Empfang kopierter Trades

Master-Einstellungen

  • Handelstage: Aktive Handelstage auswählen
  • Ein-Chart-Modus: Kopieren von Signalen aus einem einzelnen Chart
  • Modus "Alle Charts": Erfassen von Trades aus allen Charts
  • Market Watch Sync: Automatischer Abgleich der Instrumente mit Market Watch
  • SL/TP-Weiterleitung: Übertragen und Anwenden von Stop Loss/Take Profit Levels

Slave-Einstellungen

  • Master 1 ID: Hinzufügen des primären Master-Kontos
  • Master 2 ID: Optionales sekundäres Master-Konto
  • Symbol Mapping Werkzeug: Anpassen von Symbolnamen, wenn sich Instrumente zwischen Brokern unterscheiden

Zusammenfassung

Der Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT4 ist ein leistungsstarkes und anpassungsfähiges Tool für Händler, die mehrere Konten verwalten. Er reduziert manuelle Fehler, unterstützt sowohl MT4- als auch MT5-Umgebungen und bietet anpassbare Einstellungen, die sich an verschiedene Handelsstrategien anpassen lassen.

Dieser Expert Advisor ist besonders wertvoll für Prop-Firmen, Vermögensverwalter und Händler, die Mirror-Trading oder Ausführungssysteme mit mehreren Konten verwenden.

Empfohlene Produkte
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilitys
Binary Options Copier Remote ist ein EA, der das Kopieren von Trades mit binären Optionen zwischen MT4-Konten auf verschiedenen Computern ermöglicht. Dies ist eine ideale Lösung für Signalanbieter, die ihren Handel mit den anderen global auf seine eigenen Regeln teilen wollen. Der Anbieter kann 10 Empfängern eine kostenlose Bonuslizenz geben. Das bedeutet, dass diese 10 Empfänger vom Anbieter kopieren können, indem sie Binary Options Receiver Free verwenden (keine Kosten). Ab dem 11. Empfänger m
VSMartin Customizable
Zhi Hua Zhou
Utilitys
Dies ist das EA-Tool "VS Martin" (VSMT), das ich entwickelt und verwendet habe. Jetzt teile ich es mit Benutzern, die es brauchen. Funktion: Automatisiert den Handel nach der vom Benutzer voreingestellten Martingale-Handelssequenz. Das Tool kann Marktveränderungen in Echtzeit überwachen und automatisch die Preise entsprechend dem eingestellten Gewinnziel anpassen, um den maximalen Gewinn zu erzielen und den Handel rechtzeitig zu beenden. Der gesamte Martingale-Ausführungsprozess erfordert kein
Statistical Arbitrage Cointegrated Pairs Trading
Naleli Jubert Matjelo
4 (1)
Experten
Dieser Roboter handelt ein Paar von zwei Symbolen auf einmal und kann daher nicht mit dem Strategietester in Metatrader 4 getestet werden. Der Grund dafür ist, dass der Strategietester in Metatrader 4 nicht in der Lage ist, das Preis-Timing für mehr als ein Symbol zur gleichen Zeit zu synchronisieren. Um diesen Roboter erfolgreich zu testen, muss man ihn in Echtzeit auf einem Demokonto laufen lassen und über Tage hinweg beobachten. Statistical Arbitrage Cointegrated Pairs Trading Robot ist ein E
Copy Master mt4
Evgenii Aksenov
5 (5)
Utilitys
Dieses Dienstprogramm ermöglicht es Ihnen, alle Transaktionen von einem Terminal mit Master-Einstellung zu anderen Terminals mit Slave-Einstellung zu kopieren Gleichzeitig können Sie auswählen, welche Paare kopiert werden sollen, die Größe der kopierten Order über mehrere Parameter festlegen. Legen Sie ein Verlustlimit für Drawdown fest oder kopieren Sie nur profitable Trades Sie können Trades von MT4 oder MT5 auf MT4 oder MT5 anderer Broker kopieren Jetzt ist es nicht schwer, die Signale ei
Max Gold Scalping EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experten
MAX GOLD SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Handelssystem für das Paar XAUUSD (Gold) – sehr sicher und mit stetigem Wachstum. Er ist einer der stabilsten EAs für Gold auf dem Markt und wurde speziell für den M5-Zeitrahmen entwickelt. MAX GOLD SCALPING EA eignet sich auch für den Handel mit Eigenhandelsfirmen und FTMO-Challenges. Verwenden Sie die Set_file für Tests und Handel: Laden Sie die XAUUSD-Set_file herunter. EA-Funktionen: – Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährliche
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Customized Copy MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Utilitys
Customized Copy ist ein visuelles Multi-Terminal Handelskopierprogramm, das Metatrader4 und Metatrader5 für das Kopieren von Trades unterstützt. Sie können EA auf 10 verschiedenen PCs/VPS aktivieren. Auf jedem PC/VPS kann auf Unlimited Terminals installieren. Spezifikationen: Echtzeit, Multi-Terminal - Multi-Account - MT4/MT5 Handelskopie (Unterstützung von über 50 Konten zur gleichen Zeit) Alle Einstellungen werden visuell eingegeben. Visuelle Anzeige und Änderung der Kopierkarte und des Ne
EquityGuardEA
Valery Sorrentino
Utilitys
DEMOVERSION HIER HERUNTERLADEN Update In Version 1.4 ist es möglich, die Höhe des Gewinns oder Verlusts in der Währung für Martingale-Trades einzustellen. Wenn Sie den Gewinn- oder Verlustwert für 0,01 Lots einstellen, wird der Expert Advisor ihn automatisch multiplizieren, wenn sich das Ausgangslot des Martingals erhöht oder verringert . youtube: https: //youtu.be/xn6TG8tyEfM **EquityGuardEA - Equity Management Expert Advisor** EquityGuardEA ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), d
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern. Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psycholog
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Handel mit Experten ist der beste Weg, um am Devisenmarkt zu gewinnen! Hier ist unser zweiter Expert Advisor, den Sie einstellen und vergessen können! Zeitrahmen: M1 Alle Währungspaare funktionieren perfekt mit dem EA Kontotyp: Alle (Wenn Hedging nicht erlaubt ist, deaktivieren Sie bitte entweder Verkaufen oder Kaufen) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Ha
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Semi Auto OTE Plus
Jonathan Luu
Utilitys
Dies ist ein halbautomatischer OTE EA, der auf den freien Lehren von ICT basiert. Eine der größten Herausforderungen im Handel ist die Ausführung und Verwaltung von Trades. Nach der Analyse der Charts, zeichnen Sie eine OTE Fibonacci und schalten Sie den EA. Er wird automatisch Aufträge auf der Grundlage des Fibonacci-Niveaus Ihrer Platzierung ausführen und alle offenen Positionen schützen, wenn Sie im Gewinn sind. Bitte lesen Sie die Dokumentation, die diesem Produkt beiliegt. *PLUS VERSION EN
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
EA Paradise
Mohsen Ajalloueian
Experten
Paradise ist eine vollautomatische EA entwickelt, um EURUSD H1 nur Handel . Es basiert auf gleitenden Durchschnitt strategy. Expert zeigte gute Ergebnisse in 2010-2020 Zeitraum. nur ecn Konten. Mindesteinlage: 500 $ Verwenden Sie nur EURUSD H1. Standardeinstellung. Einige Einstellungen: Fast MA - Einstellungen für den angeschlossenen Moving Average Indikator: Zeitraum, Verschiebung, MA-Methode. Es wird der Gleitende Durchschnitt verwendet, der im MetaTrader 4 Terminal enthalten ist. Slow MA - Ei
FXA Trade Copier Pro
FX AutoTrader
1 (1)
Utilitys
FXA LTC ist ein Handelskopierer für MT4-Terminals. Dies ist ein fantastisches Werkzeug, um Trades von einem MT4-Terminal auf viele andere zu kopieren, die auf demselben PC/VPS laufen. Es ist extrem einfach einzurichten, mit minimalen Einstellungen können Sie Trades in wenigen Minuten kopieren. FXA LTC eignet sich auch für Broker, die unterschiedliche Symbolnamen verwenden. FXA LTC kopiert Trades in 0,5 Sekunden oder weniger. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur auf Live-Charts funktionier
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Monitoring Expert Advisor MQL4
Andrea Franzoi
Utilitys
Beschreibung des Indikators Monitoring_ExpertAdvisor+Balance_Equity: Monitoring Expert Advisor ist ein Indikator, der Ihr MT4-Konto analysiert, indem er die archivierten Operationsdaten in der Orderhistorie auswertet. Es genügt, ihn mit einem beliebigen offenen und leeren Grafikfenster zu verbinden. Die Aufträge in der Kontodatenbank werden durch den Indikator ihrer MagicNumber identifiziert und in Gruppen auf der Grundlage ihrer Strategie (Expert Advisor) unterteilt, um die komplexe Effizienz z
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Experten
Sie können die tatsächliche Leistung Ihres Kontos auch hier verfolgen: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 Ich habe dieses Konto am 2. Dezember 2025 eröffnet. Bitte verfolgen Sie, wie es sich von hier aus entwickelt - Ich freue mich darauf, seine Fortschritte mit Ihnen zu teilen. Produktbeschreibung Dieser EA ist nicht übermäßig auf Backtests ausgerichtet . Es ist mit einem starken Fokus auf langfristige Stabilität und realistische, praktische Betrieb , anstatt jagen perfekte historisch
TrailingStop 4
Andrej Nikitin
4.83 (6)
Utilitys
Der Expert Advisor ändert die für das Instrument des aktuellen Charts geöffnete Stop-Loss-Orderposition auf der Grundlage von Indikatorwerten. Verwendet die Indikatoren Parabolic SAR , NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) , Moving Average oder linearer Regressionskanal. Umschaltbare Modi: Trailing-Stop nur, wenn im Gewinn; Trailing-Stop nur nach dem Preis; Bei jedem Teak oder bei gebildeten Bars; Trailing für jeden Auftrag einzeln oder für eine Gesamtposition. Verfügt über die Option "versteckte
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Experten
Das System verwendet Fibo-Levels. Neben den grundlegenden Fibo-Levels (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;) bietet der EA auch benutzerdefinierte Levels (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Sie können entscheiden, ab welchen Levels gehandelt werden soll. Handelsbeispiel: Wenn sich der Markt im Aufwärtstrend befindet und der Preis bis zu den Levels zurückgeht (wie wir uns erinnern, wählen wir die Levels selbst aus), eröffnet der EA Kaufaufträge. Das Gegenteil ist der Fall bei Verkaufsaufträgen. Der EA kann in d
PriceA GOLD
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experten
Gemeinsame Preisaktion verwenden. Handel auf Basis der ausgewählten Stunde. Empfohlen für GOLD, kann aber auch für andere Instrumente ausgeführt und getestet werden. Automatische Verlustbegrenzung und Gegenhandel bei fehlgeschlagener Preisaktion. Automatische Losberechnung nach Verlust. (Handel, der von EA mit derselben magischen Zahl eröffnet wurde). Lot-Berechnung basierend auf Verlust & Zielgewinn in ($). In der Lage zu setzen insgesamt Gegenhandel. (Empfohlen 3x) Der Gegenhandel wird vor de
Enthiran Master CopyTrader MT4 EA
Orifox Technologies Private Limited
Utilitys
Enthiran CopyTrader für MT4 - Master Trade Copier Spiegeln Sie Trades über mehrere Konten hinweg mit Präzision und Geschwindigkeit Enthiran CopyTrader ist ein leistungsstarker MT4 Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, Trades von einem MetaTrader 4-Konto (Master) auf ein oder mehrere Konten (Slaves) zu replizieren , und zwar mit vollständiger Kontrolle über Handelsgröße, Symbolzuordnung und Ausführungsgeschwindigkeit. Ganz gleich, ob Sie Anlegerkonten, Signaldienste oder Prop-Firm-Strategie
Scalper EA m1
Roman Lomaev
Experten
Der Berater ist ein Scalper, der für den Einsatz im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Scalping ist eine Strategie, bei der Trades innerhalb kurzer Zeit eröffnet und geschlossen werden, oft mit dem Ziel, Gewinne aus kleinen Preisschwankungen zu erzielen. Empfehlungen zur Verwendung: Broker:   Wählen Sie einen Broker mit schneller Orderausführung. Dies ist entscheidend für Scalping. Tests:   Testen Sie den Berater vor der Verwendung auf einem Live-Konto auf einem Demo-Konto oder im Strategietester (
EA Dark Magic MT4
Reni
1 (1)
Experten
Anforderungen Absicherungskonto! EA funktioniert mit allen Brokerage-Konditionen EA sollte auf einem VPS kontinuierlich laufen Informationen Arbeitssymbol EUR, USD, GBP, GOLD, jedes Paar Arbeitszeitrahmen: M15/M30/H1 Mindesteinlage: $500 (1 Paar) Mindesthebel 1:500 MM = TRUE (Automatische Lot-Berechnung nach Ihrem Risiko) MM = FALSE (Keine automatische Losberechnung) Risiko = Risiko % funktioniert, wenn Ihr Auto Lot True ist Lot Size= Wenn MM auf False steht, funktioniert Ihr manuelles
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Experten
HSS PRO PRICE ACTION EA – ein hervorragendes Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Analyse! Dieser Expert Advisor ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. Er ist sofort einsatzbereit! Acht Set-Dateien für acht verschiedene Währungspaare stehen zur Verfügung. Die Handelsidee basiert auf den bekannten und wirkungsvollen Price-Action-Mustern Hammer und Shooting Star, kombiniert mit Trend- und Scalping-Techniken. Der EA arbeitet im H1-Zeitrahmen während der EU- u
Position Multiplier
Marton Papp
Utilitys
Mit diesem Produkt, können Sie - Signale oder Positionen kopieren, wenn dieser Experte auf demselben Konto ausgeführt wird, die Kopien erscheinen neben den Originalen. - Die Losgröße kann multipliziert werden... die kopierte Position kann ein Vielfaches der ursprünglichen Position haben. -Schließen Sie alle Positionen, wenn das Eigenkapital unter ein bestimmtes Niveau fällt. -Kopieren einer Position nur, wenn der Gewinn der Position über einem bestimmten Wert liegt -Festlegen, ob Take Profit ode
Auto Gold Strategy
Thi Tra Mi Duong
Experten
Der Goldmarkt mit seiner hohen Volatilität bietet immer viele Handelsmöglichkeiten. Wir erforschen und entwickeln kontinuierlich einzigartige Handelsstrategien für Gold und fassen sie in EA Auto Gold Strategy zusammen. Dies ist ein automatischer Handelsroboter ausschließlich für den Goldmarkt, es ist programmiert, um 3 Handelsstrategien zu integrieren, jede Strategie ist eine andere Reihe von Signal-Logik-Regeln. Sie können mit den Strategien experimentieren und Ihren Favoriten im Einstellungsfe
KJ Grid MT4
Kevin James Van Driesten
Experten
KJ Grid MT 4 ist ein Trading Expert Advisor (EA), der für den Grid-Handel entwickelt wurde, bei dem Positionen in einem Grid-Muster eröffnet werden. Das bedeutet, dass der erste Trade im Zyklus eröffnet wird und weitere Trades in Preislückenintervallen eröffnet werden, wenn sich der Preis in diese Richtung bewegt. Diese Positionen werden entsprechend der gewählten Schließungsoption geschlossen, im Allgemeinen mit Gewinn. Die Anzahl der Positionen, ihre Losgrößen und der Abstand in Punkten zwisch
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitys
Der fortschrittlichste Nachrichtenfilter auf dem MQL-Markt - kostenlose Demo verfügbar Take a Break hat sich von einem einfachen Nachrichtenfilter zu einer umfassenden Kontosicherungslösung entwickelt. Er unterbricht nahtlos alle anderen Expert Advisors während Nachrichtenereignissen oder basierend auf Ihren benutzerdefinierten Filtern, während er gleichzeitig Ihre EA-Einstellungen schützt - er stellt sie automatisch wieder her, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, damit Sie völlig beruhigt
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT4 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. Berate
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4! Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken. Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Exp
Weitere Produkte dieses Autors
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert. Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie dire
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5 Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren. Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Sto
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes. Die
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL-Rechner-Indikator für MT4 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter: Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verka
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator MT4 Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein praktisches Tool, das Händlern hilft, ihre Trades effizient zu verwalten, indem es Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL) definiert und gleichzeitig automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R/R) für jeden Trade berechnet. Der Indikator verfügt über ein Management-Panel , in dem Händler TP-, SL- und R/R-Werte leicht anpassen können. Auf dem Chart werden die TP- und SL-Werte visuell als grün
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 In der Welt des Handels ist das Erkennen von Preisungleichgewichten und wahrscheinlichen Handelsgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Der Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, solche Gelegenheiten präzise zu erkennen. Ein FVG stellt eine Marktlücke dar, die auftritt, wenn sich der Preis stark bewegt und einen Bereich hinterlässt, in dem Angebot und Nachfrage nicht mehr im Gleich
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Risiko-Ertrags-Verhältnis Multiple Orders MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 ist ein spezieller MetaTrader 4-Indikator, der Händlern hilft, das Verhältnis zwischen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in Echtzeit zu überwachen. Wenn ein Handel in MT4 mit definiertem SL und TP eröffnet wird, berechnet dieses Tool den Abstand zwischen diesen Niveaus im Verhältnis zum Einstiegskurs und zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der oberen linken Ecke des Charts an. Diese Funktion ist besonders
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
ZigZag-Indikator für MetaTrader 4 Der ZigZag-Indikator in MetaTrader 4 wird häufig verwendet, um signifikante Hochs und Tiefs - sogenannte Pivot-Punkte - direkt auf dem Kursdiagramm zu identifizieren. Durch die Markierung von Major und Minor Pivots hilft er Händlern, potenzielle Umkehrzonen zu erkennen und die allgemeine Marktstruktur zu verstehen. Jeder Drehpunkt ist als HH, HL, LH oder LL gekennzeichnet, was es einfacher macht, vorherrschende Trends sowie kurzfristige Kursbewegungen zu erkenne
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Orderblock-Indikator für ICT und Smart Money Trading im MT4 Der Orderblock-Indikator ist ein wichtiges Instrument für Händler, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money-Konzepte auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform verwenden. Dieser Indikator hebt wichtige Preiszonen hervor, in denen institutionelle Orders wahrscheinlich positioniert sind, und hilft Händlern, potenzielle Umkehrpunkte und starke Reaktionsniveaus zu erkennen. Bullische Orderblöcke werden in grüner Farbe angezeigt, während bäri
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT4 Der BOS-CHOCH Marktstrukturindikator ist ein ICT-inspiriertes Tool, das für den MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern, die ICT-Methoden folgen, zu helfen, Verschiebungen sowohl in dominanten als auch in sekundären Markttrends zu erkennen. Durch das Aufspüren von Strukturbrüchen und Veränderungen im Marktcharakter verbessert dieser Indikator die technische Analyse und unterstützt genauere Handelsentscheidungen. Marktstrukturi
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Handelsassistent Experte TF MT4 Der Trade Management Assistant ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Kapitalallokation zu optimieren und die Risikokontrolle innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform zu stärken. Dieser EA bietet ein intuitives Bedienfeld auf dem Bildschirm, das eine reibungslose Handelsausführung, ein verbessertes Risikomanagement und eine effiziente Kapitalverteilung ermöglicht. Darüber hinaus enthält er wichtige automatisierte Funktionen wie die
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator MetaTrader 4 Der Refined Order Block (OBR)-Indikator ist ein spezielles Tool für Händler, die ICT- und Smart Money (SMC) -Methoden auf der MetaTrader 4 (MT4)- Plattform verfolgen. Dieser Indikator hebt bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun hervor und hilft Händlern, kritische Marktzonen zu identifizieren. Orderblockregionen sind wichtige Preisbereiche, in denen bedeutende institutionelle Aufträge die Wahrscheinlichkeit von Trendumkehru
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Easy Trade Panel Experte für MT4 Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Tool zur Vereinfachung und Verbesserung des Risiko- und Kapitalmanagements im MetaTrader 4 . Dieser Expert Advisor verfügt über eine intuitive, professionelle Benutzeroberfläche, die Händlern hilft, ihre Aufträge sowohl mit grundlegenden als auch mit erweiterten Funktionen zu verwalten. Mit diesem Tool können Händler Stop-Loss- und Take-Profit-Levels feinabstimmen, Gewinne schützen und unnötige Risiken reduzieren. Easy Trad
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 4 Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein leistungsstarkes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 4, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiege verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Mit diesem Expert Advisor können Händler ihre Handelsstrategie optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsvolumen und geplante Ausführungszeiten für maximale Effizienz definieren. Spezifikat
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern. Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psycholog
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 4 Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ICT- und Smart Money-Methoden verfolgen. Er bietet eine vollständige Suite von ICT-Komponenten - einschließlich Orderblöcken, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcken, Marktstrukturelementen und Kill Zones - über ein intuitives, einfach zu bedienendes Bedienfeld. Dieser Indikator ermöglicht es ICT-basierten Händlern, diese Kon
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung. Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanageme
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 ist eine vollständig spezialisierte Lösung, die für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine professionelle Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten benötigen. Sie ermöglicht Forex-Händlern eine präzise Verwaltung von Risiko und Positionsgröße und unterstützt den Kapitalschutz und die langfristige Konsistenz. Das System ist als modularer, symbolübergreifender Expert Advis
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Price Action Trading Box Manager Expert für MT4 Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein fortschrittliches Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und Teile ihrer Handelsausführung und -überwachung rationalisieren möchten. Dieser Expert Advisor zeigt mehrere Price Action-Formationen in einem speziellen Dashboard in einem einfachen Listenformat an. Durch die Auswahl eines beliebigen Musters aus der Liste können Händler sofort eine Handelszone (Box) auf dem Diagr
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Smart Money-Konzepte Expert MT4 Der Smart Money Concepts Expert MT4 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money-Elemente direkt in Ihrem Chart anzuzeigen. Dieses Expertentool enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit verschiedener analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturmerkmal, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann. Smart Mone
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4 Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes und vollautomatisches Tool für MetaTrader 4 , das entwickelt wurde, um Trades schnell und präzise von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten zu kopieren. Dieser EA ist ideal für Trader, die mehrere Konten verwalten, da er die Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ohne Fehler und mit minimaler Verzögerung ermöglicht. Tabelle des Trade Copier TF Master Expert Advisor
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 4 Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der ICT-Methodik und des Smart Money-Konzepts entwickelt. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Spanne der Fair Value Gaps und zeigt sie als dynamischen Preiskanal an, der es Händlern ermöglicht, Schlüsselzonen zu identifizieren, die mit ungeschlossenen (ungemilderten) Fair Value Gaps zusammenhängen. Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators Die Spezifikation
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD . Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren. Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator für MetaTrader 4 Der Pro BTB Strategie-Indikator , der auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt wurde, ist speziell für die Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) konzipiert. Durch die Verwendung fortschrittlicher interner Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Marktbewegungen, die als Preisspitzen bekannt sind. Nach der Analyse des Preisverhaltens identifiziert er potenzielle Marktumkehr
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 4 Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Basis von Spike-Erkennung , der Unicorn-Handelsmethodik und Poursamadis eigenen Regeln entwickelt wurde und exklusiv für die MetaTrader 4 (MT4) Plattform konzipiert ist. Durch die Kombination von fortschrittlicher Preisaktionsanalyse , Breaker-Block-Strukturen und Fair-Value-Gaps (FVG) identifiziert dieser Roboter Handelsmöglichkeiten mit geringem Ri
Venom ICT Model Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Venom ICT Modell-Indikator für MetaTrader 4 Der Venom ICT Model Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage von drei zentralen Marktkonzepten entwickelt: Liquidität, Zeit und Preis . Er folgt der Venom Strategie innerhalb der ICT (Inner Circle Trader) Methodik. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von hochwahrscheinlichen Handelsgelegenheiten durch die Analyse von Liquiditätsschwankungen und strukturellen Verschiebungen während der wichtigsten Handelssitzung des Tage
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension