WPR with 2 Moving Averages MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator „WPR mit 2 gleitenden Durchschnitten“ für MT5, ohne Nachzeichnen.
- Der WPR ist einer der besten Oszillatoren für Scalping.
- Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ zeigt die schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators an.
- Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen.
- Die Konfiguration des Indikators über Parameter ist sehr einfach und er kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
- Die Kauf- und Verkaufs-Einstiegsbedingungen sind in den Abbildungen dargestellt.
- Mit PC- und Mobilwarnungen bei WPR MAs-Kreuzungen.
Beispiel für Kauf-Signalbedingungen:
(1) - Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt und der WPR-Wert unter -50 liegt: Kaufposition eröffnen.
(2) - Sobald der WPR-Wert im überkauften Bereich über -20 liegt: Kaufposition schließen.
Beispiel für Verkaufs-Signalbedingungen:
(1) - Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt nach unten kreuzt und der WPR-Wert über -50 liegt: Verkaufsposition eröffnen.
(2) – Sobald der WPR-Wert im überverkauften Bereich unter -80 liegt: Verkaufsposition schließen.
