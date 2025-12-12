Loss-Cut- & Break-Even-Risiko-Monitor für Averaging-Trader (MT5)

RED ZONE Monitor ist ein Risikomanagement-Indikator für Trader, die

Mittelwertbildung, Scaling-in oder mehrere offene Positionen nutzen.

Er zeigt visuell an:

Die Risikozone für die Verlustbegrenzung (Liquidation)

Der Break-Even-Preis

Basierend auf den aktuellen offenen Positionen, Lots und Margin-Bedingungen

Dieser Indikator liefert keine Einstiegssignale.

Er verspricht keine Gewinne.

Er zeigt an , wo Ihr Konto tatsächlich scheitert, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt.

Was RED ZONE Monitor macht

Kombiniert mehrere offene Positionen (einschließlich Mittelwertbildung)

Berechnet die Liquidationsrisikozone auf der Grundlage des Margin-Levels

Zeigt die ROTE ZONE direkt auf dem Chart an

Zeigt den Break-Even-Preis für die aktuelle Position an

Wird dynamisch aktualisiert, wenn Positionen hinzugefügt oder reduziert werden

Sie können sofort sehen:

Wie nah Sie an der Zwangsliquidation sind

wo die Erholung (Break-even) tatsächlich liegt

ob eine weitere Mittelwertbildung noch sinnvoll ist

Wesentliche Merkmale

✅ Visualisierung der RED ZONE (Verlust-Risiko-Zone)

✅ Anzeige der Break-even-Preislinie

✅ Unterstützt mehrere Positionen / Mittelwertbildung

✅ Benutzeranpassbare Margin-Einstellungen

✅ Sauberes, minimales Diagrammdesign

✅ Keine Signale, keine Vorhersagen, kein Repainting

Margin-Level-Einstellungen

Margin-Level ist vollständig konfigurierbar

Kann an die Stop-Out-Regeln Ihres Brokers angepasst werden

Funktioniert mit verschiedenen Leverage- und Broker-Konditionen

Dadurch wird sichergestellt, dass das angezeigte Risiko Ihre reale Handelsumgebung widerspiegelt.

Für wen ist das?

Händler, die Mittelwertbildung oder Grid-Style-Entries verwenden

Händler, die mehrere gleichzeitige Positionen halten

Händler, die das Risiko erkennen wollen , bevor es unumkehrbar wird

Erfahrene Trader, die eine visuelle Risikobestätigung bevorzugen

Für wen dies NICHT geeignet ist

❌ Signalsuchende

❌ Automatisierte Handelssysteme

❌ Werkzeuge mit garantiertem Gewinn

RED ZONE Monitor zeigt die Realität, nicht die Prognosen.

Demo Version

Eine Demoversion ist verfügbar.

Die wichtigsten visuellen Funktionen sind aktiviert.

Einige Funktionen sind in der Demoversion eingeschränkt

Verwenden Sie die Demoversion, um das Verhalten mit Ihrem Broker und Ihren Symbolen zu bestätigen.

Plattform

✅ MetaTrader 5 (MT5)

MT4-Version in zukünftigen Updates geplant

Anmerkungen

Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, dem Leverage und den Margin-Regeln ab.

Überprüfen Sie immer die Angaben Ihres Brokers

Das Risikomanagement bleibt in der Verantwortung des Händlers

Zusammenfassung

RED ZONE Monitor beantwortet eine entscheidende Frage:

"Wenn sich der Preis gegen mich entwickelt, wo verliere ich dann eigentlich alles?"

Wenn Sie Positionen im Durchschnitt eingehen,

ist dies die Linie, die Sie niemals ignorieren sollten.