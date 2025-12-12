Red Zone Monitor

RED ZONE Monitor

Loss-Cut- & Break-Even-Risiko-Monitor für Averaging-Trader (MT5)

RED ZONE Monitor ist ein Risikomanagement-Indikator für Trader, die
Mittelwertbildung, Scaling-in oder mehrere offene Positionen nutzen.

Er zeigt visuell an:

  • Die Risikozone für die Verlustbegrenzung (Liquidation)

  • Der Break-Even-Preis

  • Basierend auf den aktuellen offenen Positionen, Lots und Margin-Bedingungen

Dieser Indikator liefert keine Einstiegssignale.
Er verspricht keine Gewinne.

Er zeigt an , wo Ihr Konto tatsächlich scheitert, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt.

Was RED ZONE Monitor macht

  • Kombiniert mehrere offene Positionen (einschließlich Mittelwertbildung)

  • Berechnet die Liquidationsrisikozone auf der Grundlage des Margin-Levels

  • Zeigt die ROTE ZONE direkt auf dem Chart an

  • Zeigt den Break-Even-Preis für die aktuelle Position an

  • Wird dynamisch aktualisiert, wenn Positionen hinzugefügt oder reduziert werden

Sie können sofort sehen:

  • Wie nah Sie an der Zwangsliquidation sind

  • wo die Erholung (Break-even) tatsächlich liegt

  • ob eine weitere Mittelwertbildung noch sinnvoll ist

Wesentliche Merkmale

  • ✅ Visualisierung der RED ZONE (Verlust-Risiko-Zone)

  • ✅ Anzeige der Break-even-Preislinie

  • ✅ Unterstützt mehrere Positionen / Mittelwertbildung

  • Benutzeranpassbare Margin-Einstellungen

  • ✅ Sauberes, minimales Diagrammdesign

  • ✅ Keine Signale, keine Vorhersagen, kein Repainting

Margin-Level-Einstellungen

  • Margin-Level ist vollständig konfigurierbar

  • Kann an die Stop-Out-Regeln Ihres Brokers angepasst werden

  • Funktioniert mit verschiedenen Leverage- und Broker-Konditionen

Dadurch wird sichergestellt, dass das angezeigte Risiko Ihre reale Handelsumgebung widerspiegelt.

Für wen ist das?

  • Händler, die Mittelwertbildung oder Grid-Style-Entries verwenden

  • Händler, die mehrere gleichzeitige Positionen halten

  • Händler, die das Risiko erkennen wollen , bevor es unumkehrbar wird

  • Erfahrene Trader, die eine visuelle Risikobestätigung bevorzugen

Für wen dies NICHT geeignet ist

  • ❌ Signalsuchende

  • ❌ Automatisierte Handelssysteme

  • ❌ Werkzeuge mit garantiertem Gewinn

RED ZONE Monitor zeigt die Realität, nicht die Prognosen.

Demo Version

Eine Demoversion ist verfügbar.

  • Die wichtigsten visuellen Funktionen sind aktiviert.

  • Einige Funktionen sind in der Demoversion eingeschränkt

Verwenden Sie die Demoversion, um das Verhalten mit Ihrem Broker und Ihren Symbolen zu bestätigen.

Plattform

  • ✅ MetaTrader 5 (MT5)

  • MT4-Version in zukünftigen Updates geplant

Anmerkungen

  • Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, dem Leverage und den Margin-Regeln ab.

  • Überprüfen Sie immer die Angaben Ihres Brokers

  • Das Risikomanagement bleibt in der Verantwortung des Händlers

Zusammenfassung

RED ZONE Monitor beantwortet eine entscheidende Frage:

"Wenn sich der Preis gegen mich entwickelt, wo verliere ich dann eigentlich alles?"

Wenn Sie Positionen im Durchschnitt eingehen,
ist dies die Linie, die Sie niemals ignorieren sollten.


