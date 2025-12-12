Red Zone Monitor
- Indikatoren
- Tatsuya Otani
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 12 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
RED ZONE Monitor
Loss-Cut- & Break-Even-Risiko-Monitor für Averaging-Trader (MT5)
RED ZONE Monitor ist ein Risikomanagement-Indikator für Trader, die
Mittelwertbildung, Scaling-in oder mehrere offene Positionen nutzen.
Er zeigt visuell an:
-
Die Risikozone für die Verlustbegrenzung (Liquidation)
-
Der Break-Even-Preis
-
Basierend auf den aktuellen offenen Positionen, Lots und Margin-Bedingungen
Dieser Indikator liefert keine Einstiegssignale.
Er verspricht keine Gewinne.
Er zeigt an , wo Ihr Konto tatsächlich scheitert, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt.
Was RED ZONE Monitor macht
-
Kombiniert mehrere offene Positionen (einschließlich Mittelwertbildung)
-
Berechnet die Liquidationsrisikozone auf der Grundlage des Margin-Levels
-
Zeigt die ROTE ZONE direkt auf dem Chart an
-
Zeigt den Break-Even-Preis für die aktuelle Position an
-
Wird dynamisch aktualisiert, wenn Positionen hinzugefügt oder reduziert werden
Sie können sofort sehen:
-
Wie nah Sie an der Zwangsliquidation sind
-
wo die Erholung (Break-even) tatsächlich liegt
-
ob eine weitere Mittelwertbildung noch sinnvoll ist
Wesentliche Merkmale
-
✅ Visualisierung der RED ZONE (Verlust-Risiko-Zone)
-
✅ Anzeige der Break-even-Preislinie
-
✅ Unterstützt mehrere Positionen / Mittelwertbildung
-
✅ Benutzeranpassbare Margin-Einstellungen
-
✅ Sauberes, minimales Diagrammdesign
-
✅ Keine Signale, keine Vorhersagen, kein Repainting
Margin-Level-Einstellungen
-
Margin-Level ist vollständig konfigurierbar
-
Kann an die Stop-Out-Regeln Ihres Brokers angepasst werden
-
Funktioniert mit verschiedenen Leverage- und Broker-Konditionen
Dadurch wird sichergestellt, dass das angezeigte Risiko Ihre reale Handelsumgebung widerspiegelt.
Für wen ist das?
-
Händler, die Mittelwertbildung oder Grid-Style-Entries verwenden
-
Händler, die mehrere gleichzeitige Positionen halten
-
Händler, die das Risiko erkennen wollen , bevor es unumkehrbar wird
-
Erfahrene Trader, die eine visuelle Risikobestätigung bevorzugen
Für wen dies NICHT geeignet ist
-
❌ Signalsuchende
-
❌ Automatisierte Handelssysteme
-
❌ Werkzeuge mit garantiertem Gewinn
RED ZONE Monitor zeigt die Realität, nicht die Prognosen.
Demo Version
Eine Demoversion ist verfügbar.
-
Die wichtigsten visuellen Funktionen sind aktiviert.
-
Einige Funktionen sind in der Demoversion eingeschränkt
Verwenden Sie die Demoversion, um das Verhalten mit Ihrem Broker und Ihren Symbolen zu bestätigen.
Plattform
-
✅ MetaTrader 5 (MT5)
-
MT4-Version in zukünftigen Updates geplant
Anmerkungen
-
Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, dem Leverage und den Margin-Regeln ab.
-
Überprüfen Sie immer die Angaben Ihres Brokers
-
Das Risikomanagement bleibt in der Verantwortung des Händlers
Zusammenfassung
RED ZONE Monitor beantwortet eine entscheidende Frage:
"Wenn sich der Preis gegen mich entwickelt, wo verliere ich dann eigentlich alles?"
Wenn Sie Positionen im Durchschnitt eingehen,
ist dies die Linie, die Sie niemals ignorieren sollten.