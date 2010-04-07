Ticks Downloader for MT5
- Utilitys
- Mounir Cheikh
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 20
Mit diesem Tool können Sie Ticks für jedes in MetaTrader 5 verfügbare Finanzinstrument exportieren.
Sie können mehrere Symbole in dieselbe CSV-Datei herunterladen. Sie können auch die Häufigkeit des Downloads festlegen (alle 5 Minuten, 60 Minuten usw.).
Es ist nicht notwendig, mehrere Charts zu öffnen, um die neuesten Daten zu erhalten - das Tool lädt die Daten direkt herunter.
Die CSV-Datei wird in dem folgenden Ordner gespeichert: \MQL5\Files .
So funktioniert es
-
Wählen Sie die Symbole aus, die Sie herunterladen möchten: Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
-
Geben Sie den Namen der CSV-Datei ein: z. B. EURUSD , Data_export , usw.
Verwenden Sie nicht die folgenden Zeichen: \ / : * ? " < > | .
-
Legen Sie die Anzahl der herunterzuladenden Ticks fest: Minimum ist 1, Maximum ist 1 000 000.
-
Legen Sie die Aktualisierungszeit für geplante Downloads fest:
Wenn Sie z. B. 5 eingeben, wird die Datei alle 5 Minuten mit der angegebenen Anzahl von Balken aktualisiert.
Geben Sie 0 ein, um die Datei nur einmal zu exportieren.
-
Klicken Sie auf "Export starten", um mit dem Herunterladen der Datei zu beginnen.
-
Klicken Sie auf "Export stoppen", wenn Sie den geplanten Export stoppen möchten.