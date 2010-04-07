Ticks Downloader for MT5

Mit diesem Tool können Sie Ticks für jedes in MetaTrader 5 verfügbare Finanzinstrument exportieren.

Sie können mehrere Symbole in dieselbe CSV-Datei herunterladen. Sie können auch die Häufigkeit des Downloads festlegen (alle 5 Minuten, 60 Minuten usw.).

Es ist nicht notwendig, mehrere Charts zu öffnen, um die neuesten Daten zu erhalten - das Tool lädt die Daten direkt herunter.

Die CSV-Datei wird in dem folgenden Ordner gespeichert: \MQL5\Files .

So funktioniert es