Ticks Downloader for MT5

Mit diesem Tool können Sie Ticks für jedes in MetaTrader 5 verfügbare Finanzinstrument exportieren.

Sie können mehrere Symbole in dieselbe CSV-Datei herunterladen. Sie können auch die Häufigkeit des Downloads festlegen (alle 5 Minuten, 60 Minuten usw.).

Es ist nicht notwendig, mehrere Charts zu öffnen, um die neuesten Daten zu erhalten - das Tool lädt die Daten direkt herunter.

Die CSV-Datei wird in dem folgenden Ordner gespeichert: \MQL5\Files .

So funktioniert es

  • Wählen Sie die Symbole aus, die Sie herunterladen möchten: Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

  • Geben Sie den Namen der CSV-Datei ein: z. B. EURUSD , Data_export , usw.
    Verwenden Sie nicht die folgenden Zeichen: \ / : * ? " < > | .

  • Legen Sie die Anzahl der herunterzuladenden Ticks fest: Minimum ist 1, Maximum ist 1 000 000.

  • Legen Sie die Aktualisierungszeit für geplante Downloads fest:
    Wenn Sie z. B. 5 eingeben, wird die Datei alle 5 Minuten mit der angegebenen Anzahl von Balken aktualisiert.
    Geben Sie 0 ein, um die Datei nur einmal zu exportieren.

  • Klicken Sie auf "Export starten", um mit dem Herunterladen der Datei zu beginnen.

  • Klicken Sie auf "Export stoppen", wenn Sie den geplanten Export stoppen möchten.


