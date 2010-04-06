Prop Draw Down Protector Expert MT4

Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4

Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern.

Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psychologische Disziplin, indem er regelbasierte Grenzen durchsetzt und zeitnahe Warnungen liefert. Diese Struktur hilft Händlern, ihre strategischen Ziele im Auge zu behalten und emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

Technische Übersicht

Kategorie Kapitalüberwachung - Handelssteuerung - Utility Tool Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Funktion Typ Kapital- & Exposure-Kontrolle Zeitrahmen Alle unterstützten Timeframes Handelsstil Intraday - Scalping - Kurzfristig Märkte Forex - Aktien - Index-Instrumente

Highlights der wichtigsten Funktionen

Der EA integriert eine umfassende Reihe von Kontrollen, einschließlich:

Volumen- und Exposure-Beschränkungen

Zeitbasierte Handelsfenster

Drei konfigurierbare SL/TP-Modi

Filterung handelbarer Symbole

On-Chart-Performance-Statistiken

Nachrichtenbasierter Risikoschutz in Echtzeit

Durch die Förderung einer strukturierten Ausführung und die strikte Einhaltung vordefinierter Regeln verbessert der EA die emotionale Kontrolle, unterstützt konsistente Routinen und gleicht das Handelsverhalten an institutionelle Standards an. Wenn er effektiv eingesetzt wird, kann er die langfristige Konsistenz und Rentabilität erheblich verbessern.





Lizenzaktivierung



Für den Betrieb des Prop Drawdown Protector EA auf MT4 ist eine gültige Lizenz erforderlich. Händler können einen Aktivierungscode erhalten oder eine kostenlose Lizenz über die Support-Kanäle der Website (Live-Chat, Telegram oder WhatsApp) anfordern.

Registerkarte "Volumen"



Das Volumenmodul bietet eine vollständige Kontrolle über die Handelsgröße und die Ausführungshäufigkeit. Händler können Limits für Handelsgröße, tägliches/wöchentliches Volumen und Performance-Streaks festlegen, um ein diszipliniertes Kapitalmanagement zu erzwingen.

Konfigurierbare Eingaben:

Maximale Handelsgröße

Maximales tägliches Volumen

Maximale Trades pro Tag

Tägliches Verlustlimit in Folge

Tägliches Gewinnlimit in Folge

Limit für wöchentliches Volumen

Limit für wöchentliche Handelsanzahl

Wöchentliches Verlust-Streifen-Limit

Wöchentliches Gewinnstreik-Limit

Registerkarte Zeit



Diese Registerkarte ermöglicht es Händlern, ihre Handelsaktivitäten auf bestimmte Zeiträume zu beschränken, um risikoreiche oder nicht strategische Stunden zu vermeiden.

Verfügbare Einstellungen:

Start-/Endzeit der Sitzung

Individuelle Tagesfilter (Montag-Sonntag) für die individuelle Planung

Registerkarte Gewinn & Verlust

Händler können maximale tägliche und wöchentliche Gewinn-/Verlustkriterien in Prozenten, Pips oder festen Dollarbeträgen definieren.

Einstellbare Parameter:

Maximaler täglicher Gewinn

Max. täglicher Verlust

Max. wöchentlicher Gewinn

Max. wöchentlicher Verlust

Registerkarte Symbol



Dieses Modul steuert, welche Instrumente gehandelt werden können, und stellt sicher, dass alle Aktivitäten mit den beabsichtigten Märkten der Strategie übereinstimmen.

Symbol-Optionen:

Nur aktueller Chart

Alle Charts

Marktbeobachtungssymbole

Benutzerdefinierte Symbolliste

Registerkarte "Handel"



Der Bereich "Trades" bietet Echtzeit-Analysen, die einen Einblick in den Kontostatus und die laufende Performance geben.

Angezeigte Metriken:

Start-of-Day-Saldo

Start-of-Week-Saldo

Täglicher/wöchentlicher Gewinn

Gewinn/Verlust-Streifen

Täglicher/wöchentlicher Drawdown

Optionales On-Chart-Datenfeld

Registerkarte TP & SL

Diese Registerkarte stellt sicher, dass jeder Handel einem angemessenen Risikomanagement folgt, indem Take Profit- und Stop Loss-Regeln durchgesetzt werden.

Enthaltene Funktionen:

Obligatorische SL/TP-Durchsetzung

Zeitgesteuerte Warnungen für fehlende SL/TP

Beschränkungen bei der Änderung von SL/TP-Niveaus, um eine Überanpassung zu verhindern

Registerkarte "Nachrichten

Das Nachrichtenmodul bietet Schutzwarnungen vor und nach wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen und unterstützt acht primäre Handelsinstrumente.

Anpassbare Felder:

Pre/Post News Zeitpuffer

Anzeigezeit (in Minuten)

Ausgewählte Symbole

Alle Nachrichten / Letzte Nachrichten umschalten

Fazit







Der Prop Drawdown Protector EA für MT4 ist eine unverzichtbare Komponente für ernsthafte Prop Trader. Er ist ideal geeignet für ICT, SMC und andere regelbasierte Methoden, die eine disziplinierte Ausführung und eine starke Risikokontrolle erfordern.

Durch die Verstärkung eines konsistenten Handelsverhaltens und einen robusten Schutz vor Drawdown-Verletzungen und Overtrading hilft der EA Händlern, eine stabile, langfristige Performance zu erzielen.