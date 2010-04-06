Prop Draw Down Protector Expert MT4
- Utilitys
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.1
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4
Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern.
Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psychologische Disziplin, indem er regelbasierte Grenzen durchsetzt und zeitnahe Warnungen liefert. Diese Struktur hilft Händlern, ihre strategischen Ziele im Auge zu behalten und emotionale Entscheidungen zu vermeiden.
Technische Übersicht
|
Kategorie
|
Kapitalüberwachung - Handelssteuerung - Utility Tool
|
Plattform
|
MetaTrader 4
|
Schwierigkeitsgrad
|
Fortgeschrittene
|
Funktion Typ
|
Kapital- & Exposure-Kontrolle
|
Zeitrahmen
|
Alle unterstützten Timeframes
|
Handelsstil
|
Intraday - Scalping - Kurzfristig
|
Märkte
|
Forex - Aktien - Index-Instrumente
Highlights der wichtigsten Funktionen
Der EA integriert eine umfassende Reihe von Kontrollen, einschließlich:
- Volumen- und Exposure-Beschränkungen
- Zeitbasierte Handelsfenster
- Drei konfigurierbare SL/TP-Modi
- Filterung handelbarer Symbole
- On-Chart-Performance-Statistiken
- Nachrichtenbasierter Risikoschutz in Echtzeit
Durch die Förderung einer strukturierten Ausführung und die strikte Einhaltung vordefinierter Regeln verbessert der EA die emotionale Kontrolle, unterstützt konsistente Routinen und gleicht das Handelsverhalten an institutionelle Standards an. Wenn er effektiv eingesetzt wird, kann er die langfristige Konsistenz und Rentabilität erheblich verbessern.
Lizenzaktivierung
Für den Betrieb des Prop Drawdown Protector EA auf MT4 ist eine gültige Lizenz erforderlich. Händler können einen Aktivierungscode erhalten oder eine kostenlose Lizenz über die Support-Kanäle der Website (Live-Chat, Telegram oder WhatsApp) anfordern.
Registerkarte "Volumen"
Das Volumenmodul bietet eine vollständige Kontrolle über die Handelsgröße und die Ausführungshäufigkeit. Händler können Limits für Handelsgröße, tägliches/wöchentliches Volumen und Performance-Streaks festlegen, um ein diszipliniertes Kapitalmanagement zu erzwingen.
Konfigurierbare Eingaben:
- Maximale Handelsgröße
- Maximales tägliches Volumen
- Maximale Trades pro Tag
- Tägliches Verlustlimit in Folge
- Tägliches Gewinnlimit in Folge
- Limit für wöchentliches Volumen
- Limit für wöchentliche Handelsanzahl
- Wöchentliches Verlust-Streifen-Limit
- Wöchentliches Gewinnstreik-Limit
Registerkarte Zeit
Diese Registerkarte ermöglicht es Händlern, ihre Handelsaktivitäten auf bestimmte Zeiträume zu beschränken, um risikoreiche oder nicht strategische Stunden zu vermeiden.
Verfügbare Einstellungen:
- Start-/Endzeit der Sitzung
- Individuelle Tagesfilter (Montag-Sonntag) für die individuelle Planung
Registerkarte Gewinn & Verlust
Händler können maximale tägliche und wöchentliche Gewinn-/Verlustkriterien in Prozenten, Pips oder festen Dollarbeträgen definieren.
Einstellbare Parameter:
- Maximaler täglicher Gewinn
- Max. täglicher Verlust
- Max. wöchentlicher Gewinn
- Max. wöchentlicher Verlust
Registerkarte Symbol
Dieses Modul steuert, welche Instrumente gehandelt werden können, und stellt sicher, dass alle Aktivitäten mit den beabsichtigten Märkten der Strategie übereinstimmen.
Symbol-Optionen:
- Nur aktueller Chart
- Alle Charts
- Marktbeobachtungssymbole
- Benutzerdefinierte Symbolliste
Registerkarte "Handel"
Der Bereich "Trades" bietet Echtzeit-Analysen, die einen Einblick in den Kontostatus und die laufende Performance geben.
Angezeigte Metriken:
- Start-of-Day-Saldo
- Start-of-Week-Saldo
- Täglicher/wöchentlicher Gewinn
- Gewinn/Verlust-Streifen
- Täglicher/wöchentlicher Drawdown
- Optionales On-Chart-Datenfeld
Registerkarte TP & SL
Diese Registerkarte stellt sicher, dass jeder Handel einem angemessenen Risikomanagement folgt, indem Take Profit- und Stop Loss-Regeln durchgesetzt werden.
Enthaltene Funktionen:
- Obligatorische SL/TP-Durchsetzung
- Zeitgesteuerte Warnungen für fehlende SL/TP
- Beschränkungen bei der Änderung von SL/TP-Niveaus, um eine Überanpassung zu verhindern
Registerkarte "Nachrichten
Das Nachrichtenmodul bietet Schutzwarnungen vor und nach wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen und unterstützt acht primäre Handelsinstrumente.
Anpassbare Felder:
- Pre/Post News Zeitpuffer
- Anzeigezeit (in Minuten)
- Ausgewählte Symbole
- Alle Nachrichten / Letzte Nachrichten umschalten
Fazit
Der Prop Drawdown Protector EA für MT4 ist eine unverzichtbare Komponente für ernsthafte Prop Trader. Er ist ideal geeignet für ICT, SMC und andere regelbasierte Methoden, die eine disziplinierte Ausführung und eine starke Risikokontrolle erfordern.
Durch die Verstärkung eines konsistenten Handelsverhaltens und einen robusten Schutz vor Drawdown-Verletzungen und Overtrading hilft der EA Händlern, eine stabile, langfristige Performance zu erzielen.
Hinweis
DerProp Drawdown Protector EA ist offiziell zugelassen und voll kompatibel mit den wichtigsten globalen Prop-Firmen, darunter:
- Die 5%er
- Funding Traders
- FundedNext
- Alpha Kapital Gruppe
- FTMO
Dies stellt sicher, dass Trader den EA sicher auf allen unterstützten Plattformen nutzen können, ohne firmenspezifische Drawdown- oder Compliance-Regeln zu verletzen.