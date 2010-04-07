Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4

Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4

Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 ist eine vollständig spezialisierte Lösung, die für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine professionelle Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten benötigen. Sie ermöglicht Forex-Händlern eine präzise Verwaltung von Risiko und Positionsgröße und unterstützt den Kapitalschutz und die langfristige Konsistenz.

Das System ist als modularer, symbolübergreifender Expert Advisor konzipiert und ermöglicht eine vollständige Auftragsabwicklung mit schneller und intuitiver Konfiguration von Stop-Loss-, Take-Profit-, Break-Even-Regeln und partiellen Schließungen.

Die fortschrittliche Schnittstelle für das Kapitalmanagement bietet sieben spezielle Registerkarten, mit denen Händler jeden Parameter entsprechend ihrer Handelsstrategie anpassen können. Am wichtigsten ist, dass das Tool strenge Drawdown-Regeln durchsetzt - egal, ob sie in Dollarwerten oder Prozentsätzen definiert sind - und so einen täglichen Schutz bietet und Verstöße bei Bewertungen durch die Prop-Firm verhindert.

Spezifikationen

Merkmal Einzelheiten Indikator-Kategorien Money Management, Handelsassistent, Risikomanagement für MT4 Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Daytrading, Scalping, Intraday

Überblick



Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro bietet eine umfassende Palette an fortschrittlichen Handelsmanagement-Tools, einschließlich mehrstufiger Stop-Loss- und Take-Profit-Konfigurationen, täglicher und wöchentlicher Handelslimits, sitzungsbasierter Zeitbeschränkungen und instrumentenspezifischer Berechtigungen. Händler profitieren von einem verbesserten Timing und einer kontrollierten Ausführung - ideal für die Risikovorgaben von Prop-Firm.

Darüber hinaus werden Funktionen für partielle Schließungen und Break-even (risikofrei) unterstützt, die eine disziplinierte und präzise Abwicklung des Handels gewährleisten.

Lizenz-Aktivierung



Um den Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro auf MetaTrader 4 zu aktivieren, ist eine gültige Lizenz erforderlich. Kontaktieren Sie uns über Live-Chat, Telegram oder WhatsApp, um Ihren Aktivierungscode oder kostenlosen Lizenzzugang zu erhalten.

Beispiel eines Kaufgeschäfts (NDQ100, 30-Minuten-Chart)



Auf dem 30-Minuten-Chart des NDQ100 demonstriert ein mit dem Tool platzierter Kaufauftrag die strukturierte Kapitalkontrolle. Die übersichtliche Oberfläche und die spezielle Trade-Box bieten sofortigen Zugriff auf BreakEven-, Partial Close- und Close-Funktionen. Das Panel zeigt außerdem Ordertyp, Volumen, Echtzeit-Gewinn/Verlust und Risikoparameter an, so dass Händler schnelle und präzise Entscheidungen treffen können.

Beispiel eines Verkaufsgeschäfts (GBP/USD, 4-Stunden-Chart)



Ein GBP/USD-Verkaufsbeispiel verdeutlicht die vollständige Stop-Loss-Platzierung und mehrere Take-Profit-Ziele. Mit der Multi-TP-Funktion können Händler Gewinne in verschiedenen Phasen des Kursverlaufs sichern. Die Schlüsselfunktionen - Full Close, BreakEven und Partial Close - sind unmittelbar nach dem Einstieg verfügbar. Die Timing-Tools richten den Einstieg auch auf die wichtigsten Eröffnungs- und Schlusszeiten der Forex-Sitzungen aus.

Haupt-Handelsmanagement-Panel



Dieses zentrale Panel ermöglicht sofortige Markt- und Pending-Orders, Volumenanpassung und TP/SL-Anpassung.

Die Funktionen umfassen:

Ein-Klick-Handel

Vollständige TP & SL-Kontrolle

Virtuelle TP/SL (Server-unabhängig)

Automatischer Teilschluss (z.B. 50%)

Umschalten der TP/SL-Sichtbarkeit

Kerzen-Countdown-Timer

Schaltflächen für die Ausführung von Käufen/Verkäufen

Konfiguration von Pending Orders

Risikomessung in Dollar, % oder Pips

Einzel- oder Multi-TP mit R:R-Einstellungen

BreakEven "B All"

Alle schließen/letzte Position schließen

Visuelle R/R-Metriken

Positions- und Kontoprotektor-Panels

Account Protector Management Panel



Ein umfassendes Modul zur Risikokontrolle, das zur Vermeidung von Overtrading und Folgeverlusten entwickelt wurde und sich ideal für Prop-Firm-Regeln eignet. Sieben Registerkarten bieten detaillierte Anpassungsmöglichkeiten für das Kapitalmanagement.

Registerkarte "Volumen

Legen Sie Limits für die Größe einzelner Geschäfte, das tägliche und wöchentliche Volumen, die Anzahl der Geschäfte und die Schwellenwerte für aufeinanderfolgende Gewinne/Verluste fest.

Registerkarte Zeit

Legen Sie die zulässigen Handelszeiten für jeden Wochentag fest, um sicherzustellen, dass die Eingänge den bevorzugten Marktbedingungen entsprechen.

Registerkarte Gewinn/Verlust

Legen Sie tägliche und wöchentliche Gewinn- oder Verlustlimits in Dollar, Prozenten oder Pips fest. Wenn die Limits erreicht sind, wird der Handel automatisch gestoppt.

Registerkarte "Symbol

Erlauben Sie den Handel nur mit genehmigten Instrumenten für eine gezielte Ausführung.

Registerkarte "Trades

Zeigen Sie Zusammenfassungen der täglichen/wöchentlichen Salden, Gewinn-/Verlustreihen und Drawdowns an. Ein Dashboard in Echtzeit ist über die Registerkarte Daten verfügbar.

Registerkarte TP & SL

Setzt die erforderlichen Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen durch, alarmiert den Händler, wenn sie fehlen, und verhindert unbefugte Änderungen.

Registerkarte Nachrichten

Integrieren Sie hochwirksame Nachrichtenfilter mit anpassbaren Sperrfristen vor oder nach Ereignissen - besonders nützlich für volatile Währungspaare.

Fazit



Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 bietet ein komplettes Rahmenwerk für das Kapital- und Risikomanagement für Forex- und Krypto-Prop-Firm-Händler. Mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten hilft dieser Expert Advisor Händlern, mit Präzision und Disziplin zu handeln, emotionale Reaktionen zu reduzieren und ihre Arbeitsabläufe mit Smart Money, ICT oder anderen professionellen Handelsmethoden abzustimmen.

Er verbessert die Konsistenz, Genauigkeit und Risikokontrolle und schützt gleichzeitig vor unnötigen Drawdowns und Margenrisiken.