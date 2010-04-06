Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4

Smart Money-Konzepte Expert MT4

Der Smart Money Concepts Expert MT4 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money-Elemente direkt in Ihrem Chart anzuzeigen. Dieses Expertentool enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit verschiedener analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturmerkmal, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann.


Smart Money Concepts Expert - Übersicht der Spezifikationen

Spezifikation

Einzelheiten

Kategorie

Trading Utility - Smart Money - Liquiditätszonen

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Erfahrene Benutzer

Indikator-Typ

-

Zeitrahmen

Unterstützt alle Timeframes

Handelsstil

Scalping - Intraday - Swing Trading

Markt

Universal (Alle Märkte)

Überblick

Dieser automatisierte Analyseexperte basiert auf der Logik institutioneller Orderflüsse und dem liquiditätsbasierten Marktverhalten. Er identifiziert und zeichnet zentrale Strukturelemente - wie Strukturbrüche, Orderblöcke, Fair-Value-Lücken und verwandte Komponenten - in Echtzeit. Während sich der Preis entwickelt, scannt der Experte kontinuierlich das Diagramm und überlagert genaue analytische Darstellungen zur sofortigen Interpretation.

So installieren Sie den Experten in MetaTrader 4

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung wird separat bereitgestellt. Eine vollständige Anleitung finden Sie im Tutorial mit dem Titel "Installation von Experten in MetaTrader 4".

Aktivieren von automatisiertem Handel und DLL-Berechtigungen

Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Smart Money Concepts Expert MT4 zu gewährleisten:

  1. Öffnen Sie das Menü Extras oben in MetaTrader 4.
  2. Wählen Sie Optionen.
  3. Vergewissern Sie sich unter der Registerkarte Expert Advisors, dass die folgenden Optionen aktiviert sind:
    • Automatisierten Handel zulassen
    • DLL-Importe zulassen

Smart Money-Analysekomponenten verwalten

Der erste Abschnitt des Bedienfelds verwaltet die wichtigsten Smart Money Concept-Grafiken. Wenn Sie eine Option aktivieren, wird die entsprechende Grafik automatisch auf dem Chart angezeigt.

  • Zickzack-Kursverlauf: Zeichnet die Höchst- und Tiefststände von Schwankungen ein und hebt wichtige Kursbewegungen und Umkehrungen hervor.
  • Breaker-Block-Zonen (BB): Identifiziert Breaker-Blöcke, die sich typischerweise nach Strukturbrüchen und Pullbacks bilden.
  • Umgekehrte Fair Value-Lücken (IFVG): Zeigt Ungleichgewichtszonen während korrigierender Kursphasen an.
  • Killzone: Markiert Zeitfenster mit hoher Liquidität und hoher Volatilität.
  • Orderblöcke: Zeichnet automatisch Orderblockregionen als schattierte Bereiche.
  • Fair Value Gaps (FVG): Hebt Preislücken durch farbige Rechtecke hervor.
  • BPR-Zonen: Zeigt überlappende Fair Value Gap-Regionen an.
  • Marktstruktur: Aktiviert CHoCH, BOS und andere Strukturmarker.

Benutzerdefinierte Experteneinstellungen

Der zweite Bereich des Panels ermöglicht es dem Benutzer, die Leistung und die Visualisierung zu verfeinern:

  • Zu prüfende Kerzen: Steuert, wie viele historische Kerzen der Experte analysiert.
  • Letzte Blöcke: Zeigt nur die letzten Orderblöcke an.
  • Ungetestete Zonen: Hebt Preiszonen hervor, die noch nicht erneut getestet wurden.
  • Leere Blöcke: Zeigt zuvor gefüllte oder verbrauchte Blockbereiche an.

Fazit

Der Smart Money Concepts Expert MT4 ist ein leistungsstarkes automatisiertes Tool zur Erkennung von Marktstrukturen, Liquiditätszonen und zentralen Smart Money Concepts. Mit seinem interaktiven Bedienfeld und den anpassbaren Einstellungen können Händler das Verhalten und die Darstellung des Tools an ihre Strategie und ihren Arbeitsablauf anpassen.

