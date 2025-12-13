FVG Channel Indicator MT5

Indicador de Canal de Brecha de Valor Justo MetaTrader 5

El indicador de canal de Fair Value Gap (FVG), desarrollado sobre la base de los conceptos de las TIC y los principios de Smart Money, está diseñado para calcular y mostrar el rango medio de Fair Value Gaps. Mediante el trazado de un canal de precios dinámico, este indicador destaca las zonas clave relacionadas con los Fair Value Gaps no rellenados (no mitigados), ayudando a los operadores a identificar posibles zonas de inversión.

Especificaciones del indicador de canal FVG

Las especificaciones del indicador de canal de Fair Value Gap se muestran en la siguiente tabla:

Característica Categoría Detalles Categorías de indicadores Smart Money MT5 Indicadores

Señal y Previsión MT5 Indicadores

ICT MT5 Indicadores Plataformas MetaTrader 5 Habilidades de negociación Intermedio Tipos de Indicadores Indicadores Reversal MT5 Marco temporal Indicadores Multi-Timeframe MT5 Estilo de Trading Swing Trading MT5 Indicadores

Scalper MT5 Indicadores

Day Trading MT5 Indicadores Instrumentos de Trading Indicadores Forex MT5

Indicadores Crypto MT5

Indicadores Stock MT5

Indicador FVG Channel de un vistazo

El indicador de canal FVG genera señales de compra y venta utilizando marcadores de flecha basados en la interacción del precio con los límites del canal:

Cuando el precio rompe por debajo de la banda inferior , aparece una señal de compra , marcada con una flecha verde .

Cuando el precio se mueve por encima de la banda superior, se genera una señal de venta, indicada con una flecha roja.

Ejemplo de señal de compra

En el gráfico de 1 hora del par EUR/JPY, el indicador genera una señal de compra, que se muestra con una flecha verde.

Como se ilustra, la señal se activa cuando el precio sale del límite inferior del canal, lo que indica una posible reversión alcista.

Análisis de tendencia alcista con el indicador de canal FVG

Identificación de un punto de inversión del precio y generación de una señal de compra

Ejemplo de señal de venta

Según el gráfico GBP/USD, el indicador emite una señal de venta en la zona resaltada, representada por una flecha roja.

Tras esta señal, el precio experimentó un fuerte movimiento bajista, confirmando la eficacia de la ruptura del canal.

Análisis de la tendencia bajista con el indicador del canal FVG

Identificación de un punto de entrada óptimo para la venta utilizando el canal Fair Value Gap

Configuración del indicador Fair Value Gap Channel

El indicador de canal FVG ofrece parámetros personalizables para adaptarse a diferentes estrategias de negociación:

FVG Lookback no mitigado : Determina el número de velas anteriores utilizadas para identificar las brechas de valor razonable no cubiertas.

Longitud de suavizado : Define el periodo de suavizado del canal para reducir el ruido y mejorar la claridad.

Resumen de los parámetros ajustables en la configuración del Indicador de Canal FVG

Conclusión

El indicador de canal FVG utiliza las brechas de valor razonable sin rellenar para construir canales de precios dinámicos en el gráfico.

Estos canales definen niveles de precios superiores, inferiores e internos, creando un marco estructurado para identificar posibles retrocesos del mercado.

Además, el indicador proporciona señales oportunas de compra y venta, lo que lo convierte en una herramienta práctica y fiable para los operadores que aplican estrategias de TIC y Smart Money en diversas condiciones de mercado.