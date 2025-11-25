MT5 Indicators Data Extractor
- Utilitys
- Mounir Cheikh
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 25 November 2025
- Aktivierungen: 20
Mit diesem Tool können Sie MetaTrader-Indikator-Daten (Puffer) für jedes in Ihrem MetaTrader 5 verfügbare Finanzinstrument exportieren.
Sie können mehrere Symbole und Zeitrahmen in eine einzige CSV-Datei exportieren. Sie können auch die Häufigkeit des Exports festlegen (alle 1 Minute, 5 Minuten, 60 Minuten, usw.).
Sie müssen nicht mehrere Charts öffnen, um die aktuellen Daten abzurufen - das Tool lädt die Daten direkt herunter.
Die CSV-Datei wird in einem Ordner gespeichert: \MQL5\Files .
Wie es funktioniert
Registerkarte "Bericht
-
Wählen Sie die Indikatoren aus und öffnen Sie das Tool. Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Sie andere Indikatoren hinzugefügt haben.
-
Wählen Sie das Symbol, den Zeitrahmen und den Indikator.
-
Um 100 Balken herunterzuladen, klicken Sie auf Exportieren.
Registerkarte Herunterladen
-
Wählen Sie die herunterzuladenden Symbole aus: Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
-
Wählen Sie die Zeitrahmen aus: Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
-
Wählen Sie die Indikatorpuffer: Klicken Sie auf ein Element, um es zu markieren oder die Markierung aufzuheben.
-
Wählen Sie das Export-Begrenzungszeichen: Komma, Semikolon oder Tabulator.
-
Geben Sie die Anzahl der herunterzuladenden Balken ein (mindestens 1, höchstens 100000).
-
Legen Sie die Aktualisierungszeit fest, um den Download zu planen. Wenn Sie zum Beispiel den Wert 5 eingeben, wird die Datei alle 5 Minuten mit der angegebenen Anzahl von Balken aktualisiert. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Datei nur einmal exportiert wird.
-
Sie können Candle-Daten (Open, High, Low, Close und Volume) einbeziehen, indem Sie das Kontrollkästchen OHLCV aktivieren.
-
Klicken Sie auf Export starten, um den Download zu beginnen, und auf Export stoppen, um den geplanten Prozess zu beenden.