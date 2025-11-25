MT5 Indicators Data Extractor

Mit diesem Tool können Sie MetaTrader-Indikator-Daten (Puffer) für jedes in Ihrem MetaTrader 5 verfügbare Finanzinstrument exportieren.

Sie können mehrere Symbole und Zeitrahmen in eine einzige CSV-Datei exportieren. Sie können auch die Häufigkeit des Exports festlegen (alle 1 Minute, 5 Minuten, 60 Minuten, usw.).

Sie müssen nicht mehrere Charts öffnen, um die aktuellen Daten abzurufen - das Tool lädt die Daten direkt herunter.

Die CSV-Datei wird in einem Ordner gespeichert: \MQL5\Files .





Wie es funktioniert

Registerkarte "Bericht

Wählen Sie die Indikatoren aus und öffnen Sie das Tool. Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Sie andere Indikatoren hinzugefügt haben.

Wählen Sie das Symbol, den Zeitrahmen und den Indikator.

Um 100 Balken herunterzuladen, klicken Sie auf Exportieren.

Registerkarte Herunterladen

Wählen Sie die herunterzuladenden Symbole aus: Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Wählen Sie die Zeitrahmen aus: Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Wählen Sie die Indikatorpuffer: Klicken Sie auf ein Element, um es zu markieren oder die Markierung aufzuheben.

Wählen Sie das Export-Begrenzungszeichen: Komma, Semikolon oder Tabulator.

Geben Sie die Anzahl der herunterzuladenden Balken ein (mindestens 1, höchstens 100000).

Legen Sie die Aktualisierungszeit fest, um den Download zu planen. Wenn Sie zum Beispiel den Wert 5 eingeben, wird die Datei alle 5 Minuten mit der angegebenen Anzahl von Balken aktualisiert. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Datei nur einmal exportiert wird.

Sie können Candle-Daten (Open, High, Low, Close und Volume) einbeziehen, indem Sie das Kontrollkästchen OHLCV aktivieren.

Klicken Sie auf Export starten, um den Download zu beginnen, und auf Export stoppen, um den geplanten Prozess zu beenden.







