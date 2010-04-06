Three 3TP Easy Trade Pad for MT4

Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen

Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten.

Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet das Tool Funktionen zur Definition des akzeptablen Risikos, des erwarteten Gewinns (R/R) und fortschrittliche Optionen für das Handelsmanagement, die den Benutzern eine professionellere und effizientere Handelserfahrung bieten.

Tabelle der Spezifikationen - 3TP Easy Trade Pad Expert

Kategorie

Kapitalmanagement - Risikomanagement - Handels-Tools

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Anfänger

Indikator-Typ

Risiko- und Kapitalmanagement

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Scalping - Day Trading - Intraday-Handel

Märkte

Forex - Aktien - Indizes

3TP Easy Trade Pad Expert auf einen Blick

Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Tool für Händler, die ihre Trades lieber direkt vom Chart aus verwalten. Mit diesem Experten können Benutzer schnell SL- und TP-Levels festlegen und ihre Positionen effizienter verwalten, um die Rentabilität zu steigern.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Möglichkeit, mehrere Take-Profit-Ziele festzulegen, Positionen teilweise zu schließen und risikofreie Trades mit der Break-Even-Funktion zu aktivieren - eine neue Dimension der Handelserfahrung.

Trades kaufen

Auf dem GBP/USD-H1-Chart werden die Möglichkeiten des Experten klar dargestellt.
Das rechte Panel bietet verschiedene Kapital- und Risikomanagement-Funktionen, mit denen Händler ihre Positionen einfach verwalten können.
Einstiegskurs, SL- und TP-Level werden direkt im Chart angezeigt, zusammen mit zwei wichtigen Tools für das Handelsmanagement: Partial Close (P) und Break Even (B).

Trades verkaufen

Auf dem USD/JPY H1-Chart zeigt der Experte seine Funktionen für das Management von Verkaufstransaktionen.
Händler können SL- und TP-Levels nahtlos einstellen, die Break Even (B) -Funktion nutzen, um einen Handel risikofrei zu gestalten, und Partial Close (P) anwenden, um Gewinne schrittweise zu sichern.
Diese Funktionen helfen Händlern, strategischere und profitablere Handelsentscheidungen zu treffen.

3TP Easy Trade Pad Expert Einstellungen

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Einstellungen, die im 3TP Easy Trade Pad-Panel verfügbar sind:

Einstellungen

  • One Click Trading - Orderbestätigung aktivieren/deaktivieren
  • Take Profit - Aktivieren/Deaktivieren der TP-Ausführung
  • Stop Loss - Aktivieren/Deaktivieren der SL-Ausführung
  • Virtueller TP & SL - Aktivieren/Deaktivieren der virtuellen Handelsausführung
  • Partial Close - Aktiviert/deaktiviert das Schließen von 50% der Position
  • Alle TP & SL anzeigen - TP/SL für serverseitige Trades anzeigen

Bedienfeld

Auftrag

  • Kaufen / Verkaufen - Sofortige Marktaufträge ausführen
  • Buy P / Sell P - Ausführen von schwebenden Aufträgen

Los

  • Losgröße festlegen (N/A)

Risiko

  • SL-Typ - Definieren Sie den Stop-Loss basierend auf einem Dollar-Betrag ($), einem Saldo-Prozentsatz (%) oder Pips (P)

Belohnung

  • Single TP RR - Legen Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis fest.
  • Mehrere TP - Aktivieren Sie mehrere Take-Profit-Ziele mit vordefinierten Niveaus

PM (Positionsverwaltung)

  • B All - Alle Trades auf Break Even setzen
  • C All - Alle Positionen schließen
  • C Last - Schließt die jüngste Position
  • Visuell - Zeigt eine visuelle Risiko-Ertrags-Darstellung
  • Time to the Next Bar - Anzeige der verbleibenden Zeit für die aktuelle Kerze

Fazit

Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein umfassendes und spezialisiertes Tool, das Händlern hilft, ihre Positionen mit größerer Genauigkeit zu verwalten und dabei sowohl das Risiko als auch die Rentabilität zu optimieren.
Seine fortschrittlichen Funktionen unterstützen präzisere Eingaben, ein verbessertes Risikomanagement und eine insgesamt bessere Handelskontrolle, was es zu einem wertvollen Hilfsmittel für Händler macht, die eine professionelle Handelsausführung anstreben.

