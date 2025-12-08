Risk Rewa Ratio Calculator MT5

Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5

Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren.

Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Stop Loss-Werte deutlich anzeigt. Händler können diese Levels entweder durch Ziehen der Linien auf dem Chart oder durch manuelle Eingabe des gewünschten Pip-Betrags platzieren.

Spezifikationen für den Risk Reward Ratio Calculator Indikator

Kategorie

Handelswerkzeug - Kapitalmanagement - Risikomanagement

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Anfänger

Indikator-Typ

Risiko- und Kapitalmanagement

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Scalping - Intraday - Mittelfristig - Langfristig

Markt

Alle Märkte

Indikator-Übersicht

Das Management-Panel des R/R-Ratio-Rechners bietet mehrere praktische Funktionen, darunter:

  • Countdown-Timer mit Anzeige der verbleibenden Zeit bis zur nächsten Kerze
  • Einstellbarer Stop Loss in Pips (SL Pips)
  • Konfigurierbare mehrstufige Take Profit (TP) Optionen

Indikatoreinstellungen

Ein genauerer Blick auf das Management-Panel offenbart die folgenden Funktionen:

  • Hell/Dunkel - Umschalten zwischen hellen und dunklen Themen für die TP- und SL-Anzeigefelder
  • Time to the next bar - Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze an
  • Levels - Verwalten Sie mehrstufige Take Profit-Einstellungen
  • SL Pips - Legen Sie den gewünschten Stop Loss in Pips fest
  • Kaufen - Konfigurieren Sie TP- und SL-Levels für Kaufpositionen
  • Sell - Konfigurieren Sie TP- und SL-Levels für Verkaufspositionen
  • Löschen - Löscht alle Elemente aus dem Diagramm
  • Horizontal - Schaltet das Layout des Panels zwischen horizontal und vertikal um
  • Rate TXT - Anzeige der TP-Levels entweder als Prozentsatz oder als TP1, TP2, TP3 usw.

Fazit

Der Risk Reward Ratio Calculator Indikator vereinfacht die Handelsplanung durch die automatische Berechnung des R/R-Verhältnisses und die visuelle Anzeige von TP- und SL-Levels im Chart. Mit anpassbaren Einstellungen und klaren visuellen Elementen hilft er Händlern, jede Position mit ihrer Strategie abzustimmen und gleichzeitig ein konsistentes Risikomanagement aufrechtzuerhalten.

