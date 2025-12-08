Risk Rewa Ratio Calculator MT5
- Utilitys
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5
Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren.
Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Stop Loss-Werte deutlich anzeigt. Händler können diese Levels entweder durch Ziehen der Linien auf dem Chart oder durch manuelle Eingabe des gewünschten Pip-Betrags platzieren.
Spezifikationen für den Risk Reward Ratio Calculator Indikator
|
Kategorie
|
Handelswerkzeug - Kapitalmanagement - Risikomanagement
|
Plattform
|
MetaTrader 4
|
Schwierigkeitsgrad
|
Anfänger
|
Indikator-Typ
|
Risiko- und Kapitalmanagement
|
Zeitrahmen
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Handelsstil
|
Scalping - Intraday - Mittelfristig - Langfristig
|
Markt
|
Alle Märkte
Indikator-Übersicht
Das Management-Panel des R/R-Ratio-Rechners bietet mehrere praktische Funktionen, darunter:
- Countdown-Timer mit Anzeige der verbleibenden Zeit bis zur nächsten Kerze
- Einstellbarer Stop Loss in Pips (SL Pips)
- Konfigurierbare mehrstufige Take Profit (TP) Optionen
Indikatoreinstellungen
Ein genauerer Blick auf das Management-Panel offenbart die folgenden Funktionen:
- Hell/Dunkel - Umschalten zwischen hellen und dunklen Themen für die TP- und SL-Anzeigefelder
- Time to the next bar - Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze an
- Levels - Verwalten Sie mehrstufige Take Profit-Einstellungen
- SL Pips - Legen Sie den gewünschten Stop Loss in Pips fest
- Kaufen - Konfigurieren Sie TP- und SL-Levels für Kaufpositionen
- Sell - Konfigurieren Sie TP- und SL-Levels für Verkaufspositionen
- Löschen - Löscht alle Elemente aus dem Diagramm
- Horizontal - Schaltet das Layout des Panels zwischen horizontal und vertikal um
- Rate TXT - Anzeige der TP-Levels entweder als Prozentsatz oder als TP1, TP2, TP3 usw.
Fazit
Der Risk Reward Ratio Calculator Indikator vereinfacht die Handelsplanung durch die automatische Berechnung des R/R-Verhältnisses und die visuelle Anzeige von TP- und SL-Levels im Chart. Mit anpassbaren Einstellungen und klaren visuellen Elementen hilft er Händlern, jede Position mit ihrer Strategie abzustimmen und gleichzeitig ein konsistentes Risikomanagement aufrechtzuerhalten.