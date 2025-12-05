Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5

Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 5

Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 5 ist eine präzisionsgefertigte Handelslösung zur Verbesserung von Disziplin, Risikokontrolle und Ausführungsgenauigkeit. Ausgestattet mit adaptiven Tools wie dynamischen Trailing Stops, Break-Even-Automatisierung und Multi-Symbol-Handling hilft er Händlern, ihre Strategien intelligent zu verwalten und gleichzeitig die strengen Anforderungen von Eigenhandelsfirmen zu erfüllen.

Mit sieben konfigurierbaren Panels bietet dieser Expert Advisor (EA) einen strukturierten Arbeitsablauf, der die emotionale Entscheidungsfindung reduziert, die Konsistenz stärkt und fortschrittliche Methoden wie ICT- und Smart Money-Konzepte unterstützt. Er ermöglicht es Händlern, sowohl sofortige als auch schwebende Aufträge direkt aus dem Chart heraus zu platzieren und so das Risiko von Margin Calls und unerwarteten Verlusten zu minimieren.

Technische Übersicht

Kategorie

Kapital- und Risikomanagement, Handelswerkzeug

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschrittene

Typ

Expert Advisor für Kapitalmanagement

Unterstützte Timeframes

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstile

Scalping, Tageshandel, Intraday-Handel

Märkte

Forex, Aktien, Indizes


Professionelle Zusammenfassung

Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert wurde für Händler entwickelt, die eine präzise Kontrolle über Losgröße, SL/TP-Levels, Session-Timing und erlaubte Symbole wünschen. Durch die Möglichkeit der strategiebasierten Konfiguration hilft er, emotionale Trades zu vermeiden und unterstützt eine systematische Ausführung.

Der EA verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und integriert wichtige Funktionen wie Break Even, Trailing Stop, Partial Exit und Step Exits, die es Händlern ermöglichen, die Risikoexposition zu verfeinern und die Konsistenz in Prop Firm-Umgebungen zu wahren.

Lizenz-Aktivierung

Eine aktive Lizenz ist erforderlich, um die volle Funktionalität des EA freizuschalten. Für Aktivierungscodes oder kostenlosen Lizenzierungssupport kontaktieren Sie uns über den Live-Chat der Website oder über Telegram/WhatsApp.

Beispiel: Kauf-Order-Setup

Auf einem 15-Minuten-Chart von AUD/CAD wurde eine Kaufposition mit dem EA ausgeführt. Händler können die Losgröße und den Stop Loss mit drei Methoden berechnen:

  • Nach Punkten
  • Als Prozentsatz des Saldos
  • Nach festem Dollar-Risiko

Darüber hinaus helfen vordefinierte Reward-to-Risk-Optionen den Händlern, schnelle und kalkulierte Einstiegsentscheidungen zu treffen.

Beispiel: Pending Sell Setup

Auf dem AUD/JPY H1-Chart wurde ein schwebender Verkaufsauftrag konfiguriert. Der EA zeigt alle Handelsparameter - einschließlich Einstieg, SL, TP und Risiko/Belohnung - direkt auf der visuellen Oberfläche an und ermöglicht so eine saubere und genaue Setup-Platzierung.

EA-Panels und Funktionen

1. Registerkarte "Handel

Bietet volle Kontrolle über sofortige und schwebende Aufträge:

  • Losgröße: Basierend auf dem Risikoplan
  • Stop Loss: Nach Punkten, Prozentsatz oder festem Dollarwert
  • Gewinnmitnahme: Punkte, Dollar-Betrag, Prozentsatz oder R:R-Modus

Dies gewährleistet eine professionelle Ausführung und eine strikte Risikoausrichtung.

2. Visuelle Registerkarte

Eine grafische Oberfläche, die die Auftragserteilung vereinfacht:

  • Ziehen Sie Einstiegs-, Stop- und Ziellevel
  • Visuelle schwebende Aufträge über Buy.p und Sell.p
  • Automatische Erkennung von Limit/Stop-Ordertypen

Perfekt für Händler, die bei der Einrichtung visuelle Klarheit bevorzugen.

3. Registerkarte Geldmanagement (MM)

Zentralisiert alle Risikokontrollfunktionen:

  • Break-even-Automatisierung
  • Trailing Stop mit anpassbarem Start und Schritt
  • Gruppenaktionen: Alle schließen, alle glattstellen, ausstehende Zahlungen stornieren
  • Account Protector (AP) für Notabschaltung

4. Registerkarte "Volumen

Verhindert Overtrading und emotionale Entscheidungen:

  • Maximale Handelsgröße
  • Tägliche/wöchentliche Volumenbeschränkungen
  • Tägliche/wöchentliche Beschränkungen der Handelsanzahl
  • Begrenzungen für aufeinanderfolgende Gewinne/Verluste

Diese Kontrollen helfen dabei, Disziplin zu wahren und Racheakte zu vermeiden.

5. Registerkarte "Zeit

Legt die genauen Handelszeiten fest:

  • Benutzerdefinierte Start-/Endzeiten für jeden Wochentag
  • Hilft, qualitativ schlechte Sitzungen zu vermeiden
  • Verbessert die Disziplin für Prop-Firm-Umgebungen

6. Registerkarte "P/L-Limits

Ermöglicht Händlern die Festlegung automatischer Schutzgrenzen auf der Grundlage von:

  • Prozentsatz
  • Dollarwert
  • Pip-Anzahl

Tägliche und wöchentliche Gewinn-/Verlustlimits stoppen den Handel automatisch, wenn die Schwellenwerte erreicht sind.

7. Registerkarte "Symbol

Wählen Sie aus, welche Instrumente der EA handeln darf:

  • Aktueller Chart
  • Alle Charts
  • Marktbeobachtung
  • Benutzerdefinierte Symbolliste

Dies verhindert den impulsiven Handel mit nicht verfolgten oder unbekannten Instrumenten.

8. Registerkarte "Trades

Zeigt die wichtigsten Metriken an:

  • Floating P/L
  • Tages-/Wochenbeginnsaldo
  • Gewinn/Verlust-Sequenzen
  • Täglicher und wöchentlicher Drawdown

Wenn die Registerkarte Daten aktiviert ist, werden diese Kennzahlen unauffällig auf dem Bildschirm angezeigt.

9. Registerkarte TP & SL

Erzwingt ein diszipliniertes Risikomanagement:

  • Obligatorische SL/TP
  • Warnungen bei Fehlen nach X Minuten
  • Limits für SL/TP-Änderungen

Stellt sicher, dass Trades immer vordefinierten Regeln folgen.

10. Registerkarte "Nachrichten

Zeigt bevorstehende wichtige wirtschaftliche Ereignisse für die wichtigsten Paare an:

  • Einstellungen für die Sichtbarkeit vor/nach dem Ereignis
  • Symbolspezifische Warnungen
  • Filteroptionen (Alle Nachrichten / Letzte Nachrichten)

Hilft Händlern, Volatilität während wichtiger wirtschaftlicher Veröffentlichungen zu vermeiden.

Abschließende Überlegungen

Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 5 ist ein umfassendes Trading-Tool, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Struktur, Konsistenz und Disziplin suchen. Durch die Kombination von strategischer Planung mit automatischer Ausführung und robusten Risikokontrollen unterstützt es die langfristige Rentabilität und eine professionelle Handelsmentalität - ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die in Prop Firm-Umgebungen arbeiten.


