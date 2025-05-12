EasyInsight AIO MT5
- Utilitys
- Alain Verleyen
- Version: 2.28
- Aktualisiert: 30 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading
Überblick
Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung.
EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die sofortige Analyse mit ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und mehr.
Kein Fensterwechsel, kein Chaos, keine Chart-Overlays. Nur reine, strukturierte Insights, die automatisch exportiert werden – damit Sie sich auf datenbasierte, smarte Entscheidungen konzentrieren können statt endlos Charts zu beobachten.
Warum EASY Insight AIO?
Wirklich All-in-One
• Keine Einrichtung, keine Indikatorinstallation, keine Overlays im Chart. Einfach installieren, starten und exportieren – das war’s.
Multi-Asset-Abdeckung
• Scannen und analysieren Sie Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes und Aktien – alles, was Ihr Broker anbietet.
KI-bereiter Datenexport
• Hochgradig strukturierte, prompt-optimierte CSV-Dateien – direkt nutzbar mit KI-Tools und Plattformen.
Umfangreicher Export umfasst:
• Währungsstärke-Analysen über 3 wählbare Zeitrahmen
• Marktsentiment über Veränderungen der Netto-Long-Positionen
• Volumenverschiebungen, Volatilität und präzise Support-/Resistance-Zonen
• Marktdaten inkl. OHLC für M15, H1, D1
• Alle Daten sofort exportbereit – keine weitere Konfiguration nötig
Intelligentes Prompt Engineering
• Eingebaute Prompt-Dateien leiten Ihre KI bei der Interpretation des Exports für blitzschnelle Trade-Ideen und Marktanalysen.
Mühelose Automatisierung
• Ihre Exporte werden automatisch nach Assetklassen (Forex, Krypto, Metalle usw.) sortiert, jede mit Timelapse-Dateien für einfaches Backtesting, KI-Training und Strategieentwicklung.
Maximale Power, keine Komplexität
Sie müssen keine separaten Indikatoren kaufen, lizenzieren oder konfigurieren. EASY Insight AIO enthält alles – sofort einsatzbereit. Sie erhalten reine Datenausgabe, beeinflussen Ihre Charts nicht und haben keinerlei manuelle Schritte.
Vertrauensvoll von der Community genutzt
Die schnell wachsende EASY Insight Community teilt bereits fortschrittliche AI-Prompt-Setups, automatisierte Trading-Strategien und komplette EA-Frameworks – alles auf Basis dieses reinen Datenexports. Anwender berichten schon wenige Tage nach dem Start von profitablen Trades auf Krypto- und anderen Märkten.
Sehen Sie EASY Insight AIO in Aktion
Schauen Sie sich reale Beispiele und vollständige Walkthroughs in unserer AI Trading YouTube-Playlist an.
Ressourcen & Support
• Neu bei EASY Insight? Starten Sie hier: EasyInsight FAQ
• Zugriff auf Templates, Strategien, Videos und Gruppenchats über unseren zentralen Stein Investments Hub
Kurz zusammengefasst – warum EASY Insight AIO?
• Ein-Klick-CSV-Export für alle wichtigen Assetklassen
• 100% Daten: Keine Indikatoren, keine Overlays, keine Konfiguration
• Für KI-Trading entwickelt – strukturiert, prompt-optimiert und sofort einsatzbereit
• All-in-One-Komfort bei null manuellem Aufwand
• Wird von einer schnell wachsenden Community genutzt, die die Zukunft des datengestützten Tradings baut
• Effizient, modern und bereit für Ihren nächsten Trade
Bereit für smarteres, müheloses Trading?
Holen Sie sich EASY Insight AIO noch heute und erleben Sie echtes KI-gestütztes Präzisionstrading – ganz ohne Setup.
I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!