EasyInsight AIO MT5

4.91

EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading

Überblick
Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung.
EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die sofortige Analyse mit ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und mehr.

Kein Fensterwechsel, kein Chaos, keine Chart-Overlays. Nur reine, strukturierte Insights, die automatisch exportiert werden – damit Sie sich auf datenbasierte, smarte Entscheidungen konzentrieren können statt endlos Charts zu beobachten.

Warum EASY Insight AIO?

Wirklich All-in-One
• Keine Einrichtung, keine Indikatorinstallation, keine Overlays im Chart. Einfach installieren, starten und exportieren – das war’s.

Multi-Asset-Abdeckung
• Scannen und analysieren Sie Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes und Aktien – alles, was Ihr Broker anbietet.

KI-bereiter Datenexport
• Hochgradig strukturierte, prompt-optimierte CSV-Dateien – direkt nutzbar mit KI-Tools und Plattformen.

Umfangreicher Export umfasst:
• Währungsstärke-Analysen über 3 wählbare Zeitrahmen
• Marktsentiment über Veränderungen der Netto-Long-Positionen
• Volumenverschiebungen, Volatilität und präzise Support-/Resistance-Zonen
• Marktdaten inkl. OHLC für M15, H1, D1
• Alle Daten sofort exportbereit – keine weitere Konfiguration nötig

Intelligentes Prompt Engineering
• Eingebaute Prompt-Dateien leiten Ihre KI bei der Interpretation des Exports für blitzschnelle Trade-Ideen und Marktanalysen.

Mühelose Automatisierung
• Ihre Exporte werden automatisch nach Assetklassen (Forex, Krypto, Metalle usw.) sortiert, jede mit Timelapse-Dateien für einfaches Backtesting, KI-Training und Strategieentwicklung.

Maximale Power, keine Komplexität

Sie müssen keine separaten Indikatoren kaufen, lizenzieren oder konfigurieren. EASY Insight AIO enthält alles – sofort einsatzbereit. Sie erhalten reine Datenausgabe, beeinflussen Ihre Charts nicht und haben keinerlei manuelle Schritte.

Vertrauensvoll von der Community genutzt

Die schnell wachsende EASY Insight Community teilt bereits fortschrittliche AI-Prompt-Setups, automatisierte Trading-Strategien und komplette EA-Frameworks – alles auf Basis dieses reinen Datenexports. Anwender berichten schon wenige Tage nach dem Start von profitablen Trades auf Krypto- und anderen Märkten.

Sehen Sie EASY Insight AIO in Aktion

Schauen Sie sich reale Beispiele und vollständige Walkthroughs in unserer AI Trading YouTube-Playlist an.

Ressourcen & Support

• Neu bei EASY Insight? Starten Sie hier: EasyInsight FAQ
• Zugriff auf Templates, Strategien, Videos und Gruppenchats über unseren zentralen Stein Investments Hub

Kurz zusammengefasst – warum EASY Insight AIO?

• Ein-Klick-CSV-Export für alle wichtigen Assetklassen
• 100% Daten: Keine Indikatoren, keine Overlays, keine Konfiguration
• Für KI-Trading entwickelt – strukturiert, prompt-optimiert und sofort einsatzbereit
• All-in-One-Komfort bei null manuellem Aufwand
• Wird von einer schnell wachsenden Community genutzt, die die Zukunft des datengestützten Tradings baut
• Effizient, modern und bereit für Ihren nächsten Trade

Bereit für smarteres, müheloses Trading?
Holen Sie sich EASY Insight AIO noch heute und erleben Sie echtes KI-gestütztes Präzisionstrading – ganz ohne Setup.

Bewertungen 11
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:13 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

C098 K098
104
C098 K098 2025.11.11 00:04 
 

Simply fantastic! The prompt is a text file, you can simply copy and paste and take the data and have AI do the deep analysis from the raw data parsed from MT5. I love it! Will be buying your other products if they are just as easy as this.

minnox
243
minnox 2025.07.18 20:11 
 

Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.

If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.

Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?

But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.

Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.

The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.

