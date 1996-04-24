A Simple and Practical Order Entry Panel

Dieses Order-Risiko-Kontroll-Panel wurde mit dem Kernkonzept der "einfachen, effizienten und präzisen Risikokontrolle" entwickelt. Maßgeschneidert für alle Arten von Händlern, egal ob sie Anfänger oder erfahrene Profis sind, ermöglicht es eine schnelle Beherrschung und Umsetzung eines raffinierten Risikomanagements bei jedem Handel. Das Panel integriert die Logik der Risikokontrolle tief in den gesamten Prozess der Auftragserteilung und behebt damit grundlegend die Probleme, die sich aus umständlichen Risikokontrolleinstellungen und verzögerten Abläufen" im traditionellen Handel ergeben, und stattet jeden Handel mit einer integrierten Sicherheitsbarriere aus.

Was die Kernfunktionen der Risikokontrolle betrifft, so unterstützt das Panel die gleichzeitige Voreinstellung von Take-Profit- und Stop-Loss-Parametern während des Orderplatzierungsprozesses, wodurch zusätzliche Navigationsvorgänge überflüssig werden. Die Händler können die Punkte auf der Grundlage der Marktschwankungsregeln und ihrer eigenen Risikotoleranz genau festlegen. Wenn das Handelsinstrument die voreingestellten Bedingungen erreicht, führt das System die Take-Profit- oder Stop-Loss-Order automatisch aus. Dies verhindert nicht nur Gewinneinbußen, die durch die Ermüdung bei der manuellen Marktbeobachtung verursacht werden, sondern beugt auch erheblichen Verlusten aufgrund plötzlicher Marktveränderungen vor, wodurch es sich besonders für Handelsszenarien mit starken Schwankungen eignet.