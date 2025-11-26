XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
- Indikatoren
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 1 Dezember 2025
XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie
Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes.
Die MT5-Version bietet verbesserte Glättungsverfahren, einen Datenfluss mit mehreren Zeitfenstern und eine schnellere Signalverarbeitung, wodurch sie sich für Scalper, Daytrader und Swingtrader eignet.
Indikator-Klassifizierung
|
Merkmal
|
Beschreibung
|
Kategorie
|
Trend - Momentum - Erkennung von Umkehrungen
|
Plattform
|
MetaTrader 5 (MT5)
|
Schwierigkeitsgrad
|
Fortgeschrittene bis Fortgeschrittene
|
Indikator-Typ
|
Führend - Einstieg/Ausstieg - Stärke
|
Zeitrahmen
|
Unterstützt M1 bis H4 und höher
|
Handelsstil
|
Scalping - Intraday - Swing Trading
|
Märkte
|
Forex - Gold - Krypto - Indizes
Wie die XMaster Formula MT5 funktioniert
Die MT5-Version wurde mit verbesserter Filterung und einer flüssigeren Signal-Engine optimiert. Sie kombiniert mehrere Kernkomponenten, um genaue Kauf-/Verkaufsbedingungen zu erzeugen.
1. Standard-Modus
- Verwendet schnelle und langsame EMA-Differenzen, normalisiert in einem Bereich von 0-100.
- Kaufsignal: Der Wert überschreitet die Hausse-Schwelle und wird grün.
- Verkaufssignal: Der Wert fällt unter den Schwellenwert für die Baisse und wird rot.
- Ideal für trendbasierte Einstiegs- und Fortsetzungs-Setups.
2. Erweiterter Modus
Beinhaltet mehrere Confluence-Layer unter Verwendung der verbesserten Berechnungs-Engine des MT5:
- MACD Momentum: Positive Tendenz für Käufe, negative für Verkäufe.
- RSI Extremes: <30 für bullische Setups, >70 für bearische Setups .
- Stochastik-Bestätigung: Verwendet Extremwerte zur Validierung.
- Parabolic SAR: Trendbestätigung zur Reduzierung von Fehlsignalen.
Nur wenn alle Indikatoren übereinstimmen, erzeugt der XMaster MT5 ein starkes Einstiegssignal.
Visuelles Signalsystem
- Grüner Pfeil/Linie: Zeigt die Fortsetzung oder Umkehr eines Aufwärtstrends an.
- Roter Pfeil/Linie: Zeigt die Ablehnung eines Abwärtstrends oder die Wiederaufnahme des Abwärtstrends an.
- Keine Repaint-Mechanik: Die Signale bleiben fixiert, sobald die Kerze geschlossen ist, was die Zuverlässigkeit unter volatilen Bedingungen verbessert.
Verbesserte MT5-Grafiken ermöglichen sanftere Übergänge und eine genauere Farbwiedergabe.
So installieren Sie XMaster Formula auf MT5
- Laden Sie die MT5-Version des Indikators herunter (.mq5 oder .ex5).
- Öffnen Sie MT5 → Datei > Datenordner öffnen.
- Gehen Sie zu MQL5 → Indikatoren und fügen Sie die Datei ein.
- Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Panel.
- Wenden Sie den Indikator auf Ihr Diagramm an und passen Sie die Trendempfindlichkeit, die Glättung oder die Signalschwellen je nach Ihrem Stil an.
Wie man mit XMaster MT5 handelt
Kauf-Setup
- Grünes Signal gedruckt.
- Der Indikator steigt aus dem überverkauften Bereich.
- Der Kurs bildet eine bullische Bestätigungskerze.
- Stop-Loss wird unter der Signalkerze oder dem letzten Swing-Tief platziert.
Verkaufs-Setup
- Rotes Signal gedruckt.
- Indikator fällt aus dem überkauften Bereich.
- Die rückläufige Kerze bestätigt die Verschiebung des Momentums.
- Stop-Loss oberhalb der Signalkerze oder des letzten Swing-Hochs platziert.
Stärken und Beschränkungen
Stärken
- Optimiert für die schnellere Verarbeitungs-Engine des MT5.
- Keine Repaint-Signale gewährleisten eine stabile Entscheidungsfindung.
- Funktioniert über mehrere Märkte hinweg mit hoher Anpassungsfähigkeit.
- Sauberes visuelles Design und effektive Reversal-Erkennung.
Beschränkungen
- In Seitwärtsphasen oder bei geringer Volatilität können die Signale ungenauer werden.
- Funktioniert am besten in Kombination mit strukturbasierter Analyse (S/R, Liquiditätszonen).
- Kein alleinstehendes System - Risikomanagement ist unerlässlich.
Zusammenfassung
Der XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator ist ein verfeinertes und zuverlässiges Trend- und Umkehrsignal-Tool für Händler, die ein stabiles No-Repaint-System für MetaTrader 5 suchen. Mit verbesserter Filterung, Multi-Indikator-Ausrichtung und starker visueller Klarheit hilft er Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegszonen in Forex-, Gold-, Krypto- und Indexmärkten zu identifizieren. In Kombination mit der Marktstruktur und einer angemessenen Risikokontrolle wird es zu einer leistungsstarken Ergänzung für jede MT5-Handelsstrategie.
First, in your MQL5 indicator, go to the Inputs section and set the "Notification" option to True—this lets the indicator send alerts.
To set up notifications on your phone: Download the MetaTrader 5 app from Google Play (Android) or the App Store (iOS), then log in with your trading account. Tap Settings > Messages, and copy your unique MetaQuotes ID (it's like a personal code).
On your computer, open MetaTrader 5, go to Tools > Options > Notifications. Check the box for "Enable Push notifications," paste in your MetaQuotes ID, and hit OK.
That's it! Now, every time the indicator spots a signal or warning, you'll get a push alert on your phone right away. If it doesn't work, double-check your internet connection on both devices.