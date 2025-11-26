XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint

XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie

Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes.

Die MT5-Version bietet verbesserte Glättungsverfahren, einen Datenfluss mit mehreren Zeitfenstern und eine schnellere Signalverarbeitung, wodurch sie sich für Scalper, Daytrader und Swingtrader eignet.

Indikator-Klassifizierung

Merkmal

Beschreibung

Kategorie

Trend - Momentum - Erkennung von Umkehrungen

Plattform

MetaTrader 5 (MT5)

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschrittene bis Fortgeschrittene

Indikator-Typ

Führend - Einstieg/Ausstieg - Stärke

Zeitrahmen

Unterstützt M1 bis H4 und höher

Handelsstil

Scalping - Intraday - Swing Trading

Märkte

Forex - Gold - Krypto - Indizes

Wie die XMaster Formula MT5 funktioniert

Die MT5-Version wurde mit verbesserter Filterung und einer flüssigeren Signal-Engine optimiert. Sie kombiniert mehrere Kernkomponenten, um genaue Kauf-/Verkaufsbedingungen zu erzeugen.

1. Standard-Modus

  • Verwendet schnelle und langsame EMA-Differenzen, normalisiert in einem Bereich von 0-100.
  • Kaufsignal: Der Wert überschreitet die Hausse-Schwelle und wird grün.
  • Verkaufssignal: Der Wert fällt unter den Schwellenwert für die Baisse und wird rot.
  • Ideal für trendbasierte Einstiegs- und Fortsetzungs-Setups.

2. Erweiterter Modus

Beinhaltet mehrere Confluence-Layer unter Verwendung der verbesserten Berechnungs-Engine des MT5:

  • MACD Momentum: Positive Tendenz für Käufe, negative für Verkäufe.
  • RSI Extremes: <30 für bullische Setups, >70 für bearische Setups .
  • Stochastik-Bestätigung: Verwendet Extremwerte zur Validierung.
  • Parabolic SAR: Trendbestätigung zur Reduzierung von Fehlsignalen.

Nur wenn alle Indikatoren übereinstimmen, erzeugt der XMaster MT5 ein starkes Einstiegssignal.

Visuelles Signalsystem

  • Grüner Pfeil/Linie: Zeigt die Fortsetzung oder Umkehr eines Aufwärtstrends an.
  • Roter Pfeil/Linie: Zeigt die Ablehnung eines Abwärtstrends oder die Wiederaufnahme des Abwärtstrends an.
  • Keine Repaint-Mechanik: Die Signale bleiben fixiert, sobald die Kerze geschlossen ist, was die Zuverlässigkeit unter volatilen Bedingungen verbessert.

Verbesserte MT5-Grafiken ermöglichen sanftere Übergänge und eine genauere Farbwiedergabe.

So installieren Sie XMaster Formula auf MT5

  1. Laden Sie die MT5-Version des Indikators herunter (.mq5 oder .ex5).
  2. Öffnen Sie MT5 → Datei > Datenordner öffnen.
  3. Gehen Sie zu MQL5 → Indikatoren und fügen Sie die Datei ein.
  4. Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Panel.
  5. Wenden Sie den Indikator auf Ihr Diagramm an und passen Sie die Trendempfindlichkeit, die Glättung oder die Signalschwellen je nach Ihrem Stil an.

Wie man mit XMaster MT5 handelt

Kauf-Setup

  • Grünes Signal gedruckt.
  • Der Indikator steigt aus dem überverkauften Bereich.
  • Der Kurs bildet eine bullische Bestätigungskerze.
  • Stop-Loss wird unter der Signalkerze oder dem letzten Swing-Tief platziert.

Verkaufs-Setup

  • Rotes Signal gedruckt.
  • Indikator fällt aus dem überkauften Bereich.
  • Die rückläufige Kerze bestätigt die Verschiebung des Momentums.
  • Stop-Loss oberhalb der Signalkerze oder des letzten Swing-Hochs platziert.

Stärken und Beschränkungen

Stärken

  • Optimiert für die schnellere Verarbeitungs-Engine des MT5.
  • Keine Repaint-Signale gewährleisten eine stabile Entscheidungsfindung.
  • Funktioniert über mehrere Märkte hinweg mit hoher Anpassungsfähigkeit.
  • Sauberes visuelles Design und effektive Reversal-Erkennung.

Beschränkungen

  • In Seitwärtsphasen oder bei geringer Volatilität können die Signale ungenauer werden.
  • Funktioniert am besten in Kombination mit strukturbasierter Analyse (S/R, Liquiditätszonen).
  • Kein alleinstehendes System - Risikomanagement ist unerlässlich.

Zusammenfassung

Der XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator ist ein verfeinertes und zuverlässiges Trend- und Umkehrsignal-Tool für Händler, die ein stabiles No-Repaint-System für MetaTrader 5 suchen. Mit verbesserter Filterung, Multi-Indikator-Ausrichtung und starker visueller Klarheit hilft er Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegszonen in Forex-, Gold-, Krypto- und Indexmärkten zu identifizieren. In Kombination mit der Marktstruktur und einer angemessenen Risikokontrolle wird es zu einer leistungsstarken Ergänzung für jede MT5-Handelsstrategie.

Auswahl:
Ali Çelik
87
Ali Çelik 2025.12.02 20:36 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mehnoosh Karimi
4203
Antwort vom Entwickler Mehnoosh Karimi 2025.12.03 09:02
To get warnings (notifications) from it straight to your phone, here's a simple step-by-step guide:
First, in your MQL5 indicator, go to the Inputs section and set the "Notification" option to True—this lets the indicator send alerts.
To set up notifications on your phone: Download the MetaTrader 5 app from Google Play (Android) or the App Store (iOS), then log in with your trading account. Tap Settings > Messages, and copy your unique MetaQuotes ID (it's like a personal code).
On your computer, open MetaTrader 5, go to Tools > Options > Notifications. Check the box for "Enable Push notifications," paste in your MetaQuotes ID, and hit OK.
That's it! Now, every time the indicator spots a signal or warning, you'll get a push alert on your phone right away. If it doesn't work, double-check your internet connection on both devices.
Antwort auf eine Rezension