Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4

Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 4

Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein leistungsstarkes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 4, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiege verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Mit diesem Expert Advisor können Händler ihre Handelsstrategie optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsvolumen und geplante Ausführungszeiten für maximale Effizienz definieren.

Spezifikationstabelle - Entry TP und SL Time Trader Manager für MT4

Kategorie

Handels-Tool

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Anfänger

Indikator Typ

-

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

-

Markttyp

Alle Markttypen

Übersicht

Dieser von Trading Finder entwickelte Expert Advisor verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einem integrierten Seitenpanel. Händler können die Positionsart (Kauf/Verkauf) schnell auswählen und die Losgrößen direkt im Panel festlegen. Auf dem Chart wird eine anpassbare vertikale Zeitleiste angezeigt, die es dem Benutzer ermöglicht, den genauen Zeitpunkt für das Auslösen eines Handels zu planen. Wenn der geplante Zeitpunkt und die vordefinierten Marktbedingungen erfüllt sind, führt der EA den Handel automatisch aus.

Anweisungen für die Ersteinrichtung

Bevor Sie den EA verwenden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen in MetaTrader 4 aktiviert sind:

  • DLL-Importe zulassen
  • Import von externen Experten zulassen
  • Live-Handel zulassen

Sobald diese Einstellungen im Eingabefenster des EA konfiguriert sind, klicken Sie auf OK, um das Tool zu aktivieren.

Wie man einen Handel platziert

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Handel mit dem Entry TP und SL Time Trader Manager einzurichten:

Schritt 1 - Handelsaufbau starten
Klicken Sie auf "Öffnen" im linken Bereich des Charts, um den Handelsaufbau zu starten .

Schritt 2 - Auswahl der Handelsrichtung
Klicken Sie auf der rechten Seite auf "Öffnen", um ein Popup zu öffnen. Wählen Sie Kaufen oder Verkaufen, geben Sie die Lotgröße ein und klicken Sie auf Bestätigen.

Schritt 3 - Einstiegszeitpunkt festlegen
Nach der Bestätigung des Ordertyps erscheint eine grün gestrichelte vertikale Linie auf dem Chart. Ziehen Sie diese Linie über zukünftige Kerzen nach vorne, um die Ausführungszeit des Handels festzulegen.

Schritt 4 - Bestätigen Sie die Einstiegsbedingungen
Der Handel wird nur ausgeführt, wenn beide der folgenden Kriterien erfüllt sind :

  • Der geplante Zeitpunkt (grüne Linie) ist überschritten
  • Der Markt erreicht den angegebenen Einstiegskurs

Tipp: Überwachen Sie die Warnungen und Protokolle auf der Registerkarte Experte in der MT4-Toolbox.

Verwalten von Handelsausstiegen

Der EA ermöglicht automatische Ausstiege mit anpassbaren Zeit- und Volumeneinstellungen:

Schritt 1 - Öffnen des Close-Panels
Klicken Sie auf "Close" im linken Panel, um die Exit-Optionen auf der rechten Seite des Charts anzuzeigen .

Schritt 2 - Filter Exit Type
Verwenden Sie die oberen Schaltflächen, um auszuwählen, welche Trades geschlossen werden sollen :

  • L (Verlust): Nur Verlustgeschäfte schließen
  • P (Gewinn): Nur Gewinngeschäfte schließen
  • P&L: Alle Geschäfte schließen

Schritt 3 - Festlegen des zu schließenden Positionsvolumens
Wählen Sie den Teil der Position, der geschlossen werden soll :

  • 25%: Ein Viertel schließen
  • 50%: Die Hälfte schließen
  • 100%: Schließen Sie die gesamte Position

Schritt 4 - Beendigungszeitpunkt festlegen
Es erscheint eine rot gestrichelte vertikale Linie. Ziehen Sie sie auf die gewünschte Beendigungszeit.

Schritt 5 - Bestätigung des Ausstiegs
Klicken Sie auf Bestätigen, um den automatischen Ausstieg zu bestätigen. Der EA wird den Handel (ganz oder teilweise) zum geplanten Zeitpunkt schließen, wenn die Preisbedingungen erfüllt sind.

Schlussfolgerung

Der Entry TP und SL Time Trader Manager für MetaTrader 4 kombiniert präzises Timing, intelligente Volumenkontrolle und dynamische Preisauslöser in einem einzigen, umfassenden Tool. Er ist ideal für Forex- und Krypto-Händler, die die Genauigkeit und Konsistenz ihrer Handelsausführung verbessern möchten.

