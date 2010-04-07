Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4

Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4

Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung.

Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanagement. Mit sieben anpassbaren Konfigurationsfeldern unterstützt er diszipliniertes Handelsverhalten und verbessert die Performance regelbasierter Strategien. Durch sein intelligentes Warn- und Benachrichtigungssystem ist er besonders für Händler geeignet, die die Handelsrichtlinien von Prop-Firmen befolgen.

Spezifikation Übersicht

Kategorie

Kapitalmanagement - Risikokontrolle - Handelsautomatisierung

Plattform

MetaTrader 4

Erfahrungsstufe

Fortgeschrittene

Typ

Handels- und Risikomanagement-Tool

Time Frame Unterstützung

Multi-Time-Frame

Handelsstile

Scalping, Intraday, Tageshandel

Anwendbare Märkte

Forex, Aktien, Indizes

Hauptmerkmale

Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert fördert eine strukturierte und regelbasierte Ausführung, indem er Händlern die Möglichkeit gibt, Losgrößen, Einstiegslogik, Risikoparameter und Symbolbeschränkungen zu definieren. Er wurde speziell für die Herausforderungen von Prop Firms entwickelt und konzentriert sich auf Konsistenz, disziplinierte Kapitalallokation und die Einhaltung von strategischen Regeln.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche bietet Händlern sofortigen Zugriff auf wichtige Funktionen wie dynamische Break Even, fortschrittliche Trailing-Ansätze, partielle Schließungen und Pyramiding-Tools, die alle auf branchenüblichen Money-Management-Prinzipien basieren.

Anweisungen zur Lizenzierung

Für die Aktivierung dieses Expert Advisors ist eine persönliche Lizenz erforderlich. Um Ihren Aktivierungsschlüssel oder kostenlosen Zugang anzufordern, kontaktieren Sie den Live-Support über Telegram oder WhatsApp.


Beispiel: Ausführung von Kaufaufträgen

Auf einem USDJPY 5-Minuten-Chart wurde beispielsweise ein Kauf-Setup mit dem EA ausgeführt. Händler können das Volumen und den Stop-Loss auf der Basis von:

  • Pip-Wert
  • Prozentsatz des Kapitals
  • Festes monetäres Risiko

Es stehen mehrere Risiko-Ertrags-Konfigurationen zur Verfügung, die eine präzise Risikokontrolle und strukturierte Renditen im Einklang mit professionellen Risikomanagement-Rahmenwerken ermöglichen.

Beispiel: Pending Sell Order Setup

Auf einem 1-Stunden-Chart von SOLANA (SOL) können Händler die visuelle Schnittstelle verwenden, um SL-, TP- und Einstiegslevel direkt auf dem Chart zu definieren. Sobald die Levels platziert sind, bestimmt das System automatisch, ob es sich bei der schwebenden Order um eine Stop- oder Limit-Order handeln soll.

Dieser visuelle Ansatz verbessert die Genauigkeit, das Timing und die allgemeine Klarheit bei der Ordererstellung.

Detaillierte Funktionsübersicht

Registerkarte Handel

Ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Ausführungsparameter:

  • Positionsart: Markt oder schwebend
  • Losgröße: Basierend auf Ihrem Risikomodell
  • Stop Loss: Punkte, Konto % oder festes Risiko
  • Gewinnmitnahme: Punkte, Dollarwert, % oder R:R-Verhältnis
  • Schnelle Ausführung: Sofort oder schwebend über Buy/Sell und Buy.p/Sell.p

Gewährleistet, dass jede Position einem strukturierten, regelkonformen Plan folgt.

Visuelle Auftragsplatzierung

Ein visuelles Modul mit Echtzeit-Darstellung von:

  • Einstieg (OP)
  • Stop-Loss (SL)
  • Gewinnmitnahme (TP)
  • Risiko/Belohnung und projizierter P/L

Enthält sofortige Schaltflächen für schwebende Aufträge (Buy.p, Sell.p) und Umschaltmöglichkeiten für SL/TP-Sichtbarkeit. Entwickelt für Händler, die sich auf visuelle Bestätigung und Genauigkeit verlassen.

Registerkarte Geldmanagement (MM)

Bietet professionelle Tools zur Risikoabsicherung und Automatisierung:

  • BreakEven- und Trailing-Stop-Konfiguration
  • Steuerelemente mit einem Tastendruck (Alle schließen, Anhängige stornieren, Break Even Alle)
  • Direkter Zugriff auf das Account Protector (AP) Panel

Unterstützt die mechanische und regelbasierte Risikominderung.

Registerkarte "Volumenlimits

Erzwingt emotionale Disziplin und Risikokontrolle:

  • Obergrenzen für das Handelsvolumen (pro Handel/Tag/Woche)
  • Limits für aufeinanderfolgende Gewinne/Verluste
  • Beschränkungen zur Vermeidung von Rachegeschäften und übermäßigem Engagement

Dies gewährleistet die strikte Einhaltung der Kapitalregeln einer Prop-Firma.

Zeitliche Beschränkungen

Implementiert zeitbasierte Handelslimits:

  • Definieren Sie Handelsfenster für jeden Wochentag
  • Sperren des Handels während nicht optimaler oder eingeschränkter Zeiten
  • Ausrichten der Handelsaktivitäten auf Sitzungen mit hoher Liquidität

Perfekt für disziplinierte, sitzungsbasierte Strategien.

Gewinn/Verlust-Schwellenwerte

Ermöglicht Händlern, tägliche und wöchentliche Schwellenwerte festzulegen:

  • Gewinnobergrenzen
  • Drawdown-Grenzen
  • prozent- oder wertbasierte Schwellenwerte

Bei Überschreitung stoppt der EA automatisch den Handel, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

Registerkarte Symbolfilterung

Sorgt für Konzentration, indem es einschränkt, welche Vermögenswerte gehandelt werden können:

  • Aktueller Chart
  • Alle Charts
  • Marktbeobachtung
  • Benutzerdefinierte Symbolliste

Verhindert den versehentlichen Handel auf nicht-strategischen oder nicht überwachten Märkten.

Übersichtspanel für Trades

Zeigt Echtzeit-Performance-Metriken an:

  • Fließendes P/L
  • Tägliche/wöchentliche Startsalden
  • Verfolgung der Gewinn-/Verluststrähne
  • Drawdown-Einblicke

Das optionale minimalistische HUD sorgt dafür, dass die Informationen sichtbar bleiben, ohne das Diagramm zu überladen.


TP/SL-Durchsetzung

Behält strenge Risikogrenzen bei:

  • Obligatorische SL/TP-Einstellungen
  • Warnungen bei Fehlen nach X Minuten
  • Begrenzungen, wie oft SL/TP bearbeitet werden können

Verhindert emotionale Anpassungen und schützt die allgemeine Strategiedisziplin.

Nachrichten-Filter

Hilft, Volatilität bei wirtschaftlichen Ereignissen zu vermeiden:

  • Anpassen der Anzeigezeit vor/nach den Nachrichten
  • Aktivieren Sie Alarme nur für bestimmte Paare
  • Hervorhebung besonders wichtiger Nachrichten

Ermöglicht es Händlern zu vermeiden, während unvorhersehbarer Marktspitzen in den Handel einzusteigen.

Fazit

Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein vollständig integriertes Managementsystem, das für seriöse Händler und Prop Firm-Praktiker entwickelt wurde. Es unterstützt Methoden wie Smart Money und ICT und bietet die notwendigen Werkzeuge, um die emotionale Kontrolle zu behalten, mit Präzision auszuführen und einen systematischen Handelsansatz zu verfolgen.

Mit fortschrittlichen Tools für die Planung, Risiko-/Ertragsstrukturierung, Volumenkontrolle und psychologische Disziplin zeichnet sich dieser EA als umfassende Lösung für Händler aus, die eine professionelle, konsistente und risikogesteuerte Leistung anstreben.

