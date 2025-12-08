Risk Rewa Ratio Calculator MT4

Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator MT4

Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein praktisches Tool, das Händlern hilft, ihre Trades effizient zu verwalten, indem es Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL) definiert und gleichzeitig automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R/R) für jeden Trade berechnet. Der Indikator verfügt über ein Management-Panel, in dem Händler TP-, SL- und R/R-Werte leicht anpassen können.

Auf dem Chart werden die TP- und SL-Werte visuell als grüne bzw. rote Boxen angezeigt. Diese Kästchen sind vollständig anpassbar, so dass Händler die Werte entweder manuell einstellen oder die Anzahl der Pips für eine präzise Kontrolle eingeben können.


Spezifikationen des Risk Reward Ratio Calculator Indikators

Funktion

Einzelheiten

Kategorie

Handelswerkzeug - Kapital- und Risikomanagement

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Anfänger

Indikator-Typ

Risiko & Kapitalmanagement

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Scalping, Intraday, Mittelfristig, Langfristig

Markt

Alle Märkte

Übersicht

Das Management-Panel des Indikators bietet mehrere nützliche Funktionen:

  • Zeit bis zur nächsten Kerze: Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des aktuellen Balkens an.
  • SL Pips: Legen Sie den Stop Loss in Pips fest.
  • Multi-Level-TP: Konfigurieren Sie mehrere Take-Profit-Levels für ein fortschrittlicheres Handelsmanagement.

Indikator-Einstellungen

Das Management-Panel enthält die folgenden Optionen:

  • Hell/Dunkel: Wechseln Sie zwischen hellen und dunklen Themen für TP- und SL-Felder.
  • Zeit bis zum nächsten Balken: Zeigt den Countdown bis zur nächsten Kerze an.
  • Levels: Konfigurieren Sie mehrstufige Take-Profit-Ziele.
  • SL Pips: Definieren Sie den Stop Loss in Pips.
  • Kaufen/Verkaufen: Legen Sie TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufstransaktionen fest.
  • Löschen: Entfernen Sie alle Elemente aus dem Diagramm.
  • Horizontal: Ändern Sie die Ausrichtung des Panels zwischen horizontal und vertikal.
  • TXT bewerten: Passen Sie die Anzeige der TP-Stufen als Prozentsätze oder Bezeichnungen wie TP1, TP2 usw. an.

Fazit

Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ihr Risiko effektiv verwalten und ihre Handelsergebnisse optimieren möchten. Er berechnet automatisch das R/R-Verhältnis und bietet gleichzeitig eine klare visuelle Darstellung der TP- und SL-Levels auf dem Chart, was Händlern hilft, das Handelsmanagement mit ihrer Strategie in Einklang zu bringen.


