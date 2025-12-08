Auto History Downloader

## Merkmale
- Download historischer Kurse über `CopyRates()` für viele Symbole und Zeitrahmen.
- Funktioniert mit Market Watch Symbolen oder einer expliziten Symbolliste.
- Optionaler CSV-Export in den Terminal-Ordner `Files` (pro Symbol/Zeitrahmen).
- Konfigurierbare Wiederholungsversuche, Pausen und exponentieller Backoff.
- Ausführliche Protokollierung und Fortschrittskommentare für mehr Komfort.

## Verwendung
1. Kopieren Sie `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` in `MQL5/Scripts` oder öffnen Sie es in MetaEditor.
2. Fügen Sie das Skript aus dem Navigator (Skripte) hinzu und führen Sie es aus.
3. Konfigurieren Sie die Eingänge:
- `InpUseMarketWatch` - Market Watch Symbole verwenden.
- InpSymbols" - Komma-getrennte Symbole, wenn keine Market Watch verwendet wird.
- InpTimeframes" - Komma-getrennte Zeitrahmen-Token (M1, M5, M15, H1, H4, D1, etc.).
- InpSaveCSV" - wenn wahr, werden die CSV-Dateien in den Ordner "Dateien" geschrieben.
- InpOutputFolder" - optionaler Unterordner innerhalb von "Files" (bei Bedarf selbst erstellen).
4. Prüfen Sie die Registerkarte "Experten/Journal" auf Fortschrittsmeldungen.
5. Wenn CSV aktiviert ist, befinden sich die Dateien in: Terminal -> Dateien" (oder dem von Ihnen angegebenen Unterordner).
Empfohlene Produkte
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experten
Der DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER kann Ihre verschiedenen Terminals (MOBILTELEFON, WEB, TRADINGVIEW, MT5) für den manuellen Handel verwenden und dann automatisch von EA verarbeitet werden. Der mobile Handel kann die verschiedenen Grid-Modi von EA, den Scalp-Modus, den Hedging-Arbitrage-Modus und den unabhängigen Order-Modus verwenden, um Positionen manuell zu eröffnen. EA kann Stop-Loss für die mobile Eröffnung automatisch setzen. Und verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um ein Grid, Skalp und
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitys
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Der ultimative Risiko & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ein präzises Risikomanagement und eine automatisierte Positionsgrößenbestimmung im MetaTrader 5 benötigen. Hören Sie auf, Ihre Lotgröße zu erraten und überlassen Sie dem Algorithmus die Berechnungen. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, mit Zuversicht zu handeln, indem er Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel garantiert und gleichzeitig absol
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitys
Eine stabilere MetaTrader 4 Version ist hier verfügbar: Lot Calculator Tool . Dieses Tool hilft Ihnen, das Risiko automatisch zu berechnen und zu verwalten, Aufträge bequem visuell zu platzieren, Aufträge zu planen, Stops nachzuziehen, sie in die Gewinnschwelle zu verschieben und vieles mehr. Funktionen Platzieren Sie Markt- oder Pending-Orders mit Hilfe von verschiebbaren Linien Aufträge einplanen Berechnen und begrenzen Sie das Risiko mit verschiedenen Methoden Aktuellen Spread sehen Zeit bi
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Utilitys
"Just copier" wurde entwickelt, um den Handel ohne komplizierte Einstellungen zu kopieren. Die Kopie kann auf einem PC durchgeführt werden. Ein EA kann als Master (Anbieter) oder Slave (Empfänger) eingestellt werden. Das Empfänger-Lot kann auf mehrere Provider-Lots eingestellt werden. Bitte prüfen Sie dieses Produkt auch unter fxina.hostingerapp.com. Jede Art von Kopie ist möglich. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 Wenn Sie MT4 -> MT5 oder MT5 -> MT4 kopieren möchten, kaufen Sie bitte
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Experten
HINWEIS: FÜR EINSTELLUNGEN UND TECHNISCHEN SUPPORT FINDEN SIE HIER UNSEREN SMART MONEY TELEGRAM LINK: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk WAS IST SMART MONEY EA? Smart Money EA ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter. Es ist ein hochpräziser Trendfolge-EA, der das Smart Money-Konzept, die Preisbewegung und das Marktmomentum nutzt, um Trades mit außergewöhnlicher Genauigkeit einzugehen." Es ist Ihre All-in-One-Lösung für den Handel mit EURUSD, Rohöl, Nasdaq 100, Deutschland 40 und sogar Volatilität
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilitys
Symbol Manager oder Grid Manager, um Orders in einer Position zu gruppieren (nach Symbol oder nach Magic Number). Dieses Dienstprogramm ist für Händler mit mehreren Währungen (viele EAs) nützlich, die mehrere Aufträge für mehrere Paare haben können. Sie können die Gesamtzahl der Lots und den Gesamtgewinn sehen und einen virtuellen Stop-Loss und einen virtuellen Take-Profit setzen. Um einen realen TP (oder SL) zu setzen, müssen Sie zuerst den virtuellen Wert setzen und dann den Befehl in dieser
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilitys
In diesem Artikel möchten wir Ihnen das Handelspanel-Produkt mit dem Martingale-Panel vorstellen. Dieses Panel ist so gestaltet, dass es den Bedürfnissen der Händler in hohem Maße gerecht wird. Dieses Handelspanel besteht eigentlich aus zwei Handelspanels gleichzeitig, mit dem ersten können Sie Positionen mit bestimmten Gewinn- und Verlustlimits einnehmen, und mit dem zweiten können Sie Positionen mit Gewinnlimits, aber ohne Verlustlimits haben. Wenn Positionen verlieren, wird eine neue Position
Quick Copier MT5
Agung Imaduddin
Utilitys
"Quick Copier" wurde entwickelt, um den Handel ohne komplizierte Einstellungen zu kopieren. Es kopiert Master-Orders schneller als "Just Copier" ( https://www.mql5.com/en/market/product/20920 ). Bitte prüfen Sie auch dieses Produkt unter fxina.hostingerapp.com. Das Kopieren kann an einem PC durchgeführt werden. Ein EA kann als Master (Anbieter) oder Slave (Empfänger) eingestellt werden. Der Empfänger-Lot kann auf mehrere Provider-Lots gesetzt werden. Jede Art von Kopie ist möglich. MT4 -> MT5 MT
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
OneClick Trade Panel
Mustafa Pishori
Utilitys
Das OneClick Trade Panel ist ein professionelles Handelsmanagement-Tool, das Ihnen alle wichtigen Handelsfunktionen direkt zur Verfügung stellt. Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die ein schnelles und effizientes Handelsmanagement benötigen, und vereinfacht komplexe Handelsaufgaben zu Ein-Klick-Operationen. Dieses Tool hilft Ihnen, Ihre offenen Positionen schneller und effizienter zu verwalten als mit herkömmlichen manuellen Methoden. Was dieser Expert Advisor leistet Dieser
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitys
GGP Trade Copier EA ist ein automatischer Handels-Bot, der Händlern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen von einem Handels-Terminal zu anderen automatisch zu replizieren, indem er ein außergewöhnlich schnelles Handels-Kopiersystem erlebt . Sein einfach zu bedienendes Setup ermöglicht es Ihnen, Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows-VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0,5 Sekunden zu kopieren. Die Software unte
Mavis Trader
Lethabo Stephens Maloka
Utilitys
Überblick MAVIS Trader ist ein leistungsstarkes One-Click-Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Schnelligkeit, Klarheit und präzise Kontrolle legen. Sie können damit sofort mehrere Kauf-/Verkaufspositionen eröffnen, automatisch SL/TP-Levels für alle offenen Trades synchronisieren und jede Position auf dem Symbol mit einem einzigen Klick schließen. Perfekt für Scalper, Grid-Trader und alle, die ein konsistentes, gespiegeltes Risikomanagement ohne manuelle Bearbeitung ben
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
AnacottTrading MultiAI BTC Edition
Oliver Jung
Experten
AnacottTrading MultiAI – Der ehrliche Multi-Asset Trading-Roboter AnacottTrading   MultiAI ist kein weiterer „Blender-EA“, der Traum-Renditen mit geschönten Backtests verspricht. Dies ist ein transparenter, professioneller Handelsroboter, basierend auf über 15 Jahren Markterfahrung. AnacottTrading   MultiAI handelt diszipliniert: Immer nur eine Position gleichzeitig Kein Martingale, kein Grid, kein Trade-Spam Volle Risikokontrolle bei jedem einzelnen Trade Dieser EA nutzt einen Rolling-Optimieru
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
T Position Size Calculator
Thyda Saing
Utilitys
Demo-Version T Position Size Calculator funktioniert nicht im Strategietester. Der Strategietester unterstützt nicht die Verarbeitung von ChartEvents. Er unterstützt die meisten Funktionen des Panels nicht. Kontaktieren Sie mich bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen oder wenn Sie einen Fehler gefunden haben. Kontrollieren und verwalten Sie Ihren Handel wie ein professioneller Trader mit dem T Position Size Calculator. T Position Size Calculator - ein MT5 Expert Adviser, ist ein benutzerfreun
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern , Das erspart Ihnen die Mühe, die Zeiträume zu wechseln. Wir übertragen den tatsächlichen Betrieb des Systems per Live-Stream. Bitte prüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Bitte testen Sie es selbst. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Inv
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitys
King Chart - Manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 Übersicht King Chart ist ein einfaches, aber leistungsstarkes manuelles Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und Klarheit wünschen. Es ermöglicht eine schnelle Orderausführung, klare Lot-Kontrolle und Kontoüberwachung in Echtzeit - alles direkt in Ihrem MT5-Chart. Wichtigste Merkmale Multi-Lot Trade-Ausführung 3 Kauf- und 3 Verkaufstasten für sofortige Ausführung Jede Schaltfläche ist an ein benutze
Käufer dieses Produkts erwarben auch
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilitys
Die neue Version der MirrorSoftware 2021 wurde komplett neu geschrieben und optimiert. Diese Version muss nur auf einem einzelnen Diagramm geladen werden, da sie alle Aktionen auf jedem Symbol erkennen kann und nicht nur die Aktionen des Symbols, auf dem sie geladen ist. Auch die Grafiken und der Konfigurationsmodus wurden komplett neu gestaltet. Die MirrorSoftware besteht aus zwei Komponenten (alle Komponenten sind erforderlich, um zu funktionieren): MirrorController (freier Indikator): Diese
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
GRID for MT5 ist ein praktisches Tool für diejenigen, die mit einem Orderraster handeln, das für den schnellen und komfortablen Handel an den FOREX-Finanzmärkten entwickelt wurde. GRID für MT5 verfügt über ein anpassbares Panel mit allen notwendigen Parametern. Geeignet sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger. Funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker mit einer FIFO-Anforderung - vor allem, um zuvor eröffnete Geschäfte abzuschließen. Das Orderraster kann ent
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilitys
1. Erfassen Sie die Preisdaten für jede Tick-Transaktion. Inhalt der Datendatei: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Erzeugen Sie in der Zwischenzeit eine Kursdaten-Datei mit einem 1-Minuten-Zeitraum. Inhalt der 1min-Datendatei: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Speichern Sie jeden Tag alle
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilitys
Ich habe seine kaufmännischen Strategien für Gebrauch von binäre in MT5 automatisiert und mit unserem Mt5BridgeBinary habe ich die Ordnungen an seine Rechnung von Binary gesendet und ich liste auf: beginnen Sie so von leichter zu handeln! Die sachkundigen Berater sind leicht zu gestalten zu optimieren und Kraftbeweise zu verwirklichen; außerdem können wir im Test seine Rentabilität langfristig schleudern, haben deshalb Mt5BridgeBinary geschaffen, um seine besten Strategien mit Binary zu verbin
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilitys
Xrade EA ist ein Expert Advisor als technischer Indikator. Für den kurzfristigen Handel ist es das Beste für die nächsten Vorhersagen des Trends des Marktes. +--------------------------------------------------------------------------------------- Sehr wichtig Unser Roboter (data anylizer) nimmt keinen Handelsvorgang vor. Wenn Sie nur unseren Roboter benutzen müssen Sie Ihre Positionen selbst einnehmen +--------------------------------------------------------------------------------------- D
Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel, die Auftragsverwaltung, kann auch verwendet werden, um unrentable Positionen auf dem Konto wiederherzustellen. Es hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Es kann mit manuellen Aufträgen, Aufträgen aus dem Panel oder Aufträgen arbeiten, die von einem anderen Expert Advisor geöffnet wurden. Es hat ein Minimum an Parametern, ist einfach zu konfigurieren, funktioniert mit einer beliebigen
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilitys
Neuigkeiten: IDEA 2.0 ist erschienen mit vielen neuen Funktionen, wie Telegram-Bot-Benachrichtigungen und Limits Order! Schaut euch das Changelog am Ende der Seite an (*). Hallo zusammen! hier findet ihr meinen Expert Advisor, genannt IDEA (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . Kurz gesagt, mit dieser Software können Sie: Einen klaren Überblick über den Marktstatus haben, mit einem Hinweis auf den aktuellen Trend. Fügen Sie einfach die Symbole, die Sie überwachen möchten, zu Ihrer Markt
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilitys
Binance Full Trader wurde für die Verbindung zu Ihrem Binance-Konto entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Daten abzurufen, Preisdiagramme zu zeichnen und mit einer beliebigen Strategie durch einen Indikator zu handeln. Eine benutzerfreundliche Schnittstelle hat dafür entwickelt und hat versucht, den Zugang zu den notwendigen Informationen wie offene Aufträge und Wallet-Salden zu geben. - Es gibt zwei Beispielindikatoren (einen für Handelssignale und einen für Preise), die Sie unter diesen Links he
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilitys
PROMOTION!! $499 bis zum 1. März. Danach kostet der EA $1,050 Entwickelt und getestet seit über 3 Jahren, ist dies einer der sichersten EAs auf dem Planeten für den Handel der New York Open. Der Handel könnte nie einfacher sein. Handeln Sie an NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500 Was macht der EA? Der EA öffnet eine Buy Stop Order und eine Sell Stop Order (mit SL und TP) auf beiden Seiten des Marktes nur wenige Sekunden vor der NY Open. Sobald einer der beiden Trades ausgelöst wir
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilitys
Speichern von Daten aus dem Orderbuch. Dienstprogramm für die Datenwiedergabe : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Bibliothek zur Verwendung im Strategie-Tester : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Vielleicht erscheint dann eine Bibliothek zur Nutzung der gespeicherten Daten im Strategietester, je nach Interesse an dieser Entwicklung. Inzwischen gibt es Entwicklungen dieser Art, die Shared Memory verwenden, wenn nur eine Kopie der Daten im RAM liegt. Dies löst nicht nur d
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilitys
Anstatt sich an die Charts zu halten, sollten wir ALL IN ONE KEYLEVEL verwenden Ankündigung: Wir freuen uns, die neueste Version 14.02 des One In One Keylevel-Produkts ankündigen zu können. Dies ist ein zuverlässiges Produkt, das mit vielen neuen Funktionen und Verbesserungen aktualisiert wurde, um Ihre Arbeit einfacher und effizienter zu machen. Derzeit haben wir eine Sonderaktion für diese neue Version. Der aktuelle Sonderpreis beträgt $500, und es sind nur noch 32 Stück verfügbar. Danach stei
GerFX EA Protection Filter MT5
Exler Consulting GmbH
5 (1)
Utilitys
Der EA Protection Filter (hier in der MT4-Version ) bietet einen Nachrichtenfilter sowie einen Börsencrash-Filter, der in Kombination mit anderen EAs verwendet werden kann. Damit dient er als zusätzliche Schutzschicht für andere EAs, die solche Filter anbieten. Bei Backtest-Analysen meiner eigenen Nachtskalierer, die bereits einen Börsencrash-Filter verwenden, habe ich festgestellt, dass der historische Drawdown, insbesondere in Börsencrash-Phasen wie 2007-2008, durch die Verwendung eines solche
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
Utilitys
HEDGEN SIE IHREN WEG ZUM GEWINN BEI JEDEM HANDEL Wenn Sie denken, dass es schwierig ist zu bestimmen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird, löst dieser Roboter das für Sie, indem er die Richtung ändert, je nachdem, in welche Richtung sich der Preis bewegt, sodass Sie gewinnen, egal in welche Richtung er sich bewegt. Hedge Ninja ist ein halbautomatisches Handelstool, das Sie mit den folgenden Hedge-Einstellungen einrichten. Wenn Sie ihm sagen, dass er handeln soll, kaufen oder verk
Shortcuts
Rouge Mouta
Utilitys
Am besten für die technische Analyse Sie können eine Tastenkombination für ein grafisches Werkzeug oder eine Chartsteuerung für die technische Analyse festlegen. Grafikdesignsoftware / CAD-ähnliche, reibungslose Zeichnungserfahrung. Am besten geeignet für Preisaktionshändler. Synchronisierung von Zeichnungsobjekten Sie müssen nicht immer wieder dieselbe Trendlinie auf anderen Charts zeichnen. Die Shortcuts erledigen das automatisch für Sie. Natürlich werden alle zusätzlichen Änderungen des Obje
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilitys
Der Gold Instrument Scanner ist ein Chartmuster-Scanner, der Dreiecksmuster, fallende Keilmuster, steigende Keilmuster, Kanalmuster und so weiter erkennt. Gold Instrument Scanner verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Mustererkennung. Wir haben ihn jedoch so gestaltet, dass er einfach und intuitiv zu bedienen ist. Der Advanced Price Pattern Scanner zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart in einem effizienten Format für Ihren Handel. Sie müssen keine mühsame manuelle Mustererkennung meh
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Utilitys
Gold Wire Trader MT5 handelt mit dem RSI-Indikator. Er bietet viele anpassbare RSI-Handelsszenarien und flexible Positionsmanagement-Einstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingale- und einen inversen Martingale-Modus. Der EA implementiert die folgenden Einstiegsstrategien, die nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden können: Handeln, wenn der RSI-Indikator überverkauft oder überkauft ist Handel, wenn der RSI von einem überverkauften ode
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilitys
Gold Trend Scanner MT5 ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Dashboard, das den Average True Range Indikatorwert in bis zu 28 Symbolen und 9 Timeframes in 3 Modi überwacht und analysiert: Es zeigt den ATR-Indikatorwert in allen Paaren und Zeitrahmen an und signalisiert, wenn der ATR-Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein Maximum oder Minimum erreicht. Kurzfristiges ATR/Langfristiges ATR-Verhältnis: Es zeigt das Verhältnis von 2 ATRs mit unterschiedlichen Zeiträumen an. Es ist nützlich, u
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
Utilitys
Achtung: dies ist ein Multicurrency EA, der mit mehreren Paaren von einem Chart aus handelt! Um doppelte Trades zu vermeiden, ist es daher notwendig, den EA nur mit einem Chart zu verbinden, ---> der Handel in allen Paaren wird nur von einem Chart aus durchgeführt! Wir können gleichzeitig in drei verschiedenen Paaren handeln, wie standardmäßig (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), die die Korrelation beim Eintritt in den Markt für alle drei berücksichtigen; Wir können nur EURUSD (oder ein beliebiges Währu
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilitys
Bei einer Dreiecksarbitrage-Strategie werden Ineffizienzen zwischen drei verbundenen Währungspaaren ausgenutzt, indem gegenläufige Transaktionen getätigt werden, die sich gegenseitig aufheben, um einen Nettogewinn zu erzielen, wenn die Ineffizienz behoben ist. Ein Geschäft umfasst drei Transaktionen, bei denen die erste Währung gegen eine zweite, die zweite Währung gegen eine dritte und die dritte Währung gegen die erste getauscht wird. Mit dem dritten Geschäft sichert sich der Arbitrageur einen
Gold index expert MT5
He Ming Lai
Utilitys
Der Goldindex-Experte MT5 Wizard verwendet eine Multi-Timeframe-Analyse. Vereinfacht ausgedrückt, überwacht der Indikator 2 Zeitrahmen. Ein höherer Zeitrahmen und ein niedrigerer Zeitrahmen. Der Indikator bestimmt den Trend durch die Analyse des Auftragsflusses und der Struktur auf dem höheren Zeitrahmen (z.B. 4 Stunden). Sobald der Trend und der Auftragsfluss bestimmt wurden, verwendet der Indikator die frühere Marktstruktur und die Kursentwicklung, um die Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit fü
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Utilitys
Golden Route home MT5 berechnet die Durchschnittspreise der offenen KAUFEN (LONG) und VERKAUFEN (SHORT) Positionen, wobei die Größe der offenen Positionen, Kommissionen und Swaps berücksichtigt werden. Der Indikator bildet die Durchschnittslinie der offenen LONG-Positionen, nach deren Überschreiten, von unten nach oben, der Gesamtgewinn für alle LONG-Positionen für das aktuelle Instrument größer als 0 wird. Der Indikator bildet die Durchschnittslinie der offenen SHORT-Positionen, nach deren Ü
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
Utilitys
Wollen Sie einen EA mit kleinem Stoploss? Wollen Sie einen EA, der nur in und aus dem Markt ist? Gold schaut auf mehrere MT5 Es ist NUR kaufen, wenn der Markt öffnet und mit einem Fenster von 10 Minuten oder weniger. Es verwendet vorbörslichen Preis so sicher sein, dass Ihr Broker hat, dass. Diese Strategien (ja, es sind 2 verschiedene Strategien, die mit 3 verschiedenen Charts verwendet werden können) haben enge Stoplosses und einen Takeprofit, der oft innerhalb von Sekunden erreicht wird!
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilitys
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Geduld ist der Schlüssel. Die Strategien basieren auf: - Tendenz - Momentum + Hohe Volatilität - Dawn Scalper + Support Resistence. Auch hier ist Geduld der Schlüssel. Kein Bot ist fehlerfrei, manchmal funktioniert er reibungslos, manchmal einfach nicht. Es liegt an Ihnen, sein Risiko zu managen und ihn zu einem guten Freund zu machen, der automatisch mit fantastischen Strategien handelt. Mit freundlichen Grüßen, Viel Glück., Pablo Maruk.
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
Utilitys
Haben Sie schon einmal einen Handel getätigt und wenn Sie zum Terminal zurückkehren, um den Status der Position zu überprüfen, stellen Sie fest, dass der Markt so weit in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist oder dass er Ihren Stoploss erreicht hat. Dieses System hilft Ihnen in solchen Momenten, in denen sich der Preis nicht in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt. Betrachten Sie dies als die Versicherung, die Ihr Konto für Ihr Handelsgeschäft braucht. Dieses Tool verwaltet manuelle Tr
Weitere Produkte dieses Autors
Historical Prices Ranges
Martino Hart
Utilitys
- Download historischer Kurse über `CopyRates()` für viele Symbole und Zeitrahmen. - Funktioniert mit Market Watch Symbolen oder einer expliziten Symbolliste. - Optionaler CSV-Export in den Terminal-Ordner `Files` (pro Symbol/Zeitrahmen). - Konfigurierbare Wiederholungen, Pausen und exponentieller Backoff. - Ausführliche Protokollierung und Fortschrittskommentare für mehr Komfort. ## Verwendung 1. Kopieren Sie `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` in `MQL5/Scripts` oder öffnen Sie es in MetaEditor.
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension