Der Indikator Symbol Info bietet ein intuitives Panel auf dem Chart, das wichtige Informationen über das aktuelle Handelssymbol anzeigt. Dazu gehören grundlegende Handelsdaten, Instrumenteneigenschaften und Handelsregeln, die dem Händler einen klaren Überblick über die Marktbedingungen und Produktspezifikationen verschaffen sollen.

Hauptmerkmale:

  • Name und Beschreibung des Symbols:
    Der Indikator zeigt den Namen und eine ausführliche Beschreibung des aktuellen Handelssymbols an und hilft den Benutzern, das gehandelte Instrument zu identifizieren.
  • Spread- und Preisinformationen:
    Der Indikator zeigt den aktuellen Spread, Geld- und Briefkurs für das Symbol an und hilft Händlern, die Marktpreise und die damit verbundenen Handelskosten zu verstehen.
  • Kontraktgröße und minimale/maximale Losgröße:
    Das Panel zeigt die Kontraktgröße, die minimal und maximal zulässige Losgröße für das Instrument sowie den Losschritt an und hilft Händlern, die geeignete Losgröße für ihr Konto und ihre Strategie auszuwählen.
  • Swap-Informationen:
    Der Indikator zeigt Swap-Sätze für Long- und Short-Positionen sowie Details zu Triple-Swap-Tagen an, damit Händler die Rollover-Kosten kennen.
  • Punktwert und Tickgröße:
    Der Indikator zeigt den Wert jeder Punktbewegung und die minimale Tickgröße an, so dass Händler die Auswirkungen jeder Preisbewegung auf ihre Positionen verstehen können.
  • Währungsinformationen:
    Das Panel enthält Details zur Basiswährung, zur Gewinnwährung und zur Margin-Währung und bietet so einen umfassenden Überblick über die Währungsstruktur des Symbols.
  • Handelsmodus und Ausführungsart:
    Der Indikator zeigt den Handelsmodus des Symbols (z. B. ob Hedging erlaubt ist) und die Art der Orderausführung (z. B. Marktausführung, Limit-Orders) an und stellt sicher, dass Händler über die Handelsregeln informiert sind.

Anwendungsfälle:

  • Schneller Zugriff auf Handelssymbol-Informationen:
    Händler können während des Handels schnell wichtige Informationen über das Symbol einsehen, ohne zwischen verschiedenen Bildschirmen wechseln zu müssen, um Daten zu finden.
  • Strategieplanung und -anpassung:
    Durch das Verständnis der minimalen/maximalen Losgrößen, des Spreads und der Swap-Sätze können Händler bessere Entscheidungen hinsichtlich Risikomanagement und Strategieplanung treffen.
  • Analyse der Marktbedingungen:
    Der Indikator bietet Echtzeit-Zugang zu Geld-/Briefkursen, Spread und Swap-Sätzen, so dass Händler die aktuellen Marktbedingungen analysieren und entscheiden können, ob sie in den Handel einsteigen oder ihn beenden.

Warum den Symbol-Info-Indikator verwenden?

  • Anzeige der wichtigsten Informationen in Echtzeit:
    Der Symbolinfo-Indikator fasst alle relevanten Informationen zu den Symbolen in einem einzigen Feld zusammen. Dadurch sparen Händler Zeit und Mühe, da sie die Daten während des Handels nicht manuell nachschlagen müssen.
  • Umfassender Datenüberblick:
    Der Indikator deckt alle kritischen Daten in Bezug auf das Handelssymbol ab, einschließlich der Preis- und Handelsbedingungen, und stellt so sicher, dass Händler alle benötigten Informationen auf Knopfdruck zur Verfügung haben.
  • Intuitive Panel-Anzeige:
    Die Informationen werden in einem leicht zu lesenden Panel angezeigt, so dass Händler aller Stufen die Daten schnell finden und verstehen können.

Vorteile:

  • Erhöhte Handelseffizienz:
    Durch den sofortigen Zugriff auf alle wichtigen Symboldaten hilft der Indikator Händlern, schnellere Entscheidungen zu treffen und die Zeit für die Suche nach Informationen zu reduzieren.
  • Umfassende Informationsanzeige:
    Von grundlegenden Spread- und Kursdetails bis hin zu erweiterten Kontrakt- und Swapdaten bietet der Indikator einen umfassenden Marktüberblick, der den Bedürfnissen aller Arten von Händlern gerecht wird.
  • Einfache Bedienung:
    Das Panel ist intuitiv gestaltet, so dass auch Anfänger die Daten leicht interpretieren und in ihre Handelsentscheidungen einbeziehen können.

Schlussfolgerung:

Der Indikator Symbol Info bietet Händlern ein übersichtliches und umfassendes Panel, das alle wichtigen Informationen zu einem Handelssymbol anzeigt. Mit diesem Tool können Händler schnell über die Marktbedingungen auf dem Laufenden bleiben, die Besonderheiten des von ihnen gehandelten Instruments verstehen und fundiertere Entscheidungen treffen. Es ist besonders nützlich für Händler, die eine Vielzahl von Datenpunkten in Echtzeit überwachen müssen, um die Handelseffizienz und Strategieentwicklung zu verbessern.


