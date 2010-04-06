Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4

Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4

Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes und vollautomatisches Tool für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um Trades schnell und präzise von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten zu kopieren.

Dieser EA ist ideal für Trader, die mehrere Konten verwalten, da er die Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ohne Fehler und mit minimaler Verzögerung ermöglicht.

Tabelle des Trade Copier TF Master Expert Advisor

Merkmal Kategorie

Einzelheiten

Indikator-Kategorien

Trading Assist MT4 Indikatoren, Expert Advisor (EA) in MT4

Plattformen

MetaTrader 4

Trading-Fähigkeiten

Grundlegend

Zeitrahmen

Multi-Timeframe MT4 Indikatoren

Handelsinstrumente

Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Aktien

Trade Copier TF Master auf einen Blick

Der TF Master Trade Copier EA arbeitet mit einem dreiteiligen System: Master, Slave und Read Only.

  • Die Aktivierung von "ON" stellt sicher, dass alle offenen und geschlossenen Trades vom Master-Konto sofort auf die Slave-Konten repliziert werden.
  • Handelsdetails, einschließlich Volumen, Take Profit (TP), Stop Loss (SL) und Auftragstyp, werden fehlerfrei kopiert.

Master-Slave-Operationsprozess

Master-Konto

Alle Trades werden auf dem Master-Konto ausgeführt, und der EA bereitet automatisch alle Aufträge und Einstellungen für Gewinn und Verlust für eine schnelle Übertragung vor.

Slave-Konto

Trades vom Master-Konto werden automatisch auf das Slave-Konto kopiert. Volumen, Ordertyp, TP, SL und Kommentare werden exakt repliziert.

Verbindung und Übertragung

Der EA kann Trades lokal oder über VPS in weniger als 0,5 Sekunden kopieren. Das Handelsvolumen kann über feste Lots, prozentuale Balance oder Strategien wie Martingale gesteuert werden.

Zeitanzeige im Chart

Der EA zeigt sowohl die Serverzeit des Brokers als auch die GMT an und ermöglicht so eine präzise Handelsplanung und -synchronisation - wichtig für Broker, deren Serverzeiten von der GMT abweichen.

Aktivieren von Trade Copier TF Master Expert Advisor

  1. Öffnen Sie die Expert Advisor-Einstellungen und navigieren Sie zur Registerkarte "Inputs".
  2. Geben Sie Ihren Lizenzcode ein und bestätigen Sie ihn, um den EA für Ihre Handelskonten zu aktivieren.

Kopieren von Symbolen

  • Master-Modus: Eröffnen oder schließen Sie Trades auf dem Hauptkonto.
  • Slave-Modus: Empfängt und führt dieselben Trades in Zielkonten aus.
  • Zu kopierende Symbole: Wählen Sie bestimmte Währungspaare oder Instrumente (z. B. EUR/USD) zum genauen Kopieren aus.

Erweiterte Kopieroptionen

Option

Beschreibung

Marktbeobachtungssymbole kopieren

Kopiert alle Paare/Aktien in der Beobachtungsliste

Alle Chart-Symbole kopieren

Kopiert alle aktiven Symbole auf Charts

Einen Chart kopieren

Kopieren von nur einem bestimmten Chart

Kopieren von benutzerdefinierten Symbolen

Nur ausgewählte Symbole kopieren

Nicht zu kopierende Symbole

Schließen Sie bestimmte Symbole aus, um Risiken zu kontrollieren und Fehler zu vermeiden.

Filtern von Trades nach Magic Number

Die Magic Number ermöglicht es dem EA, Trades für verschiedene Strategien zu identifizieren:

  • Filtern von Geschäften mit Magic Number: Kopieren Sie nur Trades für eine bestimmte Strategie.
  • Magic Number senden / nicht senden: Steuern Sie das Senden von Handelskennungen.
  • Magic Number umwandeln: Handelskennungen für das Empfängerkonto ändern.
  • Kommentar senden/nicht senden: Übertragen oder entfernen Sie Kommentare zur besseren Übersichtlichkeit.

Handelsvolumen-Einstellungen

Option

Beschreibung

Kopieren mit gleicher Losgröße

Exakte Losgröße vom Master-Konto kopieren

Kopieren mit halber Losgröße

Kopiert Trades mit der Hälfte der ursprünglichen Lotgröße

Kopieren mit dritter Losgröße

Kopieren von Geschäften mit einem Drittel der ursprünglichen Losgröße

Kopieren mit benutzerdefinierter Losgröße

Losgröße manuell festlegen

Zeitplanungsoptionen

Der Abschnitt Zeitmanagement ermöglicht die Planung, GMT-Synchronisierung und automatische Schließung zur Risikokontrolle:

  • Kopierzeiten: Legen Sie Intervalle für das Kopieren von Geschäften fest.
  • Kopierdaten: Kopieren Sie Trades nur an ausgewählten Tagen.
  • Server-Differenz: Anpassen für Broker-Server vs. GMT-Zeit.
  • Close All Copies On Time: Schließen Sie alle kopierten Trades zu einer festgelegten Zeit.

Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) Einstellungen

  • Don't Receive TP/SL: TP/SL des Masters ignorieren.
  • TP/SL mit gleichem Wert übernehmen: Kopiert die exakten Werte des Masters.
  • TP/SL mit gleichem Abstand empfangen: TP/SL relativ zum Einstiegskurs kopieren.
  • TakeProfit/StopLoss-Multiplikator: TP/SL automatisch um einen Faktor (z.B. 1,5) anpassen.
  • TakeProfit/StopLoss-Punkte: Legen Sie TP/SL manuell nach Punkten fest.
  • Don't Open Without StopLoss: Verhindern Sie das Öffnen kopierter Trades ohne SL.

Nur-Lesen-Modus

Der Nur-Lesen-Modus ermöglicht das Kopieren von Geschäften unter Verwendung eines Anlegerpassworts, wodurch ein Nur-Ansicht-Zugriff auf Master-Konto-Geschäfte ermöglicht wird, während diese dennoch repliziert werden.

Einstellungsbereich

  • Lizenzschlüssel: Geben Sie diesen ein, um den EA zu aktivieren.
  • Erweiterte Optionen: Verwalten Sie Kopierregeln, Symbole und Handelsvolumen.

Fazit

Der Trade Copier TF Master Expert Advisor für MT4 ist ein zuverlässiges Werkzeug für schnelles, fehlerfreies Kopieren von Trades über mehrere Konten hinweg.

  • Schnelle und genaue Replikation von Trades
  • Flexible Verwaltung von Losgrößen, Symbolen und Zeitplänen
  • Vollständige Kontrolle über TP- und SL-Levels
  • Ideal für Trader, die mehrere Konten gleichzeitig verwalten
Empfohlene Produkte
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experten
King Scalper EA ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit USACAD , der mit Hilfe fortschrittlicher Berechnungen den Handel für Sie automatisch eröffnet und verwaltet. Es ist eine Strategie, die auf einer Reihe von Indikatoren basiert, die die Stärke des Marktes messen, um Trades einzugehen, wenn die Marktbedingungen es zulassen. Es ist keine Erfahrung erforderlich und es ist einfach einzurichten. Die Verwendung von King Scalper ist ein Weg, um Ihr Handelsergebnis sofort zu verbess
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitys
Expert Advisor für MT4 Nützliches Dienstprogramm, das jeder Trader haben muss: Mit nur einem Klick können Sie alle Ihre offenen Positionen schließen. Es erscheint eine Warnmeldung, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um alle Ihre Trades zu schließen, um einen Unfall zu vermeiden. Drücken Sie einfach "Ja" zur Bestätigung oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen. Der Experte wird alle Ihre offenen Positionen schließen, unabhängig davon, welche Paare Sie gerade öffnen oder welche Richtung Sie ein
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilitys
QuantumGuard Pro - Intelligentes Quantum-Risikomanagement-Handelssystem Wesentliche Merkmale Fünf unabhängige Fondsmanagement-Gruppen für intelligente Risikodiversifizierung Dreifacher Schutzmechanismus: Gewinnziel + Drawdown-Schutz + globale Risikokontrolle Professionelles Trading-Panel für die Handelsausführung aus einer Hand 24/7 Echtzeit-Risikoüberwachung und -schutz Automatische Anzeige von Durchschnittspreislinien für jede Gruppe Ein-Klick-Schließen einzelner Gruppenaufträge für präzise K
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilitys
Virtual Collider Manual ist ein Handelsassistent mit einem eingebauten Panel für den manuellen Handel. Er bewegt eine vom Händler eröffnete Position automatisch in den Gewinn, indem er einen innovativen adaptiven Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des adaptiven Pyramidings verwendet. Das Know-how des Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des Pyramidings des Handelsroboters Virtual Collider Manual basiert auf der vollautomatischen Anpassung aller Eigenschaften des dynamisch aufgeba
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Virtual Scalper
Gennady Kuznetsov
Experten
Virtual Scalper - the most safe for your deposit the automated adviser. Not martingale. EA uses unique innovative algorithm of an input in the transaction, based on the virtual pending orders.  EA is adapted on trade on high-volatile market and economic news. Thus EA is not included into the transaction at raised spread. Minimum deposit for trade 100$ For trade the broker with low spread (from 0 - to 10 on a 5-sign) is used ECN. Pairs GBPUSD, EURUSD, USDJPY. Timeframe M1 - M5. Parametrs: Stoplos
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Baby Shark Trader
Thi Tra Mi Duong
Experten
EA Baby Shark Trader ist ein intelligentes Handelssystem, das im Laufe der Jahre entwickelt und ständig verbessert wurde. Der EA verwendet Trend- und Momentum-Scalping-Strategien. Wenn das Signal erscheint, geht er schnell in die Position ein und verlässt sie dann auch schnell wieder. Die Strategie verfügt über eine exklusive Stop-Loss-Strategie zum Schutz des Kontos und zur Optimierung der Performance. Da der Stop-Loss des EA eine komplexe und flexible marktbasierte Strategie ist, gibt es kein
Green Mower 9
Yaakov Markos
Utilitys
By :ForextraderEanow Green Mower 10.0 Dieser EA ist die berühmte Grid-Strategie, die ein Raster von Trades mit der gleichen Größe öffnet (nicht Martingale) und PROFIT macht, selbst wenn sich der Forex-Preis in die FALSCHE Richtung bewegt. Sein Ziel ist es, das meiste aus einem trendigen und nicht trendigen Markt herauszuholen (automatisch) und alle Höhen und Tiefen auszunutzen. Das neue Upgrade wird noch besser sein, bevor die Erholung überhaupt stattfindet . Verlorene Trades nur bei den aggre
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick Grid Synergy ist ein automatisierter Trading-Bot, der eine strukturierte Grid-Trading-Strategie umsetzt und sich an die Marktbedingungen anpasst. Er bietet Händlern einen systematischen Ansatz für die Verwaltung von Trades, der sich auf strategische Eingänge und kontrolliertes Risikomanagement konzentriert. Der EA ist für verschiedene Währungspaare und Gold optimiert und bietet anpassbare Einstellungen, um sich an verschiedene Handelsstile anzupassen. Hauptmerkmale Kompatibilität mit
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Golden Gestion TP SL
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitys
Auto SL/TP Manager EA - Intelligente automatische Verwaltung Auto SL/TP Manager EA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das Auftragsmanagement mit maximaler Effizienz und Diskretion zu automatisieren . Er verwaltet automatisch : Den Stop Loss (SL) und den Take Profit (TP) . Das Profit Lock (progressive Gewinnsperre). Den Trailing Stop mit mehreren erweiterten Methoden. Die verdeckte Anzeige des SL und des TP für mehr Diskretion (nicht sichtbar für den Höfling). Dies ist das ide
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
HFT Fast Scalping EA
Sami George Saba Zeidan
Utilitys
HFT FAST SCALPING EA die High Frequency Trading, die Stop-Aufträge verwenden, um die Trades eingeben, wenn der Markt trending ist. beste Verwendung für 1- Low Slippage Broker für us30 und DE40 . 2- MAKLER MIT NIEDRIGEN ODER GAR KEINEN PROVISIONEN FÜR EURO UND GOLD. 3-Prop-Firmen wie ftmo ,tff,.......etc Dieser EA UNLIKE andere HFT EAs , Sie können sehen, dass in den Parametern ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME , COMMENT AND OTHERS . ES STOPPT 3 MINUTEN AUTOMATISCH ALLE 15 MINUTEN, UM D
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Er kann den Markt tatsächlich überlisten, indem er KAUF- und VERKAUFSaufträge erteilt, wenn die Anforderungen erfüllt sind. Er verwendet eine fortschrittliche Technologie, um Aufträge zur richtigen Zeit mit der richtigen Menge zu platzieren. Dieser Roboter ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet: Die meisten der inneren Parameter sind vor dem Benutzer verborgen, so dass auch ein Anfänger nicht durcheinander. Sie können diese
Bullet Proof EA
Tibor Hartmut Sturm
Experten
Automatisierter Confluence-Handel mit zweistufiger Verifizierung Hören Sie auf, auf Charts zu starren und auf den perfekten Moment zu warten. Der Bullet Proof Strategy EA nutzt die bewährte Logik des "Buy Sell"-Pfeilsystems und kombiniert sie mit einem robusten "Final Confirmation"-Filter, um eine disziplinierte, vollautomatische Handelsmaschine zu schaffen. Dieser EA rät nicht einfach nur; er wartet auf den Zusammenfluss . Er führt nur dann einen Handel aus, wenn die Preisaktionssignale (Pfeile
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
GGP Trade Copier MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitys
GGP Trade Copier EA ist ein automatischer Handels-Bot, der Händlern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen von einem Handels-Terminal zu anderen automatisch zu replizieren, indem er ein außergewöhnlich schnelles Handels-Kopiersystem erlebt . Sein einfach zu bedienendes Setup ermöglicht es Ihnen, Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows-VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0,5 Sekunden zu kopieren. Die Software unter
Mir Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
Mir Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Mir Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden Mir Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor
ISS Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
ISS Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit dem Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ISS Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden ISS Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. IS
Grid Maestro
Ruslan Brezovskiy
Utilitys
Grid Maestro – ein Tool, das automatisch ein Gitter von Aufträgen basierend auf festgelegten Parametern erstellt: Gitterabstand, Anzahl der Aufträge und Volumenmultiplikator. Der erste Trade wird durch Drücken einer Taste auf dem Bildschirm eröffnet. Es gibt auch eine Funktion zur automatischen Parameteranpassung, die auf der Analyse des maximalen Drawdowns des Instruments basiert. Besonderheiten: Funktioniert nur mit Aufträgen, die durch Drücken von Tasten auf dem Bildschirm geöffnet wurden. Be
KumoJoy
Mick Prater
Experten
Übersicht Entdecken Sie die Macht des automatisierten Scalpings mit KumoJoy , einem intelligenten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4. KumoJoy kombiniert den bewährten Ichimoku Kinko Hyo-Indikator mit dynamischen Scalping-Zonen, um schnelle Kursumkehrungen in aktiven Devisenmärkten zu erfassen. KumoJoy wurde für Händler entwickelt, die mühelos handeln wollen, und bietet Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit, niedrigen Kosten und eingebauter Risikokontrolle. Mit KumoJoy werden Sie genießen : Einf
Timed Trailing Stop Loss
Mothusi Malau
Utilitys
Anfängliche Stop-Loss-Einrichtung : Legt automatisch einen anfänglichen Stop-Loss (in Punkten) fest, sobald ein Handel eröffnet wird. Sorgt dafür, dass jeder Handel gegen ungünstige Kursbewegungen geschützt ist. Dynamischer nachlaufender Stop : Passt den Stop-Loss am Ende jeder Kerze auf der Grundlage eines festgelegten Punktabstands an. Bewegt den Stop-Loss schrittweise näher an den aktuellen Kurs heran und sichert so Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt. Funktioniert in allen
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experten
GOAL TIME ist ein Expert Advisor, der auf dem Begriff der Zeit basiert. Er untersucht die Preisveränderung in Abhängigkeit von der Zeit und ermittelt schließlich den besten Zeitpunkt für die Ausführung einer guten Order. Der EA basiert auf einem Indikator, der eine Preiskurve im Verhältnis zur Zeit zeichnet. Diese Kurve wird von einem Algorithmus abgeleitet, der alte Daten analysiert. Dann nutzt der EA die erzeugte Kurve und führt den richtigen Auftrag aus. Im Falle einer falschen Wahl hat der E
CyberOwl MG
Angel Perez Sanchez
Experten
Der CyberOwl MG Expert Advisor ist ein Handelssystem, das auf der Martingale-Strategie basiert und entwickelt wurde, um Flexibilität und Effektivität unter verschiedenen Marktbedingungen zu bieten. Mit einer hohen Anpassungsfähigkeit ermöglicht er es den Händlern, ihren Ansatz an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, sei es für einen konservativen oder aggressiveren Handelsstil. Dieser Expert Advisor umfasst eine Reihe von konfigurierbaren Risikomanagement -Parametern, die ihn zu einem leis
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder Deaktivieren der Nachrichtenfilte
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitys
Der fortschrittlichste Nachrichtenfilter auf dem MQL-Markt - kostenlose Demo verfügbar Take a Break hat sich von einem einfachen Nachrichtenfilter zu einer umfassenden Kontosicherungslösung entwickelt. Er unterbricht nahtlos alle anderen Expert Advisors während Nachrichtenereignissen oder basierend auf Ihren benutzerdefinierten Filtern, während er gleichzeitig Ihre EA-Einstellungen schützt - er stellt sie automatisch wieder her, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, damit Sie völlig beruhigt
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT4 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. Berate
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4! Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken. Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Exp
Weitere Produkte dieses Autors
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert. Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie dire
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5 Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren. Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Sto
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes. Die
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL-Rechner-Indikator für MT4 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter: Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verka
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator MT4 Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein praktisches Tool, das Händlern hilft, ihre Trades effizient zu verwalten, indem es Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL) definiert und gleichzeitig automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R/R) für jeden Trade berechnet. Der Indikator verfügt über ein Management-Panel , in dem Händler TP-, SL- und R/R-Werte leicht anpassen können. Auf dem Chart werden die TP- und SL-Werte visuell als grün
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 In der Welt des Handels ist das Erkennen von Preisungleichgewichten und wahrscheinlichen Handelsgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Der Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, solche Gelegenheiten präzise zu erkennen. Ein FVG stellt eine Marktlücke dar, die auftritt, wenn sich der Preis stark bewegt und einen Bereich hinterlässt, in dem Angebot und Nachfrage nicht mehr im Gleich
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Risiko-Ertrags-Verhältnis Multiple Orders MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 ist ein spezieller MetaTrader 4-Indikator, der Händlern hilft, das Verhältnis zwischen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in Echtzeit zu überwachen. Wenn ein Handel in MT4 mit definiertem SL und TP eröffnet wird, berechnet dieses Tool den Abstand zwischen diesen Niveaus im Verhältnis zum Einstiegskurs und zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der oberen linken Ecke des Charts an. Diese Funktion ist besonders
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
ZigZag-Indikator für MetaTrader 4 Der ZigZag-Indikator in MetaTrader 4 wird häufig verwendet, um signifikante Hochs und Tiefs - sogenannte Pivot-Punkte - direkt auf dem Kursdiagramm zu identifizieren. Durch die Markierung von Major und Minor Pivots hilft er Händlern, potenzielle Umkehrzonen zu erkennen und die allgemeine Marktstruktur zu verstehen. Jeder Drehpunkt ist als HH, HL, LH oder LL gekennzeichnet, was es einfacher macht, vorherrschende Trends sowie kurzfristige Kursbewegungen zu erkenne
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Orderblock-Indikator für ICT und Smart Money Trading im MT4 Der Orderblock-Indikator ist ein wichtiges Instrument für Händler, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money-Konzepte auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform verwenden. Dieser Indikator hebt wichtige Preiszonen hervor, in denen institutionelle Orders wahrscheinlich positioniert sind, und hilft Händlern, potenzielle Umkehrpunkte und starke Reaktionsniveaus zu erkennen. Bullische Orderblöcke werden in grüner Farbe angezeigt, während bäri
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT4 Der BOS-CHOCH Marktstrukturindikator ist ein ICT-inspiriertes Tool, das für den MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern, die ICT-Methoden folgen, zu helfen, Verschiebungen sowohl in dominanten als auch in sekundären Markttrends zu erkennen. Durch das Aufspüren von Strukturbrüchen und Veränderungen im Marktcharakter verbessert dieser Indikator die technische Analyse und unterstützt genauere Handelsentscheidungen. Marktstrukturi
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Handelsassistent Experte TF MT4 Der Trade Management Assistant ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Kapitalallokation zu optimieren und die Risikokontrolle innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform zu stärken. Dieser EA bietet ein intuitives Bedienfeld auf dem Bildschirm, das eine reibungslose Handelsausführung, ein verbessertes Risikomanagement und eine effiziente Kapitalverteilung ermöglicht. Darüber hinaus enthält er wichtige automatisierte Funktionen wie die
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator MetaTrader 4 Der Refined Order Block (OBR)-Indikator ist ein spezielles Tool für Händler, die ICT- und Smart Money (SMC) -Methoden auf der MetaTrader 4 (MT4)- Plattform verfolgen. Dieser Indikator hebt bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun hervor und hilft Händlern, kritische Marktzonen zu identifizieren. Orderblockregionen sind wichtige Preisbereiche, in denen bedeutende institutionelle Aufträge die Wahrscheinlichkeit von Trendumkehru
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Easy Trade Panel Experte für MT4 Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Tool zur Vereinfachung und Verbesserung des Risiko- und Kapitalmanagements im MetaTrader 4 . Dieser Expert Advisor verfügt über eine intuitive, professionelle Benutzeroberfläche, die Händlern hilft, ihre Aufträge sowohl mit grundlegenden als auch mit erweiterten Funktionen zu verwalten. Mit diesem Tool können Händler Stop-Loss- und Take-Profit-Levels feinabstimmen, Gewinne schützen und unnötige Risiken reduzieren. Easy Trad
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fast Local Trade Copier Einzel-Multi TF-Experte MT4 Der Fast Local Trade Copier Expert ist ein robustes und effizientes Tool zur sofortigen Replikation von Trades über mehrere MetaTrader 4-Konten. Ausgestattet mit einem umfassenden Floating-Control-Panel, rationalisiert es die Synchronisation und ermöglicht die Ausführung von Trades in Echtzeit zwischen verbundenen Terminals. Mit diesem Dienstprogramm können Benutzer Handelseinträge, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie allgemeine Handelspar
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 4 Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein leistungsstarkes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 4, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiege verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Mit diesem Expert Advisor können Händler ihre Handelsstrategie optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsvolumen und geplante Ausführungszeiten für maximale Effizienz definieren. Spezifikat
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern. Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psycholog
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 4 Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ICT- und Smart Money-Methoden verfolgen. Er bietet eine vollständige Suite von ICT-Komponenten - einschließlich Orderblöcken, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcken, Marktstrukturelementen und Kill Zones - über ein intuitives, einfach zu bedienendes Bedienfeld. Dieser Indikator ermöglicht es ICT-basierten Händlern, diese Kon
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung. Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanageme
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 ist eine vollständig spezialisierte Lösung, die für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine professionelle Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten benötigen. Sie ermöglicht Forex-Händlern eine präzise Verwaltung von Risiko und Positionsgröße und unterstützt den Kapitalschutz und die langfristige Konsistenz. Das System ist als modularer, symbolübergreifender Expert Advis
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Price Action Trading Box Manager Expert für MT4 Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein fortschrittliches Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und Teile ihrer Handelsausführung und -überwachung rationalisieren möchten. Dieser Expert Advisor zeigt mehrere Price Action-Formationen in einem speziellen Dashboard in einem einfachen Listenformat an. Durch die Auswahl eines beliebigen Musters aus der Liste können Händler sofort eine Handelszone (Box) auf dem Diagr
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Smart Money-Konzepte Expert MT4 Der Smart Money Concepts Expert MT4 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money-Elemente direkt in Ihrem Chart anzuzeigen. Dieses Expertentool enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit verschiedener analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturmerkmal, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann. Smart Mone
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 4 Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der ICT-Methodik und des Smart Money-Konzepts entwickelt. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Spanne der Fair Value Gaps und zeigt sie als dynamischen Preiskanal an, der es Händlern ermöglicht, Schlüsselzonen zu identifizieren, die mit ungeschlossenen (ungemilderten) Fair Value Gaps zusammenhängen. Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators Die Spezifikation
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD . Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren. Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator für MetaTrader 4 Der Pro BTB Strategie-Indikator , der auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt wurde, ist speziell für die Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) konzipiert. Durch die Verwendung fortschrittlicher interner Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Marktbewegungen, die als Preisspitzen bekannt sind. Nach der Analyse des Preisverhaltens identifiziert er potenzielle Marktumkehr
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 4 Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Basis von Spike-Erkennung , der Unicorn-Handelsmethodik und Poursamadis eigenen Regeln entwickelt wurde und exklusiv für die MetaTrader 4 (MT4) Plattform konzipiert ist. Durch die Kombination von fortschrittlicher Preisaktionsanalyse , Breaker-Block-Strukturen und Fair-Value-Gaps (FVG) identifiziert dieser Roboter Handelsmöglichkeiten mit geringem Ri
Venom ICT Model Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Venom ICT Modell-Indikator für MetaTrader 4 Der Venom ICT Model Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage von drei zentralen Marktkonzepten entwickelt: Liquidität, Zeit und Preis . Er folgt der Venom Strategie innerhalb der ICT (Inner Circle Trader) Methodik. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von hochwahrscheinlichen Handelsgelegenheiten durch die Analyse von Liquiditätsschwankungen und strukturellen Verschiebungen während der wichtigsten Handelssitzung des Tage
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension