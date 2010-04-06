Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4

Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes und vollautomatisches Tool für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um Trades schnell und präzise von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten zu kopieren.

Dieser EA ist ideal für Trader, die mehrere Konten verwalten, da er die Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ohne Fehler und mit minimaler Verzögerung ermöglicht.

Tabelle des Trade Copier TF Master Expert Advisor

Merkmal Kategorie Einzelheiten Indikator-Kategorien Trading Assist MT4 Indikatoren, Expert Advisor (EA) in MT4 Plattformen MetaTrader 4 Trading-Fähigkeiten Grundlegend Zeitrahmen Multi-Timeframe MT4 Indikatoren Handelsinstrumente Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Aktien

Trade Copier TF Master auf einen Blick

Der TF Master Trade Copier EA arbeitet mit einem dreiteiligen System: Master, Slave und Read Only.

Die Aktivierung von "ON" stellt sicher, dass alle offenen und geschlossenen Trades vom Master-Konto sofort auf die Slave-Konten repliziert werden.

Handelsdetails, einschließlich Volumen, Take Profit (TP), Stop Loss (SL) und Auftragstyp, werden fehlerfrei kopiert.

Master-Slave-Operationsprozess

Master-Konto

Alle Trades werden auf dem Master-Konto ausgeführt, und der EA bereitet automatisch alle Aufträge und Einstellungen für Gewinn und Verlust für eine schnelle Übertragung vor.

Slave-Konto

Trades vom Master-Konto werden automatisch auf das Slave-Konto kopiert. Volumen, Ordertyp, TP, SL und Kommentare werden exakt repliziert.

Verbindung und Übertragung

Der EA kann Trades lokal oder über VPS in weniger als 0,5 Sekunden kopieren. Das Handelsvolumen kann über feste Lots, prozentuale Balance oder Strategien wie Martingale gesteuert werden.

Zeitanzeige im Chart

Der EA zeigt sowohl die Serverzeit des Brokers als auch die GMT an und ermöglicht so eine präzise Handelsplanung und -synchronisation - wichtig für Broker, deren Serverzeiten von der GMT abweichen.

Aktivieren von Trade Copier TF Master Expert Advisor



Öffnen Sie die Expert Advisor-Einstellungen und navigieren Sie zur Registerkarte "Inputs". Geben Sie Ihren Lizenzcode ein und bestätigen Sie ihn, um den EA für Ihre Handelskonten zu aktivieren.

Kopieren von Symbolen



Master-Modus : Eröffnen oder schließen Sie Trades auf dem Hauptkonto.

Slave-Modus : Empfängt und führt dieselben Trades in Zielkonten aus.

Zu kopierende Symbole : Wählen Sie bestimmte Währungspaare oder Instrumente (z. B. EUR/USD) zum genauen Kopieren aus.

Erweiterte Kopieroptionen



Option Beschreibung Marktbeobachtungssymbole kopieren Kopiert alle Paare/Aktien in der Beobachtungsliste Alle Chart-Symbole kopieren Kopiert alle aktiven Symbole auf Charts Einen Chart kopieren Kopieren von nur einem bestimmten Chart Kopieren von benutzerdefinierten Symbolen Nur ausgewählte Symbole kopieren Nicht zu kopierende Symbole Schließen Sie bestimmte Symbole aus, um Risiken zu kontrollieren und Fehler zu vermeiden.

Filtern von Trades nach Magic Number



Die Magic Number ermöglicht es dem EA, Trades für verschiedene Strategien zu identifizieren:

Filtern von Geschäften mit Magic Number : Kopieren Sie nur Trades für eine bestimmte Strategie.

Magic Number senden / nicht senden : Steuern Sie das Senden von Handelskennungen.

Magic Number umwandeln : Handelskennungen für das Empfängerkonto ändern.

Kommentar senden/nicht senden : Übertragen oder entfernen Sie Kommentare zur besseren Übersichtlichkeit.

Handelsvolumen-Einstellungen



Option Beschreibung Kopieren mit gleicher Losgröße Exakte Losgröße vom Master-Konto kopieren Kopieren mit halber Losgröße Kopiert Trades mit der Hälfte der ursprünglichen Lotgröße Kopieren mit dritter Losgröße Kopieren von Geschäften mit einem Drittel der ursprünglichen Losgröße Kopieren mit benutzerdefinierter Losgröße Losgröße manuell festlegen

Zeitplanungsoptionen



Der Abschnitt Zeitmanagement ermöglicht die Planung, GMT-Synchronisierung und automatische Schließung zur Risikokontrolle:

Kopierzeiten : Legen Sie Intervalle für das Kopieren von Geschäften fest.

Kopierdaten : Kopieren Sie Trades nur an ausgewählten Tagen.

Server-Differenz : Anpassen für Broker-Server vs. GMT-Zeit.

Close All Copies On Time : Schließen Sie alle kopierten Trades zu einer festgelegten Zeit.

Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) Einstellungen

Don't Receive TP/SL : TP/SL des Masters ignorieren.

TP/SL mit gleichem Wert übernehmen : Kopiert die exakten Werte des Masters.

TP/SL mit gleichem Abstand empfangen : TP/SL relativ zum Einstiegskurs kopieren.

TakeProfit/StopLoss-Multiplikator : TP/SL automatisch um einen Faktor (z.B. 1,5) anpassen.

TakeProfit/StopLoss-Punkte : Legen Sie TP/SL manuell nach Punkten fest.

Don't Open Without StopLoss : Verhindern Sie das Öffnen kopierter Trades ohne SL.

Nur-Lesen-Modus



Der Nur-Lesen-Modus ermöglicht das Kopieren von Geschäften unter Verwendung eines Anlegerpassworts, wodurch ein Nur-Ansicht-Zugriff auf Master-Konto-Geschäfte ermöglicht wird, während diese dennoch repliziert werden.

Einstellungsbereich



Lizenzschlüssel : Geben Sie diesen ein, um den EA zu aktivieren.

Erweiterte Optionen : Verwalten Sie Kopierregeln, Symbole und Handelsvolumen.

Fazit



Der Trade Copier TF Master Expert Advisor für MT4 ist ein zuverlässiges Werkzeug für schnelles, fehlerfreies Kopieren von Trades über mehrere Konten hinweg.