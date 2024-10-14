Custom Alerts MT5

5

Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup

Überblick
Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstützung für alle von deinem Broker angebotenen Asset-Klassen kannst du Alarme jetzt konfigurieren, ohne ein einziges Symbol einzugeben – einfach die Asset-Klasse in den Einstellungen auswählen und loslegen.

1. Warum Custom Alerts für Trader extrem nützlich ist

All-in-One Marktüberwachung
Custom Alerts sammelt und konsolidiert Signale aus Forex, Metallen, Krypto, Indizes und sogar Aktien (sofern vom Broker unterstützt).
• Keine Chart-Wechsel mehr nötig – alle Benachrichtigungen kommen zentral an einem Ort.

Individuelle Alarme für deine Strategie
• Stelle präzise Alarme ein. Ob Volumenspitzen, Stärke-Schwellenwerte oder extreme Kursbewegungen – Custom Alerts stellt sicher, dass du keinen kritischen Impuls verpasst.
• Nahtlose Integration mit Stein Investments Tools für tiefere Analysen und bessere Trade-Entscheidungen.

Zeitersparnis und Effizienz
• Keine Dauerüberwachung mehr notwendig. Custom Alerts übernimmt das Scannen des Marktes – auch wenn du nicht am Bildschirm bist.

2. So startest du mit Custom Alerts

Installation und Aktivierung
• Öffne deine MetaTrader-Plattform und lade Custom Alerts auf ein beliebiges Chart.
• Für durchgehende Überwachung empfehlen wir den Einsatz auf einem separaten Chart oder einem VPS.
• Das Tool liest automatisch die Daten aus deinen Stein Investments Indikatoren – stelle also sicher, dass die benötigten Komponenten aktiviert sind.

Wähle deine Instrumente
• Wähle die Asset-Klassen, die du überwachen möchtest – von Währungen und Gold bis hin zu Indizes und Krypto – ganz ohne Symbol-Eingabe.

3. So funktioniert Custom Alerts

Intelligente Datenintegration
• Liest Signale aus FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – je nachdem, welche Tools du lizenziert und aktiviert hast.
• Konsolidiert alle Informationen zu klaren Alarmmeldungen über die ausgewählten Asset-Klassen hinweg.

Echtzeit-Alarm-Engine
• Scannt alle Instrumente in Echtzeit und sendet Alarme per Pop-up, Sound oder E-Mail, sobald Bedingungen erfüllt sind.

4. Anwendungsbeispiele

Setup-Erkennung über mehrere Märkte
• Überwache alle Märkte über nur ein Chart.
• Ideal für Trader, die mehrere Instrumente gleichzeitig beobachten – z. B. EURUSD, Gold, DAX oder Bitcoin.

Strategiebasierte Alarme
• Stelle deine eigene Logik ein – ob Trendstärke, Volumendynamik oder kombinierte Bedingungen.

Informiert bleiben – auch unterwegs
• Erhalte Benachrichtigungen auch bei Abwesenheit – so verpasst du keine Chance mehr.

5. Modulares Setup – Nutze nur, was du brauchst

Custom Alerts benötigt zusätzliche Datenquellen (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Du brauchst aber nur Lizenzen für die Indikatoren, die du tatsächlich in deinen Alarmbedingungen verwendest.
• Wenn du zum Beispiel nur Volumen oder Volatilität überwachen willst, reicht FX Volume oder FX Dynamic.
• Dieses modulare Lizenzmodell macht die Lösung flexibel und kosteneffizient.

Zero Setup gewünscht?

Dann ist die Custom Alerts AIO Version ideal – eine All-in-One Lösung mit allen benötigten Indikatoren intern eingebettet.
• Optimiert ausschließlich für die Alarmgenerierung (ohne grafische Indikatoren), sofort einsatzbereit nach der Installation.
• Es sind keine zusätzlichen Lizenzen erforderlich – einfach installieren und alle Märkte überwachen.

6. Ressourcen & Support

FAQ: Alle verfügbaren Alarmtypen und Konfigurationsoptionen sind ausführlich und mit Screenshots in der Custom Alerts FAQ erklärt.

Community: Tritt unserer Trader-Community bei, um Strategien auszutauschen und Fragen zu stellen.

Support: Benötigst du Hilfe bei der Einrichtung oder Optimierung? Wir unterstützen dich gerne.

Bereit, dein Markt-Monitoring auf das nächste Level zu heben?
Installiere Custom Alerts noch heute und erlebe eine zentrale, individuell anpassbare Marktüberwachung in Echtzeit – alles von nur einem Chart aus.

Beste Grüße,
Daniel & Alain

Bewertungen 9
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.10.09 14:04 
 

Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.

xaxotf
296
xaxotf 2025.07.23 12:04 
 

You've created perfection in two indicators. The combination of Fxpower and Custom Alert with price action has taken my trading to another level! Congratulations and thanks for your magnificent contribution.

Paulo Proença
70
Paulo Proença 2025.03.27 20:52 
 

Amazing tool. Saves a lot of time and effort providing precise combined signals from outstanding FX Power, IX Power and FX Volumes. Even with a small acount it pays itself from day one. The support and tutorials provided by Stein Investments are simply outstanding, the very best you can find. Thank you so much.

Empfohlene Produkte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Auswahl:
Antwort auf eine Rezension