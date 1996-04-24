Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
- Utilitys
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.1
- Aktivierungen: 10
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5
Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert.
Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie direkt auf dem Chart als visuelle Signale an.
Zusätzlich zu den Handelssignalen bietet der Indikator ein statistisches Datenpanel, das Echtzeiteinblicke in die Marktbedingungen und die Signalleistung bietet.
Spezifikationen des Pro BTB-Strategie-Indikators
In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Spezifikationen des Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikators aufgeführt:
|
Spezifikation Kategorie
|
Einzelheiten
|
Indikator-Kategorien
|
Price Action MT5 Indikatoren
|
Plattform
|
MetaTrader 5
|
Level der Handelsfähigkeiten
|
Fortgeschrittene
|
Indikator-Typ
|
Umkehrungsindikator
|
Zeitrahmen
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Handelsstile
|
Swing Trading
|
Handelsinstrumente
|
Forex
Pro BTB Strategie-Indikator Übersicht
Der Pro BTB Poursamadi Strategie-Indikator identifiziert zunächst Preisspitzen mit Hilfe seiner internen Formeln. Anschließend bewertet er, ob der Markt das Potenzial hat, zum Break-even-Niveau zurückzukehren.
- Wenn der Kurs nach einer Hausse-Spitze wieder in die Break-even-Zone zurückkehrt, erscheint ein grüner Pfeil, der eine Kaufgelegenheit signalisiert.
- Wenn der Kurs in einer Baissephase in den Break-even-Bereich zurückkehrt, wird ein roter Pfeil angezeigt, der ein Verkaufssignal darstellt.
So richten Sie den Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator
ein
Um diesen Indikator richtig zu verwenden, müssen Händler die folgenden Schritte auf der MetaTrader 4-Plattform befolgen.
DLL-Aktivierung
Für eine korrekte Ausführung ist die Aktivierung von DLL-Importen erforderlich.
Schritte zur Aktivierung der DLL:
- Öffnen Sie das Menü Tools
- Wählen Sie Optionen
- Gehen Sie zur Registerkarte Expert Advisors
- Aktivieren Sie die folgenden Optionen:
- Automatischen Handel zulassen
- DLL-Importe zulassen
Beziehen des Lizenzcodes
Um den Lizenzschlüssel zu erhalten, können Benutzer:
- Besuchen Sie den Support-Bereich der TradingFinder-Website
- den Support über Telegram oder WhatsApp kontaktieren
Eingeben des Lizenzcodes
Sobald Sie die Lizenz erhalten haben, geben Sie sie in den Indikatoreinstellungen unter dem Feld "Ihr Schlüssel" ein, um den Indikator zu aktivieren.
Ergänzende Informationstabelle
Der Pro BTB Strategie-Indikator enthält ein eingebautes Statistik-Panel, das Markt- und Signaldaten in Echtzeit anzeigt, wie unten dargestellt:
|
Parameter
|
Beschreibung
|
Countdown
|
Verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze
|
Spike-Anzahl
|
Gesamtzahl der erkannten Spikes
|
Auslöser
|
Anzahl der Male, in denen die Signalbedingungen erfüllt wurden
|
Kauf-Trades
|
Insgesamt generierte Kaufsignale
|
Sell Trades
|
Insgesamt generierte Verkaufssignale
Beispiel für Kaufsignale
Auf dem 30-Minuten-Chart von Cardano (ADA) hebt der Indikator nach dem Erkennen eines zinsbullischen Ausschlags diesen mit einem grünen Kästchen hervor. Wenn der Preis in die Break-Even-Zone zurückkehrt, erscheint ein grüner Pfeil, der ein Kaufsignal bestätigt.
Beispiel für ein Verkaufssignal
Auf dem 15-Minuten-Chart von GBP/USD erkennt der Indikator einen bärischen Ausschlag und markiert ihn mit einem roten Kästchen. Sobald der Kurs die Gewinnschwelle wieder erreicht hat, erscheint ein roter Pfeil, der eine Verkaufsmöglichkeit signalisiert.
Einstellungen des Pro BTB Poursamadi Strategie-Indikators
Die einstellbaren Parameter des Indikators sind unten aufgeführt:
Lizenz-Einstellungen
- Ihr Schlüssel: Lizenzcode, der für die Aktivierung des Indikators erforderlich ist
Berechnungseinstellungen
- Zu berücksichtigende Kerzen: Anzahl der in den Berechnungen verwendeten Kerzen
- Spike-Größe basierend auf der durchschnittlichen Verteilung: Bestimmt die Spike-Empfindlichkeit auf der Grundlage der durchschnittlichen Preisbewegung
Warnungseinstellungen
- Warnung senden: Bildschirmwarnungen aktivieren
- Benachrichtigung senden: Aktivieren von Push-Benachrichtigungen
Fazit
Der Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator, der auf dem Back to Break-Even Handelskonzept basiert, ist ein leistungsfähiges Analysewerkzeug für die Finanzmärkte.
Durch die Erkennung von Ausschlägen, die Bewertung des Kursverhaltens um Break-Even-Levels herum und die Generierung klarer Kauf- und Verkaufssignale hilft dieser Indikator Händlern, ihr Trading-Timing, ihr Risikomanagement und ihre Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern. Dank eines detaillierten statistischen Panels und flexibler Einstellungen eignet sich der Indikator für eine breite Palette von Handelsstilen und -instrumenten.