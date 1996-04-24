Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5

Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5

Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert.

Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie direkt auf dem Chart als visuelle Signale an.

Zusätzlich zu den Handelssignalen bietet der Indikator ein statistisches Datenpanel, das Echtzeiteinblicke in die Marktbedingungen und die Signalleistung bietet.

Spezifikationen des Pro BTB-Strategie-Indikators



In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Spezifikationen des Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikators aufgeführt:

Spezifikation Kategorie Einzelheiten Indikator-Kategorien Price Action MT5 Indikatoren

Signal & Forecast MT5 Indikatoren

Trading Assist MT5 Indikatoren Plattform MetaTrader 5 Level der Handelsfähigkeiten Fortgeschrittene Indikator-Typ Umkehrungsindikator Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstile Swing Trading

Scalping

Day Trading Handelsinstrumente Forex

Kryptowährungen

Aktien

Pro BTB Strategie-Indikator Übersicht

Der Pro BTB Poursamadi Strategie-Indikator identifiziert zunächst Preisspitzen mit Hilfe seiner internen Formeln. Anschließend bewertet er, ob der Markt das Potenzial hat, zum Break-even-Niveau zurückzukehren.

Wenn der Kurs nach einer Hausse-Spitze wieder in die Break-even-Zone zurückkehrt, erscheint ein grüner Pfeil , der eine Kaufgelegenheit signalisiert.

Wenn der Kurs in einer Baissephase in den Break-even-Bereich zurückkehrt, wird ein roter Pfeil angezeigt, der ein Verkaufssignal darstellt.