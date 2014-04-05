XagusdHamzai85pattern – Visueller Pattern-Detektor für XAGUSD

XagusdHamzai85pattern ist ein rein visueller Expert Advisor, der für die fortgeschrittene technische Analyse von Silber (XAGUSD) entwickelt wurde.

Der EA führt keine automatischen Trades aus: Sein Zweck besteht darin, Price-Action-Pattern klar und unmittelbar direkt im Chart darzustellen, wodurch er sich ideal für Backtests, Pattern-Analysen und die Unterstützung manueller Handelsentscheidungen eignet.

Erkannte Pattern

Der EA erkennt automatisch und visualisiert die folgenden klassischen Chart-Pattern:

Bullish & Bearish Engulfing

Bullish & Bearish Pin Bars

Inside Bar mit Ausbruch

Double Top & Double Bottom

Alle Pattern werden ausschließlich auf geschlossenen Kerzen angezeigt, wodurch Repainting und Fehlsignale vermieden werden.

Anpassungsmöglichkeiten

Folgende Parameter sind einstellbar:

Aktivieren / Deaktivieren der Pfeile

Visueller Pfeil-Offset

Linienbreite der Pfeile

Toleranz für Double Top / Double Bottom

EMA- und ATR-Perioden

Hauptmerkmale

✔ Funktioniert ausschließlich auf XAGUSD (Silber)

✔ Keine automatische Handelsausführung (kein Handelsrisiko)

✔ Darstellung von BUY / SELL-Pfeilen direkt im Chart

✔ Separate visuelle Marker für jedes Pattern

✔ Kompatibel mit dem MT5 Strategy Tester

✔ Nutzung von EMA 50 / EMA 200 und ATR zur Markt­einschätzung

✔ Leichter, stabiler und nicht-invasiver Code