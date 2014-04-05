XagusdHamzai85pattern
- Indikatoren
- Denis Hamza
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
XagusdHamzai85pattern – Visueller Pattern-Detektor für XAGUSD
XagusdHamzai85pattern ist ein rein visueller Expert Advisor, der für die fortgeschrittene technische Analyse von Silber (XAGUSD) entwickelt wurde.
Der EA führt keine automatischen Trades aus: Sein Zweck besteht darin, Price-Action-Pattern klar und unmittelbar direkt im Chart darzustellen, wodurch er sich ideal für Backtests, Pattern-Analysen und die Unterstützung manueller Handelsentscheidungen eignet.
Erkannte Pattern
Der EA erkennt automatisch und visualisiert die folgenden klassischen Chart-Pattern:
-
Bullish & Bearish Engulfing
-
Bullish & Bearish Pin Bars
-
Inside Bar mit Ausbruch
-
Double Top & Double Bottom
Alle Pattern werden ausschließlich auf geschlossenen Kerzen angezeigt, wodurch Repainting und Fehlsignale vermieden werden.
Anpassungsmöglichkeiten
Folgende Parameter sind einstellbar:
-
Aktivieren / Deaktivieren der Pfeile
-
Visueller Pfeil-Offset
-
Linienbreite der Pfeile
-
Toleranz für Double Top / Double Bottom
-
EMA- und ATR-Perioden
Hauptmerkmale
✔ Funktioniert ausschließlich auf XAGUSD (Silber)
✔ Keine automatische Handelsausführung (kein Handelsrisiko)
✔ Darstellung von BUY / SELL-Pfeilen direkt im Chart
✔ Separate visuelle Marker für jedes Pattern
✔ Kompatibel mit dem MT5 Strategy Tester
✔ Nutzung von EMA 50 / EMA 200 und ATR zur Markteinschätzung
✔ Leichter, stabiler und nicht-invasiver Code