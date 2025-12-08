TP and SL Calculator Indicator MT4
- Utilitys
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
TP & SL-Rechner-Indikator für MT4
Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter:
- Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verkaufspositionen
- Berechnung des Handelsvolumens in Lots
- Anzeige des Risk-to-Reward (R/R)-Verhältnisses
- Anzeige des Countdown-Timers bis zur nächsten Kerze (Zeit bis zum nächsten Balken)
Tabelle der Spezifikationen
|
Kategorie
|
Einzelheiten
|
Typ
|
Handelswerkzeug - Kapitalmanagement - Risikomanagement
|
Plattform
|
MetaTrader 4
|
Schwierigkeitsgrad
|
Anfänger
|
Indikator-Typ
|
Risiko- und Kapitalmanagement
|
Zeitrahmen
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Handelsstil
|
Scalping - Intraday - Mittelfristig - Langfristig
|
Markt
|
Alle Märkte
Indikator-Übersicht
Der Indikator zeigt drei Schlüsselebenen an:
- Eine graue Linie für offene Positionen
- Eine grüne Take Profit (TP)-Linie
- Eine rote Stop-Loss-Linie (SL)
Händler können ihre TP- und SL-Levels anpassen, indem sie entweder ihr bevorzugtes Risiko-Gewinn-Verhältnis direkt in das Indikator-Panel eingeben oder die Linien manuell auf dem Chart ziehen.
Beispiel einer Kaufposition
Im USD/CAD-Chart auf dem H1-Zeitrahmen zeigt der Indikator, wie TP und SL bei Kaufgeschäften positioniert werden:
- Das Take-Profit-Niveau wird über die Linie für die offene Position gesetzt.
- Das Stop-Loss-Niveau wird unterhalb der Linie für die offene Position gesetzt.
Das Indikatorpanel zeigt hilfreiche Informationen wie das R/R-Verhältnis, die berechnete Losgröße und den Countdown-Timer für die nächste Kerze an.
Beispiel einer Verkaufsposition
Auf dem ETH/USD-Chart im 30-Minuten-Zeitrahmen funktioniert der Indikator bei Verkaufspositionen ähnlich:
- Das Take-Profit-Level wird unterhalb der Linie für die offene Position platziert.
- Das Stop-Loss-Niveau wird oberhalb der Linie für die offene Position platziert.
Das Panel zeigt auch das berechnete Lot-Volumen und das R/R-Verhältnis an.
Einstellungen des Indikators
Auf der Grundlage des Konfigurationspanels bietet der Indikator die folgenden Optionen:
- Hell/Dunkel-Modus: Umschalten zwischen den Themen
- Zeit bis zum nächsten Balken: Countdown bis zum Schließen der aktuellen Kerze
- Kaufen/Verkaufen: Konfigurieren Sie Kauf- oder Verkaufspositionen
- Löschen: TP- und SL-Linien entfernen
- R/R-Rate: Einstellen des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses
- Lot-Rate: Manuelles Einstellen des Handelsvolumens
Fazit
Der TP & SL Calculator Indicator vereinfacht den Prozess der Einstellung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, indem er anpassbare visuelle Linien und ein spezielles Informationsfeld bietet. Händler können TP- und SL-Levels durch manuelle Chartanpassungen oder durch die Eingabe ihres bevorzugten R/R-Verhältnisses schnell konfigurieren, wodurch das Handelsmanagement auf MT4 effizienter und intuitiver wird.