TP and SL Calculator Indicator MT4

Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter:

  • Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verkaufspositionen
  • Berechnung des Handelsvolumens in Lots
  • Anzeige des Risk-to-Reward (R/R)-Verhältnisses
  • Anzeige des Countdown-Timers bis zur nächsten Kerze (Zeit bis zum nächsten Balken)

Tabelle der Spezifikationen

Kategorie

Einzelheiten

Typ

Handelswerkzeug - Kapitalmanagement - Risikomanagement

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Anfänger

Indikator-Typ

Risiko- und Kapitalmanagement

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Scalping - Intraday - Mittelfristig - Langfristig

Markt

Alle Märkte

Indikator-Übersicht

Der Indikator zeigt drei Schlüsselebenen an:

  • Eine graue Linie für offene Positionen
  • Eine grüne Take Profit (TP)-Linie
  • Eine rote Stop-Loss-Linie (SL)

Händler können ihre TP- und SL-Levels anpassen, indem sie entweder ihr bevorzugtes Risiko-Gewinn-Verhältnis direkt in das Indikator-Panel eingeben oder die Linien manuell auf dem Chart ziehen.

Beispiel einer Kaufposition

Im USD/CAD-Chart auf dem H1-Zeitrahmen zeigt der Indikator, wie TP und SL bei Kaufgeschäften positioniert werden:

  • Das Take-Profit-Niveau wird über die Linie für die offene Position gesetzt.
  • Das Stop-Loss-Niveau wird unterhalb der Linie für die offene Position gesetzt.

Das Indikatorpanel zeigt hilfreiche Informationen wie das R/R-Verhältnis, die berechnete Losgröße und den Countdown-Timer für die nächste Kerze an.

Beispiel einer Verkaufsposition

Auf dem ETH/USD-Chart im 30-Minuten-Zeitrahmen funktioniert der Indikator bei Verkaufspositionen ähnlich:

  • Das Take-Profit-Level wird unterhalb der Linie für die offene Position platziert.
  • Das Stop-Loss-Niveau wird oberhalb der Linie für die offene Position platziert.

Das Panel zeigt auch das berechnete Lot-Volumen und das R/R-Verhältnis an.

Einstellungen des Indikators

Auf der Grundlage des Konfigurationspanels bietet der Indikator die folgenden Optionen:

  • Hell/Dunkel-Modus: Umschalten zwischen den Themen
  • Zeit bis zum nächsten Balken: Countdown bis zum Schließen der aktuellen Kerze
  • Kaufen/Verkaufen: Konfigurieren Sie Kauf- oder Verkaufspositionen
  • Löschen: TP- und SL-Linien entfernen
  • R/R-Rate: Einstellen des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses
  • Lot-Rate: Manuelles Einstellen des Handelsvolumens

Fazit

Der TP & SL Calculator Indicator vereinfacht den Prozess der Einstellung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, indem er anpassbare visuelle Linien und ein spezielles Informationsfeld bietet. Händler können TP- und SL-Levels durch manuelle Chartanpassungen oder durch die Eingabe ihres bevorzugten R/R-Verhältnisses schnell konfigurieren, wodurch das Handelsmanagement auf MT4 effizienter und intuitiver wird.

