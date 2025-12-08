TP and SL Calculator Indicator MT4

TP & SL-Rechner-Indikator für MT4

Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter:

Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verkaufspositionen

Berechnung des Handelsvolumens in Lots

Anzeige des Risk-to-Reward (R/R)-Verhältnisses

Anzeige des Countdown-Timers bis zur nächsten Kerze (Zeit bis zum nächsten Balken)

Tabelle der Spezifikationen

Kategorie Einzelheiten Typ Handelswerkzeug - Kapitalmanagement - Risikomanagement Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Anfänger Indikator-Typ Risiko- und Kapitalmanagement Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Scalping - Intraday - Mittelfristig - Langfristig Markt Alle Märkte

Indikator-Übersicht



Der Indikator zeigt drei Schlüsselebenen an:

Eine graue Linie für offene Positionen

Eine grüne Take Profit (TP)-Linie

Eine rote Stop-Loss-Linie (SL)

Händler können ihre TP- und SL-Levels anpassen, indem sie entweder ihr bevorzugtes Risiko-Gewinn-Verhältnis direkt in das Indikator-Panel eingeben oder die Linien manuell auf dem Chart ziehen.

Beispiel einer Kaufposition



Im USD/CAD-Chart auf dem H1-Zeitrahmen zeigt der Indikator, wie TP und SL bei Kaufgeschäften positioniert werden:

Das Take-Profit-Niveau wird über die Linie für die offene Position gesetzt.

Das Stop-Loss-Niveau wird unterhalb der Linie für die offene Position gesetzt.

Das Indikatorpanel zeigt hilfreiche Informationen wie das R/R-Verhältnis, die berechnete Losgröße und den Countdown-Timer für die nächste Kerze an.

Beispiel einer Verkaufsposition



Auf dem ETH/USD-Chart im 30-Minuten-Zeitrahmen funktioniert der Indikator bei Verkaufspositionen ähnlich:

Das Take-Profit-Level wird unterhalb der Linie für die offene Position platziert.

Das Stop-Loss-Niveau wird oberhalb der Linie für die offene Position platziert.

Das Panel zeigt auch das berechnete Lot-Volumen und das R/R-Verhältnis an.

Einstellungen des Indikators

Auf der Grundlage des Konfigurationspanels bietet der Indikator die folgenden Optionen:

Hell/Dunkel-Modus: Umschalten zwischen den Themen

Zeit bis zum nächsten Balken: Countdown bis zum Schließen der aktuellen Kerze

Kaufen/Verkaufen: Konfigurieren Sie Kauf- oder Verkaufspositionen

Löschen: TP- und SL-Linien entfernen

R/R-Rate: Einstellen des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses

Lot-Rate: Manuelles Einstellen des Handelsvolumens

Fazit



Der TP & SL Calculator Indicator vereinfacht den Prozess der Einstellung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, indem er anpassbare visuelle Linien und ein spezielles Informationsfeld bietet. Händler können TP- und SL-Levels durch manuelle Chartanpassungen oder durch die Eingabe ihres bevorzugten R/R-Verhältnisses schnell konfigurieren, wodurch das Handelsmanagement auf MT4 effizienter und intuitiver wird.