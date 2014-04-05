Magic Curves MT5

Der Indikator zeigt Gleichgewichtskurven auf der Grundlage der magischen Zahl für die Portfolioanalyse.

Er ermöglicht eine visuelle Einschätzung der Leistung verschiedener Strategien für ein einzelnes Symbol. Jede der magischen Zahlen kann durch Anklicken des Wertes in der Legende ausgeblendet werden.

Parameter:

HideAllOnStart - alle magischen Zahlen werden ausgeblendet und können durch Anklicken ihres Wertes aktiviert werden;

MAMode - zeigt den durchschnittlichen Gewinn aus den Trades;

MAPeriod - Gleitender Durchschnittszeitraum;

Magics - eine Zeichenkette mit durch Komma getrennten magischen Zahlen wie "1,2,123". Wenn dieses Feld leer ist, werden alle magischen Zahlen aus der Historie gescannt.

Andere sind kosmetisch (font_size, x_step, y_step, col_size).


