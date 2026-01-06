Order flow footprint chart
- Utilitys
- Abdul Jalil
- Version: 6.10
- Aktualisiert: 6 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
Sehen Sie, was Market Maker sehen! Das umfassendste Orderflow-Analyse-Tool für MetaTrader 5. Erhalten Sie institutionelle Volumenanalyse, Echtzeit-DOM, Time & Sales und intelligente Handelssignale - alles in einem leistungsstarken EA.
⭐ Warum Trader unseren Footprint Chart wählen
- ✅ 6 professionelle Panels - Komplette Orderflow-Analyse-Suite
- ✅ Echtzeit-Tickdaten - Live-Geld-/Briefvolumen auf jedem Preisniveau
- ✅ Automatische Erkennung von Ungleichgewichten - Sofortige Erkennung institutioneller Aktivitäten
- ✅ Smart Chart Analyst - Automatisierte Analyse der Handelseinstellungen
- ✅ 8 Farbthemen - Professionelles Aussehen, vollständig anpassbar
- ✅ 100+ Parameter - Passen Sie alles an Ihren Stil an
📊 PANEL 1: Haupt-Footprint-Chart
Das Herzstück des professionellen Orderflow-Handels. Sehen Sie genau, was in jeder Kerze passiert:
- Bid x Ask Volume - Linke Seite zeigt Verkäufer (Bid), rechte Seite zeigt Käufer (Ask)
- Point of Control (POC) - Goldene Markierung des höchsten Volumenpreises
- Volumen-Ungleichgewichte - Automatische Erkennung bei 2x, 3x, 4x Verhältnissen mit Farbkodierung
- Delta & Kumulatives Delta - Netto-Kauf- und Verkaufsdruck
- Per-Bar Volume Profile - Visuelle Volumenverteilung innerhalb jeder Kerze
- Price Connector Line - Live-Verbindung zum aktuellen Marktpreis
- VWAP-Linie - Referenz zum volumengewichteten Durchschnittspreis
- Fettgedruckter Ungleichgewichtstext - Fettgedruckte Hervorhebung für Ungleichgewichtszellen einschalten
Ungleichgewichts-Levels:
- Stufe 1 (2,0x Verhältnis) - Helle farbliche Hervorhebung
- Stufe 2 (3,0x Verhältnis) - Mittlere farbliche Hervorhebung
- Stufe 3 (Verhältnis 4,0x) - Starke farbliche Hervorhebung
📋 PANEL 2: Markttiefe (DOM)
Professionelle Orderbuchanzeige der Ebene 2 mit Echtzeit-Blitzwarnungen:
- Geldspalte - Ausstehende Kaufaufträge unter dem Preis (grüne Balken)
- Verkaufsspalte - Ausgeführte Verkäufe auf jeder Ebene (aggressive Verkäufer)
- Price Ladder - Aktueller Preis in Gold hervorgehoben
- Kaufspalte - Ausgeführte Käufe auf jedem Niveau (aggressive Käufer)
- Ask-Spalte - Schwebende Verkaufsaufträge über dem Preis (rote Balken)
- Delta (Δ) - Nettodifferenz auf jedem Preisniveau
- Gesamtvolumen - Kombiniertes Volumen auf jedem Niveau
Flash-Warnungen:
- 🟢 Green Flash - Neue Kaufaktivität entdeckt
- 🔴 Roter Blitz - Neue Verkaufsaktivität entdeckt
📜 PANEL 3: Zeit und Verkäufe (Band)
Echtzeit-Handelsfeed, der jede Transaktion anzeigt, während sie stattfindet:
- Trade Timestamp - Genaue Zeit jeder Ausführung
- Preis und Richtung - Grün für Käufe, rot für Verkäufe
- Handelsgröße - Volumen mit Hervorhebung großer Aufträge
- Big Order Threshold - Anpassbarer Alarm für institutionelle Trades
- Balkensummen - Laufendes Kauf- und Verkaufsvolumen für den aktuellen Balken
- RSI-Integration - Optionale RSI-Anzeige
- MACD-Integration - Optionaler MACD mit Histogramm
📈 PANEL 4: Volumenprofil der Sitzung
Leistungsstarke Volume-at-Price-Analyse mit mehreren Modi:
Profil-Modi:
- Bar Count Mode - Profil der letzten N Bars (ideal für Scalping)
- Session-Modus - Profil ab einer bestimmten Startzeit (z.B. 09:30)
- Tagesmodus - Automatisches Zurücksetzen um 00:00 Uhr Brokerzeit
Anzeigearten:
- Gesamtvolumen - Kombinierte Käufe und Verkäufe
- Delta-Volumen - Nettokauf vs. Verkauf
- Nur Kaufvolumen - Aggressive Käufer
- Nur Verkaufsvolumen - Aggressive Verkäufer
Wichtige Levels:
- 🟡 POC - Point of Control (höchster Volumenpreis)
- 🔵 VAH - Wertbereich Hoch
- 🔵 VAL - Wertbereich Niedrig
🎯 PANEL 5: Signalanzeige
Visuelle Anzeige, die mehrere Indikatoren zu einem eindeutigen Signal zusammenfasst:
Analysierte Indikatoren:
- RSI - Überkauft/überverkauft-Erkennung
- MACD - Analyse der Trenddynamik
- MA 1 (9) - Kurzfristiger Trend
- MA 2 (21) - Mittelfristiger Trend
- MA 3 (50) - Langfristiger Trend
- VWAP - Institutionelle Preisbenchmark
- Delta - Aktueller Druck der Bar
- Kumulatives Delta - Ungleichgewicht auf der Sitzung
- Volumen-Verhältnis - im Vergleich zum durchschnittlichen Volumen
Signal-Zonen:
- 🟢 +50 bis +100 - Starker Kauf
- 🟢 +25 bis +50 - Kaufen
- 🟡 -25 bis +25 - Neutral
- 🔴 -50 bis -25 - Verkaufen
- 🔴 -100 bis -50 - Starker Verkauf
🤖 PANEL 6: Chart-Analyst
Intelligente automatisierte Analyse, die verwertbare Erkenntnisse liefert:
Analyse-Abschnitte:
- Paar-Info - Symbol, Zeitrahmen, tägliche Veränderung in %
- Trend + ATR - Richtung mit Volatilitätsanzeige
- Höhere TF - H4 und Tagesausrichtung
- DOM Analyse - Interpretation des Orderbuchs
- Time & Sales - Tape-Anzeige (Kauf vs. Verkauf %)
- Order Flow - Delta-Auswertung
- Volumen - Relativ zum Durchschnitt
- Ungleichgewichte - Anzahl und Bedeutung
- Key Levels - Unterstützung/Widerstand vom POC
- Setup-Qualität - Bewertung des Handels-Setups
- Berater-Zusammenfassung - Allgemeine Tendenz (z.B. 5/6 Bullish)
🎨 8 professionelle Farbthemen
- Standard Dunkel - Professionelles Dunkel mit Grün/Rot
- Klassisch - Traditionelle Handelsfarben
- Ozean - Kühle Blautöne
- Wald - Natürliche grüne Palette
- Sonnenuntergang - Warmes Orange/Violett
- Mitternacht - Professionelles Tiefblau
- Monochrom - Saubere Graustufen
- Hoher Kontrast - Maximale Sichtbarkeit
⚙️ Vollständige Anpassung
- ✅ Globale Hintergrundfarbe für alle Felder
- ✅ Individuelle Panelpositionen (X, Y, Breite, Höhe)
- ✅ Ein- und Ausschalten eines beliebigen Bereichs
- ✅ Rasterlinien umschalten und Farbe
- ✅ Benutzerdefinierte Ungleichgewichtsverhältnisse und Mindestvolumen
- ✅ Optionen für Schriftgröße und -stil
- ✅ Anpassung der MA-Perioden
- ✅ Schwellenwerteinstellungen für große Aufträge
- ✅ Zurücksetzen auf Standardwerte mit einem Klick
📋 Zusammenfassung der Eingabeparameter
Einstellungen anzeigen:
- Anzuzeigende Balken (1-50)
- Kursgenauigkeit (Ticks pro Level)
- Balkenbreite und -abstand
- Schriftgrößen
Panel-Schalter:
- Jedes der 6 Panels unabhängig ein- und ausblenden
- Raster, VWAP, Preisverbindung ein-/ausblenden
- Volumenprofil pro Balken ein-/ausblenden
Ungleichgewichtseinstellungen:
- Verhältnis der Ebene 1 (Standard 2.0)
- Verhältnis Stufe 2 (Voreinstellung 3.0)
- Verhältnis Stufe 3 (Standardwert 4,0)
- Mindestlautstärke-Schwelle
- Umschalten zwischen fettgedrucktem Text
Farben:
- Themenauswahl
- Globaler Hintergrund überschreiben
- Individuelle Elementfarben
- Bull/Bear-Farben
- Ungleichgewichtsfarben (jeweils 3 Stufen)
💡 Anwendung
- Installieren - EA in den Ordner Experts kopieren, MT5 neu starten
- An den Chart anhängen - EA auf einen beliebigen Chart ziehen
- Panels konfigurieren - Positionieren Sie die Panels nach Ihren Wünschen
- Thema auswählen - Wählen Sie aus 8 professionellen Themen
- Handel starten - Nutzen Sie die Einblicke in den Orderflow für bessere Ein- und Ausstiege
📌 Bewährte Praktiken
- Verwendung für liquide Instrumente (Forex-Majors, Indizes, Gold)
- Niedrigere Zeitrahmen (M1-M15) zeigen die besten Details des Auftragsflusses
- Kombinieren Sie Fußabdruck-Ungleichgewichte mit DOM zur Bestätigung
- Achten Sie auf POC-Tests als Unterstützung/Widerstand
- Verwenden Sie die Chart Analyst-Zusammenfassung für eine schnelle Einschätzung der Tendenz
- Time & Sales für institutionelle Großaufträge überwachen
⚠️ Anforderungen
- MetaTrader 5 (neueste Version empfohlen)
- Broker mit Zugang zu Tickdaten
- Mindestens 4GB RAM empfohlen
- Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Instrumenten
🔄 Updates & Unterstützung
- Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen
- Reaktionsschneller Kundensupport
- Ausführliche Dokumentation enthalten
- Video-Tutorials verfügbar
🎯 Handeln Sie wie ein Profi
Hören Sie auf zu raten, wie sich der Markt entwickeln wird. Sehen Sie den tatsächlichen Auftragsfluss und handeln Sie mit Zuversicht an der Seite von institutionellen Händlern.
Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns vor dem Kauf - wir helfen Ihnen gerne weiter!