Order flow footprint chart

🔥 Professional Footprint Chart EA - Komplette Order Flow Trading Suite

Sehen Sie, was Market Maker sehen! Das umfassendste Orderflow-Analyse-Tool für MetaTrader 5. Erhalten Sie institutionelle Volumenanalyse, Echtzeit-DOM, Time & Sales und intelligente Handelssignale - alles in einem leistungsstarken EA.

⭐ Warum Trader unseren Footprint Chart wählen

✅ 6 professionelle Panels - Komplette Orderflow-Analyse-Suite

Komplette Orderflow-Analyse-Suite

Echtzeit-Tickdaten - Live-Geld-/Briefvolumen auf jedem Preisniveau

Automatische Erkennung von Ungleichgewichten - Sofortige Erkennung institutioneller Aktivitäten

Smart Chart Analyst - Automatisierte Analyse der Handelseinstellungen

8 Farbthemen - Professionelles Aussehen, vollständig anpassbar

✅ 100+ Parameter - Passen Sie alles an Ihren Stil an





📊 PANEL 1: Haupt-Footprint-Chart

Das Herzstück des professionellen Orderflow-Handels. Sehen Sie genau, was in jeder Kerze passiert:

Bid x Ask Volume - Linke Seite zeigt Verkäufer (Bid), rechte Seite zeigt Käufer (Ask)

Point of Control (POC) - Goldene Markierung des höchsten Volumenpreises

Volumen-Ungleichgewichte - Automatische Erkennung bei 2x, 3x, 4x Verhältnissen mit Farbkodierung

Delta & Kumulatives Delta - Netto-Kauf- und Verkaufsdruck

Per-Bar Volume Profile - Visuelle Volumenverteilung innerhalb jeder Kerze

Price Connector Line - Live-Verbindung zum aktuellen Marktpreis

VWAP-Linie - Referenz zum volumengewichteten Durchschnittspreis

Fettgedruckter Ungleichgewichtstext - Fettgedruckte Hervorhebung für Ungleichgewichtszellen einschalten

Ungleichgewichts-Levels:

Stufe 1 (2,0x Verhältnis) - Helle farbliche Hervorhebung

Stufe 2 (3,0x Verhältnis) - Mittlere farbliche Hervorhebung

Stufe 3 (Verhältnis 4,0x) - Starke farbliche Hervorhebung





📋 PANEL 2: Markttiefe (DOM)

Professionelle Orderbuchanzeige der Ebene 2 mit Echtzeit-Blitzwarnungen:

Geldspalte - Ausstehende Kaufaufträge unter dem Preis (grüne Balken)

Verkaufsspalte - Ausgeführte Verkäufe auf jeder Ebene (aggressive Verkäufer)

Price Ladder - Aktueller Preis in Gold hervorgehoben

Kaufspalte - Ausgeführte Käufe auf jedem Niveau (aggressive Käufer)

Ask-Spalte - Schwebende Verkaufsaufträge über dem Preis (rote Balken)

Delta (Δ) - Nettodifferenz auf jedem Preisniveau

Gesamtvolumen - Kombiniertes Volumen auf jedem Niveau

Flash-Warnungen:

🟢 Green Flash - Neue Kaufaktivität entdeckt

🔴 Roter Blitz - Neue Verkaufsaktivität entdeckt







📜 PANEL 3: Zeit und Verkäufe (Band)

Echtzeit-Handelsfeed, der jede Transaktion anzeigt, während sie stattfindet:

Trade Timestamp - Genaue Zeit jeder Ausführung

Preis und Richtung - Grün für Käufe, rot für Verkäufe

Handelsgröße - Volumen mit Hervorhebung großer Aufträge

Big Order Threshold - Anpassbarer Alarm für institutionelle Trades

Balkensummen - Laufendes Kauf- und Verkaufsvolumen für den aktuellen Balken

RSI-Integration - Optionale RSI-Anzeige

MACD-Integration - Optionaler MACD mit Histogramm







📈 PANEL 4: Volumenprofil der Sitzung

Leistungsstarke Volume-at-Price-Analyse mit mehreren Modi:

Profil-Modi:

Bar Count Mode - Profil der letzten N Bars (ideal für Scalping)

- Profil der letzten N Bars (ideal für Scalping) Session-Modus - Profil ab einer bestimmten Startzeit (z.B. 09:30)

- Profil ab einer bestimmten Startzeit (z.B. 09:30) Tagesmodus - Automatisches Zurücksetzen um 00:00 Uhr Brokerzeit

Anzeigearten:

Gesamtvolumen - Kombinierte Käufe und Verkäufe

- Kombinierte Käufe und Verkäufe Delta-Volumen - Nettokauf vs. Verkauf

- Nettokauf vs. Verkauf Nur Kaufvolumen - Aggressive Käufer

- Aggressive Käufer Nur Verkaufsvolumen - Aggressive Verkäufer

Wichtige Levels:

🟡 POC - Point of Control (höchster Volumenpreis)

- Point of Control (höchster Volumenpreis) 🔵 VAH - Wertbereich Hoch

- Wertbereich Hoch 🔵 VAL - Wertbereich Niedrig







🎯 PANEL 5: Signalanzeige

Visuelle Anzeige, die mehrere Indikatoren zu einem eindeutigen Signal zusammenfasst:

Analysierte Indikatoren:

RSI - Überkauft/überverkauft-Erkennung

MACD - Analyse der Trenddynamik

MA 1 (9) - Kurzfristiger Trend

MA 2 (21) - Mittelfristiger Trend

MA 3 (50) - Langfristiger Trend

VWAP - Institutionelle Preisbenchmark

Delta - Aktueller Druck der Bar

Kumulatives Delta - Ungleichgewicht auf der Sitzung

Volumen-Verhältnis - im Vergleich zum durchschnittlichen Volumen

Signal-Zonen:

🟢 +50 bis +100 - Starker Kauf

🟢 +25 bis +50 - Kaufen

🟡 -25 bis +25 - Neutral

🔴 -50 bis -25 - Verkaufen

- Verkaufen 🔴 -100 bis -50 - Starker Verkauf







🤖 PANEL 6: Chart-Analyst

Intelligente automatisierte Analyse, die verwertbare Erkenntnisse liefert:

Analyse-Abschnitte:

Paar-Info - Symbol, Zeitrahmen, tägliche Veränderung in %

- Symbol, Zeitrahmen, tägliche Veränderung in % Trend + ATR - Richtung mit Volatilitätsanzeige

- Richtung mit Volatilitätsanzeige Höhere TF - H4 und Tagesausrichtung

- H4 und Tagesausrichtung DOM Analyse - Interpretation des Orderbuchs

- Interpretation des Orderbuchs Time & Sales - Tape-Anzeige (Kauf vs. Verkauf %)

- Tape-Anzeige (Kauf vs. Verkauf %) Order Flow - Delta-Auswertung

- Delta-Auswertung Volumen - Relativ zum Durchschnitt

- Relativ zum Durchschnitt Ungleichgewichte - Anzahl und Bedeutung

- Anzahl und Bedeutung Key Levels - Unterstützung/Widerstand vom POC

- Unterstützung/Widerstand vom POC Setup-Qualität - Bewertung des Handels-Setups

- Bewertung des Handels-Setups Berater-Zusammenfassung - Allgemeine Tendenz (z.B. 5/6 Bullish)







🎨 8 professionelle Farbthemen

Standard Dunkel - Professionelles Dunkel mit Grün/Rot

Klassisch - Traditionelle Handelsfarben

Ozean - Kühle Blautöne

Wald - Natürliche grüne Palette

Sonnenuntergang - Warmes Orange/Violett

Mitternacht - Professionelles Tiefblau

Monochrom - Saubere Graustufen

Hoher Kontrast - Maximale Sichtbarkeit





⚙️ Vollständige Anpassung

✅ Globale Hintergrundfarbe für alle Felder

✅ Individuelle Panelpositionen (X, Y, Breite, Höhe)

✅ Ein- und Ausschalten eines beliebigen Bereichs

✅ Rasterlinien umschalten und Farbe

✅ Benutzerdefinierte Ungleichgewichtsverhältnisse und Mindestvolumen

✅ Optionen für Schriftgröße und -stil

✅ Anpassung der MA-Perioden

✅ Schwellenwerteinstellungen für große Aufträge

✅ Zurücksetzen auf Standardwerte mit einem Klick







📋 Zusammenfassung der Eingabeparameter

Einstellungen anzeigen:

Anzuzeigende Balken (1-50)

Kursgenauigkeit (Ticks pro Level)

Balkenbreite und -abstand

Schriftgrößen

Panel-Schalter:

Jedes der 6 Panels unabhängig ein- und ausblenden

Raster, VWAP, Preisverbindung ein-/ausblenden

Volumenprofil pro Balken ein-/ausblenden

Ungleichgewichtseinstellungen:

Verhältnis der Ebene 1 (Standard 2.0)

Verhältnis Stufe 2 (Voreinstellung 3.0)

Verhältnis Stufe 3 (Standardwert 4,0)

Mindestlautstärke-Schwelle

Umschalten zwischen fettgedrucktem Text

Farben:

Themenauswahl

Globaler Hintergrund überschreiben

Individuelle Elementfarben

Bull/Bear-Farben

Ungleichgewichtsfarben (jeweils 3 Stufen)







💡 Anwendung

Installieren - EA in den Ordner Experts kopieren, MT5 neu starten An den Chart anhängen - EA auf einen beliebigen Chart ziehen Panels konfigurieren - Positionieren Sie die Panels nach Ihren Wünschen Thema auswählen - Wählen Sie aus 8 professionellen Themen Handel starten - Nutzen Sie die Einblicke in den Orderflow für bessere Ein- und Ausstiege







📌 Bewährte Praktiken

Verwendung für liquide Instrumente (Forex-Majors, Indizes, Gold)

Niedrigere Zeitrahmen (M1-M15) zeigen die besten Details des Auftragsflusses

Kombinieren Sie Fußabdruck-Ungleichgewichte mit DOM zur Bestätigung

Achten Sie auf POC-Tests als Unterstützung/Widerstand

Verwenden Sie die Chart Analyst-Zusammenfassung für eine schnelle Einschätzung der Tendenz

Time & Sales für institutionelle Großaufträge überwachen







⚠️ Anforderungen

MetaTrader 5 (neueste Version empfohlen)

Broker mit Zugang zu Tickdaten

Mindestens 4GB RAM empfohlen

Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Instrumenten







🔄 Updates & Unterstützung

Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen

Reaktionsschneller Kundensupport

Ausführliche Dokumentation enthalten

Video-Tutorials verfügbar







🎯 Handeln Sie wie ein Profi

Hören Sie auf zu raten, wie sich der Markt entwickeln wird. Sehen Sie den tatsächlichen Auftragsfluss und handeln Sie mit Zuversicht an der Seite von institutionellen Händlern.

Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns vor dem Kauf - wir helfen Ihnen gerne weiter!