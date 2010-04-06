FVG Channel Indicator MT4
Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 4
Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der ICT-Methodik und des Smart Money-Konzepts entwickelt. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Spanne der Fair Value Gaps und zeigt sie als dynamischen Preiskanal an, der es Händlern ermöglicht, Schlüsselzonen zu identifizieren, die mit ungeschlossenen (ungemilderten) Fair Value Gaps zusammenhängen.
Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators
Die Spezifikationen des Fair Value Gap-Kanalindikators sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:
|
Merkmal Kategorie
|
Einzelheiten
|
Indikator-Kategorien
|
Smart Money MT4-Indikatoren
|
Plattformen
|
MetaTrader 4
|
Trading-Fähigkeiten
|
Fortgeschrittene
|
Indikator-Typen
|
Umkehrung MT4 Indikatoren
|
Zeitrahmen
|
Multi-Timeframe MT4-Indikatoren
|
Handelsstil
|
Swing Trading MT4-Indikatoren
|
Handelsinstrumente
|
Forex MT4 Indikatoren
FVG Channel Indikator auf einen Blick
Der FVG-Kanal-Indikator generiert Kauf- und Verkaufssignale mit Hilfe visueller Pfeilmarkierungen, die auf dem Kursverhalten relativ zu den Kanalgrenzen basieren:
- Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Kurs unter das untere Band des Kanals bricht und mit einem grünen Pfeil markiert wird.
- Ein Verkaufssignal entsteht, wenn der Kurs über das obere Band steigt, was durch einen roten Pfeil angezeigt wird.
Beispiel für ein Kaufsignal
Auf dem 1-Stunden-Chart EUR/JPY erzeugt der Indikator ein Kaufsignal, das mit einem grünen Pfeil angezeigt wird.
Das Signal wird ausgelöst, wenn der Kurs die untere Begrenzung des Kanals verlässt, was eine potenzielle Aufwärtsumkehr signalisiert.
Aufwärtstrendanalyse mit dem FVG-Kanalindikator
Identifizierung einer Preisumkehrzone und Auslösung eines Kaufsignals
Beispiel für ein Verkaufssignal
Auf der Grundlage des GBP/USD-Charts zeigt der Indikator ein Verkaufssignal in dem mit einem roten Pfeil markierten Bereich an.
Nach dem Auftreten des Signals setzte der Kurs zu einer klaren Abwärtsbewegung an und bestätigte damit die Umkehrformation.
Abwärtstrendanalyse mit dem FVG-Channel-Indikator
Identifizierung eines optimalen Verkaufseinstiegs mit dem Fair Value Gap Channel
Einstellungen des Fair Value Gap Channel-Indikators
Der Indikator bietet einstellbare Parameter, um sein Verhalten an verschiedene Handelsstile anzupassen:
- Unmitigated FVG Lookback: Legt die Anzahl der historischen Kerzen fest, die zur Erkennung von nicht gefüllten Fair Value Gaps verwendet werden
- Glättungslänge: Steuert die Glättungsperiode des Kanals für eine verbesserte Signalklarheit
Übersicht der anpassbaren Parameter in den Einstellungen des FVG-Kanalindikators
Schlussfolgerung
Der Fair Value Gap-Kanalindikator für MT4 visualisiert nicht gefüllte Fair Value Gaps durch dynamische Preiskanäle, die obere, untere und mittlere Preiszonen auf dem Chart definieren.
Diese Levels helfen Händlern, potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren und unterstützen eine fundierte Entscheidungsfindung.
Mit integrierten Kauf- und Verkaufssignalen ist dieser Indikator ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Smart Money und ICT-basierte Strategien im MetaTrader 4 anwenden.