ICT Concepts Indicator For MT4

ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 4

Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ICT- und Smart Money-Methoden verfolgen.

Er bietet eine vollständige Suite von ICT-Komponenten - einschließlich Orderblöcken, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcken, Marktstrukturelementen und Kill Zones - über ein intuitives, einfach zu bedienendes Bedienfeld. Dieser Indikator ermöglicht es ICT-basierten Händlern, diese Konzepte nahtlos in ihren technischen Analyse-Workflow zu integrieren.

ICT Concepts Indikator Übersicht

Parameter

Einzelheiten

Kategorie

ICT - Smart Money - Marktsitzungen

Plattform

MetaTrader 4

Benutzer Level

Erfahrene

Indikator-Typ

Führend - Umkehrung - Nicht-umkehrend

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstile

Scalping - Intraday - Swing - Täglich

Märkte

Forex - Aktien - Indizes

Funktionelle Zusammenfassung

Der Indikator verfügt über äußerst flexible Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ICT-Konzepte visuell anzupassen und auf ihre Charts anzuwenden. Benutzer können Funktionen wie Orderblöcke, Fair-Value-Gaps oder Marktstruktur-Tools einfach umschalten, um fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Zickzack-Modus

Bei Anwendung auf einen 30-Minuten-Chart (z. B. XAGUSD) stellt der Zickzack-Modus automatisch die Marktstruktur anhand voreingestellter Parameter (5, 3, 3) dar. Diese visuellen Schwankungen helfen Händlern, Trendrichtungen, Korrekturphasen, Hochs/Tiefs und strukturelle Ereignisse wie BOS und CHOCH zu erkennen.

Orderblock-Modus

Durch die Aktivierung des Orderblockmodus werden Bereiche hervorgehoben, in denen sich institutionelle Aufträge zuvor konzentriert haben. Diese Zonen gehen oft bedeutenden Kursbewegungen voraus und werden häufig als Einstiegsbereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit genutzt, wenn der Kurs zu ihnen zurückkehrt.

Breaker-Block-Modus

Breaker Blocks markieren Orderblöcke, die nach einer strukturellen Verschiebung von der Unterstützung zum Widerstand oder umgekehrt gewechselt haben. Diese Bereiche können präzise Einstiegspunkte bieten, insbesondere nach Liquiditätsschwankungen oder größeren Trendwechseln.

Fair Value Gap (FVG)-Modus

Der FVG-Modus identifiziert Bereiche des Ungleichgewichts, in denen sich der Preis schnell bewegte und Lücken hinterließ. Diese Zonen fungieren häufig als versteckte Unterstützung/Widerstand und ziehen den Preis oft zurück, wenn der Markt nach einem Gleichgewicht sucht.

Inverser Fair Value Gap (iFVG) Modus

Ein inverses FVG entsteht, wenn sich ein ursprüngliches FVG aufgrund von Kursbewegungen verschiebt, z. B. wenn aus einem bullischen FVG eine bearische Widerstandszone wird. Die Verfolgung von iFVGs kann Handels-Setups verbessern, insbesondere bei der Verwendung von Multi-Timeframe-Bestätigungen.

Balanced Price Range (BPR)-Modus

Der BPR-Modus hebt Zonen hervor, in denen sich zinsbullische und zinsbullische FVGs überschneiden und ausgeglichene Preisregionen bilden. Diese Niveaus können als starke Umkehr- oder Fortsetzungspunkte dienen, insbesondere wenn sie von einer höheren Zeitrahmenstruktur unterstützt werden.

Kill-Zone-Modus

Der Kill Zone Modus markiert Handelsperioden mit hoher Volatilität, die häufig in ICT-Strategien verwendet werden, wie z.B. Judas Swing und Silver Bullet Setups. Das Erkennen dieser Zeitfenster verbessert das Timing und die Präzision des Handels.

Marktstruktur-Modus (M-Struktur)

Diese Funktion bildet CHOCH- und BOS-Levels ab und hilft Händlern, Trendverschiebungen zu erkennen. Außerdem werden Liquiditäts- und Inducement-Zonen angezeigt, die eine bessere Interpretation von Liquiditätsengpässen und risikoarmen Handelsmöglichkeiten ermöglichen.

Übersicht der Einstellungen

Zu den wichtigsten anpassbaren Optionen gehören:

  • Zu prüfende Kerzen: Legt fest, wie viele Kerzen für die Mustererkennung analysiert werden
  • Letzter Block: Zeigt nur die letzten Blöcke an
  • Ungetestet: Zeigt Zonen an, die der Preis noch nicht durchlaufen hat

Fazit

Der ICT Concepts Indicator für MT4 ist ein umfassendes, gut durchdachtes Werkzeug für Händler, die ICT- oder Smart Money-Konzepte anwenden. Er verbessert die Übersichtlichkeit der Charts, unterstützt die präzise Identifizierung von Orderblöcken und Marktstrukturen und bietet einen strukturierten Ansatz für die Ausführung hochwertiger Handelsstrategien über mehrere Sitzungen und Märkte hinweg.

