Price Action Trading Box Manager Expert For MT4

Price Action Trading Box Manager Expert für MT4

Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein fortschrittliches Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und Teile ihrer Handelsausführung und -überwachung rationalisieren möchten. Dieser Expert Advisor zeigt mehrere Price Action-Formationen in einem speziellen Dashboard in einem einfachen Listenformat an.

Durch die Auswahl eines beliebigen Musters aus der Liste können Händler sofort eine Handelszone (Box) auf dem Diagramm platzieren. Wenn der Marktpreis diese Zonen erreicht, löst der EA automatisch Kauf- oder Verkaufsaufträge aus. Er enthält außerdem wichtige Funktionen wie Risikomanagement-Tools, anpassbare Positionsgrößen, R:R-Einstellungen und einen integrierten Nachrichtenfilter.

Spezifikationen - Price Action Trading Box Manager Expert

Funktion Einzelheiten Kategorie Handelswerkzeug - Preis-Aktion - Risikomanagement Plattform MetaTrader 4 (MT4) Skill-Anforderung Fortgeschrittene Indikator-Typ K.A. Timeframe-Unterstützung Mehrere Zeitrahmen Handelsstile Scalping - Intraday - Swing Trading Märkte Alle Finanzmärkte

Übersicht

Wenn der Experte mit Ihrem MT4-Chart verbunden ist, erscheint am unteren Rand des Bildschirms ein Bedienfeld. Diese Schnittstelle bietet ein intuitives und professionelles Layout, das einen schnellen Zugriff auf kategorisierte Musterlisten, Handelseinstiegseinstellungen und allgemeine Konfigurationsoptionen ermöglicht.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören Präzisionskontrollpunkte, Tools zur Umkehrung der Handelsrichtung, Ja/Nein-Eingangsvalidierung und Warnmeldungen auf dem Bedienfeld.

So installieren und verwenden Sie den Expert in MT4

Den vollständigen Installationsprozess finden Sie unter Installation von Experten in MetaTrader 4.





Aktivieren des DLL-Zugriffs in MT4

Der Experte benötigt DLL-Importe, um korrekt zu funktionieren. Um sie zu aktivieren:

Öffnen Sie MT4 und klicken Sie im oberen Menü auf Extras Wählen Sie Optionen Öffnen Sie die Registerkarte Expert Advisors Aktivieren Sie die folgenden Punkte: Automatisierten Handel zulassen

DLL-Importe zulassen

Panel-Bereich 1 - Pattern-Management-Tabelle

In diesem Bereich des Dashboards werden alle verfügbaren Preisaktionsmuster in einem Tabellenlayout angezeigt. Jede Zeile bietet interaktive Tools, mit denen Sie die einzelnen Muster untersuchen oder mit ihnen handeln können. Die Muster sind sowohl in der Variante Kaufen (bullish) als auch in der Variante Verkaufen (bearish) verfügbar.

Hinweis: Der Experte zeichnet das Muster nicht automatisch; der Händler muss das Feld manuell anpassen.

Spaltenbeschreibungen

Nu - Sequenznummer des Musters

Logo - Mustersymbol

Info - Schaltfläche für detaillierte Musterspezifikationen

C.P - Checkpoint-Indikator zur Überprüfung der Musterplatzierung

S - Richtungswechsel (kehrt die Logik der Handelsrichtung um)

Kaufen - Zeichnet eine bullische Zone

Verkaufen - Zeichnen Sie eine bärische Zone

Musterbeschreibungen & Box-Logik

Double Top / Double Bottom

Tritt auf, wenn der Kurs eine Widerstands- oder Unterstützungszone zweimal wiederholt, ohne dass ein Ausbruch erfolgt. Bei Auswahl dieses Musters wird eine anpassbare Box gezeichnet. Nach der manuellen Anpassung an die Wellenstruktur wird ein Handel platziert, sobald die 5-Wellen-Entwicklung bestätigt ist.

Sequentielle Zonen

Gebildet durch ein Top, ein Bottom und ein zweites, niedrigeres Top. Der Experte platziert zwei Boxen, um die Preisstruktur abzubilden.

Wiederholung der Unterstützung oder des Widerstands

Der Kurs testet ein Unterstützungs-/Widerstandsniveau, zieht sich zurück und testet die Zone erneut - ein Hinweis auf eine mögliche Umkehr oder Trendfortsetzung.

Kopf und Schultern

Eine klassische Umkehrformation mit drei Spitzen, wobei die mittlere Spitze die höchste ist. Die zinsbullische Variante ist gespiegelt. Die Boxen können manuell angepasst werden, um die Genauigkeit zu erhöhen.

QM-Muster

Gekennzeichnet durch ein starkes Hoch, gefolgt von einem Rückgang, einem nahen erneuten Test des ersten Hochs (ohne es zu brechen) und einem weiteren Rückgang. Die korrekte Ausrichtung signalisiert ein potenzielles Short-Setup.

Zurückweisung bei Unterstützung/Widerstand

Wenn der Kurs ein wichtiges Niveau erreicht und sofort wieder umkehrt und eine Zurückweisung bildet. Der Experte identifiziert den Bereich und schafft Handelsmöglichkeiten rund um die Reaktion.

Kapital- und Risikoeinstellungen - Manager-Panel

In diesem Bereich können Händler die Kapitalzuteilung, die Losgröße und die Risiko-/Ertragseinstellungen konfigurieren. Ein integrierter Nachrichtenfilter steuert die Handelsaktivitäten bei besonders wichtigen Ereignissen.

Geldmanagement-Optionen

Fixed Lot - Verwendet für jeden Handel die gleiche Lotgröße

% des Saldos - Dynamische Positionsgröße basierend auf dem Kontoprozentsatz

Risiko/Belohnung - Legen Sie benutzerdefinierte R:R-Verhältnisse für TP und SL fest.

Nachrichten-Filterung

Filter Toggle - Aktivieren/Deaktivieren der Nachrichtenfilterung

X Minuten vor/nach - Definieren Sie eingeschränkte Handelsfenster

Hinweis: Für die Nachrichtenfilterung sind Web-Anfrageberechtigungen erforderlich.

Zum Aktivieren:

Gehen Sie zu Tools > Optionen Aktivieren Sie unter Expert Advisors die Option WebRequest für aufgelistete URL zulassen. Fügen Sie Folgendes hinzu:

https://nfs.faireconomy.media/

Schlussfolgerung

Der Price Action Trading Box Manager Expert für MT4 dient als leistungsstarker Assistent für Händler, die mit Price Action-Strategien arbeiten.

Er bietet praktische Zonenerstellung, fortschrittliches Handelsmanagement, Risikokontrolle und intelligente Filterung, die die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht und gleichzeitig den manuellen Arbeitsaufwand reduziert.

Seine Ausgewogenheit zwischen Einfachheit und Präzision macht ihn zu einem hervorragenden Werkzeug für moderne technische Trader.