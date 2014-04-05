Smart Fair Value Gap Pro

Erschließen Sie die Leistungsfähigkeit von Smart Money Concepts (SMC) mit dem saubersten FVG-Indikator auf dem Markt.

Smart FVG Pro ist nicht nur ein weiterer Gap-Detektor. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die das Rauschen herausfiltern und sich auf Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren müssen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die Ihr Chart mit jeder kleinen Lücke überladen, verwendet Smart FVG Pro eine fortschrittliche Filterlogik (Trend + Volatilität) und ein einzigartiges "Smart Mitigation" -System, um ungültige Zonen automatisch zu entfernen und Ihr Chart sauber zu halten.

Dieses Tool eignet sich perfekt für den Handel mit ICT-Konzepten, Angebot & Nachfrage und Price Action.

Hauptmerkmale

  • 🚫 Automatische Bereinigung (Smart Mitigation): Der Indikator überwacht das Kursgeschehen in Echtzeit. Sobald ein FVG vollständig gemildert (gefüllt) oder durch den Preis ungültig gemacht wurde, wird das Feld automatisch aus dem Chart gelöscht. Keine verwirrenden "Geisterzonen" mehr.

  • 🛡️ Stop-Hunt-Toleranz: Mit dem einzigartigen "Validierungsmodus" können Sie zwischen strikter Ungültigkeitserklärung (berührungsbasiert) und toleranter Ungültigkeitserklärung (schließungsbasiert) wählen, wodurch Dochtabweisungen und Liquiditätsabschöpfungen möglich sind, ohne dass die Zone gelöscht wird.

  • A.I.-Filterung:

    • Trend-Filter: Eingebauter EMA-Filter, um nur Bullish FVGs in einem Aufwärtstrend und Bearish FVGs in einem Abwärtstrend anzuzeigen.

    • Volatilitätsfilter (ATR): Ignoriert unbedeutende Gaps, die im Verhältnis zur aktuellen Marktvolatilität zu klein sind.

    • Größen-Filter: Ignoriert Lücken, die kleiner als ein fester Schwellenwert sind.

  • 📊 Integrierter Trend-Visualisierer: Zeigt optional den für die Filterung verwendeten EMA direkt im Chart an.

Verwendung

  1. Trend-Handel: Suchen Sie nach grünen Boxen, wenn der Kurs über der roten EMA-Linie liegt, und nach roten Boxen, wenn der Kurs darunter liegt.

  2. Einstiegs-Bestätigung: Warten Sie, bis der Kurs in die FVG-Box zurückgeht. Achten Sie auf eine Reaktion (Zurückweisung des Dochts) oder eine Bestätigung im unteren Zeitrahmen, bevor Sie einsteigen.

  3. Ziel: Verwenden Sie gegnerische FVGs oder Liquiditätspools als Ziele.

Erläuterung der Eingabeparameter

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Anleitung zur Konfiguration des Indikators, damit er zu Ihrem Handelsstil passt:

1. Validierungslogik

  • Validierungsmodus ( InpExecType ):

    • Streng (Docht wird ungültig): Verwenden Sie dies für präzise Eingaben (Limit Orders). Wenn ein Docht die Ungültigkeitsebene (die andere Seite der Lücke) berührt, wird das FVG sofort gelöscht.

    • Tolerant (Akzeptiert Stop Hunt): Empfohlen für den manuellen Handel. Das FVG bleibt gültig, auch wenn ein Docht es durchstößt (Liquiditätsgrab), solange die Kerze unter Einhaltung der Zone schließt. Es wird nur dann gelöscht, wenn eine Kerze jenseits des Ungültigkeitsniveaus schließt.

2. FVG-Filter

  • Historischer Rückblick ( InpLookbackBars ): Legt fest, wie viele Balken der Indikator zurückschaut.

    • Voreinstellung: 50. Erhöhen Sie den Wert auf 200+ für höhere Zeitrahmen oder um ältere Zonen zu sehen. Halten Sie den Wert für Daytrading-Performance niedriger.

  • Mindesthöhe in Punkten ( InpMinFVGPoints ): Absoluter Größenfilter.

    • Beispiel: Bei Indizes auf 50 setzen, um winzige Gaps zu ignorieren, die als Rauschen wirken.

  • Trendfilter ( InpUseTrend ):

    • true : Zeigt nur Kauf-FVGs oberhalb des EMA und Verkaufs-FVGs unterhalb des EMA.

    • false : Zeigt alle erkannten FVGs unabhängig vom Trend.

  • EMA-Periode ( InpEMAPeriod ): Die Periode des für den Trendfilter verwendeten Exponential Moving Average (z.B. 200).

  • Volatilitätsfilter ( InpUseATR ):

    • true : Verwendet die Average True Range (ATR) zur dynamischen Berechnung der minimalen Gap-Größe.

  • ATR-Einstellungen ( InpATRPeriod / InpMinATRMult ):

    • Bestimmt die minimale dynamische Größe. Z.B. 0,30 bedeutet, dass die Lücke mindestens 30% der Durchschnittsgröße der aktuellen Kerze betragen muss, um gültig zu sein.

3. Bildmaterial

  • Kauffarbe ( InpColorBull ): Farbe für bullische Ungleichgewichte.

  • Verkaufsfarbe ( InpColorBear ): Farbe für bärische Ungleichgewichte.

  • Box Projektion ( InpBoxExtend ): Wie weit (in Takten) sich das Rechteck nach rechts ausdehnt, um sichtbar zu sein.

  • Hintergrund ausfüllen ( InpFillBox ): Für einfarbige Boxen auf true, für umrandete Boxen auf false gesetzt.

Bringen Sie Ihren Price Action-Handel mit Smart FVG Pro auf die nächste Stufe.


