TP and SL Calculator Indicator MT5
- Utilitys
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
TP & SL Calculator Indikator für MT5
Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen.
Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet:
- Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen
- Berechnung des Handelsvolumens in Lots
- Anzeige des Risk-to-Reward (R/R)-Verhältnisses für eine bessere Entscheidungsfindung
- Anzeige des Countdowns bis zur nächsten Kerze (Zeit bis zum nächsten Balken) zur Unterstützung der rechtzeitigen Ausführung
Spezifikationen des Indikators
|
Kategorie
|
Einzelheiten
|
Typ
|
Handelswerkzeug - Kapitalmanagement - Risikomanagement
|
Plattform
|
MetaTrader 5
|
Schwierigkeitsgrad
|
Anfänger
|
Indikator-Typ
|
Risiko- und Kapitalmanagement
|
Zeitrahmen
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Handelsstil
|
Scalping - Intraday - Mittelfristig - Langfristig
|
Markt
|
Alle Märkte
Indikator-Übersicht
TP- und SL-Levels können auf dem Chart auf zwei Arten erstellt werden:
- Manuelles Anpassen der Linien
- Eingabe des gewünschten Risk-to-Reward (R/R)-Verhältnisses in die Rechnerbox
Der Indikator zeigt drei Hauptniveaus auf dem Chart an:
- Grüne Linie: Gewinnmitnahme (TP)
- Rote Linie: Stopp-Loss (SL)
- Graue Linie: Offene Position
Indikatorleistung in einem Aufwärtstrend
Im NZD/USD-Chart auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen zeigt der Indikator, wie die TP- und SL-Levels während eines Aufwärtstrends positioniert sind.
- Die graue Linie markiert den Einstiegspunkt
- Die grüne Linie zeigt das TP-Niveau an
- Die rote Linie zeigt das SL-Niveau an.
Das Rechnerfeld liefert wichtige Informationen wie das R/R-Verhältnis, die verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze und das berechnete Handelsvolumen.
Indikatorleistung in einem Abwärtstrend
Im BNB/USD-Chart auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen, während eines Abwärtstrends:
- Das TP-Niveau (grüne Linie) befindet sich unter der Linie für die offene Position
- Das SL-Niveau (rote Linie) befindet sich oberhalb davon.
Die Rechnerbox zeigt weiterhin wichtige Details an, einschließlich des Countdowns bis zur nächsten Kerze, des R/R-Verhältnisses und des Handelsvolumens, was dem Händler hilft, sein Kapital effektiver zu verwalten.
Indikator-Einstellungen
Das Rechnerfeld enthält die folgenden Steuerelemente und Optionen:
- Hell/Dunkel: Umschalten zwischen den Anzeigethemen
- Zeit bis zum nächsten Balken: Zeigt die verbleibende Kerzenzeit an
- Kaufen: Konfigurieren Sie TP und SL für Kaufpositionen
- Verkaufen: Konfigurieren Sie TP und SL für Verkaufspositionen
- Löschen: Alle TP- und SL-Linien entfernen
- R/R-Rate: Einstellen des Risiko-Ertrags-Verhältnisses
- Lot-Rate: Manuelles Einstellen des Handelsvolumens
Fazit
Der TP- & SL-Rechner-Indikator für MT5 vereinfacht den Prozess der Festlegung von Take-Profit- und Stop-Loss-Levels, indem er klare, anpassbare Chartdarstellungen zusammen mit detaillierten Informationen in der Rechnerbox bietet. Unabhängig davon, ob Sie die Linien manuell anpassen oder einen bevorzugten R/R-Wert eingeben, können Händler TP- und SL-Levels effizient verwalten und so die Handelsgenauigkeit verbessern.