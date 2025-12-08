TP and SL Calculator Indicator MT5

TP & SL Calculator Indikator für MT5

Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen.

Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet:

Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen

Berechnung des Handelsvolumens in Lots

Anzeige des Risk-to-Reward (R/R)-Verhältnisses für eine bessere Entscheidungsfindung

Anzeige des Countdowns bis zur nächsten Kerze (Zeit bis zum nächsten Balken) zur Unterstützung der rechtzeitigen Ausführung

Spezifikationen des Indikators

Kategorie Einzelheiten Typ Handelswerkzeug - Kapitalmanagement - Risikomanagement Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Anfänger Indikator-Typ Risiko- und Kapitalmanagement Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Scalping - Intraday - Mittelfristig - Langfristig Markt Alle Märkte

Indikator-Übersicht

TP- und SL-Levels können auf dem Chart auf zwei Arten erstellt werden:

Manuelles Anpassen der Linien

Eingabe des gewünschten Risk-to-Reward (R/R)-Verhältnisses in die Rechnerbox

Der Indikator zeigt drei Hauptniveaus auf dem Chart an:

Grüne Linie: Gewinnmitnahme (TP)

Rote Linie: Stopp-Loss (SL)

Graue Linie: Offene Position

Indikatorleistung in einem Aufwärtstrend

Im NZD/USD-Chart auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen zeigt der Indikator, wie die TP- und SL-Levels während eines Aufwärtstrends positioniert sind.

Die graue Linie markiert den Einstiegspunkt

Die grüne Linie zeigt das TP-Niveau an

Die rote Linie zeigt das SL-Niveau an.

Das Rechnerfeld liefert wichtige Informationen wie das R/R-Verhältnis, die verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze und das berechnete Handelsvolumen.

Indikatorleistung in einem Abwärtstrend

Im BNB/USD-Chart auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen, während eines Abwärtstrends:

Das TP-Niveau (grüne Linie) befindet sich unter der Linie für die offene Position

Das SL-Niveau (rote Linie) befindet sich oberhalb davon.

Die Rechnerbox zeigt weiterhin wichtige Details an, einschließlich des Countdowns bis zur nächsten Kerze, des R/R-Verhältnisses und des Handelsvolumens, was dem Händler hilft, sein Kapital effektiver zu verwalten.

Indikator-Einstellungen

Das Rechnerfeld enthält die folgenden Steuerelemente und Optionen:

Hell/Dunkel: Umschalten zwischen den Anzeigethemen

Zeit bis zum nächsten Balken: Zeigt die verbleibende Kerzenzeit an

Kaufen: Konfigurieren Sie TP und SL für Kaufpositionen

Verkaufen: Konfigurieren Sie TP und SL für Verkaufspositionen

Löschen: Alle TP- und SL-Linien entfernen

R/R-Rate: Einstellen des Risiko-Ertrags-Verhältnisses

Lot-Rate: Manuelles Einstellen des Handelsvolumens

Fazit

Der TP- & SL-Rechner-Indikator für MT5 vereinfacht den Prozess der Festlegung von Take-Profit- und Stop-Loss-Levels, indem er klare, anpassbare Chartdarstellungen zusammen mit detaillierten Informationen in der Rechnerbox bietet. Unabhängig davon, ob Sie die Linien manuell anpassen oder einen bevorzugten R/R-Wert eingeben, können Händler TP- und SL-Levels effizient verwalten und so die Handelsgenauigkeit verbessern.