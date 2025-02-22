Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten.

Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibonacci-Level an, um Pullbacks und Wendepunkte präzise zu identifizieren.

Echtzeit-Signale und Benachrichtigungen stellen sicher, dass keine wichtigen Gelegenheiten verpasst werden, wenn der Preis in Schlüsslezonen eintritt oder ein Umkehrsignal innerhalb dieser Zonen auftritt.

Darüber hinaus fungiert das System sowohl als Indikator als auch als Signalsystem (2-in-1), indem es die Zonenanalyse mit Echtzeit-Entry-Signalen in einem einzigen Werkzeug kombiniert. Es lässt sich außerdem vollständig an jeden Handelsstil anpassen. ***

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic



📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo



Die zentrale Bedeutung des Systems

Die Marktstruktur klar und systematisch lesen.

Das System erkennt Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) automatisch und unterscheidet dabei deutlich zwischen interner und externer Struktur, sodass Sie die tatsächliche Marktrichtung ohne Verwirrung verstehen können.

Wichtige Zonen schneller erkennen als andere

Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) und Volumized Order Blocks (VOB) werden automatisch generiert, um Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr hervorzuheben.

Alle wichtigen Marktdaten an einem Ort

Das System vereint alle wesentlichen Tools — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels sowie Daten zu globalen Handelssitzungen — und bietet damit eine vollständige und strukturierte Sicht auf das Marktverhalten.

Sicherheit bei jedem Trade-Einstieg

Echtzeit-Umkehrsignale und sofortige Benachrichtigungen, sobald der Preis in wichtige Zonen eintritt, helfen Ihnen, die richtigen Handelsgelegenheiten im richtigen Moment zu nutzen.

Transparente Strategieplanung und überprüfbares Backtesting

Alle Zonen bleiben in historischen Daten sichtbar, was präzises Backtesting und die Entwicklung konsistenter, reproduzierbarer Handelsstrategien ermöglicht.

Flexibel für jeden Trading-Stil, einschließlich Ihres eigenen individuellen Ansatzes

Alle Signale, Tools und Chart-Elemente können frei angepasst werden, um Ihrer Trading-Methode zu entsprechen, und sie integrieren sich zudem reibungslos in The FABLE Pro Suite.

100 % Echtzeitbetrieb | Kein Repaint

Alle Daten aktualisieren sich sofort mit der aktuellen Marktbewegung, sodass Ihre Analyse jederzeit den tatsächlichen Marktbedingungen entspricht.

Außerdem berechnet der Risk Per Trade Rechner die Lotgröße automatisch! Keine manuellen Berechnungen mehr – setzen Sie einfach Ihren Stop Loss und das Risiko in Prozent, und das System übernimmt den Rest automatisch. Es ist nicht nötig anzugeben, ob es sich um einen BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP oder SELL LIMIT handelt. *** ------------------------------------------------------------------------------------



*** Dieser Indikator wurde entwickelt, um sowohl flexibel als auch leistungsstark zu sein. Er kann mit Gold, Haupt- und Nebenwährungspaaren sowie anderen Vermögenswerten verwendet werden, um Ihnen zu helfen, den Markt zu analysieren und selbstbewusste Handelsentscheidungen zu treffen.

