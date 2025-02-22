Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten.

Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibonacci-Level an, um Pullbacks und Wendepunkte präzise zu identifizieren.

Echtzeit-Signale und Benachrichtigungen stellen sicher, dass keine wichtigen Gelegenheiten verpasst werden, wenn der Preis in Schlüsslezonen eintritt oder ein Umkehrsignal innerhalb dieser Zonen auftritt.

Darüber hinaus fungiert das System sowohl als Indikator als auch als Signalsystem (2-in-1), indem es die Zonenanalyse mit Echtzeit-Entry-Signalen in einem einzigen Werkzeug kombiniert. Es lässt sich außerdem vollständig an jeden Handelsstil anpassen. ***

------------------------------------------------------------------------------------

🎁 KOSTENLOS! The FABLE Pro Suite – All-in-One Trading Toolkit für Smart Money Trader

Beim Kauf dieses Indikators erhalten Sie die FABLE Pro Suite absolut kostenlos!

Ein unverzichtbares Tool für jeden Smart Money Concepts (SMC) Trader
Exklusiv für SMC FABLE Unterstützer entwickelt
Hilft Ihnen, genauer zu analysieren und effizienter Entscheidungen zu treffen.
Sofortiger Download nach dem Kauf – kein Warten nötig!

------------------------------------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

------------------------------------------------------------------------------------

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide :  https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

Die zentrale Bedeutung des Systems

  • Die Marktstruktur klar und systematisch lesen.

Das System erkennt Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) automatisch und unterscheidet dabei deutlich zwischen interner und externer Struktur, sodass Sie die tatsächliche Marktrichtung ohne Verwirrung verstehen können.

  • Wichtige Zonen schneller erkennen als andere

Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) und Volumized Order Blocks (VOB) werden automatisch generiert, um Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr hervorzuheben.

  • Alle wichtigen Marktdaten an einem Ort

Das System vereint alle wesentlichen Tools — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels sowie Daten zu globalen Handelssitzungen — und bietet damit eine vollständige und strukturierte Sicht auf das Marktverhalten.

  • Sicherheit bei jedem Trade-Einstieg

Echtzeit-Umkehrsignale und sofortige Benachrichtigungen, sobald der Preis in wichtige Zonen eintritt, helfen Ihnen, die richtigen Handelsgelegenheiten im richtigen Moment zu nutzen.

  • Transparente Strategieplanung und überprüfbares Backtesting

Alle Zonen bleiben in historischen Daten sichtbar, was präzises Backtesting und die Entwicklung konsistenter, reproduzierbarer Handelsstrategien ermöglicht.

  • Flexibel für jeden Trading-Stil, einschließlich Ihres eigenen individuellen Ansatzes

Alle Signale, Tools und Chart-Elemente können frei angepasst werden, um Ihrer Trading-Methode zu entsprechen, und sie integrieren sich zudem reibungslos in The FABLE Pro Suite.

  • 100 % Echtzeitbetrieb | Kein Repaint

Alle Daten aktualisieren sich sofort mit der aktuellen Marktbewegung, sodass Ihre Analyse jederzeit den tatsächlichen Marktbedingungen entspricht.

Außerdem berechnet der Risk Per Trade Rechner die Lotgröße automatisch! Keine manuellen Berechnungen mehr – setzen Sie einfach Ihren Stop Loss und das Risiko in Prozent, und das System übernimmt den Rest automatisch. Es ist nicht nötig anzugeben, ob es sich um einen BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP oder SELL LIMIT handelt. ***

------------------------------------------------------------------------------------

*** Dieser Indikator wurde entwickelt, um sowohl flexibel als auch leistungsstark zu sein. Er kann mit Gold, Haupt- und Nebenwährungspaaren sowie anderen Vermögenswerten verwendet werden, um Ihnen zu helfen, den Markt zu analysieren und selbstbewusste Handelsentscheidungen zu treffen.

    ------------------------------------------------------------------------------------

    SMC | Smart Money Concepts (SMC) | SMART MONEY | SMC Signale | Entry In The Zone | Zone | SMC Reversal Signal Tool | SMCFABLE | SMC MT5 | Smart Money Concepts für MT5 | SMC Indikator auf MT5 | Signale | SMC Signalindikator | SMC Signalindikator MT5 | Marktstruktur | ICT | Marktstrukturanalyse | BOS CHoCH | Orderblock | Automatischer BOS CHoCH Detektor | mBOS mCHoCH | Order Blocks | OB | Supply Demand | SD | Fair Value Gaps | FVG | Liquidität | Premium Discount | Point of Interest (POI) | POI | automatisierte Fibonacci-Level | Auto Fib Level | Frische Zonenerkennung | SMC Multi Timeframe | Multi Timeframe Analyse | Trade Session Analyzer | Trade Session Insights Tokio, London, New York | Unterstützung und Widerstand | Equal Highs Equal Lows | PDH/PDL/PWH/PWL | Lock Scale Funktion | Echtzeit-Alarme | Anpassbares Dashboard | FABLE | SMC FABLE

    ------------------------------------------------------

    Vielen Dank für Ihr Interesse an und Ihre Unterstützung der SMC FABLE-Produkte.
    Kontaktieren Sie uns: Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne eine private Nachricht senden.***

    Bewertungen 6
    cesiek
    582
    cesiek 2025.11.23 12:57 
     

    So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

    lida19801
    353
    lida19801 2025.10.09 06:10 
     

    Good utility and more ever support from author is top notch.

    Gledistony Felix De Araujo
    236
    Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
     

    Great indicator, I recommend it!

    Binance Trade Manager
    Andrey Khatimlianskii
    5 (3)
    Utilitys
    Binance Trade Manager - ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie Handelsaufträge von Ihrem MetaTrader 5 an die Binance-Börse übertragen können. Es eignet sich für Sie, wenn Sie Ihren bevorzugten MetaTrader 5 verwenden und alle Vorteile des Handels mit Kryptowährungen direkt an der Börse nutzen möchten (niedrige Provision, hohe Liquidität, absolute Transparenz usw.) Binance Trade Manager kann in zwei Modi arbeiten: Kopieren von Trades von einem Demo-Konto , mit dem Ihr MetaTrader 5 verbunden ist (Kryp
    SmartAlgo Panel
    Lungile Mpofu
    Utilitys
    Willkommen beim Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das entwickelt wurde, um den Handel auf der Grundlage der Bedürfnisse des Benutzers effektiver zu gestalten. Es ist eine umfassende Lösung für nahtlose Handelsplanung, Positionsmanagement und verbesserte Risikokontrolle. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Anfänger oder ein fortgeschrittener Händler sind, oder ein Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt, SmartAlgo Trade Panel passt sich Ihren Bedürfnis
    Nova Ultimate Trade Panel
    Serdar Berke Ozyasar
    Utilitys
    Nova Ultimate Trade Panel bietet Ihnen das beste und bequemste Handelserlebnis! Es ist ein Hilfspanel, das extrem schnell arbeitet und so codiert ist, dass es alle Ihre Anforderungen erfüllt. Sie können es problemlos in all Ihren Handelstransaktionen verwenden und alle seine Funktionen auf höchstem Niveau nutzen. Als dynamisches Panel konzipiert, kann das Nova Ultimate Trade Panel gezogen, verschoben und in der Größe minimiert werden. Lassen Sie uns über die integrierten Funktionen sprech
    Trades Time Manager MT5
    Omar Alkassar
    Utilitys
    Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Handelsroutine mit dem revolutionären Trades Time Manager. Dieses leistungsstarke Tool automatisiert die Auftragsausführung zu festgelegten Zeiten und verändert so Ihren Handelsansatz. Erstellen Sie personalisierte Aufgabenlisten für verschiedene Handelsaktionen, vom Kauf bis zur Auftragserteilung, alles ohne manuelles Eingreifen. Installations- und Eingabehandbuch für Trades Time Manager Wenn Sie Benachrichtigungen über den EA erhalten möchten, füg
    Just Copier MT5
    Agung Imaduddin
    4.75 (4)
    Utilitys
    "Just copier" wurde entwickelt, um den Handel ohne komplizierte Einstellungen zu kopieren. Die Kopie kann auf einem PC durchgeführt werden. Ein EA kann als Master (Anbieter) oder Slave (Empfänger) eingestellt werden. Das Empfänger-Lot kann auf mehrere Provider-Lots eingestellt werden. Bitte prüfen Sie dieses Produkt auch unter fxina.hostingerapp.com. Jede Art von Kopie ist möglich. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 Wenn Sie MT4 -> MT5 oder MT5 -> MT4 kopieren möchten, kaufen Sie bitte
    Telegram to MT5 Coppy
    Sergey Batudayev
    5 (7)
    Utilitys
    Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
    Trade Copier MT5 Copy Trade Orders
    Nurhidaya Tullah
    Utilitys
    Trade Copier MT5 – Handelsaufträge kopieren Trade Copier für MT5 Unterstützt mehrere Master- und Slave-Terminals Lokaler Betrieb ohne DLL Optionale langsame Überwachungsmodus Perfekt für alle Trader, die einen leistungsstarken und zuverlässigen Trade Copier benötigen MT5 zu MT5 Trade Copier (MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 Copier) | Schneller lokaler Trade Copier Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 Überblick Der MT5 zu MT5 Copier (MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 Copier) ist ein Trade Copier der näch
    RiskGuardian
    Lukas Adamec
    Utilitys
    Risk Guardian - Ultimativer Schutz für Aktien und Drawdowns Schützen Sie Ihr Kapital. Bleiben Sie diszipliniert. Handeln Sie intelligenter. Risk Guardian ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Händlern hilft, das tägliche Risiko automatisch zu kontrollieren und Gewinne auf Basis des Eigenkapitals zu sichern. Es wurde für MetaTrader 5 entwickelt, ist leichtgewichtig, effizient und extrem einfach zu bedienen. Hauptmerkmale: Tägliches Drawdown-Limit (%-basiert) Absolutes Eigenkapitalziel
    GoldenRatioX
    Serhii Sharlai
    Experten
    GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
    Advanced News Trading Panel
    E Odoabuchi Timothy
    Utilitys
    Überblick : Das Advanced News Trading Panel ist ein vielseitiges Tool für Händler, die auf nachrichtenbasierte Handelsstrategien setzen. Dieser Expert Advisor (EA) bietet eine intuitive grafische Oberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, schnell schwebende Orders einzurichten und das Risiko mühelos zu verwalten. Mit der Möglichkeit, automatisch Kauf-/Verkaufs-Stopp-Orders zu platzieren, die auf dem von Ihnen voreingestellten Stop-Order-Abstand zum Geld-/Briefkurs sowie den Stop-Loss- und Take-
    Pending Order Grid EA MT5
    Francisco Manuel Vicente Berardo
    Utilitys
    Das Pending Order Grid ist ein Multi-Symbol Multi-Timeframe Expert Advisor, der eine Multi-Strategie-Implementierung auf Basis von Pending Order Grids ermöglicht. Allgemeine Beschreibung Das Pending Order Grid ermöglicht die Ausführung einer benutzerdefinierten Strategie durch die Erstellung von Pending Order Grids. Der Expert Advisor platziert Pending Orders eines bestimmten Typs (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop oder Sell Stop) auf äquidistanten Kursniveaus, um jedes Raster zu bilden. Der Ben
    RSI AutoTrader Pro Smart Multi Symbol ATR Engine
    Befe Ltd
    Experten
    RSI AutoTrader Pro - Intelligente Multi-Symbol ATR Engine Einführung RSI AutoTrader Pro ist kein weiterer einfacher RSI-Bot - es ist ein komplettes, intelligentes Handelssystem, das für Multi-Symbol-Automatisierung und dynamische Risikokontrolle entwickelt wurde. Schließen Sie ihn an einen beliebigen Chart an, und er scannt automatisch jedes Symbol in Ihrem Market Watch , identifiziert RSI-Signale, verwaltet Trades mit ATR-basierten Stopp-Levels und optimiert jede Positionsgröße entsprechend
    Realtime Statistics MT5
    Carlito Manaloto Jr
    Utilitys
    Der Realtime Statistics MT5 ist ein innovatives Tool für Händler, die ihre Handelsperformance in Echtzeit verfolgen möchten. Dieser MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) ist vollgepackt mit anpassbaren Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, wichtige Handelsstatistiken direkt auf Ihrem Chart zu überwachen. So können Sie sicherstellen, dass Sie immer über die Erkenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Lesen Sie das Realtime Statistics MT5 Benutzerhandbuch hi
    EasyInsight MT5
    Alain Verleyen
    5 (7)
    Utilitys
    EASY Insight – Smarter Trading beginnt hier Überblick Was wäre, wenn Sie den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen könnten, ganz ohne manuelles Chart-Screening? EASY Insight ist Ihr KI-bereites Export-Tool, das Indikator-Daten in umsetzbare Handelsintelligenz verwandelt. Entwickelt für Trader, die keine Zeit mehr mit Rätselraten und visueller Überforderung verschwenden wollen, liefert es einen kompletten Marktüberblick in einer einzigen üb
    Money Mind BTC
    Antonio Simon Del Vecchio
    4.77 (22)
    Experten
    Money Mind BTC — BTCUSD auf H1 (v13.00) Automatisches System mit globalem Risikomanagement und adaptivem Verhalten Money Mind BTC 13.00 ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit BTCUSD entwickelt wurde und über vollständige Risikoüberwachung und automatische Anpassungslogik verfügt. Er kombiniert Betriebsstabilität, flexible Konfiguration und eine globale Managementstruktur, die sich an die Marktbedingungen anpasst. Hauptmerkmale Symbol: BTCUSD Empfohlenes Zeitfenster: H1 Interne Filter mit
    Equity Risk Manager
    Sami Triki
    Utilitys
    Equity Risk Manager EA ist ein intelligentes, auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichtetes Tool, das Ihr Handelskapital schützt, indem es die Aktienperformance in Echtzeit überwacht. Es blockiert automatisch neue Trades, wenn Ihre Gewinn- oder Verlustschwellen erreicht werden, basierend auf dem von Ihnen gewählten Zeitraum - täglich, wöchentlich oder monatlich. Kein versehentliches Overtrading oder Provisionsverluste mehr: Sobald Ihr Ziel erreicht ist, warnt Sie der EA und stoppt weitere E
    Binance Futures Trade Panel
    Ping You Jiang
    Utilitys
    Binance ist eine weltbekannte Kryptowährungsbörse! Um MT5-Benutzern den direkten Handel mit Binance-Futures zu erleichtern, bietet das Programm die folgenden Handelsfunktionen: 1. Imitieren Sie den Handelsstil von Binance Futures und stellen Sie ein benutzerfreundliches Bedienfeld bereit; 2. Geben Sie die API und das Geheimnis selbst ein (Sie müssen die Erlaubnis für den Futures-Handel in der Binance-API öffnen), um Hebelwirkung, Guthaben und andere Informationen zu erhalten; 3. Unterstützun
    Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT5
    Mehnoosh Karimi
    Utilitys
    Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 5 Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 5 ist eine professionelle Lösung, die speziell für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Dieses Tool gibt Forex-Händlern eine präzise Kontrolle über das Risiko und die Positionsgröße und hilft ihnen, ihr Kapital zu schützen und eine konstante Performance zu erzielen. Das System verfügt über eine modulare, symbolübergreifende Expert Advisor-Struktur und rationalisiert die Auftra
    StopAndTake
    Oleksandr Kashyrnyi
    5 (1)
    Utilitys
    Produktname: StopAndTake – Ein einfaches Skript für präzise und schnelle Verwaltung von SL/TP Produktbeschreibung: StopAndTake ist ein leichtes und intuitives Skript, das für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Schnelligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit bei der Verwaltung ihrer Positionen legen. Mit diesem Tool können Sie die Stop Loss (SL) - und Take Profit (TP) -Niveaus für alle Positionen auf dem ausgewählten Chart sofort aktualisieren – einfach und effizient. Vorteile und Nutzen: Einfac
    FREE
    Multi Level Trading Dashboard
    Irvan Trias Putra
    Utilitys
    Multi-Level Trading Dashboard - Professionelles Marktanalyse-Tool Verändern Sie Ihr Handelserlebnis mit fortschrittlicher Multi-Symbol-Überwachung Das Multi-Level Trading Dashboard ist ein hochentwickelter MetaTrader-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mehrere Währungspaare gleichzeitig überwachen und analysieren, revolutioniert. Dieses umfassende Tool wurde speziell für professionelle Händler entwickelt und kombiniert Echtzeit-Marktdaten, technische Analysen und Kontoverwaltung in einer
    Telegram Informer MT5
    Andrey Kaunov
    Utilitys
    Nachrichten an Telegram von MT5 über Handelsereignisse: Eröffnung/Schließung von Geschäften; Platzierung/Löschung schwebender Aufträge. Die MT4-Version des Dienstprogramms finden Sie hier: https://mql5.com/8bjjy. Telegram-Einstellungen: Erstellen Sie Ihren eigenen Bot. Geben Sie dazu den Befehl /newbot für den Benutzer @BotFather ein und folgen Sie den Anweisungen. Als Ergebnis erhalten Sie ein Bot-Token, etwa so: 1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI . Finden Sie Ihre ID in Telegram h
    cesiek
    582
    cesiek 2025.11.23 12:57 
     

    So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

    Sirikorn Rungsang
    5144
    Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.11.23 15:26
    Dear cesiek , Thank you very much for supporting my product. I will continue to improve and enhance the program to make it even better. If you experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime.😊 Best regards Siri 🙏💙
    lida19801
    353
    lida19801 2025.10.09 06:10 
     

    Good utility and more ever support from author is top notch.

    Sirikorn Rungsang
    5144
    Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.10.16 09:49
    Dear [ lida19801], Thank you so much for supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance this indicator. If you encounter any issues while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards,
    Siri 🥰
    Gledistony Felix De Araujo
    236
    Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
     

    Great indicator, I recommend it!

    Sirikorn Rungsang
    5144
    Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.09.24 03:33
    Dear [ Gledistony Felix De Araujo ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
    I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. Best regards, Siri🥰
    diogougo31
    29
    diogougo31 2025.08.18 16:49 
     

    Still Using and i can tell that i ready like , cant give full review but ill add more as i go

    Sirikorn Rungsang
    5144
    Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.08.19 03:49
    Dear diogougo31, Thank you so much for your valuable support and review 🙏💙 We truly appreciate your feedback and are very happy to hear that you enjoy using it. If you have any further suggestions, please feel free to share them with us. We will continue to improve and develop it to make it even better.
    Best regards🙏
    bagats074
    449
    bagats074 2025.07.18 09:40 
     

    Best of it's kind I have experienced. Still exploring it's intricacies. Cannot comment on support yet.

    Sirikorn Rungsang
    5144
    Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.07.18 12:29
    Dear bagats074, Thank you so much for your support and for the wonderful review. 🙏💙
    I will keep improving and developing it to make it even better.
    If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
    Fei Yang Jiang
    193
    Fei Yang Jiang 2025.07.06 12:15 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Sirikorn Rungsang
    5144
    Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.07.06 13:55
    Dear Fei Yang Jiang,
    Thank you so much for your valuable review 🙏💌
    I wish you great success in your trading and in everything you do.
    If you ever encounter any issues with the program in the future, Please don’t hesitate to reach out anytime — I’ll be more than happy to assist you.
