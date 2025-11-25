Neon Shadow EA MT5
- Experten
- Evgeniy Ilin
- Version: 8.7
- Aktualisiert: 6 Dezember 2025
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen
Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb von 1–2 Monaten als auch für langfristige Investitionen über viele Jahre hinweg – doch den größten Nutzen ziehen Sie daraus, wenn Sie wirklich lernen möchten.
Mit der richtigen Einstellung entdecken Sie neue Ansätze und können sogar etwas verdienen. Seien Sie bereit zu lernen und dem Konzept zu folgen. Wenn Sie nur den Roboter herunterladen, ihn einmal im Strategy Tester laufen lassen und dann am Chart hängen lassen wollen, um auf ein Wunder zu warten, bitte ich Sie, diese Produktseite zu schließen und weiter durch die Liste der kostenlosen Produkte zu blättern – ich darf Sie natürlich nicht dazu zwingen. Falls Sie meinen Ratschlägen nicht folgen möchten, können Sie klassisch vorgehen: Starten Sie den Roboter mit den Standardeinstellungen oder kaufen Sie die weiterentwickelte, kostenpflichtige Version dieser Lösung – den Link finden Sie weiter unten. Die kostenpflichtige Version richte ich persönlich für Sie ein, individuell auf Ihre Ziele abgestimmt. Die Standardeinstellungen funktionieren ebenfalls – sie entsprechen dem STATIC-Modus, einer eingebauten Strategie.
Links, die Ihnen helfen, mehr über das Produkt zu erfahren
Wenn Sie:
- Einstellungen für den DYNAMIC-Modus
- Meiner Telegram-Community beitreten (Fragen stellen, mit anderen Nutzern chatten oder Hilfe anfordern)
- Die entsprechende Version ausschließlich für das MetaTrader 4 Terminal!
- Die weiterentwickelte, kostenpflichtige Version dieser Lösung
- Eine Einführungsanleitung zum Produkt erhalten und dessen Konzept sowie Eingabeparameter kennenlernen
Kurzanleitung zur korrekten Nutzung des Roboters
Die korrekte Nutzung des Roboters setzt den "DYNAMIC"-Handelsmodus voraus. Standardmäßig ist "STATIC" aktiviert, da die mql5-Plattform vorschreibt, dass bei Standardeinstellungen eine sofort lauffähige eingebaute Strategie enthalten sein muss. Ausgehend davon überspringen wir alles rund um die eingebaute Strategie und konzentrieren uns auf die schnelle Aktivierung des "DYNAMIC"-Modus.
Zunächst müssen Sie das Grundprinzip verstehen: Der Roboter liest ".txt"-Einstellungen aus einem Ordner, den Sie selbst erstellen müssen. Nach der Erstellung des Ordners legen Sie darin die ".txt"-Dateien aus meinem Telegram-Kanal ab. Diesen Ordner müssen Sie in folgendem Verzeichnis anlegen:
- %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
Die obige Zeile ist der universelle Windows-Pfad zu einem speziellen Verzeichnis, auf das alle auf Ihrem Heim-PC oder VPS installierten MetaTrader 4/5-Terminals zugreifen können. Sie erreichen dieses Verzeichnis, indem Sie den Windows-Explorer öffnen oder einen anderen Ihnen bekannten Weg wählen. Diesen Pfad müssen Sie in die Adressleiste eingeben und "Enter" drücken – so gelangen Sie automatisch in dieses Verzeichnis. Sie haben die Einrichtung fast abgeschlossen. Sobald Sie sich in diesem Verzeichnis befinden, erstellen Sie darin einen Unterordner mit dem Namen, der in der Eingabevariable "Subfolder In Files Folder" angegeben ist. Standardmäßig lautet dieser Wert:
- WorkDirectory1
Sie können auch weitere Ordner mit anderen Namen anlegen und den Roboter so konfigurieren, dass er mit einem beliebigen dieser Ordner arbeitet – dazu ändern Sie einfach den Ordnernamen in den Roboter-Einstellungen. Dies ist optional und Ihrem Ermessen überlassen. Erweiterte Methoden zur Erstellung von Arbeitsverzeichnissen sind in der vollständigen Einführungsanleitung beschrieben (Link ganz oben). Nach dem Anlegen des Ordners können Sie den Roboter im Strategy Tester testen oder auf einem Echt- oder Demokonto handeln – vorausgesetzt, Sie haben mindestens eine ".txt"-Einstellungsdatei aus meinem Telegram-Kanal in diesen Ordner gelegt. Sobald Sie die Verwendung von ".txt"-Einstellungen beherrschen, erkunden Sie die Betriebsmodi des Roboters. Der Strategy Tester unterstützt Sie dabei. Und ja – vergessen Sie nicht, dass heruntergeladene Einstellungen schnell veralten. Zur Aktualisierung verwenden Sie die Schaltfläche "actualize", die sich direkt in der grafischen Oberfläche des Roboters befindet.
WICHTIG!!! Wenn Sie das Produkt optimal und korrekt nutzen möchten, lesen Sie unbedingt die vollständige Einführungsanleitung. Das verschafft Ihnen einen Vorteil von Anfang an und spart Zeit (erster Link oben)
Anwendungsmöglichkeiten von Neon Shadow
- Aufstockung eines kleinen Kontos ab 300 USD mit aggressiven Techniken (für Trader, die erhöhtes Risiko als gerechtfertigt und notwendig erachten und keine Angst vor Risiken haben)
- Langfristiges Trading für erfahrene Investoren, die die Sicherheit ihres Vermögens und stabile Performance über lange Zeiträume priorisieren.
- Unterstützendes Werkzeug zur Bewältigung von Prop-Firm-Herausforderungen (FTMO, Darwinex).
- Lernen der Grundkonzepte des Tradings und Sammeln praktischer Erfahrung.
Vorteile
|Vielseitigkeit
|Eignet sich für jede Anforderung und bietet zahlreiche unterstützende Handelstechniken zur Lösung spezifischer Aufgaben.
|Mehr-Währungs-Unterstützung
|Das System wurde als einzigartiges Werkzeug konzipiert, dem es völlig gleichgültig ist, mit welchem Instrument gehandelt wird.
|Telegram-Kanal mit Einstellungen
|Durch kontinuierliche Updates über meine Remote-Server können Sie beliebige Währungspaarkombinationen nutzen und Ihr Portfolio stets aktuell halten. Die Einstellungen werden in einem öffentlichen Telegram-Kanal veröffentlicht, aus dem Sie sie herunterladen können. Diese Dateien tragen die Erweiterung ".txt", nicht ".SET", wie Sie vielleicht vermutet haben. Lesen Sie die Einführungsanleitung, um zu verstehen, warum dies so umgesetzt wurde und wie Sie die Dateien nutzen.
|Cloud Computing
|Nur ein kleiner Teil der Berechnungen erfolgt auf Ihrem Gerät; der Großteil läuft auf leistungsstarken Servern. Der Roboter nutzt lediglich vorgefertigte Optimierungen, die Sie jederzeit aus dem öffentlichen Telegram-Kanal herunterladen können. Diese Optimierungen liegen als ".txt"-Dateien vor und werden im DYNAMIC-Modus verwendet (empfohlener Betriebsmodus).
|Benutzerfreundlichkeit
|Installation an einem einzigen – beliebigen – Chart.
|Zuverlässigkeit
|Der Roboter nimmt seine Positionen nach Terminal-Neustarts oder anderen Ausfällen wieder auf und setzt den Handel fort. Da der Roboter barbasiert arbeitet, wirken sich kurzzeitige Ausfälle Ihrer Hardware nicht kritisch auf den Handel aus.
|Risikokontrolle
|Risiken werden automatisch über die Währungspaare verteilt. Das System strebt eine vorgegebene Rentabilitätsquote an und berechnet Risiken dynamisch neu.
|Minimierung von Drawdowns
|Dank Hedging reduziert das System Drawdowns durch Handel über verschiedene Währungspaare und Timeframes.
|Verzögerungsresistenz
|Der Roboter führt Handelsoperationen beim Erscheinen eines neuen Bars aus und handelt damit auf Demo- wie auf Echtgeldkonten gleichermaßen effizient.
|Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit
|Dank der einzigartigen Architektur kann die Rechenleistung des Machine Learning kontinuierlich erhöht und praktisch jedes Finanzinstrument mit unübertroffener Qualität gehandelt werden.
|Flexibilität
|Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten: Auswahl der Währungspaare, Betriebsmodi, Handelsrichtungen (long/short).
Empfehlungen
- Optimales Kapital: ab 300 $ (je höher, desto besser, aber keine Pflicht)
- Kontotyp: Hedging (Netting ist bei korrekter Einstellung und Aktivierung bestimmter Handelsmodi möglich, wird aber nicht empfohlen)
- Broker: Jeder zuverlässige Broker, z. B. RoboForex oder IC Markets (wählen Sie solche mit niedrigen Swaps und Spreads)
- Vorbereitung: Studieren Sie unbedingt die Einführungsanleitung und testen Sie alle Ihre Portfolios gründlich im Strategy Tester, bevor Sie live gehen. Erforschen Sie die Betriebsmodi, experimentieren Sie und probieren Sie aus.
Funktionsweise – einfach erklärt
Säule 1: Berechnungen auf Remote-Servern
Die Hauptaufgabe jedes Handelsroboters ist es, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Die Qualität dieser Vorhersagen bestimmt unmittelbar die Rentabilität der Trades. Die meisten Roboter, die Machine Learning nutzen, arbeiten nach einem veralteten Prinzip: Alle Berechnungen erfolgen direkt auf dem VPS, auf dem gleichzeitig gehandelt und Daten verarbeitet werden. Das führt zu zwei Problemen:
- Begrenzt die Möglichkeiten des Machine Learning.
- Verringert die Handelsqualität aufgrund der Last auf dem VPS.
Mein Ansatz ist anders:
- Alle Berechnungen laufen auf separaten, leistungsstarken Servern.
- MetaTrader übernimmt ausschließlich den Handel – nicht die Berechnungen – dafür wurde es entwickelt.
Der Roboter verwendet vorgefertigte Optimierungen, die Sie aus dem öffentlichen Telegram-Kanal für den DYNAMIC-Modus herunterladen. Dieser Ansatz bietet zwei zentrale Vorteile:
- Kontinuierliche Steigerung der Rechenleistung, wodurch immer mehr vielfältige Optimierungen entstehen, die auf vielfältige Weise kombiniert werden können.
- Man entkommt der Routine, jede einzelne Währung manuell zu optimieren. Das System optimiert alles automatisch – Sie wählen lediglich aus, was Ihnen gefällt.
Säule 2: Diversifikation
Diversifikation ist eine der stärksten Methoden, um die Stabilität des Handels zu erhöhen. Sie ermöglicht:
- Ausgleich der Gewinnkurve.
- Reduzierung von Drawdowns.
- Sichere Erhöhung der Handelsfrequenz.
Die meisten Roboter handeln mit einem oder wenigen vorgegebenen Währungspaaren. Diese „Diversifikation“ ist minimal und nahezu wirkungslos. Mein Roboter korrigiert das auf einfache Weise:
- Handelt gleichzeitig mit allen Währungspaaren und maximiert so den Diversifikationseffekt.
- Verteilt das Handelsvolumen automatisch, sodass jedes Paar gleichmäßig beiträgt.
Damit wird vermieden, dass das gesamte Risiko auf einem einzigen Instrument konzentriert ist. Das Verteilungssystem arbeitet vollautomatisch.
Säule 3: Portfolio-Handel und zusätzliche Modi
Wenn wir Handelsvolumina auf viele Währungspaare und Zeitrahmen verteilen, entstehen Portfolio-Effekte – quasi eine „Feinabstimmung“ der Strategie. Das bedeutet konkret:
- Man kann Hedging verstärken, unter Berücksichtigung der Währungszusammensetzung der Instrumente.
- Man kann den Einfluss einzelner Währungen verstärken oder gezielt kompensieren.
- Man kann zusätzliche Handelsmodi aktivieren.
Zu diesen Modi gehören:
- Martingale.
- Averaging.
- Langfristiges Halten von Positionen.
- Handel mit positiven Swaps.
- Erweiterte Filter.
Beim Handel mit einer großen Anzahl von Währungspaaren gleichzeitig werden solche Ansätze deutlich sicherer, da sich die Risiken über das gesamte Portfolio verteilen. Alle zusätzlichen Modi sind in der Einführungsanleitung beschrieben – Link ganz oben.
The EA has advanced, comprehensive trading capabilities; it's fantastic to be able to use all of this.