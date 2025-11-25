Neon Shadow EA MT5

5

Neon Shadow — 学習を支援し、トレーディングの次のレベルへと導くユニークなソリューション

私は、初心者であろうとプロフェッショナルであろうと、あらゆるレベルのユーザーに利用可能な、ユニークな取引ソリューションの開発を目指しました。その核となるアイデアは、機械学習（machine learning）と高度な取引テクニックを統合し、その相乗効果を最大限に引き出すことにあります。このシステムは、1～2か月で少額の証拠金を増やす用途にも、何年にもわたる長期投資にも対応していますが、**特に学びたいと願う方にとって最大の価値**を提供します。

正しい姿勢で臨めば、新たなアプローチを発見し、わずかな利益を得ることさえできるでしょう。学びの姿勢を持ち、このコンセプトに従う覚悟をしてください。もしあなたが「ロボットをダウンロードしてストラテジーテスターで一度だけテストし、チャートに掛けて奇跡を待つ」だけのつもりなら、どうかこの製品ページを閉じ、無料製品リストの続きを閲覧してください。もちろん、それを強制する権利は私にはありません。 もし私のアドバイスに従わない場合、従来通りデフォルト設定でロボットを実行するか、下記リンクからより高度な有料版をご購入いただけます。有料版は、お客様の目的に応じて私が直接個別設定いたします。デフォルト設定も動作します——これはSTATICモードと呼ばれる組み込みストラテジーです。

製品に関する詳細情報を得るためのリンク

もし以下のことが目的なら：

ロボットの正しい使用方法：クイックガイド

ロボットを正しく使用するには、"DYNAMIC"取引モードを有効にする必要があります。デフォルトでは"STATIC"モードが有効になっています。これはmql5プラットフォームの要件によるもので、デフォルト設定には即時動作可能な組み込みストラテジーが含まれている必要があります。上述の通り、組み込みストラテジーに関する説明は省略し、"DYNAMIC"モードの迅速な起動方法に焦点を当てます。

まず基本を理解してください。ロボットはフォルダ内の".txt"設定ファイルを読み込みます。このフォルダはユーザー自身で作成する必要があります。フォルダを作成したら、私のTelegramチャンネルから".txt"設定ファイルをその中に配置します。このフォルダは以下の特定のディレクトリ内に作成する必要があります：

  • %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

上記のパスは、Windows環境における特殊フォルダへのユニバーサルパスです。このフォルダには、ご自宅のPCまたはVPSにインストールされたすべてのMetaTrader 4/5ターミナルがアクセス可能です。Windowsエクスプローラーを開くか、他のお好みの方法でこのディレクトリに移動できます。このパスアドレスバーに貼り付け、「Enter」キーを押すと、自動的に該当フォルダに移動します。設定はほぼ完了です。このディレクトリ内に、「Subfolder In Files Folder」という入力変数に記載された名前のフォルダを作成してください。デフォルトではこの値は以下のようになっています：

  • WorkDirectory1

必要に応じて、他の名前のフォルダも作成し、ロボットの設定でフォルダ名を変更することで、任意のフォルダを使用することも可能です（これは任意です）。より高度なワーキングディレクトリの作成方法については、冒頭にリンクがある完全版入門ガイドをご参照ください。フォルダを作成したら、私のTelegramチャンネルから少なくとも1つの".txt"設定ファイルを配置し、ストラテジーテスターでテストするか、リアルまたはデモ口座で取引を開始できます。".txt"設定の使用方法に慣れたら、ロボットの動作モードを研究してください。ストラテジーテスターがその助けになります。また、ダウンロードした設定はすぐに古くなることにご注意ください。最新化するには、ロボットのグラフィカルインターフェース上にある"actualize"ボタンをご使用ください。

重要！！！製品を最大限に効果的かつ正確に使用したい場合は、必ず完全版入門ガイドを読んでください。これによりスタート段階で優位性が得られ、時間が節約できます（上記最初のリンク）

Neon Shadowの活用方法

  • 300ドル程度の少額証拠金を、アグレッシブな手法で増やす（リスクを正当かつ必要と見なし、それを恐れない方向け）
  • 資産の安全性と長期的な安定運用を重視する、真剣で経験豊富な投資家向けの長期運用
  • プロップファーム（FTMO、Darwinexなど）のチャレンジを補助するツール
  • トレーディングの基本コンセプトを学び、実践経験を積むための学習ツール

主なメリット

汎用性              あらゆる目的に適しており、個別の課題を解決するための多数の補助的トレード手法を内蔵しています。
マルチ通貨対応
 システムは、どの銘柄で取引するかを問わないユニークなツールとして設計されています。
設定配信用Telegramチャンネル 私のリモートサーバーによる継続的な設定更新により、任意の通貨ペアを組み合わせ、ポートフォリオを常に最新状態に保つことができます。設定は公開Telegramチャンネルで配信され、そこからダウンロード可能です。これらのファイルは拡張子が".txt"であり、お察しの".SET"ではありません。なぜこのように設計されたのか、およびその使用方法については、入門ガイドをご確認ください。
クラウドコンピューティング
 計算のほんの一部のみがお客様のデバイスで実行され、主要な処理は高性能サーバー上で行われます。ロボットは、公開Telegramチャンネルからいつでもダウンロード可能な完成済みの最適化データ（optimizations）を単に使用します。これらの最適化はDYNAMICモードで使用される".txt"ファイル形式です。（推奨される動作モードです。）
利便性
 任意の1つのチャートにのみアタッチ可能。
信頼性 端末の再起動やその他の異常状況後も、ロボットはポジションを復元し、取引を継続します。バー単位で動作するため、一時的な機器の切断が取引に致命的な影響を与えることはありません。
リスク管理 リスクは自動的に通貨ペア間に分散されます。システムは目標利益率を維持し、リアルタイムでリスクを再計算します。
ドローダウンの最小化
 ヘッジングにより、複数の通貨ペアおよびタイムフレームでの取引を通じてドローダウンを低減します。
遅延耐性
 新規バーの出現時に取引を実行するため、デモ口座・リアル口座問わず一貫したパフォーマンスを発揮します。
拡張性とスケーラビリティ
 独自のアーキテクチャにより、機械学習の処理能力を拡張し、ほぼすべての金融商品を比類ない品質で取引できます。
柔軟性 通貨ペア、動作モード、取引方向（long/short）など、幅広いカスタマイズが可能です。

推奨事項

  • 推奨証拠金：300ドル以上（多いほど良いですが、必須ではありません）
  • 口座タイプ：ヘッジング（特定の取引モードを有効化し、適切に設定すればネッティングも可能ですが、推奨しません）
  • 推奨ブローカー：信頼性の高いブローカー（例：RoboForex、IC Markets）。スワップとスプレッドが低い業者をお選びください。
  • 実行前の準備：必ず入門ガイドを読み、実運用前にストラテジーテスターでポートフォリオを十分にテストし、動作モードを理解・実験してください。

仕組みを簡単に説明

柱1 リモートサーバーによる計算

あらゆる取引ロボットの主目的は、将来の価格動向を予測することです。この予測の精度が、直接取引の収益性を左右します。機械学習を用いる多くのロボットは、時代遅れの方式に従っています：すべての計算がVPS上で同時に行われ、取引とデータ処理が共存します。これには2つの問題があります：

  • 機械学習の能力が制限される。
  • VPSへの負荷により取引品質が低下する。

私のアプローチは異なります：

  • すべての計算を専用の高性能サーバーにオフロード。
  • MetaTraderは取引専用——計算は行いません。それが本来の設計目的です。

ロボットは、DYNAMICモード用に公開Telegramチャンネルからダウンロードする完成済みの最適化データ（optimizations）を使用します。この方式には2つの重要な利点があります：

  • 計算能力が継続的に向上し、多様な最適化データをさまざまな方法で組み合わせることが可能になる。
  • 各通貨ペアごとの最適化という煩雑な作業から解放される。システムが自動的に全体を最適化し、ユーザーは好みのものを選ぶだけでよい。

柱2 分散投資（Diversification）

分散投資は、取引の安定性を高める最も強力な方法の一つです。これにより以下の効果が得られます：

  • 損益曲線を平滑化。
  • ドローダウンを低減。
  • 取引頻度を安全に増加。

多くのロボットは、事前に定義された1～数通貨ペアでのみ取引します。このような「分散」は最小限であり、ほとんど効果がありません。私のロボットはこれを簡単に改善します：

  • すべての通貨ペアを同時に取引し、分散効果を最大化。
  • 各通貨ペアが均等に寄与するよう、取引量を自動で配分。

これにより、リスクが单一銘柄に集中する状況を完全に回避します。 この配分システムは完全に自動で動作します。

柱3 ポートフォリオ取引と追加モード

多数の通貨ペアおよびタイムフレームに取引量を分散させることで、「ポートフォリオ効果」を利用できるようになります——これは戦略の「微調整」のようなものです。具体的には以下のことが可能になります：

  • 取引銘柄の通貨構成に基づき、ヘッジングを強化。
  • 特定の通貨の影響を強調、または逆に相殺。
  • 追加の取引モードを有効化。

これらのモードには以下が含まれます：

  • Martingale.
  • Averaging（平均取得）.
  • 長期保有.
  • ポジティブスワップ取引.
  • 高度なフィルター.

多数の通貨ペアを同時に取引することで、こうした手法のリスクがポートフォリオ全体に分散され、はるかに安全になります。すべての追加モードは入門ガイドに記載されています（冒頭のリンクをご参照ください）。


