Neon Shadow EA MT4

Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen

Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb von 1–2 Monaten als auch für langfristige Investitionen über viele Jahre hinweg – doch den größten Nutzen ziehen Sie daraus, wenn Sie wirklich lernen möchten.

Mit der richtigen Einstellung entdecken Sie neue Ansätze und können sogar etwas verdienen. Seien Sie bereit zu lernen und dem Konzept zu folgen. Wenn Sie nur den Roboter herunterladen, ihn einmal im Strategy Tester laufen lassen und dann am Chart hängen lassen wollen, um auf ein Wunder zu warten, bitte ich Sie, diese Produktseite zu schließen und weiter durch die Liste der kostenlosen Produkte zu blättern – ich darf Sie natürlich nicht dazu zwingen. Falls Sie meinen Ratschlägen nicht folgen möchten, können Sie klassisch vorgehen: Starten Sie den Roboter mit den Standardeinstellungen oder kaufen Sie die weiterentwickelte, kostenpflichtige Version dieser Lösung – den Link finden Sie weiter unten. Die kostenpflichtige Version richte ich persönlich für Sie ein, individuell auf Ihre Ziele abgestimmt. Die Standardeinstellungen funktionieren ebenfalls – sie entsprechen dem STATIC-Modus, einer eingebauten Strategie.

Links, die Ihnen helfen, mehr über das Produkt zu erfahren

Wenn Sie:

Kurzanleitung zur korrekten Nutzung des Roboters

Die korrekte Nutzung des Roboters setzt den "DYNAMIC"-Handelsmodus voraus. Standardmäßig ist "STATIC" aktiviert, da die mql5-Plattform vorschreibt, dass bei Standardeinstellungen eine sofort lauffähige eingebaute Strategie enthalten sein muss. Ausgehend davon überspringen wir alles rund um die eingebaute Strategie und konzentrieren uns auf die schnelle Aktivierung des "DYNAMIC"-Modus.

Zunächst müssen Sie das Grundprinzip verstehen: Der Roboter liest ".txt"-Einstellungen aus einem Ordner, den Sie selbst erstellen müssen. Nach der Erstellung des Ordners legen Sie darin die ".txt"-Dateien aus meinem Telegram-Kanal ab. Diesen Ordner müssen Sie in folgendem Verzeichnis anlegen:

  • %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

Die obige Zeile ist der universelle Windows-Pfad zu einem speziellen Verzeichnis, auf das alle auf Ihrem Heim-PC oder VPS installierten MetaTrader 4/5-Terminals zugreifen können. Sie erreichen dieses Verzeichnis, indem Sie den Windows-Explorer öffnen oder einen anderen Ihnen bekannten Weg wählen. Diesen Pfad müssen Sie in die Adressleiste eingeben und "Enter" drücken – so gelangen Sie automatisch in dieses Verzeichnis. Sie haben die Einrichtung fast abgeschlossen. Sobald Sie sich in diesem Verzeichnis befinden, erstellen Sie darin einen Unterordner mit dem Namen, der in der Eingabevariable "Subfolder In Files Folder" angegeben ist. Standardmäßig lautet dieser Wert:

  • WorkDirectory1

Sie können auch weitere Ordner mit anderen Namen anlegen und den Roboter so konfigurieren, dass er mit einem beliebigen dieser Ordner arbeitet – dazu ändern Sie einfach den Ordnernamen in den Roboter-Einstellungen. Dies ist optional und Ihrem Ermessen überlassen. Erweiterte Methoden zur Erstellung von Arbeitsverzeichnissen sind in der vollständigen Einführungsanleitung beschrieben (Link ganz oben). Nach dem Anlegen des Ordners können Sie den Roboter im Strategy Tester testen oder auf einem Echt- oder Demokonto handeln – vorausgesetzt, Sie haben mindestens eine ".txt"-Einstellungsdatei aus meinem Telegram-Kanal in diesen Ordner gelegt. Sobald Sie die Verwendung von ".txt"-Einstellungen beherrschen, erkunden Sie die Betriebsmodi des Roboters. Der Strategy Tester unterstützt Sie dabei. Und ja – vergessen Sie nicht, dass heruntergeladene Einstellungen schnell veralten. Zur Aktualisierung verwenden Sie die Schaltfläche "actualize", die sich direkt in der grafischen Oberfläche des Roboters befindet.

WICHTIG!!! Wenn Sie das Produkt optimal und korrekt nutzen möchten, lesen Sie unbedingt die vollständige Einführungsanleitung. Das verschafft Ihnen einen Vorteil von Anfang an und spart Zeit (erster Link oben)

Anwendungsmöglichkeiten von Neon Shadow

  • Aufstockung eines kleinen Kontos ab 300 USD mit aggressiven Techniken (für Trader, die erhöhtes Risiko als gerechtfertigt und notwendig erachten und keine Angst vor Risiken haben)
  • Langfristiges Trading für erfahrene Investoren, die die Sicherheit ihres Vermögens und stabile Performance über lange Zeiträume priorisieren.
  • Unterstützendes Werkzeug zur Bewältigung von Prop-Firm-Herausforderungen (FTMO, Darwinex).
  • Lernen der Grundkonzepte des Tradings und Sammeln praktischer Erfahrung.

Vorteile

Vielseitigkeit              Eignet sich für jede Anforderung und bietet zahlreiche unterstützende Handelstechniken zur Lösung spezifischer Aufgaben.
Mehr-Währungs-Unterstützung
 Das System wurde als einzigartiges Werkzeug konzipiert, dem es völlig gleichgültig ist, mit welchem Instrument gehandelt wird.
Telegram-Kanal mit Einstellungen Durch kontinuierliche Updates über meine Remote-Server können Sie beliebige Währungspaarkombinationen nutzen und Ihr Portfolio stets aktuell halten. Die Einstellungen werden in einem öffentlichen Telegram-Kanal veröffentlicht, aus dem Sie sie herunterladen können. Diese Dateien tragen die Erweiterung ".txt", nicht ".SET", wie Sie vielleicht vermutet haben. Lesen Sie die Einführungsanleitung, um zu verstehen, warum dies so umgesetzt wurde und wie Sie die Dateien nutzen.
Cloud Computing
 Nur ein kleiner Teil der Berechnungen erfolgt auf Ihrem Gerät; der Großteil läuft auf leistungsstarken Servern. Der Roboter nutzt lediglich vorgefertigte Optimierungen, die Sie jederzeit aus dem öffentlichen Telegram-Kanal herunterladen können. Diese Optimierungen liegen als ".txt"-Dateien vor und werden im DYNAMIC-Modus verwendet (empfohlener Betriebsmodus).
Benutzerfreundlichkeit
 Installation an einem einzigen – beliebigen – Chart.
Zuverlässigkeit Der Roboter nimmt seine Positionen nach Terminal-Neustarts oder anderen Ausfällen wieder auf und setzt den Handel fort. Da der Roboter barbasiert arbeitet, wirken sich kurzzeitige Ausfälle Ihrer Hardware nicht kritisch auf den Handel aus.
Risikokontrolle Risiken werden automatisch über die Währungspaare verteilt. Das System strebt eine vorgegebene Rentabilitätsquote an und berechnet Risiken dynamisch neu.
Minimierung von Drawdowns
 Dank Hedging reduziert das System Drawdowns durch Handel über verschiedene Währungspaare und Timeframes.
Verzögerungsresistenz
 Der Roboter führt Handelsoperationen beim Erscheinen eines neuen Bars aus und handelt damit auf Demo- wie auf Echtgeldkonten gleichermaßen effizient.
Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit
 Dank der einzigartigen Architektur kann die Rechenleistung des Machine Learning kontinuierlich erhöht und praktisch jedes Finanzinstrument mit unübertroffener Qualität gehandelt werden.
Flexibilität Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten: Auswahl der Währungspaare, Betriebsmodi, Handelsrichtungen (long/short).

Empfehlungen

  • Optimales Kapital: ab 300 $ (je höher, desto besser, aber keine Pflicht)
  • Kontotyp: Hedging (Netting ist bei korrekter Einstellung und Aktivierung bestimmter Handelsmodi möglich, wird aber nicht empfohlen)
  • Broker: Jeder zuverlässige Broker, z. B. RoboForex oder IC Markets (wählen Sie solche mit niedrigen Swaps und Spreads)
  • Vorbereitung: Studieren Sie unbedingt die Einführungsanleitung und testen Sie alle Ihre Portfolios gründlich im Strategy Tester, bevor Sie live gehen. Erforschen Sie die Betriebsmodi, experimentieren Sie und probieren Sie aus.

Funktionsweise – einfach erklärt

Säule 1: Berechnungen auf Remote-Servern

Die Hauptaufgabe jedes Handelsroboters ist es, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Die Qualität dieser Vorhersagen bestimmt unmittelbar die Rentabilität der Trades. Die meisten Roboter, die Machine Learning nutzen, arbeiten nach einem veralteten Prinzip: Alle Berechnungen erfolgen direkt auf dem VPS, auf dem gleichzeitig gehandelt und Daten verarbeitet werden. Das führt zu zwei Problemen:

  • Begrenzt die Möglichkeiten des Machine Learning.
  • Verringert die Handelsqualität aufgrund der Last auf dem VPS.

Mein Ansatz ist anders:

  • Alle Berechnungen laufen auf separaten, leistungsstarken Servern.
  • MetaTrader übernimmt ausschließlich den Handel – nicht die Berechnungen – dafür wurde es entwickelt.

Der Roboter verwendet vorgefertigte Optimierungen, die Sie aus dem öffentlichen Telegram-Kanal für den DYNAMIC-Modus herunterladen. Dieser Ansatz bietet zwei zentrale Vorteile:

  • Kontinuierliche Steigerung der Rechenleistung, wodurch immer mehr vielfältige Optimierungen entstehen, die auf vielfältige Weise kombiniert werden können.
  • Man entkommt der Routine, jede einzelne Währung manuell zu optimieren. Das System optimiert alles automatisch – Sie wählen lediglich aus, was Ihnen gefällt.

Säule 2: Diversifikation

Diversifikation ist eine der stärksten Methoden, um die Stabilität des Handels zu erhöhen. Sie ermöglicht:

  • Ausgleich der Gewinnkurve.
  • Reduzierung von Drawdowns.
  • Sichere Erhöhung der Handelsfrequenz.

Die meisten Roboter handeln mit einem oder wenigen vorgegebenen Währungspaaren. Diese „Diversifikation“ ist minimal und nahezu wirkungslos. Mein Roboter korrigiert das auf einfache Weise:

  • Handelt gleichzeitig mit allen Währungspaaren und maximiert so den Diversifikationseffekt.
  • Verteilt das Handelsvolumen automatisch, sodass jedes Paar gleichmäßig beiträgt.

Damit wird vermieden, dass das gesamte Risiko auf einem einzigen Instrument konzentriert ist. Das Verteilungssystem arbeitet vollautomatisch.

Säule 3: Portfolio-Handel und zusätzliche Modi

Wenn wir Handelsvolumina auf viele Währungspaare und Zeitrahmen verteilen, entstehen Portfolio-Effekte – quasi eine „Feinabstimmung“ der Strategie. Das bedeutet konkret:

  • Man kann Hedging verstärken, unter Berücksichtigung der Währungszusammensetzung der Instrumente.
  • Man kann den Einfluss einzelner Währungen verstärken oder gezielt kompensieren.
  • Man kann zusätzliche Handelsmodi aktivieren.

Zu diesen Modi gehören:

  • Martingale.
  • Averaging.
  • Langfristiges Halten von Positionen.
  • Handel mit positiven Swaps.
  • Erweiterte Filter.

Beim Handel mit einer großen Anzahl von Währungspaaren gleichzeitig werden solche Ansätze deutlich sicherer, da sich die Risiken über das gesamte Portfolio verteilen. Alle zusätzlichen Modi sind in der Einführungsanleitung beschrieben – Link ganz oben.


Empfohlene Produkte
Arrogante EA
Mohd Hakim Johari
Experten
Wir stellen Ihnen Arrogante EA vor , einen Expert Advisor für die Plattform MetaTrader 4 (MT4). Dieser EA nutzt eine Trendfolgestrategie in Kombination mit spezifischen Wiedereinstiegssignalen, die von einer Mischung aus technischen Indikatoren abgeleitet werden. Außerdem verfügt er über ein konfigurierbares Martingale-System für das Positionsmanagement und die Erholung. Arrogante EA eignet sich für Händler, die den Forex-Handel automatisieren möchten und mit Strategien vertraut sind, die Marti
FREE
Good Monday
Konstantin Kulikov
5 (8)
Experten
Der Experte handelt bei der Markteröffnung nach dem Wochenende und konzentriert sich dabei auf die Kurslücke (GAP). Es stehen verschiedene Einstellungssets bereit (Handel gegen oder in Richtung des GAPs). Gleichzeitig sind verschiedene Optionen in den Experteneinstellungen verfügbar, die es Ihnen ermöglichen, Ihre eigenen einzigartigen Sets zu erstellen. >>>Chat<<< Währungspaare, für die die Sets entwickelt wurden: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY,
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experten
Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
Nasdaq Expansion M15
Marek Kupka
3.5 (2)
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, getestet und live auf dem NASDAQ M15 TF gehandelt. Alles ist bereit für den sofortigen Einsatz auf dem realen Konto. Sehr EINFACHE STRATEGIE mit nur WENIGEN PARAMETERN. Die Strategie basiert auf EXPANSION AUF DEM TÄGLICHEN CHART. Sie steigt ein, wenn die Volatilität nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung steigt.Sie verwendet STOP pending orders mit ATR STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen ist eine TRAILING PROFIT Funktion in der Strategie. EA wurde auf mehr als 1
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
Experten
Edward Teach Fx Es handelt sich um einen Expert Advisor für den kurzfristigen Handel, der eine Reihe von Aufträgen mit deren Mittelwertbildung und anschließender Erhöhung verwendet. Der Expert Advisor handelt in beide Richtungen und wählt während des Handelsprozesses die geeignetere Seite. Er verwendet versteckte Gewinne und einen virtuellen Trailing-Stop in Form eines Schleppnetzes. Der Expert Advisor verfügt auch über die Möglichkeit, den Handel zu stoppen (keine neuen Aufträge zu eröffnen), b
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
ADX Forex Handelsstrategie (Hedging Lots Repeat) Ich benutze diesen Roboter jeden Tag auf meinen echten Konten. Dieser Forex-Handelsroboter wurde von MRBEAST als Hilfsmittel zur Erleichterung des Tageshandels entwickelt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Roboters gewisse Risiken birgt und keine Garantie für beständige Gewinne auf dem Forex-Markt ist. Der Handelsroboter basiert auf Algorithmen und Strategien, die ich entwickelt habe und die auf der Grundlage meines Wissens und mei
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilitys
StatBar 1.6 Indikator, der den Saldo und das Ergebnis für heute, gestern und vorgestern anzeigt. Der Indikator zeigt auch an: - Server; - GMT; - Server-Zeit; - Schultern; - Spanne. Beschreibung der Variablen: extern int Magic = "-1"; // Magie für Statistik -1 = alle 0 = manuell extern string Symboll = "-1"; // Symbol für Statistik -1 = alle 0 = aktuell EURUSD = für EURUSD
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experten
CANADIAN TAIGA ist ein professioneller Portfolio-EA, der ein trendfolgendes Handelssystem verwendet, das auf den Prinzipien von Volatilitätsausbrüchen und Ausbrüchen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basiert. Es funktioniert auf allen Kanadischen Dollar-Paaren. Das Kernprinzip von Canadian Taiga ist die Nutzung von Handelsmöglichkeiten auf allen CAD-Paaren unter Verwendung eines ausgeklügelten Hedging-Moduls. Laden Sie CANADIAN TAIGA herunter und testen Sie es auf allen Kanadischen Dollar
GridProfit
Hafis Mohamed Yacine
Experten
Grid Profit Grid Profit EA Arbeitet mit allen Paaren. Zeitrahmen - 5-15-30-1H Empfohlene Mindesteinlage : $1000 USD Los 0.01 Grid Profit EA V 1.00 würde wahrscheinlich kommen, für den Fall, dass die Volatilität zu Ihrer Ware beginnt zu verringern. Für den Fall, dass eine Art von prüfen, Vorteile sind in der Regel in den Anfang zu reisen seitwärts, dass ATR Gewinn würde wahrscheinlich herausfinden, wie man fallen aus. Dies kann auslösen, dass trailing beenden, um in Überschuss zu reisen, da p
Koli Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Experten
Multi currency ai trading bot for mt4 it is rich of parameters like equity control , tp and sl in different option like money and pips also drawdown control risk control trading timing and lot size in detailed options also closing control for trades supported with nice control panel with many options you can make your parameters as you wish that ea work with any pair any frame also any equity you can adjust that in equity balance
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Experten
Die auf einem Ausbruch basierende Strategie erzeugt Markteintrittssignale, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Zur Erstellung der Strategie haben wir die historischen Daten der letzten 15 Jahre mit einer Qualität von 99,9% verwendet. Die besten Signale wurden ausgewählt und die falschen Signale wurden herausgefiltert. Der Expert Advisor führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen . Er verwendet ein Sy
Haiau Capital MT4
Thi Dang Nguyen
Experten
Unser Haiau Capital MT4 (EA) wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und unter Verwendung von Deep-Learning-Technologie entwickelt, um Sie in der komplizierten Welt des Devisenhandels zu unterstützen. Das System analysiert das Marktverhalten und führt Transaktionen auf der Grundlage spezifischer Kriterien durch, damit Sie die Markttrends effektiver nutzen können. Der EA stützt sich auf fast ein Jahrzehnt an Daten und setzt Deep Learning ein, um vergangene Marktbedingungen zu untersuchen und so
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf fortschrittlichen neuronalen Netzwerken. Hauptmerkmale des EA Nach dem Training merkt sich der EA die Muster der einzelnen Währungspaare . Daher ist ein erneutes Training des Währungspaares nicht erforderlich, wenn ein Währungspaar gewechselt wird. Feste Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden in den Eingaben festgelegt. Handel mit mehreren Währungen . Überwachung meiner Konten: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Vorbereitung auf den Handel und T
FXMachine
Alexander Kozachuk
3.86 (7)
Experten
Statistiken zu einem echten Konto seit 2020 Backtest für die letzten 13 Jahre Low-Drawdown-Strategie Mehrwährungsalgorithmus Kompatibel mit jedem Broker Bewährtes Absinkkontrollsystem Handel auf einem echten Konto seit 2020 : Klicken Sie hier Handel mit USDCAD, EURGBP, GBPUSD, EURUSD: Klicken Sie hier Handel mit EURGBP: Klicken Sie hier Handel mit GBPUSD: Klicken Sie hier Vollständige Backtests des FXMachine EA stehen hier zum Download bereit: Klicken Sie hier Über uns: Die Entwicklun
EUR 4 of 8 MT4
Tomas Michalek
Experten
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. Das 4. von 8 Strategien-Portfolio-Set. Jeder EA funktioniert gut als Standalone, funktioniert noch besser als Portfolio. Dreifach getestet - Backtest, Robustheitstests , Portfolio-Korrelation. Verwendet einen bekannten CCI-Indikator kombiniert mit einem ADX-Indikator. Gründe für den Kauf Vollautomatischer EA mit wirklich einfacher Einrichtung. Sie müssen nur den Risikobetrag einstellen und schon können S
AR Canada
Aleksandr Lila
3.33 (3)
Experten
AR Canada ist ein vollautomatischer Handelsroboter, optimiert für USDCAD H1. Diese kostenlose Version handelt nur mit einem festen Lot mit Mindestvolumen. Kein Hedging, kein Martingal, kein Raster, keine Arbitrage, etc. Der EA wendet den Handelsalgorithmus an, der auf der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte basiert. Take-Profit- und Stop-Loss-Werte sind festgelegt und haben ein Verhältnis von 1:4. Die Positionen werden vom EA geschlossen, wenn das Take Profit- oder Stop Loss-Niveau erreicht is
FREE
GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.83 (6)
Experten
Es handelt sich um ein Multi-Währungs-Grid- und Martingale-System, das alle Eingangspaare von einem Chart aus handeln kann. Der Experte schließt alle Aufträge für jedes Paar unter Verwendung einer Gewinnstufe. Der Experte hat die Möglichkeit, bis zu 100 Paare zu handeln. Informationen Wählen Sie einen Broker mit schneller Ausführung und niedrigen Spreads für effektive Ergebnisse. Bitte machen Sie einige Tests auf einem Demokonto, um zu sehen, wie der Experte funktioniert, bevor Sie ihn auf ein
FREE
Advisor for graphic arrows
Vladimir Khlystov
Experten
Der EA eröffnet Trades mit Hilfe der grafischen Pfeile des Indikators. Wenn die Indikatornadel keine verbindlichen Puffer hat, ist es möglich, diesen Indikator mit Hilfe des dagnogo-Beraters zu testen. Geben Sie die Pfeil-Codes in den Parametern an und der EA wird mit ihnen handeln. Sie können die Pfeilcodes herausfinden, indem Sie die Pfeileigenschaften öffnen. Die folgenden Werte sind standardmäßig eingestellt: 225; //Pfeil nach oben Code 226; //Pfeil nach unten Code
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Experten
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Echte Überwachungssignale: Bitte sehen Sie die Links in meinem Profil Greedy Red ist ein Expert Advisor, der auf dem Volume Profile FR basiert. Volume Profile FR berechnet das Volumen in Preisniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur Kerzenvolumen). Anhand des Volumens der Preisniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie können a
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen, der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen. Wenn ein Geschäft aktiviert wird, werden der Take Profit und der Stop Loss gesetzt. Wenn sich das Geschäft mit dem Gewinn bewegt, bewegt sich das andere schwebende Geschäft mit dem Preis Bis es mit einem Gewinn oder Verlust schließt und wieder auf die gleiche Weise arbeitet Es gibt keine Komplikationen oder Indikatoren in dem Experten Der Experte ist sehr einfach in seiner Arbeit Arbeit auf den fünf
The Asian session MT4
Marta Gonzalez
Experten
Die asiatische Sitzung - es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Dieses System erkennt die Bereiche zwischen dem Ende der amerikanischen Sitzung und dem Beginn der asiatischen Sitzung, die zugunsten der Pause, zu denken, dass diese Pause vor dem Beginn der Sitzung auftritt, weil innerhalb der asiatischen Sitzung wird es einen Impuls zu Gunsten der Pause. abzubrechen. Um sich an die unterschiedlichen Zeitpläne der verschiedenen Broker anzupassen, müsse
Mathematician EA MQLSquare MT4
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Mathematician EA MQLSquare ist nicht nur ein weiteres Trading-Tool, sondern eine High-End-Lösung, die Händlern außergewöhnliche Präzision und unerschütterliches Vertrauen in der dynamischen Welt der Finanzmärkte bietet. Ausgestattet mit fortschrittlichen Algorithmen und mathematischen Modellen bietet diese hochmoderne Software Händlern, sowohl erfahrenen Profis als auch Neueinsteigern, einen gewaltigen Vorteil, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Handelsstrategien zu optimieren. Hau
FREE
Diamond Hedge MT4
Mario Miguel Marques Vara
2 (1)
Experten
Die wiederholte Umsetzung einer soliden Strategie erweist sich oft als anspruchsvolle Aufgabe. Wir verstehen, dass Ihre Zeit wertvoll ist, und deshalb stellen wir Ihnen " Diamond Hedge " vor. Diese revolutionäre Lösung bietet eine gewinnbringende Strategie, die es Ihnen ermöglicht, Erfolg zu genießen, ohne stundenlang Charts zu überwachen. Wichtig! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, und ich werde Ihnen die von mir verwendeten Parameter zur Verfügung stellen! Wie es funktioniert? Richt
FREE
Tulips
Kun Jiao
3.75 (8)
Experten
Beschreibung der Tulpen-EA-Strategie Kernstrategie Trendfolge : Mit Stop-Loss-Schutz, ohne risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid. Unabhängige Long/Short-Positionen : Analyse von Candlestick-Mustern für Einstiege zu Trendbeginn. Parameter Parameter Standardwert / Beschreibung Stabilitätsparameter 5 (Standard) Handelsinstrument Gold (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit SL 0,3%, TP 1,2% Losgröße 0,01 (Standard) Autom. Kapitalmanagement 0,01 Lot pro 10.000$ Kontostand Zeiteinheit Empfohlen M5
FREE
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experten
Dieser EA wurde nur für den RSI Einstiegspunkte Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test) erstellt, um die profitablen Parameter des Indikators zu zeigen und um potentiellen Käufern die Möglichkeit zu geben, Backtests der Indikatoreinträge durchzuführen. EA öffnet Kaufaufträge bei Kaufpfeilen und Verkaufsaufträge bei Verkaufspfeilen des Indikators, Aufträge werden bei entgegengesetzten Signalen geschlossen. EA wurde nicht für den automatisierten Live-Handel entwickelt, das
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experten
1. die Trendgröße auf der Grundlage des Chart-Zyklus bestimmen. Ein Aufwärtstrend in der Nähe des höchsten Preises in einem Zeitraum. Ein Abwärtstrend in der Nähe des niedrigsten Preises in einem Zeitraum. 2. kurzfristige Trends: Überverkauft und long; überkauft, short. 3) Auflösung von Positionen auf der Grundlage von überkauften und überverkauften Kursen und Gewinnpunkten. Echtzeit-Signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signale+Mein EA-Einstellungen： Sie müssen den EA in d
Parabolic SAR extreme
Teng Qi Sheng Joshua
5 (1)
Experten
Parabolic SAR extrem Wenn der Parabolic SAR-Wert einen Aufwärts- oder Abwärtstrend anzeigt, eröffnet der EA einen Kauf- bzw. Verkaufshandel, vorausgesetzt, alle anderen Kriterien sind erfüllt Mit diesem EA können Sie bis zu 21 separate Parabolic SAR-Kriterien festlegen, mit denen der EA arbeiten soll Es gibt 3 Eingabeparameter-Sets (SAR1, SAR2 und SAR3) Für jedes Set können Sie die Parameter (z. B. Schritt und Maximalschritt) festlegen. Und innerhalb jedes Sets können Sie bis zu 7 Zeitrahmen an
FREE
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Killer EurUSD v2.0 Der "Killer EurUSD" EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit dem Währungspaar EUR/USD auf der MetaTrader 4 Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor beinhaltet eine Strategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) mit Risikomanagement basiert. Technische Merkmale: Technische Indikatoren: Verwendet zwei Haupt-EMAs (10 und 200 Perioden) zur Trenderkennung. Kapitalmanagement: Festes Lot-System mit Martingale-Multiplik
ForexWolrd
phuongcei
Experten
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** Haben Sie genug von emotionalen Handelsentscheidungen? Live-Überwachung: TBD Wir stellen Ihnen unseren mql4 Expert Advisor vor, der mit Hilfe einer wirklich intelligenten Dollar-Cost Averaging (DCA)-Methode für stabile Gewinne bei akzeptablem Risiko entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein weiterer EA; es ist eine langjährig getestete Lösung, die entwickelt wurde, um die Forex-Märkt
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Experten
EA Black Dragon arbeitet mit dem Black Dragon-Indikator. Der Expert Advisor eröffnet einen Deal anhand der Farbe des Indikators, dann ist es möglich, das Ordernetzwerk aufzubauen oder mit einem Stop-Loss zu arbeiten. Die Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Alle Einstellungen finden Sie hier! Empfehlungen Währungspaare EURUSD GBPUSD  Zeitrahmen M15  Empfohlene Einzahlung 1000 Dollar oder Cent  Empfohle
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Weitere Produkte dieses Autors
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten v
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten v
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Auswahl:
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.11.28 08:18 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Evgeniy Ilin
37665
Antwort vom Entwickler Evgeniy Ilin 2025.11.28 08:32
Большое спасибо вам за добрые слова и за ваш отзыв!
Antwort auf eine Rezension