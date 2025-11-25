Neon Shadow EA MT4

Kurzanleitung zur korrekten Nutzung des Roboters

Die korrekte Nutzung des Roboters setzt den "DYNAMIC"-Handelsmodus voraus. Standardmäßig ist "STATIC" aktiviert, da die mql5-Plattform vorschreibt, dass bei Standardeinstellungen eine sofort lauffähige eingebaute Strategie enthalten sein muss. Ausgehend davon überspringen wir alles rund um die eingebaute Strategie und konzentrieren uns auf die schnelle Aktivierung des "DYNAMIC"-Modus.

Zunächst müssen Sie das Grundprinzip verstehen: Der Roboter liest ".txt"-Einstellungen aus einem Ordner, den Sie selbst erstellen müssen. Nach der Erstellung des Ordners legen Sie darin die ".txt"-Dateien aus meinem Telegram-Kanal ab. Diesen Ordner müssen Sie in folgendem Verzeichnis anlegen:

%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files



Die obige Zeile ist der universelle Windows-Pfad zu einem speziellen Verzeichnis, auf das alle auf Ihrem Heim-PC oder VPS installierten MetaTrader 4/5-Terminals zugreifen können. Sie erreichen dieses Verzeichnis, indem Sie den Windows-Explorer öffnen oder einen anderen Ihnen bekannten Weg wählen. Diesen Pfad müssen Sie in die Adressleiste eingeben und "Enter" drücken – so gelangen Sie automatisch in dieses Verzeichnis. Sie haben die Einrichtung fast abgeschlossen. Sobald Sie sich in diesem Verzeichnis befinden, erstellen Sie darin einen Unterordner mit dem Namen, der in der Eingabevariable "Subfolder In Files Folder" angegeben ist. Standardmäßig lautet dieser Wert:

WorkDirectory1

Sie können auch weitere Ordner mit anderen Namen anlegen und den Roboter so konfigurieren, dass er mit einem beliebigen dieser Ordner arbeitet – dazu ändern Sie einfach den Ordnernamen in den Roboter-Einstellungen. Dies ist optional und Ihrem Ermessen überlassen. Erweiterte Methoden zur Erstellung von Arbeitsverzeichnissen sind in der vollständigen Einführungsanleitung beschrieben (Link ganz oben). Nach dem Anlegen des Ordners können Sie den Roboter im Strategy Tester testen oder auf einem Echt- oder Demokonto handeln – vorausgesetzt, Sie haben mindestens eine ".txt"-Einstellungsdatei aus meinem Telegram-Kanal in diesen Ordner gelegt. Sobald Sie die Verwendung von ".txt"-Einstellungen beherrschen, erkunden Sie die Betriebsmodi des Roboters. Der Strategy Tester unterstützt Sie dabei. Und ja – vergessen Sie nicht, dass heruntergeladene Einstellungen schnell veralten. Zur Aktualisierung verwenden Sie die Schaltfläche "actualize", die sich direkt in der grafischen Oberfläche des Roboters befindet.