Neon Shadow EA MT5

5

Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度

我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。

只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。

帮助您深入了解产品的相关链接

如果您希望：

机器人正确使用快速指南

正确使用机器人意味着启用 "DYNAMIC" 交易模式。默认情况下启用的是 "STATIC" 模式，这是因为 mql5 平台的要求：默认设置必须包含一套开箱即用的内置策略，无需用户额外配置即可运行。鉴于上述说明，我们将跳过所有与内置策略相关的内容，仅聚焦于 "DYNAMIC" 模式的快速启动方法。

首先，您需要理解核心机制：机器人会从一个文件夹中读取 ".txt" 格式的设置文件，该文件夹需由您自行创建。创建完成后，将我 Telegram 频道中的 ".txt" 设置文件放入其中。您必须在以下指定目录中创建该文件夹：

  • %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

上述路径是 Windows 系统中指向一个特殊目录的通用路径，该目录可被您本地计算机或 VPS 上安装的所有 MetaTrader 4/5 终端访问。您可通过 Windows 资源管理器（或您熟悉的其他方式）进入该目录。只需将此 路径 粘贴到 地址栏 并按 "Enter" 键，即可自动跳转至该目录。您已接近完成配置。进入该目录后，只需创建一个子文件夹，其名称必须与输入参数 "Subfolder In Files Folder" 中指定的名称完全一致。默认情况下，该值为：

  • WorkDirectory1

您也可以创建其他名称的文件夹，并通过在机器人设置中更改文件夹名称来切换使用——此操作为可选项，完全取决于您的意愿。更详细的目录配置方法请参阅完整入门指南（顶部已提供链接）。创建文件夹后，您即可在策略测试器（Strategy Tester）中测试机器人，或在实盘/模拟账户上交易——前提是先将至少一个来自我 Telegram 频道的 ".txt" 设置文件放入该文件夹。掌握 ".txt" 设置文件的使用方法后，请深入研究机器人的各种运行模式。策略测试器将助您一臂之力。另外请注意：您下载的设置会很快过时。如需更新，请使用机器人图形界面上的 "actualize" 按钮。

重要提示！！！若想最大程度高效、正确地使用本产品，请务必阅读完整的入门指南。这将助您赢在起跑线并节省大量时间（上方第一个链接）

Neon Shadow 的应用场景

  • 以激进策略放大 300 美元起的小额资金（适合认为高风险合理且必要、不惧承担风险的用户）
  • 为重视资产安全、追求长期稳定收益的资深投资者提供多年期交易方案
  • 辅助通过 prop firm 挑战（如 FTMO、Darwinex）
  • 学习交易核心理念并积累实战经验

优势

多功能性              适用于各类交易目标，并内置多种辅助交易技巧以应对不同场景。
多货币支持
 系统设计为对交易品种完全无感的独特工具。
带设置文件的 Telegram 频道 通过我的远程服务器持续更新设置，使您能灵活组合货币对并保持投资组合始终处于最新状态。设置文件会发布在公开 Telegram 频道中供您下载。这些文件扩展名为 ".txt"，而非您可能预期的 ".SET"。请参阅入门指南，了解如此设计的原因及使用方法。
云计算
 仅极小部分计算在您的设备上执行，核心运算均在高性能服务器上完成。机器人仅使用来自公开 Telegram 频道的预计算优化结果（可随时下载）。这些优化以 ".txt" 文件形式提供，专用于 DYNAMIC 模式（推荐运行模式）。
便捷性
 仅需挂载至任意一张图表即可。
可靠性 机器人可在终端重启或其他异常中断后自动恢复持仓并继续交易。因其基于K线逻辑运行，短时设备断连不会对交易造成致命影响。
风险控制 风险自动在各货币对间分配。系统持续维持目标盈利水平，并实时动态重算风险敞口。
回撤最小化
 通过跨货币对与多时间框架对冲，系统有效降低回撤。
抗延迟能力
 机器人在新K线生成时执行交易，确保在模拟与实盘账户上表现一致。
可扩展性与可延展性
 得益于独特架构，系统可不断提升机器学习算力，并以卓越品质交易几乎所有金融工具。
灵活性 支持广泛自定义：货币对选择、运行模式、交易方向（long/short）等。

使用建议

  • 建议资金：300 美元起（资金越多越好，但非强制要求）
  • 账户类型：对冲账户（通过正确配置并激活特定交易模式也可使用净头寸账户，但我不推荐）
  • 推荐券商：任何可靠券商，如 RoboForex 或 IC Markets（请选择点差与隔夜利息较低者）
  • 启动准备：务必阅读入门指南，并在实盘前于策略测试器中充分测试您的投资组合，熟悉各运行模式，大胆尝试与实验。

原理简述

支柱一 远程服务器计算

任何交易机器人的核心任务都是 预测未来价格走势。预测质量直接决定交易盈利能力。大多数基于机器学习的机器人仍采用过时模式：所有计算均在 VPS 上完成，交易与数据处理同时进行。这会引发两大问题：

  • 限制机器学习能力
  • 因 VPS 负载过高而降低交易质量

我的方案截然不同：

  • 所有计算均卸载至专用高性能服务器
  • MetaTrader 仅负责交易——这正是其设计初衷

机器人使用从公开 Telegram 频道下载的预计算优化结果（用于 DYNAMIC 模式）。此方案带来两大核心优势：

  • 持续提升算力，从而获得日益丰富的优化组合，支持灵活搭配
  • 摆脱为每个货币对单独优化的繁琐流程。系统全自动完成整体优化，您只需选择最适合的方案

支柱二 多元化

多元化是提升交易稳定性的最强手段之一，可实现：

  • 平滑权益曲线
  • 降低回撤
  • 安全提升交易频率

多数机器人仅交易一个或少数预设货币对。此类“多元化”效果微弱，几乎无效。我的机器人轻松解决此问题：

  • 同时交易所有货币对，最大化多元化效果
  • 自动分配交易量，确保各货币对贡献均衡

这彻底避免了风险集中于单一品种的情况。 分配系统全自动运行。

支柱三 组合交易与高级模式

当交易量分散于众多货币对与时间框架时，即可实现组合层面的效果——相当于对策略进行“精细调校”。这意味着：

  • 可根据货币构成强化对冲
  • 可增强或对冲特定货币的影响
  • 可启用额外交易模式

这些模式包括：

  • Martingale
  • 均价策略（Averaging）
  • 长期持仓
  • 正隔夜利息交易
  • 高级过滤器

当同时交易大量货币对时，上述策略因风险分散至整个组合而显著提升安全性。所有高级模式均在入门指南中详述（顶部已提供链接）。


评分 5
Mike
58
Mike 2025.11.25 17:22 
 

The EA has advanced, comprehensive trading capabilities; it's fantastic to be able to use all of this.

推荐产品
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
专家
Limiter Drawdown EA – 自动回撤保护 Limiter Drawdown EA 是一款轻量化的 MetaTrader 5 风险控制工具。 它实时监控账户回撤，并在超过您设定的阈值时自动关闭所有持仓，为任何交易策略提供可靠的安全保障。 功能说明 持续监控净值与余额 当回撤达到设定水平时自动关闭所有订单 可选删除挂单，防止重新进场 可选冷却期，在重新允许交易前暂停 在图表上实时显示回撤百分比和设定阈值 主要特性 用户自定义回撤限制（例如 10%） 达到阈值时立即关闭所有仓位 可选挂单清理 多次关闭尝试，确保在高波动市场中稳定执行 可自定义的冷却时间 清晰的图表显示，透明直观 轻量稳定，可与其他 EA 或手动交易同时运行 使用方法 将 EA 附加到任意图表（品种和周期不限）。 在参数中设置您的 回撤阈值 % 。 （可选）启用 删除挂单 功能。 （可选）设定 冷却期 。 EA 将在后台运行，仅在必要时介入，保护您的账户。 ️ 为什么需要它 突发行情或连续亏损可能迅速导致大幅回撤。 Limiter Drawdown EA 自动执行您设定的止损纪律，帮助保护
FREE
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
专家
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
专家
VIX Momentum Pro EA - 产品说明 概述 VIX Momentum Pro是一个专门为VIX75合成指数设计的复杂算法交易系统。该算法采用先进的多时间框架分析，结合专有的动量检测技术，以识别合成波动率市场中的高概率交易机会。 交易策略 该专家顾问基于综合的动量方法运行，分析多个时间框架的价格走势。系统通过数学分析VIX75特有的价格模式来识别方向性动量。当多个技术条件对齐时生成入场信号，包括动量汇合、波动率阈值和方向偏差确认。 该策略避免依赖传统指标，而是依赖专门为合成指数行为校准的专有数学模型。这种方法使算法能够在合成市场独特的24/7交易环境中有效运行。 风险管理 VIX Momentum Pro实施了一个全面的三层风险管理系统，旨在保护资本的同时最大化盈利潜力： 仓位规模设定：算法使用基于百分比的风险计算来确定基于账户余额和预定义风险参数的最佳仓位规模。 动态止损管理：每个仓位都受到智能止损设置的保护，该设置适应市场条件和仓位表现。 紧急保护系统：多层账户保护包括最大日风险限制和紧急停止机制，当达到预定回撤阈值时激活。 系统包含先进的利润保护技术，包括自动盈亏
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
专家
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Boom 500 Players - Professional Expert Advisor Overview Boom 500 Players is a specialized Expert Advisor (EA) optimized for trading the Boom 500 Index synthetic pair on the Deriv platform. This automated system has been designed with a high-frequency trading strategy that capitalizes on the unique characteristics of synthetic volatility indices. Backtesting Results Extensive backtesting conducted from January 2024 to November 2025 demonstrates exceptional performance: Total Return: $691.40 (+6
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
专家
The Buffalo Trader BOT is the most complete QUANT solution on the market. With it you'll be able to create any strategy you want, and better, without tying yourself to specialist models that only perform specific tasks. With Buffalo, you will have a true ally for your operations, as you will have the freedom to define, test and train the best Quantitative Trading models using a single and powerful tool. See what you can do with your Buffalo Robot BASIC DEFINITIONS OF STRATEGY Define names for
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
专家
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
专家
BlackBox XAU — 黄金高级智能交易系统 概览 BlackBox XAU 是一款经过精心设计的交易系统，旨在在黄金市场中获取利润，同时严格控制回撤。它并不会盲目追逐市场的每一次波动，而是采用一种有纪律、基于规则的方法，能够灵活适应波动性，只筛选出那些 高概率的交易机会 。 EA 会实时评估市场环境，过滤掉质量较低或不可靠的信号，并耐心等待风险与回报之间的平衡明显倾向于交易的一刻。一旦条件满足，系统便会以精准的入场点位执行交易，并根据市场变化动态调整保护措施。 这种谨慎的设计意味着 BlackBox 不会用大量交易充斥图表，而是注重 质量而非数量 —— 专注于具备统计优势的机会。对交易者而言，这转化为一种切实可行的方式，实现 稳定盈利、可控回撤和持续的风险调整后收益 ，而不依赖参数曲线拟合或脆弱的策略。 工作原理 BlackBox 的核心是对市场波动和趋势动态的持续监控，目的是捕捉只有在 潜在收益显著大于风险 时才会出现的最佳交易机会。 系统不会每天都开仓，它需要 耐心 等待具有统计优势的时刻。 当条件符合时，EA 会精准执行入场，并内置保护机制以保持回撤在可控范围内。 它的
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
专家
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
实用工具
Trade on Bybit with  MT5/MT4 EAs and indicators! GRat_BybitImport   is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency on one the most popular crypto exchanges   Bybit  24/7. Features 1. ALL Bybit instruments are available. 2. Import(automatic copying) to the specified Bybit  currency all trades (made manually or by an EA) from an MT5 account (including demo) by the specified symbol and/or magic number. 3. Import(automatic copying)   to the specified By
Keys to Market
Anatolii Mel'sitov
专家
你好！我的名字是阿纳托利·梅尔西托夫。我是一名专业交易员，拥有外汇和莫斯科交易所保证金市场交易经验，总共交易了大约 14 年。在交易的所有时间里，我获得了丰富的知识、经验和对市场本质的理解。我想告诉你，对于初学者来说，市场似乎是一个轻松获利的地方。但这是一种错觉，也是一个大错误。市场无时无刻不在变化，波动性在变化，趋势被横盘取代，横盘被趋势取代，因此很难从中赚钱。这意味着在自然界中，市场没有神奇的通用设置。每个市场工具，无论是货币对、期货、期权还是股票，以及它们交易的时间框架，每一个都是一个独特的个体世界。对于这个世界的每个人来说，都有获利的钥匙。他们只需要被发现。因此，我开发了一个分析顾问来获取这些密钥，它可以适用于市场的交易工具。现在谈谈顾问。 EA 交易是为在莫斯科交易所 FORTS 平台上工作而创建的。可以交易 MT-5 终端中显示的任何期货。专为外汇市场交易而设计的智能交易系统正在测试中。即将上市。所有这些EA交易主要涉及趋势交易，这是基于一个非常简单的想法。为了让市场开始向任何方向移动，价格必须突破信号柱的高点或低点。我们可以将任何符合参数设置要求的柱称为信号柱。您可以使用
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
专家
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
专家
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
专家
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
4 (3)
专家
没有花哨的技巧。没有失信的承诺。 Urban Pulse 专为关注一件事的交易者设计：一致性。无论您是在通过一个道具挑战逐步提升，还是管理客户资金，这个EA 都在限制范围内运作——并且兑现承诺。 在单个图表上运行： 附加到 GBPUSD 的时间框架 H1 。就这样。一个图表。一件武器。 重要： 此版本以 折扣价 提供。最终价格：$399。提前访问即将结束。 频道 链接 =  https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar Blog   link =   https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583  核心优势 自动风险逻辑： 根据您的账户规模和止损距离计算手数 支持手动或固定手数： 您控制模式——保守或激进 回撤守护： 当浮动亏损超过您预设的百分比时自动关闭 单图表设计： 内部管理多个符号——无需拥挤您的平台 策略执行 多趋势模型： 在考虑任何进入之前，协调多个时间框架的趋势方向。   设置清单 参数 值 图表 GBPUSD 时间框架 H1 管理的符号 GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,
RangeScalper
Ndumiso Mavuso
3.2 (5)
专家
The strategy is based on finding top and bottoms during the night flat range. The night flat range usually lasts during the Pacific and Asian trading session and is characterized by low volatility. Most night scalpers have one weakness, that is, small gains and few big losses which wipe all the small gains. This Scalper is using Neutral network to avoid days that can potentially have high volatility and result in big loses, Neutral network does this accurately . The Neutral network has currently
FREE
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
专家
This is a simple EA Can only open ONE trade EVER then MUST be reattached to the chart everytime you want to use it. Designed to help manual traders Has lot sizes and stops / targets in pips. For a buy trade the engulfing bar must close above the previous red bars high Includes Alarm and Phone notifications Basically if you find a price zone you like and will take a trade if there is an engulfing bar . use this.
FREE
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
专家
STFusion Pro — Advanced Multi-Strategy Trading System "The perfect fusion of strategies to maximize your trading." 1. Overview STFusion Pro  is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that integrates  8 independent technical strategies  with dynamic and sophisticated risk management. It is ideal for trading stocks, forex, cryptocurrencies, and futures. Thanks to its multi-strategy approach, it adapts behavior according to market conditions, volatility, and trend, aiming to maximize opportuni
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
专家
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
Limiter Drawdown App
Alain Bleeksma
实用工具
Limiter Drawdown EA – Automatic Account Protection for MetaTrader 5 Description Limiter Drawdown EA is a lightweight risk management tool for MetaTrader 5. It monitors your account drawdown in real time and will automatically close all open trades once the threshold you define is reached. This provides a reliable safeguard for any trading strategy. Main Functions Monitors equity versus balance continuously Closes all positions when your chosen drawdown percentage is reached Optionally removes
FREE
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
专家
Cette stratégie de rupture génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit une limite au sein d'une certaine fourchette de prix. Pour élaborer cette stratégie, nous avons utilisé des données historiques d'une qualité de 99,9 % sur les 15 dernières années. Les signaux les plus pertinents ont été sélectionnés et les faux signaux éliminés. Le conseiller expert réalise une analyse technique et ne retient que les cassures présentant les meilleurs résultats. Il utilise un système de
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
专家
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
The Asian session MT5
Marta Gonzalez
专家
The Asian Session - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating in favor of the break, thinking that this break prior to the start of the session occurs because within the Asian session there will be an impulse in favor of the break. breaking off. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the Am
Smart Exit Manager PRO
Orwa Kerdiea
专家
Smart Exit Manager PRO Professional Version - Unlimited live trading on all pairs and timeframes. Try the FREE Version on demo accounts before upgrading to PRO. Overview Smart Exit Manager PRO automatically calculates the exact price level where closing all your positions will achieve your target profit. The target line updates in real-time as you open or close trades, accounting for broker commissions and providing a precise exit point visible on your chart. Perfect for traders managing mul
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
专家
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
Mathematician EA MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
专家
Mathematician EA MQLSquare is not just another trading tool; it's a high-end solution designed to empower traders with exceptional precision and unwavering confidence in the dynamic world of financial markets. Armed with advanced algorithms and mathematical models, this cutting-edge software provides traders, both seasoned professionals and newcomers, with a formidable edge to make informed decisions and optimize their trading strategies. Key Features: Tested and Proven: Mathematician EA has un
FREE
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
专家
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
EA Reversion Precio
Luigi Salvatores Buigues Morillo
专家
La estrategia de reversión del precio (o mean reversion ) se basa en la idea de que los precios de los activos financieros tienden a regresar a su promedio o valor "normal" después de desviarse significativamente. Esta desviación puede ocurrir por factores externos, emociones del mercado o movimientos inesperados. La estrategia busca aprovechar esos momentos de desviación para entrar al mercado, esperando el retorno del precio a su media. Componentes clave de una estrategia de reversión del prec
Tulips MT5
Kun Jiao
4.83 (6)
专家
郁金香 EA 策略说明 核心策略 趋势追踪：带止损保护，不使用马丁格尔、网格等风险策略。 多空独立：多空方向独立开关，通过 K 线形态分析价格行为，捕捉行情启动点入场。 参数设置 参数   默认值 / 说明 稳定度参数   5（默认） 交易品种   黄金（XAUUSD） 止损止盈（标准） 波动百分比   止损 0.3%，止盈 1.2% 手数   0.01（默认） 自动资金管理：每 10000 账户资金开仓 0.01 手 图表周期   推荐 M5 魔术码（Magic Number）   自定义数字（避免多 EA 冲突） 经纪商要求   推荐低点差 ECN 经纪商（点差＜0.1-0.2） 新手推荐使用美分账户1000美分 或10000美分 注意事项 自动资金管理需手动开启，按账户资金比例自动计算手数。 多 EA 同时运行时，请修改魔术码避免订单冲突。 低延迟、低点差环境可提升策略执行效率。 郁金香与金融投资的关联 郁金香效应：源于 17 世纪荷兰的 "郁金香狂热"，是人类历史上首次有记载的金融泡沫，警示投资者避免非理性追高。 花期短暂：郁金香花期仅 1-2 周，象征金融市场中机会的短暂性
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
指标
Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标 用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。 帮助您获取更多功能的链接 如果您希望： 获取 MetaTrader 4 版本的指标 提出问题或获取支持 本指标适合哪些人？ 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。 功能与优势 多形态分析 指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。 个性化显示风格 每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。 文本标签与声音通知
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
指标
Channel Searcher MT5 — 多货币价格通道检测指标 这是一款辅助型工具，用于基于分形极值点和几何分析自动检测并可视化价格通道。本指标仅适用于手动交易，专为采用结构性市场分析方法的交易者设计。它通过多项标准识别通道：触碰次数、通道斜率、填充密度、突破深度以及分形点的相对位置。同时支持针对任意价格图表的灵活自定义。 以下链接可帮助您获取更多功能 如果您希望： 获取 MetaTrader 4 版本的指标 提问或获取技术支持 本指标适合哪些交易者？ 适合希望识别清晰价格结构并查看高质量通道（无多余噪音或随机线条）的交易者。 适合希望获得更多兴趣点、又不愿手动监视大量图表的交易者。系统提供通知功能，助您及时掌握机会。 适合重视灵活配置的用户：您可以调整灵敏度、颜色、声音、绘图模式，甚至限定在特定K线范围内进行搜索。 功能与优势 多维度分析 指标基于分形点搜索通道，并验证几何结构、触碰密度、斜率及抗突破能力——所有功能集成于一体。 灵活可视化 完全控制显示内容：可开启/关闭分形点、通道线、跟随模式、颜色及线宽。 声音与文本通知 当发现新通道、通道延续或发生突破时，指标可通过声音
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
专家
Neon Trade — 先进的交易解决方案，助您实现财务自由，迈向交易的巅峰境界 我致力于打造一款独特的交易系统，能够满足任何交易者的需求，无论其目标与任务为何。核心理念是将机器学习与高级交易技术深度融合，以充分发挥二者协同效应的最大潜能。该系统既适用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于面向多年的超长期投资。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 购买前咨询，或购买后获取支持与帮助 免费试用 用于实盘交易的 .SET 配置文件（采用最保守策略） 加入我的 Telegram 社群（可提问或与其他已购用户交流） 采用保守策略的交易监控 仅适用于 MetaTrader 4 终端的同款版本！ 产品深度指南：详解各项输入参数 重要提示！！！购买机器人后，或有意购买前，请务必私信我，以获取专业咨询、操作建议及.SET配置文件 Neon Trade 的应用场景 从300美元起的小额资金快速放大，采用激进策略（适合认为高风险合理且必要、敢于承担风险的用户） 面向重视资金安全与长期稳定表现的资深投资者，适用于超长期交易 通过自营交易公司（Prop Firm）考核（如FTMO、Darwin
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
专家
Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度 我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。 只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。 如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 获取 DYNAMIC 模式的设置文件 加入我的 Telegram 社群（可提问、与其他用户交流或寻求帮助） 获取适用于
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 此机器人适用于 MetaTrader 4 终端的版本 相同的机器人，但用于交易 28 个货币对 相同的机器人，但用于交易美国股票 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的更先进的免费版本 基于相同技术的超级先进付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。 组
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Stocks Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易美股。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定美股，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接 如果您希望： 获取适用于 MetaTrader 4 终端的该机器人版本 获取同一机器人，但用于交易 28 个货币对的版本 获取同一机器人，但用于加密货币交易的版本 加入我们的 Telegram 社群——交流、支持与更新 获取基于相同技术的更先进免费版解决方案 获取基于相同技术的超级先进付费版解决方案 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以美股为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对美股板块感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易美股，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 美股。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。 帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接 如果您希望： 获取适用于 MetaTrader 5 终端的该机器人版本 获取同一机器人，但用于交易 28 个货币对的版本 获取同一机器人，但用于交易美国股票的版本 加入我们的 Telegram 社群——交流、支持与更新 获取基于相同技术的更先进免费版解决方案 获取基于相同技术的超级先进付费版解决方案 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Currency Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可同时交易28个主要货币对。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定货币对，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 购买前咨询或购买后获取支持 此机器人适用于 MetaTrader 5 终端的版本 相同的机器人，但用于交易美国股票（免费） 相同的机器人，但用于加密货币交易（免费） 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以28个主要货币对为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对主要货币对感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易28个主要货币对，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 28个主要货币对。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Stocks Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易美股。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定美股，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 此机器人适用于 MetaTrader 5 终端的版本 相同的机器人，但用于交易 28 个货币对 相同的机器人，但用于加密货币交易 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的更高级免费版本 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以美股为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对美股板块感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易美股，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 美股。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。 组合多元化 在美股板
FREE
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
专家
Neon Trade — 先进的交易解决方案，助您实现财务自由，迈向交易的巅峰境界 我致力于打造一款独特的交易系统，能够满足任何交易者的需求，无论其目标与任务为何。核心理念是将机器学习与高级交易技术深度融合，以充分发挥二者协同效应的最大潜能。该系统既适用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于面向多年的超长期投资。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 购买前咨询或购买后获取支持与帮助 免费试用 使用最保守策略进行实盘交易的.SET配置文件 加入我的Telegram社群（可提问或与其他已购用户交流） 采用保守策略的交易监控 仅适用于MetaTrader 5终端的同款版本！ 产品深度指南：详解各项输入参数 重要提示！！！购买机器人后，或有意购买前，请务必私信我，以获取专业咨询、操作建议及.SET配置文件 Neon Trade 的应用场景 从300美元起的小额资金快速放大，采用激进策略（适合认为高风险合理且必要、敢于承担风险的用户） 面向重视资金安全与长期稳定表现的资深投资者，适用于超长期交易 通过自营交易公司（Prop Firm）考核（如FTMO、Darwinex）。我将协助您
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
指标
Channel Searcher MT5 — 多货币价格通道检测指标 这是一款辅助型工具，用于基于分形极值点和几何分析自动检测并可视化价格通道。本指标仅适用于手动交易，专为采用结构性市场分析方法的交易者设计。它通过多项标准识别通道：触碰次数、通道斜率、填充密度、突破深度以及分形点的相对位置。同时支持针对任意价格图表的灵活自定义。 以下链接可帮助您获取更多功能 如果您希望： 获取 MetaTrader 5 版本的指标 提问或获取技术支持 本指标适合哪些交易者？ 适合希望识别清晰价格结构并查看高质量通道（无多余噪音或随机线条）的交易者。 适合希望获得更多兴趣点、又不愿手动监视大量图表的交易者。系统提供通知功能，助您及时掌握机会。 适合重视灵活配置的用户：您可以调整灵敏度、颜色、声音、绘图模式，甚至限定在特定K线范围内进行搜索。 功能与优势 多维度分析 指标基于分形点搜索通道，并验证几何结构、触碰密度、斜率及抗突破能力——所有功能集成于一体。 灵活可视化 完全控制显示内容：可开启/关闭分形点、通道线、跟随模式、颜色及线宽。 声音与文本通知 当发现新通道、通道延续或发生突破时，指标可通过声音
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
指标
Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标 用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。 帮助您获取更多功能的链接 如果您希望： 获取 MetaTrader 5 版本的指标 提出问题或获取支持 本指标适合哪些人？ 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。 功能与优势 多形态分析 指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。 个性化显示风格 每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。 文本标签与声音通知
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Currency Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可同时交易28个主要货币对。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定货币对，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 购买前咨询或购买后获取支持 此机器人适用于 MetaTrader 4 终端的版本 相同的机器人，但用于交易美国股票（免费） 相同的机器人，但用于加密货币交易（免费） 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以28个主要货币对为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对主要货币对感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易28个主要货币对，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 28个主要货币对。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行
筛选:
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.11.28 08:17 
 

用户没有留下任何评级信息

latinobabypippo
244
latinobabypippo 2025.11.26 18:38 
 

用户没有留下任何评级信息

Roberto Cik
25
Roberto Cik 2025.11.26 18:23 
 

用户没有留下任何评级信息

Ricardo Rufino
48
Ricardo Rufino 2025.11.26 10:15 
 

用户没有留下任何评级信息

Mike
58
Mike 2025.11.25 17:22 
 

The EA has advanced, comprehensive trading capabilities; it's fantastic to be able to use all of this.

Evgeniy Ilin
37566
来自开发人员的回复 Evgeniy Ilin 2025.11.25 17:26
Thank you very much for your support—I will continue developing the product.
回复评论