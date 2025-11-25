Neon Shadow EA MT5

Guía rápida para usar correctamente el robot

El uso correcto del robot implica utilizar el modo de trading "DYNAMIC". Por defecto, está activado el modo "STATIC", debido a un requisito específico de la plataforma mql5: con la configuración predeterminada debe estar integrada una estrategia lista para operar inmediatamente sin ajustes previos. Teniendo esto en cuenta, omitiremos todo lo relacionado con la estrategia integrada y nos centraremos en la forma rápida de iniciar el modo "DYNAMIC".

Para comenzar, debes entender lo básico. El robot lee configuraciones ".txt" desde una carpeta que tú mismo debes crear. Después de crear la carpeta, debes colocar en ella los archivos ".txt" de configuración de mi canal de Telegram. Esta carpeta debe crearse en el siguiente directorio:

%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files



La línea anterior es la ruta universal en entornos Windows a un directorio especial al que tienen acceso todos los terminales MetaTrader 4/5 instalados en tu ordenador doméstico o en tu VPS. Puedes acceder a este directorio abriendo el Explorador de Windows o mediante cualquier otro método disponible. Debes copiar esta ruta en la barra de direcciones y pulsar "Enter"; así entrarás automáticamente en dicho directorio. Ya casi has terminado la configuración. Una vez dentro, solo necesitas crear una carpeta con el nombre especificado en la variable de entrada "Subfolder In Files Folder". Por defecto, este valor será:

WorkDirectory1

Puedes crear otras carpetas con nombres diferentes y configurar el robot para que trabaje con cualquiera de ellas, simplemente cambiando el nombre en la configuración del robot. Esto es opcional y depende de ti. Existen métodos más avanzados para crear directorios de trabajo, descritos en la guía introductoria completa, cuyo enlace aparece al principio. Tras crear la carpeta, puedes probar el robot en el Strategy Tester o operar en una cuenta real o demo, siempre que hayas colocado al menos un archivo ".txt" de configuración de mi canal de Telegram en dicha carpeta. Una vez que aprendas a usar los archivos ".txt", explora los modos de funcionamiento del robot. El Strategy Tester te ayudará en este proceso. Y sí, recuerda que las configuraciones que descargas pierden vigencia rápidamente. Para actualizarlas, usa el botón "actualize", ubicado directamente en la interfaz gráfica del robot.