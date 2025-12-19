Spline Searcher MT5

Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten

Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten von Anfangsformationen: Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen oder nahen Kerze, harmonische Schwingungen mit einstellbarer Dämpfung, lineare Wellen und weitere. Alle Formationen werden anhand von Kriterien wie Genauigkeit, Größe, Dauer und Robustheit bewertet. Es ist eine flexible Anpassung des Erscheinungsbilds sowie eine fortschrittliche Suchlogik vorgesehen.

Für wen ist dieser Indikator?

  • Für Händler, die mit der Früherkennung interessanter Marktsituationen experimentieren und bereit sind, vielfältige Ansätze anzuwenden.
  • Für Analysten, die mit Parabeln, Harmonischen, Elliott-Wellen und anderen Mustern arbeiten und deren visuelle Identifikation in frühen Stadien automatisieren möchten.
  • Für alle, die Flexibilität schätzen: Sie können Formationstypen ein-/ausschalten, Farben, Schriftarten, Töne und Suchgenauigkeit an Ihren Handelsstil anpassen.

Vorteile und Funktionen

Multi-Formations-Analyse Der Indikator sucht gleichzeitig nach 6 Formationstypen: Parabeln, Harmonischen, linearen Wellen — jede mit individueller Konfiguration.
Individueller Anzeigestil Für jede Formation können Farbe der Hauptlinie, Hilfslinie, Beschriftung, Linienstärke und Versatz zur Preisachse eingestellt werden.
Textbeschriftungen und Tonbenachrichtigungen Bei Erkennung einer neuen Formation kann der Indikator eine Textbeschriftung und/oder einen Ton ausgeben — beides unabhängig konfigurierbar.
Speicherverwaltung Automatische Bereinigung alter Formationen über den Parameter "Last Splines In Memory" hält den Chart übersichtlich und lesbar.
Intuitive Bedienung direkt im Chart Eingebaute Schaltflächen «REDETECT», «HIDE», «STOP» sowie die Wahl der Panel-Ecke.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: Funktioniert in allen Perioden — von M1 bis MN1.
  • Mehrere Instrumente: Sie können den Indikator an beliebig viele Charts anhängen — Benachrichtigungen kommen von allen gleichzeitig.
  • Konfiguration: Die Standardparameter sind für Tests im Visualisierungsmodus des Strategie-Testers optimiert. Danach können Sie feinjustieren.
  • Leistung: Die Suche nach komplexen Splines ist rechenintensiv und erfordert Ihre persönliche Zeit für Experimente — testen Sie alle Einstellungen im Visualisierer vor Live-Einsatz.
  • Trading: Der Indikator ist ausschließlich für die manuelle Analyse bestimmt und darf nicht in automatischen Handelssystemen verwendet werden.

So funktioniert es — einfach erklärt

Der Indikator analysiert die letzten Kerzen und versucht, die Preisbewegung durch eines von sechs mathematischen Modellen zu approximieren: eine "n"-te Parabel, eine harmonische Welle mit Dämpfungsdekrement, einen linearen Breakout usw. Jedes Modell wird anhand von Kriterien wie minimaler/maximaler Größe (in Punkten und Kerzen), Approximationsgenauigkeit ("Accuracy") und Robustheit gegenüber Ausreißern geprüft. Wenn eine Formation alle Filter durchläuft, wird sie im Chart mit einer Textbeschriftung und ggf. einem Ton angezeigt. Sie können die Suche nach einzelnen Formationstypen unabhängig aktivieren oder deaktivieren.

Eingabeparameter des Indikators

Kategorie Parameter Beschreibung
Hauptparameter Show Basic Spline Zeigt die Hauptlinie jeder erkannten Formation an.
Show Help Spline Zeigt eine parallele Hilfslinie an (nach oben preisversetzt).
Show Spline Labels Zeigt Textbeschriftungen mit dem Namen der Formation an.
Play Warn. Sound On Detect Gibt einen Ton aus, wenn eine neue Formation erkannt wird.
Message On Detect Schreibt eine Nachricht in den «Experts»-Tab des MetaTrader-Terminals.
Clean Old Splines Löscht automatisch alte Formationen und behält nur die neuesten.
Last Splines In Memory Anzahl der Formationen, die gleichzeitig im Chart verbleiben.
Font Size Schriftgröße der Textbeschriftungen (von 8 bis 30).
Font Y Coordinate Accumulation Vertikaler Versatz der Textbeschriftung relativ zum Ankerpunkt.
Font X Coordinate Accumulation Horizontaler Versatz der Textbeschriftung relativ zum Ankerpunkt.
Aktivierung der Formationsuche Searching PARABOLIC(b) Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen Kerze.
Searching PARABOLIC(a) Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen Kerze und horizontaler Verlängerung danach.
Searching HARMONIC(b) Suche nach harmonischen Schwingungen ohne horizontale Fortsetzung.
Searching HARMONIC(a) Suche nach Harmonischen mit horizontaler Linie nach dem letzten Wellenberg.
Searching PARABOLIC(c) Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der nahen Kerze.
Searching LINEAR BREAK(b) Suche nach linearen Breakouts mit Wendepunkt zwischen Anfang und Ende.
Parameter einzelner Formationen Um Platz zu sparen und Dopplungen zu vermeiden, gelten die folgenden Parameter für alle Formationstypen (PARABOLIC, HARMONIC usw.) mit konsistenter Benennung. Beispiel: Der "Label"-Parameter für "PARABOLIC(b)" heißt "PAR.(b) Label", für "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", usw.
Label Text der Formationsbeschriftung (z. B. "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Textfarbe der Beschriftung.
Main Spline Color Farbe der Hauptlinie der Formation.
Help Spline Color Farbe der Hilfslinie.
Help Dot Color Farbe der gepunkteten Linie (DOT-Stil).
Widht Main Spline Linienstärke der Hauptlinie (1–10).
Widht Help Spline Linienstärke der Hilfslinie.
Widht Help Dot Linienstärke der gepunkteten Linie.
Help Spline Y Aufwärtsversatz der Hilfslinie (verwendet "_Point"-Einheiten).
Min Point's Size Minimale Amplitude der Formation (verwendet "_Point"-Einheiten).
Max Point's Size Maximale Amplitude der Formation (verwendet "_Point"-Einheiten).
Min Bougie Size Minimale Dauer in Kerzen.
Max Bougie Size Maximale Dauer in Kerzen.
Exponent Parabelgrad (nur für parabolische Formationen).
Decrement Variation Anzahl der Dekrement-Stufen (nur für Harmonische).
Top Variation Accuracy Genauigkeit der Wendepunktsuche (nur für lineare Breakouts).
Relative Lengthening Left Relative Verlängerung der Linie nach links (0,0 = keine Verlängerung, 1,0 = Verdopplung).
Relative Lengthening Right Relative Verlängerung der Linie nach rechts.
Accuracy Minimale Approximationsgenauigkeit (je höher, desto strikter der Filter).
Weitere Produkte dieses Autors
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten v
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Auswahl:
1036086
496
1036086 2025.12.20 12:00 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Evgeniy Ilin
37665
Antwort vom Entwickler Evgeniy Ilin 2025.12.20 12:05
Thank you very much for your feedback. Honestly, this thing has been gathering dust on my shelf for years—I just thought someone might find it useful. And indeed, it turned out to be useful!
Antwort auf eine Rezension