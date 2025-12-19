Spline Searcher MT5

Hauptparameter Show Basic Spline Zeigt die Hauptlinie jeder erkannten Formation an.

Show Help Spline Zeigt eine parallele Hilfslinie an (nach oben preisversetzt).

Show Spline Labels Zeigt Textbeschriftungen mit dem Namen der Formation an.

Play Warn. Sound On Detect Gibt einen Ton aus, wenn eine neue Formation erkannt wird.

Message On Detect Schreibt eine Nachricht in den «Experts»-Tab des MetaTrader-Terminals.

Clean Old Splines Löscht automatisch alte Formationen und behält nur die neuesten.

Last Splines In Memory Anzahl der Formationen, die gleichzeitig im Chart verbleiben.

Font Size Schriftgröße der Textbeschriftungen (von 8 bis 30).

Font Y Coordinate Accumulation Vertikaler Versatz der Textbeschriftung relativ zum Ankerpunkt.

Font X Coordinate Accumulation Horizontaler Versatz der Textbeschriftung relativ zum Ankerpunkt.

Aktivierung der Formationsuche Searching PARABOLIC(b) Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen Kerze.

Searching PARABOLIC(a) Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen Kerze und horizontaler Verlängerung danach.

Searching HARMONIC(b) Suche nach harmonischen Schwingungen ohne horizontale Fortsetzung.

Searching HARMONIC(a) Suche nach Harmonischen mit horizontaler Linie nach dem letzten Wellenberg.

Searching PARABOLIC(c) Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der nahen Kerze.

Searching LINEAR BREAK(b) Suche nach linearen Breakouts mit Wendepunkt zwischen Anfang und Ende.

Parameter einzelner Formationen Um Platz zu sparen und Dopplungen zu vermeiden, gelten die folgenden Parameter für alle Formationstypen (PARABOLIC, HARMONIC usw.) mit konsistenter Benennung. Beispiel: Der "Label"-Parameter für "PARABOLIC(b)" heißt "PAR.(b) Label", für "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", usw.

Label Text der Formationsbeschriftung (z. B. "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").

Label Color Textfarbe der Beschriftung.

Main Spline Color Farbe der Hauptlinie der Formation.

Help Spline Color Farbe der Hilfslinie.

Help Dot Color Farbe der gepunkteten Linie (DOT-Stil).

Widht Main Spline Linienstärke der Hauptlinie (1–10).

Widht Help Spline Linienstärke der Hilfslinie.

Widht Help Dot Linienstärke der gepunkteten Linie.

Help Spline Y Aufwärtsversatz der Hilfslinie (verwendet "_Point"-Einheiten).

Min Point's Size Minimale Amplitude der Formation (verwendet "_Point"-Einheiten).

Max Point's Size Maximale Amplitude der Formation (verwendet "_Point"-Einheiten).

Min Bougie Size Minimale Dauer in Kerzen.

Max Bougie Size Maximale Dauer in Kerzen.

Exponent Parabelgrad (nur für parabolische Formationen).

Decrement Variation Anzahl der Dekrement-Stufen (nur für Harmonische).

Top Variation Accuracy Genauigkeit der Wendepunktsuche (nur für lineare Breakouts).

Relative Lengthening Left Relative Verlängerung der Linie nach links (0,0 = keine Verlängerung, 1,0 = Verdopplung).

Relative Lengthening Right Relative Verlängerung der Linie nach rechts.