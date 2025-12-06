Neon Trade EA MT4

Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet

Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kleiner Depots innerhalb von 1–2 Monaten als auch für langfristige Investitionen über viele Jahre hinweg.

Links, die Ihnen helfen, mehr über das Produkt zu erfahren

Wenn Sie:

WICHTIG!!! Schreiben Sie mir nach dem Kauf des Roboters – oder wenn Sie am Kauf interessiert sind – unbedingt eine private Nachricht, um Beratung, Tipps und .SET-Konfigurationsdateien zu erhalten.

Einsatzmöglichkeiten von Neon Trade

  • Schneller Aufbau eines kleinen Depots ab 300 USD mit aggressiven Techniken (für Trader, die erhöhtes Risiko als gerechtfertigt und notwendig erachten und keine Angst vor Risiken haben)
  • Langfristiger Handel für seriöse und erfahrene Investoren, die die Sicherheit ihres Kapitals und stabile Performance über sehr lange Zeiträume priorisieren.
  • Erfolgreiche Absolvierung von Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO, Darwinex). Ich helfe Ihnen, alles gemäß Ihren Anforderungen einzurichten, und erkläre, wie Sie Risiken minimieren und so schnell wie möglich eine Finanzierung erhalten können.

Vorteile

Vielseitigkeit              Geeignet für jede Zielsetzung und ausgestattet mit zahlreichen unterstützenden Handelstechniken zur Lösung jeder spezifischen Aufgabe.
Multi-Währungs-Unterstützung
 Das System wurde als universelles Werkzeug konzipiert, dem es gleichgültig ist, mit welchem Instrument gehandelt wird.
Dynamische Anpassung
 Die kontinuierliche Aktualisierung der Einstellungen über meine Remote-Server gewährleistet eine zeitnahe Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen.
Cloud-basierte Berechnung
 Nur ein kleiner Teil der Berechnungen erfolgt auf Ihrem Gerät; der Großteil läuft auf leistungsstarken Servern.
Benutzerfreundlichkeit
 Installation auf nur einem einzigen Chart – welchen Sie möchten.
Zuverlässigkeit Der Roboter nimmt seine Positionen nach Terminal-Neustarts oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen automatisch wieder auf. Da er auf Bar-basierter Logik arbeitet, wirken sich kurze Verbindungsunterbrechungen nicht kritisch auf den Handel aus.
Risikokontrolle Risiken werden automatisch auf die Währungspaare verteilt. Das System strebt eine vorgegebene Profitabilitätsquote an und passt Risiken dynamisch an.
Minimierung von Drawdowns
 Dank Hedging reduziert das System Drawdowns durch Handel über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg.
Verzögerungsresistenz
 Der Roboter führt Handelsoperationen beim Erscheinen eines neuen Bars aus – dadurch arbeitet er auf Demo- und Live-Konten gleichermaßen effizient.
Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit
 Dank der einzigartigen Client-Server-Architektur kann die Leistung des maschinellen Lernens kontinuierlich gesteigert und praktisch jedes Handelsinstrument mit unübertroffener Qualität gehandelt werden.
Flexibilität Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten: Wahl der Währungspaare, Betriebsmodi und Handelsrichtungen (Long/Short).

Empfehlungen

  • Empfohlenes Startkapital: ab 300 $ (je höher das Kapital, desto besser – aber keine zwingende Voraussetzung)
  • Kontotyp: Hedging (da simultan mit mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen gehandelt wird)
  • Empfohlene Broker: jeder seriöse Broker, z. B. RoboForex oder IC Markets (wählen Sie Broker mit niedrigen Swaps und Spreads)
  • Vorbereitung vor dem Start: stellen Sie mir unbedingt eine private Nachricht – ich helfe Ihnen, alles individuell nach Ihren Zielen korrekt einzurichten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Wie es funktioniert – in einfachen Worten

Säule 1: Berechnungen auf entfernten Servern

Die Hauptaufgabe jedes Handelsroboters ist es, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Die Rentabilität der Trades hängt direkt von der Qualität dieser Vorhersagen ab. Die meisten Roboter, die maschinelles Lernen nutzen, arbeiten nach einem veralteten Prinzip: Alle Berechnungen erfolgen direkt auf dem VPS, auf dem gleichzeitig gehandelt und Daten verarbeitet werden. Das führt zu zwei Problemen:

  • Es begrenzt die Möglichkeiten des maschinellen Lernens.
  • Es verringert die Handelsqualität aufgrund der Belastung des VPS.

Mein Ansatz ist anders:

  • Alle Berechnungen werden auf separaten, leistungsstarken Servern durchgeführt.
  • MetaTrader übernimmt ausschließlich den Handel – nicht die Berechnungen – denn dafür wurde es entwickelt.

Der Roboter lädt regelmäßig frische Optimierungen vom Server herunter und aktualisiert die Einstellungen „on the fly“. Dieser Ansatz bietet zwei entscheidende Vorteile:

  • Die Rechenleistung steigt kontinuierlich – der Roboter handelt somit immer präziser.
  • Es ermöglicht ein umfassendes Multi-Währungs-Training, das andere Roboter aufgrund technischer Einschränkungen nicht leisten können.

Säule 2: Diversifikation

Diversifikation ist eine der wirksamsten Methoden, um die Stabilität des Handels zu erhöhen. Sie ermöglicht:

  • Eine glattere Gewinnkurve.
  • Geringere Drawdowns.
  • Eine sichere Erhöhung der Handelsfrequenz.

Die meisten Roboter handeln mit einer oder wenigen vordefinierten Währungspaaren. Eine solche „Diversifikation“ ist minimal und bringt kaum einen Effekt. Mein Roboter löst dieses Problem ganz einfach:

  • Er handelt gleichzeitig mit allen Währungspaaren und maximiert so den Diversifikationseffekt.
  • Er verteilt das Handelsvolumen automatisch so, dass jedes Paar einen ausgewogenen Beitrag leistet.

Dadurch wird vermieden, dass das gesamte Risiko auf einem einzigen Instrument konzentriert ist. Das Verteilungssystem arbeitet vollständig automatisch.

Säule 3: Portfolio-Handel und zusätzliche Modi

Wenn wir Handelsvolumina auf viele Währungspaare und Zeitrahmen verteilen, entsteht die Möglichkeit, Portfolio-Effekte zu nutzen – so etwas wie eine „Feinabstimmung“ der Strategie. Konkret bedeutet das Folgendes:

  • Wir können das Hedging verstärken, indem wir die Währungszusammensetzung der gehandelten Instrumente berücksichtigen.
  • Wir können den Einfluss bestimmter Währungen verstärken oder gezielt ausgleichen.
  • Wir können zusätzliche Handelsmodi aktivieren.

Zu diesen Modi gehören:

  • Martingale.
  • Mittelung (Averaging).
  • Langfristiges Halten von Positionen.
  • Handel mit positiven Swaps.
  • Erweiterte Filter.

Beim gleichzeitigen Handel mit einer Vielzahl von Währungspaaren werden solche Ansätze deutlich sicherer, da sich die Risiken über das gesamte Portfolio verteilen. Alle zusätzlichen Modi sind in der verfügbaren Dokumentation beschrieben. Den Link dazu finden Sie ganz am Anfang.


Empfohlene Produkte
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Macd Pro I
Steve Zoeger
Experten
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Dieser Robot ist voll automatisiert und wurde für jedermann erstellt. Der Robot funktioniert auch auf Cent-Konten. Der Ea basiert auf dem MACD Indikator und 3 weiteren und ist einfach gehalten. ========================================= Vielleicht ist es besser, für kleine Gewinne zu gehen, setzen Sie es auf höhere Zeitrahmen, dann können Sie es für mehr Paare zur gleichen Zeit verwenden. =========================================== =>
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Experten
Der " SG Opposit Grid " EA arbeitet mit virtuellem TakeProfit (oder real) - je nach Wahl des Händlers. Der EA sucht nach Signalen für den Einstieg in den Markt entlang des Trends auf D1 und H1 . Wenn die Signale übereinstimmen, sucht der EA in der Arbeitsperiode ( М1-М30 , je nach Wahl des Händlers) nach einem bestätigenden Muster und eröffnet eine Position in Richtung des Trends. Bewegt sich der Kurs nach der Positionseröffnung in eine profitable Richtung, wird die Position bei Erreichen des v
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experten
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) basiert auf Bulls und Bears Indikatoren. Er kann für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Power：Markteintrittsbedingung Power versucht, bullische und bärische Kräfte auf dem Markt zu messen, indem es zwei separate Messwerte verwendet, einen für jede Art von Richtungsdruck. Der BearsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf niedrigere Kurse zu messen Der BullsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf höhere Kurse zu messen Er
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Two Kids
Natalya Sopina
Experten
Two Kids - Hochfrequenz-EA-Skalierer. Two Kids - verwendet nur zwei Standard-Indikatoren, um Signale für die Eröffnung zu erzeugen. Two Kids -Universell und einfach. Two Kids - handelt präzise und schnell. Two Kids - unabhängig von der TF. Two Kids - Funktioniert auf allen Währungspaaren. Two Kids - verwendet keine Martingale und kein Raster Two Kids - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Two Kids EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Hande
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Currency PICSOU
Julien Jean Bernard Lajardie
Experten
CURRENCY PICSOU - Auto-Adaptive MA EA für EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD Wir stellen Ihnen CURRENCY PICSOU vor, einen hochmodernen Expert Advisor für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren wie EURUSD, USDJPY, USDCAD und AUDUSD . Dieser EA kombiniert eine ausgeklügelte Strategie des gleitenden Durchschnitts mit einem dynamischen, automatisch anpassenden Stop-Loss-System, das ein optimales Risikomanagement und eine optimale Handelsperformance gewährleistet. Hauptmerkmale: Auto-Ad
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Experten
Strategieeigenschaften Umgang mit zusätzlichen Eintragssignalen KI aus der Geschichte lernen Verhalten des nächsten Signals in die gleiche Richtung - erhöht die Gewinnposition Signalverhalten in die nächste entgegengesetzte Richtung - Verringert die Position Standardhandelsvolumen Prozentsatz des Handels auf Ihrem Konto. Die Prozentwerte geben an, wie viel des Kontostands zur Deckung der erforderlichen Marge verwendet wird. Maximale Anzahl offener Lose - 20 Die Anzahl der Input-Lots für ein
DoIt Alpha Pulse AI MT4
Diego Arribas Lopez
Experten
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Handelsroboter für Forex, Gold EA (XAUUSD) und Krypto ℹ️ℹ️ Hauptinfo und Ergebnisse in der MT5 Version : Check it out hereℹ️ℹ️ Hören Sie auf, Charts zu beobachten. Fangen Sie an, Ihr Leben zu leben. Sie sind nicht in den Handel eingestiegen, um an einen Bildschirm gefesselt zu sein. Sie sind wegen der Freiheit eingestiegen: Zeitfreiheit, Flexibilität und Seelenfrieden. DoIt Alpha Pulse AI wurde für Händler entwickelt, die eine automatisierte Ausführu
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
TPS Zero Scalper Ea
Gopal Goswami
Experten
TPS Zero Scalper EA ist eine hochleistungsfähige automatisierte Handelslösung, die sorgfältig entwickelt wurde, um in schnelllebigen Marktbedingungen zu glänzen. Dieser EA wurde von den Experten der Trading Public School speziell für Scalper entwickelt, die Präzision und Geschwindigkeit in ihren Handelsstrategien suchen. Mit dem TPS Zero Scalper EA erhalten Sie Zugang zu einem leistungsstarken Algorithmus, der Mikro-Markttrends und Preisunterschiede schnell erkennt. Die blitzschnelle Ausführun
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
"RSI" bezieht sich in der Regel auf den Relative Strength Index, einen technischen Indikator, der auf den Finanzmärkten verwendet wird, um die Stärke oder Schwäche des Kurses eines Vermögenswertes zu analysieren. " Pending Grid" kann auf eine bestimmte Handelsstrategie hinweisen, die schwebende Aufträge mit Grid-Handelstechniken kombiniert. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) ist ein technischer Indikator, der beim Handel verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Vermögenswert überkauft oder ü
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Experten
AI TRADING SYSTEM für MT4 - Ihre ultimative KI-gestützte Profitmaschine! Entschlüsseln Sie die Zukunft des Handels mit dem AI TRADING SYSTEM , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der leistungsstarke KI-gestützte Strategien verwendet, um Gewinne über alle Währungspaare hinweg zu maximieren. Obwohl es für Vielseitigkeit konzipiert ist, liefert es eine herausragende Leistung bei wichtigen Paaren wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY und hilft Ihnen, der Konkurrenz voraus zu sein. Mit zwei unterschie
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Weitere Produkte dieses Autors
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten v
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten v
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension