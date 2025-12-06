Neon Trade EA MT4
- Experten
- Evgeniy Ilin
- Version: 8.7
- Aktualisiert: 6 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet
Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kleiner Depots innerhalb von 1–2 Monaten als auch für langfristige Investitionen über viele Jahre hinweg.
Links, die Ihnen helfen, mehr über das Produkt zu erfahren
Wenn Sie:
- vor dem Kauf Fragen stellen oder nach dem Kauf Support und Hilfe erhalten möchten
- es kostenlos testen möchten
- .SET-Dateien für den Live-Handel mit einem maximal konservativen Ansatz nutzen möchten
- meine Telegram-Community besuchen möchten (Sie können Fragen stellen oder sich mit anderen Nutzern austauschen, die das Produkt bereits gekauft haben)
- das Handelsmonitoring mit konservativer Strategie einsehen möchten
- die entsprechende Version ausschließlich für das MetaTrader-5-Terminal nutzen möchten!
- eine detaillierte Anleitung zur umfassenden Nutzung des Produkts und seiner Eingabeparameter lesen möchten
WICHTIG!!! Schreiben Sie mir nach dem Kauf des Roboters – oder wenn Sie am Kauf interessiert sind – unbedingt eine private Nachricht, um Beratung, Tipps und .SET-Konfigurationsdateien zu erhalten.
Einsatzmöglichkeiten von Neon Trade
- Schneller Aufbau eines kleinen Depots ab 300 USD mit aggressiven Techniken (für Trader, die erhöhtes Risiko als gerechtfertigt und notwendig erachten und keine Angst vor Risiken haben)
- Langfristiger Handel für seriöse und erfahrene Investoren, die die Sicherheit ihres Kapitals und stabile Performance über sehr lange Zeiträume priorisieren.
- Erfolgreiche Absolvierung von Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO, Darwinex). Ich helfe Ihnen, alles gemäß Ihren Anforderungen einzurichten, und erkläre, wie Sie Risiken minimieren und so schnell wie möglich eine Finanzierung erhalten können.
Vorteile
|Vielseitigkeit
|Geeignet für jede Zielsetzung und ausgestattet mit zahlreichen unterstützenden Handelstechniken zur Lösung jeder spezifischen Aufgabe.
|Multi-Währungs-Unterstützung
|Das System wurde als universelles Werkzeug konzipiert, dem es gleichgültig ist, mit welchem Instrument gehandelt wird.
|Dynamische Anpassung
|Die kontinuierliche Aktualisierung der Einstellungen über meine Remote-Server gewährleistet eine zeitnahe Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen.
|Cloud-basierte Berechnung
|Nur ein kleiner Teil der Berechnungen erfolgt auf Ihrem Gerät; der Großteil läuft auf leistungsstarken Servern.
|Benutzerfreundlichkeit
|Installation auf nur einem einzigen Chart – welchen Sie möchten.
|Zuverlässigkeit
|Der Roboter nimmt seine Positionen nach Terminal-Neustarts oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen automatisch wieder auf. Da er auf Bar-basierter Logik arbeitet, wirken sich kurze Verbindungsunterbrechungen nicht kritisch auf den Handel aus.
|Risikokontrolle
|Risiken werden automatisch auf die Währungspaare verteilt. Das System strebt eine vorgegebene Profitabilitätsquote an und passt Risiken dynamisch an.
|Minimierung von Drawdowns
|Dank Hedging reduziert das System Drawdowns durch Handel über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg.
|Verzögerungsresistenz
|Der Roboter führt Handelsoperationen beim Erscheinen eines neuen Bars aus – dadurch arbeitet er auf Demo- und Live-Konten gleichermaßen effizient.
|Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit
|Dank der einzigartigen Client-Server-Architektur kann die Leistung des maschinellen Lernens kontinuierlich gesteigert und praktisch jedes Handelsinstrument mit unübertroffener Qualität gehandelt werden.
|Flexibilität
|Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten: Wahl der Währungspaare, Betriebsmodi und Handelsrichtungen (Long/Short).
Empfehlungen
- Empfohlenes Startkapital: ab 300 $ (je höher das Kapital, desto besser – aber keine zwingende Voraussetzung)
- Kontotyp: Hedging (da simultan mit mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen gehandelt wird)
- Empfohlene Broker: jeder seriöse Broker, z. B. RoboForex oder IC Markets (wählen Sie Broker mit niedrigen Swaps und Spreads)
- Vorbereitung vor dem Start: stellen Sie mir unbedingt eine private Nachricht – ich helfe Ihnen, alles individuell nach Ihren Zielen korrekt einzurichten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Wie es funktioniert – in einfachen Worten
Säule 1: Berechnungen auf entfernten Servern
Die Hauptaufgabe jedes Handelsroboters ist es, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Die Rentabilität der Trades hängt direkt von der Qualität dieser Vorhersagen ab. Die meisten Roboter, die maschinelles Lernen nutzen, arbeiten nach einem veralteten Prinzip: Alle Berechnungen erfolgen direkt auf dem VPS, auf dem gleichzeitig gehandelt und Daten verarbeitet werden. Das führt zu zwei Problemen:
- Es begrenzt die Möglichkeiten des maschinellen Lernens.
- Es verringert die Handelsqualität aufgrund der Belastung des VPS.
Mein Ansatz ist anders:
- Alle Berechnungen werden auf separaten, leistungsstarken Servern durchgeführt.
- MetaTrader übernimmt ausschließlich den Handel – nicht die Berechnungen – denn dafür wurde es entwickelt.
Der Roboter lädt regelmäßig frische Optimierungen vom Server herunter und aktualisiert die Einstellungen „on the fly“. Dieser Ansatz bietet zwei entscheidende Vorteile:
- Die Rechenleistung steigt kontinuierlich – der Roboter handelt somit immer präziser.
- Es ermöglicht ein umfassendes Multi-Währungs-Training, das andere Roboter aufgrund technischer Einschränkungen nicht leisten können.
Säule 2: Diversifikation
Diversifikation ist eine der wirksamsten Methoden, um die Stabilität des Handels zu erhöhen. Sie ermöglicht:
- Eine glattere Gewinnkurve.
- Geringere Drawdowns.
- Eine sichere Erhöhung der Handelsfrequenz.
Die meisten Roboter handeln mit einer oder wenigen vordefinierten Währungspaaren. Eine solche „Diversifikation“ ist minimal und bringt kaum einen Effekt. Mein Roboter löst dieses Problem ganz einfach:
- Er handelt gleichzeitig mit allen Währungspaaren und maximiert so den Diversifikationseffekt.
- Er verteilt das Handelsvolumen automatisch so, dass jedes Paar einen ausgewogenen Beitrag leistet.
Dadurch wird vermieden, dass das gesamte Risiko auf einem einzigen Instrument konzentriert ist. Das Verteilungssystem arbeitet vollständig automatisch.
Säule 3: Portfolio-Handel und zusätzliche Modi
Wenn wir Handelsvolumina auf viele Währungspaare und Zeitrahmen verteilen, entsteht die Möglichkeit, Portfolio-Effekte zu nutzen – so etwas wie eine „Feinabstimmung“ der Strategie. Konkret bedeutet das Folgendes:
- Wir können das Hedging verstärken, indem wir die Währungszusammensetzung der gehandelten Instrumente berücksichtigen.
- Wir können den Einfluss bestimmter Währungen verstärken oder gezielt ausgleichen.
- Wir können zusätzliche Handelsmodi aktivieren.
Zu diesen Modi gehören:
- Martingale.
- Mittelung (Averaging).
- Langfristiges Halten von Positionen.
- Handel mit positiven Swaps.
- Erweiterte Filter.
Beim gleichzeitigen Handel mit einer Vielzahl von Währungspaaren werden solche Ansätze deutlich sicherer, da sich die Risiken über das gesamte Portfolio verteilen. Alle zusätzlichen Modi sind in der verfügbaren Dokumentation beschrieben. Den Link dazu finden Sie ganz am Anfang.