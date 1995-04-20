Spline Searcher MT4
- Indikatoren
- Evgeniy Ilin
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten
Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten von Anfangsformationen: Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen oder nahen Kerze, harmonische Schwingungen mit einstellbarer Dämpfung, lineare Wellen und weitere. Alle Formationen werden anhand von Kriterien wie Genauigkeit, Größe, Dauer und Robustheit bewertet. Es ist eine flexible Anpassung des Erscheinungsbilds sowie eine fortschrittliche Suchlogik vorgesehen.
Links, die Ihnen zusätzliche Möglichkeiten bieten
Wenn Sie:
Für wen ist dieser Indikator?
- Für Händler, die mit der Früherkennung interessanter Marktsituationen experimentieren und bereit sind, vielfältige Ansätze anzuwenden.
- Für Analysten, die mit Parabeln, Harmonischen, Elliott-Wellen und anderen Mustern arbeiten und deren visuelle Identifikation in frühen Stadien automatisieren möchten.
- Für alle, die Flexibilität schätzen: Sie können Formationstypen ein-/ausschalten, Farben, Schriftarten, Töne und Suchgenauigkeit an Ihren Handelsstil anpassen.
Vorteile und Funktionen
|Multi-Formations-Analyse
|Der Indikator sucht gleichzeitig nach 6 Formationstypen: Parabeln, Harmonischen, linearen Wellen — jede mit individueller Konfiguration.
|Individueller Anzeigestil
|Für jede Formation können Farbe der Hauptlinie, Hilfslinie, Beschriftung, Linienstärke und Versatz zur Preisachse eingestellt werden.
|Textbeschriftungen und Tonbenachrichtigungen
|Bei Erkennung einer neuen Formation kann der Indikator eine Textbeschriftung und/oder einen Ton ausgeben — beides unabhängig konfigurierbar.
|Speicherverwaltung
|Automatische Bereinigung alter Formationen über den Parameter "Last Splines In Memory" hält den Chart übersichtlich und lesbar.
|Intuitive Bedienung direkt im Chart
|Eingebaute Schaltflächen «REDETECT», «HIDE», «STOP» sowie die Wahl der Panel-Ecke.
Empfehlungen
- Zeitrahmen: Funktioniert in allen Perioden — von M1 bis MN1.
- Mehrere Instrumente: Sie können den Indikator an beliebig viele Charts anhängen — Benachrichtigungen kommen von allen gleichzeitig.
- Konfiguration: Die Standardparameter sind für Tests im Visualisierungsmodus des Strategie-Testers optimiert. Danach können Sie feinjustieren.
- Leistung: Die Suche nach komplexen Splines ist rechenintensiv und erfordert Ihre persönliche Zeit für Experimente — testen Sie alle Einstellungen im Visualisierer vor Live-Einsatz.
- Trading: Der Indikator ist ausschließlich für die manuelle Analyse bestimmt und darf nicht in automatischen Handelssystemen verwendet werden.
So funktioniert es — einfach erklärt
Der Indikator analysiert die letzten Kerzen und versucht, die Preisbewegung durch eines von sechs mathematischen Modellen zu approximieren: eine "n"-te Parabel, eine harmonische Welle mit Dämpfungsdekrement, einen linearen Breakout usw. Jedes Modell wird anhand von Kriterien wie minimaler/maximaler Größe (in Punkten und Kerzen), Approximationsgenauigkeit ("Accuracy") und Robustheit gegenüber Ausreißern geprüft. Wenn eine Formation alle Filter durchläuft, wird sie im Chart mit einer Textbeschriftung und ggf. einem Ton angezeigt. Sie können die Suche nach einzelnen Formationstypen unabhängig aktivieren oder deaktivieren.
Eingabeparameter des Indikators
|Kategorie
|Parameter
|Beschreibung
|Hauptparameter
|Show Basic Spline
|Zeigt die Hauptlinie jeder erkannten Formation an.
|Show Help Spline
|Zeigt eine parallele Hilfslinie an (nach oben preisversetzt).
|Show Spline Labels
|Zeigt Textbeschriftungen mit dem Namen der Formation an.
|Play Warn. Sound On Detect
|Gibt einen Ton aus, wenn eine neue Formation erkannt wird.
|Message On Detect
|Schreibt eine Nachricht in den «Experts»-Tab des MetaTrader-Terminals.
|Clean Old Splines
|Löscht automatisch alte Formationen und behält nur die neuesten.
|Last Splines In Memory
|Anzahl der Formationen, die gleichzeitig im Chart verbleiben.
|Font Size
|Schriftgröße der Textbeschriftungen (von 8 bis 30).
|Font Y Coordinate Accumulation
|Vertikaler Versatz der Textbeschriftung relativ zum Ankerpunkt.
|Font X Coordinate Accumulation
|Horizontaler Versatz der Textbeschriftung relativ zum Ankerpunkt.
|Aktivierung der Formationsuche
|Searching PARABOLIC(b)
|Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen Kerze.
|Searching PARABOLIC(a)
|Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen Kerze und horizontaler Verlängerung danach.
|Searching HARMONIC(b)
|Suche nach harmonischen Schwingungen ohne horizontale Fortsetzung.
|Searching HARMONIC(a)
|Suche nach Harmonischen mit horizontaler Linie nach dem letzten Wellenberg.
|Searching PARABOLIC(c)
|Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der nahen Kerze.
|Searching LINEAR BREAK(b)
|Suche nach linearen Breakouts mit Wendepunkt zwischen Anfang und Ende.
|Parameter einzelner Formationen
|Um Platz zu sparen und Dopplungen zu vermeiden, gelten die folgenden Parameter für alle Formationstypen (PARABOLIC, HARMONIC usw.) mit konsistenter Benennung. Beispiel: Der "Label"-Parameter für "PARABOLIC(b)" heißt "PAR.(b) Label", für "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", usw.
|Label
|Text der Formationsbeschriftung (z. B. "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
|Label Color
|Textfarbe der Beschriftung.
|Main Spline Color
|Farbe der Hauptlinie der Formation.
|Help Spline Color
|Farbe der Hilfslinie.
|Help Dot Color
|Farbe der gepunkteten Linie (DOT-Stil).
|Widht Main Spline
|Linienstärke der Hauptlinie (1–10).
|Widht Help Spline
|Linienstärke der Hilfslinie.
|Widht Help Dot
|Linienstärke der gepunkteten Linie.
|Help Spline Y
|Aufwärtsversatz der Hilfslinie (verwendet "_Point"-Einheiten).
|Min Point's Size
|Minimale Amplitude der Formation (verwendet "_Point"-Einheiten).
|Max Point's Size
|Maximale Amplitude der Formation (verwendet "_Point"-Einheiten).
|Min Bougie Size
|Minimale Dauer in Kerzen.
|Max Bougie Size
|Maximale Dauer in Kerzen.
|Exponent
|Parabelgrad (nur für parabolische Formationen).
|Decrement Variation
|Anzahl der Dekrement-Stufen (nur für Harmonische).
|Top Variation Accuracy
|Genauigkeit der Wendepunktsuche (nur für lineare Breakouts).
|Relative Lengthening Left
|Relative Verlängerung der Linie nach links (0,0 = keine Verlängerung, 1,0 = Verdopplung).
|Relative Lengthening Right
|Relative Verlängerung der Linie nach rechts.
|Accuracy
|Minimale Approximationsgenauigkeit (je höher, desto strikter der Filter).