Spline Searcher MT4

Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten

Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten von Anfangsformationen: Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen oder nahen Kerze, harmonische Schwingungen mit einstellbarer Dämpfung, lineare Wellen und weitere. Alle Formationen werden anhand von Kriterien wie Genauigkeit, Größe, Dauer und Robustheit bewertet. Es ist eine flexible Anpassung des Erscheinungsbilds sowie eine fortschrittliche Suchlogik vorgesehen.

Links, die Ihnen zusätzliche Möglichkeiten bieten

Wenn Sie:

Für wen ist dieser Indikator?

  • Für Händler, die mit der Früherkennung interessanter Marktsituationen experimentieren und bereit sind, vielfältige Ansätze anzuwenden.
  • Für Analysten, die mit Parabeln, Harmonischen, Elliott-Wellen und anderen Mustern arbeiten und deren visuelle Identifikation in frühen Stadien automatisieren möchten.
  • Für alle, die Flexibilität schätzen: Sie können Formationstypen ein-/ausschalten, Farben, Schriftarten, Töne und Suchgenauigkeit an Ihren Handelsstil anpassen.

Vorteile und Funktionen

Multi-Formations-Analyse Der Indikator sucht gleichzeitig nach 6 Formationstypen: Parabeln, Harmonischen, linearen Wellen — jede mit individueller Konfiguration.
Individueller Anzeigestil Für jede Formation können Farbe der Hauptlinie, Hilfslinie, Beschriftung, Linienstärke und Versatz zur Preisachse eingestellt werden.
Textbeschriftungen und Tonbenachrichtigungen Bei Erkennung einer neuen Formation kann der Indikator eine Textbeschriftung und/oder einen Ton ausgeben — beides unabhängig konfigurierbar.
Speicherverwaltung Automatische Bereinigung alter Formationen über den Parameter "Last Splines In Memory" hält den Chart übersichtlich und lesbar.
Intuitive Bedienung direkt im Chart Eingebaute Schaltflächen «REDETECT», «HIDE», «STOP» sowie die Wahl der Panel-Ecke.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: Funktioniert in allen Perioden — von M1 bis MN1.
  • Mehrere Instrumente: Sie können den Indikator an beliebig viele Charts anhängen — Benachrichtigungen kommen von allen gleichzeitig.
  • Konfiguration: Die Standardparameter sind für Tests im Visualisierungsmodus des Strategie-Testers optimiert. Danach können Sie feinjustieren.
  • Leistung: Die Suche nach komplexen Splines ist rechenintensiv und erfordert Ihre persönliche Zeit für Experimente — testen Sie alle Einstellungen im Visualisierer vor Live-Einsatz.
  • Trading: Der Indikator ist ausschließlich für die manuelle Analyse bestimmt und darf nicht in automatischen Handelssystemen verwendet werden.

So funktioniert es — einfach erklärt

Der Indikator analysiert die letzten Kerzen und versucht, die Preisbewegung durch eines von sechs mathematischen Modellen zu approximieren: eine "n"-te Parabel, eine harmonische Welle mit Dämpfungsdekrement, einen linearen Breakout usw. Jedes Modell wird anhand von Kriterien wie minimaler/maximaler Größe (in Punkten und Kerzen), Approximationsgenauigkeit ("Accuracy") und Robustheit gegenüber Ausreißern geprüft. Wenn eine Formation alle Filter durchläuft, wird sie im Chart mit einer Textbeschriftung und ggf. einem Ton angezeigt. Sie können die Suche nach einzelnen Formationstypen unabhängig aktivieren oder deaktivieren.

Eingabeparameter des Indikators

Kategorie Parameter Beschreibung
Hauptparameter Show Basic Spline Zeigt die Hauptlinie jeder erkannten Formation an.
Show Help Spline Zeigt eine parallele Hilfslinie an (nach oben preisversetzt).
Show Spline Labels Zeigt Textbeschriftungen mit dem Namen der Formation an.
Play Warn. Sound On Detect Gibt einen Ton aus, wenn eine neue Formation erkannt wird.
Message On Detect Schreibt eine Nachricht in den «Experts»-Tab des MetaTrader-Terminals.
Clean Old Splines Löscht automatisch alte Formationen und behält nur die neuesten.
Last Splines In Memory Anzahl der Formationen, die gleichzeitig im Chart verbleiben.
Font Size Schriftgröße der Textbeschriftungen (von 8 bis 30).
Font Y Coordinate Accumulation Vertikaler Versatz der Textbeschriftung relativ zum Ankerpunkt.
Font X Coordinate Accumulation Horizontaler Versatz der Textbeschriftung relativ zum Ankerpunkt.
Aktivierung der Formationsuche Searching PARABOLIC(b) Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen Kerze.
Searching PARABOLIC(a) Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der fernen Kerze und horizontaler Verlängerung danach.
Searching HARMONIC(b) Suche nach harmonischen Schwingungen ohne horizontale Fortsetzung.
Searching HARMONIC(a) Suche nach Harmonischen mit horizontaler Linie nach dem letzten Wellenberg.
Searching PARABOLIC(c) Suche nach Parabeln mit Scheitelpunkt an der nahen Kerze.
Searching LINEAR BREAK(b) Suche nach linearen Breakouts mit Wendepunkt zwischen Anfang und Ende.
Parameter einzelner Formationen Um Platz zu sparen und Dopplungen zu vermeiden, gelten die folgenden Parameter für alle Formationstypen (PARABOLIC, HARMONIC usw.) mit konsistenter Benennung. Beispiel: Der "Label"-Parameter für "PARABOLIC(b)" heißt "PAR.(b) Label", für "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", usw.
Label Text der Formationsbeschriftung (z. B. "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Textfarbe der Beschriftung.
Main Spline Color Farbe der Hauptlinie der Formation.
Help Spline Color Farbe der Hilfslinie.
Help Dot Color Farbe der gepunkteten Linie (DOT-Stil).
Widht Main Spline Linienstärke der Hauptlinie (1–10).
Widht Help Spline Linienstärke der Hilfslinie.
Widht Help Dot Linienstärke der gepunkteten Linie.
Help Spline Y Aufwärtsversatz der Hilfslinie (verwendet "_Point"-Einheiten).
Min Point's Size Minimale Amplitude der Formation (verwendet "_Point"-Einheiten).
Max Point's Size Maximale Amplitude der Formation (verwendet "_Point"-Einheiten).
Min Bougie Size Minimale Dauer in Kerzen.
Max Bougie Size Maximale Dauer in Kerzen.
Exponent Parabelgrad (nur für parabolische Formationen).
Decrement Variation Anzahl der Dekrement-Stufen (nur für Harmonische).
Top Variation Accuracy Genauigkeit der Wendepunktsuche (nur für lineare Breakouts).
Relative Lengthening Left Relative Verlängerung der Linie nach links (0,0 = keine Verlängerung, 1,0 = Verdopplung).
Relative Lengthening Right Relative Verlängerung der Linie nach rechts.
Accuracy Minimale Approximationsgenauigkeit (je höher, desto strikter der Filter).
Empfohlene Produkte
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Einführung des Koala Supply Demand Indicator für MetaTrader 4 (Wir ermutigen Sie, Ihre Bewertung oder Ihr Feedback – ob positiv oder negativ – zu teilen, damit andere Händler von Ihren Erfahrungen profitieren können.): Willkommen beim Koala Supply Demand Indikator. Dieser Indikator wurde entwickelt, um ununterbrochene Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren. Er hilft dem Trader, den Markt als Zonenbereiche zu betrachten; Sie können sehen, wie der Preis einige kraftvolle Zonen respektiert
FREE
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
Equidistant channel Window
Valeriy Medvedev
Indikatoren
Dieser Indikator ist die logische Fortsetzung des bekannten Indikators für äquidistante Kanäle: https://www.mql5.com/en/market/product/8723. Der Hauptzweck des Indikators ist die Visualisierung der Kursniveaus in Bezug auf den parallelen Kanal unter Verwendung der Fibo-Bobokus-Niveaus in einem separaten Fenster und des Kursverlaufs. Dies ermöglicht oft eine Vorhersage der zukünftigen Preisbewegung mit einem ausreichend hohen Grad an Wahrscheinlichkeit. Die Gleichung zur Berechnung der Fibo-Level
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experten
ROYAL DUTCH SKUNK VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN WELLENTRENDBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ZU ERKENNEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ABZUSCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIEL
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Adjustable Fractals Pro“ – ist eine erweiterte Version des Fractal-Indikators, ein sehr nützliches Handelstool! – Wie wir wissen, hat der Standard-Fraktal-MT4-Indikator überhaupt keine Einstellungen – das ist für Händler sehr unpraktisch. – Adjustable Fractals Pro hat dieses Problem gelöst – es hat alle notwendigen Einstellungen: – Einstellbarer Indikatorzeitraum (empfohlene Werte – über 7). – Einstellbarer Abstand von Preishochs/-tiefs. – Einstellbares Design der Fractal-Pfeile. – Es hat ein
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint. – WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. – Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators. – Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. – Dieser Indikator lässt sich ganz einfach über Parameter einrichten und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. – Die Einstiegsbed
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
PZ Head and Shoulders MT4
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Ein Kopf-Schulter-Muster ist eine Diagrammformation, die einer Grundlinie mit drei Spitzen ähnelt, wobei die beiden äußeren in der Höhe nahe beieinander liegen und die mittlere am höchsten ist. Es prognostiziert eine zinsbullische Trendumkehr und gilt als eines der zuverlässigsten Trendumkehrmuster. Es ist eines von mehreren Topmustern, die mit unterschiedlicher Genauigkeit signalisieren, dass ein Trend sich seinem Ende nähert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
Indikator. "Indikatorwelle oder Indikator Ma". Unter Verwendung von 23 Standardindikatoren und dem Algorithmus des Autors werden die Einkäufe (von 0 bis +100) und die Verkäufe (von 0 bis -100) berechnet. Dann zeichnet der "Wave Indicator" mit den berechneten Levels eine Welle mit 21 gleitenden Durchschnitten. Die Wellenzahl entspricht der Mittelungsperiode der berechneten Pegel. Wellen Nr. 1 - 7 sich schnell bewegende Durchschnitte Wellen von Nr. 8 bis 14 gleitender Durchschnitte Wellen von N
Going straight
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Amerikanische Trader sagen: "Trend is your friend", was so viel bedeutet wie "Der Trend ist dein Freund". Und das ist er in der Tat! Indem Sie mit dem Trend handeln, reduzieren Sie Ihre Risiken und verschaffen sich einen Vorteil, da Sie die mathematische Erwartung von abgeschlossenen Geschäften erhöhen und somit mehr Gewinn erzielen. Zusammen mit dem Going Straight-Indikator werden Sie mit Leichtigkeit mit dem Trend handeln! Dies ist eine der effektivsten Methoden, um mit Markttrends umzugehen.
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Das ist es, worum es bei diesem Indikator geht. Befolgen Sie diesen berühmten Spruch und seien Sie sicher. Merkmale: Kauf-/Verkaufssignale, die auf den Abschluss eines Balkens festgelegt sind. Funktioniert für alle Symbole und alle Zeitrahmen. Klare visuelle Markttrend-Laserlinie, Kauf-/Verkaufssignalpfeile, Marktstärkemesser, TP1 & TP2 Boxen. Visuelle Signale für den Einstieg und den Ausstieg aus dem Markt. Kein Nachmalen. Kompatibel mit Flexible EA für die Handelsau
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Dieser Indikator ist der unangefochtene Spitzenreiter unter den Indikatoren. Und für diese Aussage gibt es einen guten Grund. Der Indikator bildet einen sehr hochwertigen Kanal, in dem er Einstiegssignale generiert! Was ist die ideale Strategie für den Händler, da der Händler immer zögert, wenn die Wahl einer Strategie für den Job. Das heißt, dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, das Dilemma der Wahl eines Jobs von Trend oder den Kanal zu lösen, da es diese beiden grundlegenden Konzepte kombini
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Before
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Before-Indikator sagt auf der Grundlage komplexer mathematischer Berechnungen die wahrscheinlichste kurzfristige Kursbewegung voraus. Die meisten Standardindikatoren, die üblicherweise in Handelsstrategien verwendet werden, basieren auf recht einfachen Berechnungen. Das bedeutet nicht, dass es zur Zeit ihrer Entwicklung keine herausragenden Mathematiker auf der Welt gab. Es ist nur so, dass es damals noch keine Computer gab oder ihre Leistung nicht für die sequentielle Durchführung komplex
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experten
Die neue Version 8.00 ist verfügbar. In dieser Version habe ich versucht, die Wünsche der Benutzer zu berücksichtigen. Jeder von Ihnen kann sich auch an der Verbesserung dieses Beraters beteiligen. In den Standardeinstellungen eröffnet der Advisor Trades, wenn der Extremum-Punkt des Standardindikators Zigzag durchbrochen wird. Wenn der obere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er ein Kaufgeschäft, und wenn der untere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er e
FREE
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
Automatic Support and Resistance for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Automatischer Unterstützungs- und Widerstandsindikator für MetaTrader 4 Der Automatic Support & Resistance Indicator for MT4 ist ein spezielles Analysetool für die MetaTrader 4-Plattform. Er identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen über mehrere Zeitrahmen hinweg, indem er das historische Kursverhalten analysiert. Unterstützungsbereiche werden in grüner Farbe hervorgehoben, während Widerstandsbereiche in brauner Farbe angezeigt werden, so dass Händler die Marktstruk
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Indikatoren
Eine professionelle Version des ZigZag-Indikators zur Visualisierung der Struktur von Preisbewegungen durch Fraktale. Fractal ZigZag behebt die Mängel der Standardversion des ZigZag-Indikators MT4. Er verwendet Price Action und einen einzigartigen Filteralgorithmus zur Bestimmung von Fraktalen. Geeignet für alle Arten von Handel. Ideal für den Handel nach der WM-Muster "Sniper" Strategie !!! Eigenschaften Markiert den Ort der Preisumkehr während der Bildung eines neuen Fraktals mit bestimmten
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Weitere Produkte dieses Autors
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten v
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension