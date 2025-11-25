Neon Shadow EA MT5
Neon Shadow — uma solução de trading única que o ajuda a aprender e avançar para o próximo nível
Procurei criar uma solução de trading única, acessível a qualquer iniciante ou profissional, independentemente do seu nível atual. A ideia central foi combinar machine learning com técnicas avançadas de trading de forma a extrair o máximo do seu uso conjunto. O sistema é aplicável tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimento de longo prazo ao longo de vários anos — mas será mais útil se o seu objetivo for aprender.
Com a atitude certa, você descobrirá novas abordagens e poderá até obter algum lucro. Esteja preparado para aprender e seguir o conceito. Se você veio apenas para baixar o robot, executá-lo uma vez no Strategy Tester e depois deixá-lo rodando no gráfico à espera de um milagre, por favor feche esta página do meu produto e continue navegando pela lista de produtos gratuitos — embora, claro, eu não tenha o direito de insistir nisso. Caso não queira seguir os meus conselhos, pode fazer da forma clássica: executar o robot com as configurações padrão ou comprar a versão mais avançada (paga) desta solução, cujo link encontra-se logo abaixo. Na versão paga, eu configuro pessoalmente o sistema para si, de forma personalizada conforme os seus objetivos. As configurações padrão também funcionam — elas correspondem ao modo STATIC, uma estratégia integrada.
Guia rápido para utilizar corretamente o robot
A utilização correta do robot implica usar o modo de trading "DYNAMIC". Por defeito, está ativado o modo "STATIC", devido a um requisito específico da plataforma mql5: com as configurações padrão deve estar integrada uma estratégia pronta a funcionar imediatamente, sem ajustes prévios. Tendo isso em conta, ignoramos tudo o que diz respeito à estratégia integrada e focamo-nos na forma rápida de iniciar o modo "DYNAMIC".
Para começar, deve compreender o básico. O robot lê configurações ".txt" de uma pasta que você mesmo deve criar. Após criar a pasta, coloque nela os ficheiros ".txt" de configuração do meu canal do Telegram. Esta pasta deve ser criada no seguinte diretório:
- %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
A linha acima é o caminho universal no ambiente Windows para um diretório especial ao qual têm acesso todos os terminais MetaTrader 4/5 instalados no seu computador doméstico ou VPS. Pode aceder a este diretório abrindo o Explorador do Windows ou por qualquer outro método disponível. Este caminho deve ser introduzido na barra de endereços e pressionar "Enter" — assim entrará automaticamente nesse diretório. Está quase a concluir a configuração. Ao entrar nesse diretório, basta criar uma pasta com o nome especificado na variável de entrada "Subfolder In Files Folder". Por defeito, este valor será:
- WorkDirectory1
Pode criar outras pastas com nomes diferentes e configurar o robot para trabalhar com qualquer uma delas, bastando alterar o nome nas configurações do robot — isto é opcional e conforme o seu desejo. Existem métodos mais avançados para criar diretórios de trabalho, descritos no guia introdutório completo, cujo link se encontra no início. Após criar a pasta, pode testar o robot no Strategy Tester ou operar numa conta real ou demo, desde que tenha colocado pelo menos um ficheiro ".txt" de configuração do meu canal do Telegram nessa pasta. Depois de aprender a utilizar as configurações ".txt", explore os modos de funcionamento do robot. O Strategy Tester ajudá-lo-á nisso. E sim, não se esqueça de que as configurações que descarregou perdem rapidamente a atualidade. Para atualizá-las, utilize o botão "actualize", localizado diretamente na interface gráfica do robot.
IMPORTANTE!!! Se quiser utilizar o produto da forma mais eficaz e correta possível, estude obrigatoriamente o guia introdutório completo. Isso dar-lhe-á vantagem desde o início e poupará tempo (primeiro link acima)
Modos de aplicação do Neon Shadow
- Impulsionar um depósito pequeno a partir de 300 dólares com técnicas agressivas (para quem considera o risco elevado justificado e necessário e não teme arriscar)
- Trading de longo prazo para investidores sérios e experientes que valorizam a segurança dos seus ativos e a estabilidade em horizontes muito longos.
- Ferramenta auxiliar para superar os desafios de prop firms (FTMO, Darwinex).
- Aprendizagem dos conceitos fundamentais de trading e obtenção de experiência prática.
Vantagens
|Versatilidade
|Adequado para qualquer objetivo e contém múltiplas técnicas comerciais auxiliares para resolver cada tarefa específica.
|Multimoeda
|O sistema foi projetado como uma ferramenta única, indiferente ao instrumento em que opera.
|Canal do Telegram com configurações
|A atualização contínua das configurações através dos meus servidores remotos permite-lhe aplicar qualquer combinação de pares de moedas e manter a sua carteira atualizada. As configurações são publicadas num canal público do Telegram onde pode descarregá-las. Estas têm extensão ".txt", e não ".SET" como já deve ter pensado. Estude o guia introdutório para compreender por que foi feito assim e como utilizá-las.
|Computação em nuvem
|Apenas uma pequena percentagem dos cálculos é executada no seu dispositivo, enquanto o trabalho principal ocorre em servidores potentes. O robot utiliza simplesmente otimizações prontas que pode descarregar do canal público do Telegram a qualquer momento. Estas otimizações têm a forma de ficheiros ".txt" utilizados no modo DYNAMIC (modo recomendado de operação).
|Conveniência
|Instalação num único gráfico — qualquer um.
|Fiabilidade
|O robot recupera as suas posições e continua a operar após reinícios do terminal ou outras situações anormais. Como opera com base em barras, desconexões breves do equipamento não terão efeito crítico no trading.
|Controlo de riscos
|Os riscos são distribuídos automaticamente pelos pares de moedas. O sistema procura manter a percentagem de rentabilidade desejada e recalcula os riscos em tempo real.
|Minimização de drawdowns
|Graças ao hedging, o sistema reduz os drawdowns através da operação em diferentes pares de moedas e timeframes.
|Resistência a atrasos
|O robot executa operações com a abertura de uma nova barra, o que garante eficácia igual tanto em contas demo como reais.
|Escalabilidade e extensibilidade
|Graças à arquitetura única, é possível aumentar a potência do machine learning e operar praticamente qualquer instrumento financeiro com qualidade incomparável.
|Flexibilidade
|Amplas possibilidades de configuração: escolha de pares de moedas, modos de operação, direções de trading (long/short).
Recomendações
- Depósito ideal: a partir de 300 $ (quanto maior, melhor, mas não é um requisito obrigatório)
- Tipo de conta: hedging, embora seja possível usar netting com configuração adequada e ativação de certos modos de trading (embora eu não o recomende)
- Corretoras: pode usar qualquer corretora fiável, por exemplo RoboForex ou IC Markets (escolha aquelas com swaps e spreads mais baixos)
- Preparação para o lançamento: estude sempre o guia introdutório e teste cuidadosamente todas as suas carteiras no Strategy Tester antes de iniciar em conta real. Explore os modos de operação, experimente e teste.
Como funciona — em termos simples
Pilar 1: Cálculos em servidores remotos
A tarefa principal de qualquer robot de trading é prever o movimento futuro do preço. A qualidade dessas previsões determina diretamente a rentabilidade das operações. A maioria dos robots que usam machine learning opera com um princípio desatualizado: todos os cálculos ocorrem diretamente no VPS, onde simultaneamente se opera e se processam dados. Isto cria dois problemas:
- Limita as capacidades do machine learning.
- Reduz a qualidade do trading devido à carga no VPS.
A minha abordagem é diferente:
- Todos os cálculos são feitos em servidores potentes separados.
- O MetaTrader ocupa-se apenas do trading, não dos cálculos — para isso foi criado.
O robot utiliza otimizações já prontas que descarrega do canal público do Telegram para o modo DYNAMIC. Esta abordagem proporciona duas vantagens-chave:
- Aumento contínuo da potência computacional, o que permite ter cada vez mais otimizações variadas que podem ser combinadas de múltiplas formas.
- Eliminamos a rotina de otimizar cada moeda individualmente. O sistema otimiza tudo de forma automática; cabe-lhe apenas escolher o que preferir.
Pilar 2: Diversificação
A diversificação é um dos métodos mais eficazes para aumentar a estabilidade do trading. Permite:
- Equilibrar a curva de lucros.
- Reduzir os drawdowns.
- Aumentar com segurança a frequência das operações.
A maioria dos robots opera com um ou poucos pares de moedas pré-definidos. Essa "diversificação" é mínima e quase não produz efeito. O meu robot corrige isso com facilidade:
- Opera com todos os pares de moedas simultaneamente, maximizando o efeito de diversificação.
- Distribui automaticamente o volume das operações para que cada par contribua de forma equilibrada.
Isso evita que todo o risco esteja concentrado num único instrumento. O sistema de distribuição funciona totalmente de forma automática.
Pilar 3: Trading por carteira e modos adicionais
Quando distribuímos os volumes de trading por múltiplos pares de moedas e períodos de gráficos, surge a possibilidade de aplicar efeitos de carteira — algo como um "ajuste fino" da estratégia. Isto significa exatamente o seguinte:
- Pode reforçar o hedging, considerando a composição das moedas nos instrumentos negociados.
- Pode intensificar a influência de determinadas moedas ou, inversamente, compensá-la.
- Pode ativar modos adicionais de trading.
Entre esses modos estão:
- Martingale.
- Média (Averaging).
- Manutenção de posições em longo prazo.
- Trading com swaps positivos.
- Filtros avançados.
Ao operar com um grande número de pares de moedas simultaneamente, essas abordagens tornam-se muito mais seguras, pois os riscos são distribuídos por toda a carteira. Todos os modos adicionais estão descritos no guia introdutório. O link encontra-se no início.
The EA has advanced, comprehensive trading capabilities; it's fantastic to be able to use all of this.