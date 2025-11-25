Neon Shadow EA MT5

5

Neon Shadow — uma solução de trading única que o ajuda a aprender e avançar para o próximo nível

Procurei criar uma solução de trading única, acessível a qualquer iniciante ou profissional, independentemente do seu nível atual. A ideia central foi combinar machine learning com técnicas avançadas de trading de forma a extrair o máximo do seu uso conjunto. O sistema é aplicável tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimento de longo prazo ao longo de vários anos — mas será mais útil se o seu objetivo for aprender.

Com a atitude certa, você descobrirá novas abordagens e poderá até obter algum lucro. Esteja preparado para aprender e seguir o conceito. Se você veio apenas para baixar o robot, executá-lo uma vez no Strategy Tester e depois deixá-lo rodando no gráfico à espera de um milagre, por favor feche esta página do meu produto e continue navegando pela lista de produtos gratuitos — embora, claro, eu não tenha o direito de insistir nisso. Caso não queira seguir os meus conselhos, pode fazer da forma clássica: executar o robot com as configurações padrão ou comprar a versão mais avançada (paga) desta solução, cujo link encontra-se logo abaixo. Na versão paga, eu configuro pessoalmente o sistema para si, de forma personalizada conforme os seus objetivos. As configurações padrão também funcionam — elas correspondem ao modo STATIC, uma estratégia integrada.

Links que o ajudarão a obter mais informações sobre o produto

Se você quiser:

Guia rápido para utilizar corretamente o robot

A utilização correta do robot implica usar o modo de trading "DYNAMIC". Por defeito, está ativado o modo "STATIC", devido a um requisito específico da plataforma mql5: com as configurações padrão deve estar integrada uma estratégia pronta a funcionar imediatamente, sem ajustes prévios. Tendo isso em conta, ignoramos tudo o que diz respeito à estratégia integrada e focamo-nos na forma rápida de iniciar o modo "DYNAMIC".

Para começar, deve compreender o básico. O robot lê configurações ".txt" de uma pasta que você mesmo deve criar. Após criar a pasta, coloque nela os ficheiros ".txt" de configuração do meu canal do Telegram. Esta pasta deve ser criada no seguinte diretório:

  • %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

A linha acima é o caminho universal no ambiente Windows para um diretório especial ao qual têm acesso todos os terminais MetaTrader 4/5 instalados no seu computador doméstico ou VPS. Pode aceder a este diretório abrindo o Explorador do Windows ou por qualquer outro método disponível. Este caminho deve ser introduzido na barra de endereços e pressionar "Enter" — assim entrará automaticamente nesse diretório. Está quase a concluir a configuração. Ao entrar nesse diretório, basta criar uma pasta com o nome especificado na variável de entrada "Subfolder In Files Folder". Por defeito, este valor será:

  • WorkDirectory1

Pode criar outras pastas com nomes diferentes e configurar o robot para trabalhar com qualquer uma delas, bastando alterar o nome nas configurações do robot — isto é opcional e conforme o seu desejo. Existem métodos mais avançados para criar diretórios de trabalho, descritos no guia introdutório completo, cujo link se encontra no início. Após criar a pasta, pode testar o robot no Strategy Tester ou operar numa conta real ou demo, desde que tenha colocado pelo menos um ficheiro ".txt" de configuração do meu canal do Telegram nessa pasta. Depois de aprender a utilizar as configurações ".txt", explore os modos de funcionamento do robot. O Strategy Tester ajudá-lo-á nisso. E sim, não se esqueça de que as configurações que descarregou perdem rapidamente a atualidade. Para atualizá-las, utilize o botão "actualize", localizado diretamente na interface gráfica do robot.

IMPORTANTE!!! Se quiser utilizar o produto da forma mais eficaz e correta possível, estude obrigatoriamente o guia introdutório completo. Isso dar-lhe-á vantagem desde o início e poupará tempo (primeiro link acima)

Modos de aplicação do Neon Shadow

  • Impulsionar um depósito pequeno a partir de 300 dólares com técnicas agressivas (para quem considera o risco elevado justificado e necessário e não teme arriscar)
  • Trading de longo prazo para investidores sérios e experientes que valorizam a segurança dos seus ativos e a estabilidade em horizontes muito longos.
  • Ferramenta auxiliar para superar os desafios de prop firms (FTMO, Darwinex).
  • Aprendizagem dos conceitos fundamentais de trading e obtenção de experiência prática.

Vantagens

Versatilidade              Adequado para qualquer objetivo e contém múltiplas técnicas comerciais auxiliares para resolver cada tarefa específica.
Multimoeda
 O sistema foi projetado como uma ferramenta única, indiferente ao instrumento em que opera.
Canal do Telegram com configurações A atualização contínua das configurações através dos meus servidores remotos permite-lhe aplicar qualquer combinação de pares de moedas e manter a sua carteira atualizada. As configurações são publicadas num canal público do Telegram onde pode descarregá-las. Estas têm extensão ".txt", e não ".SET" como já deve ter pensado. Estude o guia introdutório para compreender por que foi feito assim e como utilizá-las.
Computação em nuvem
 Apenas uma pequena percentagem dos cálculos é executada no seu dispositivo, enquanto o trabalho principal ocorre em servidores potentes. O robot utiliza simplesmente otimizações prontas que pode descarregar do canal público do Telegram a qualquer momento. Estas otimizações têm a forma de ficheiros ".txt" utilizados no modo DYNAMIC (modo recomendado de operação).
Conveniência
 Instalação num único gráfico — qualquer um.
Fiabilidade O robot recupera as suas posições e continua a operar após reinícios do terminal ou outras situações anormais. Como opera com base em barras, desconexões breves do equipamento não terão efeito crítico no trading.
Controlo de riscos Os riscos são distribuídos automaticamente pelos pares de moedas. O sistema procura manter a percentagem de rentabilidade desejada e recalcula os riscos em tempo real.
Minimização de drawdowns
 Graças ao hedging, o sistema reduz os drawdowns através da operação em diferentes pares de moedas e timeframes.
Resistência a atrasos
 O robot executa operações com a abertura de uma nova barra, o que garante eficácia igual tanto em contas demo como reais.
Escalabilidade e extensibilidade
 Graças à arquitetura única, é possível aumentar a potência do machine learning e operar praticamente qualquer instrumento financeiro com qualidade incomparável.
Flexibilidade Amplas possibilidades de configuração: escolha de pares de moedas, modos de operação, direções de trading (long/short).

Recomendações

  • Depósito ideal: a partir de 300 $ (quanto maior, melhor, mas não é um requisito obrigatório)
  • Tipo de conta: hedging, embora seja possível usar netting com configuração adequada e ativação de certos modos de trading (embora eu não o recomende)
  • Corretoras: pode usar qualquer corretora fiável, por exemplo RoboForex ou IC Markets (escolha aquelas com swaps e spreads mais baixos)
  • Preparação para o lançamento: estude sempre o guia introdutório e teste cuidadosamente todas as suas carteiras no Strategy Tester antes de iniciar em conta real. Explore os modos de operação, experimente e teste.

Como funciona — em termos simples

Pilar 1: Cálculos em servidores remotos

A tarefa principal de qualquer robot de trading é prever o movimento futuro do preço. A qualidade dessas previsões determina diretamente a rentabilidade das operações. A maioria dos robots que usam machine learning opera com um princípio desatualizado: todos os cálculos ocorrem diretamente no VPS, onde simultaneamente se opera e se processam dados. Isto cria dois problemas:

  • Limita as capacidades do machine learning.
  • Reduz a qualidade do trading devido à carga no VPS.

A minha abordagem é diferente:

  • Todos os cálculos são feitos em servidores potentes separados.
  • O MetaTrader ocupa-se apenas do trading, não dos cálculos — para isso foi criado.

O robot utiliza otimizações já prontas que descarrega do canal público do Telegram para o modo DYNAMIC. Esta abordagem proporciona duas vantagens-chave:

  • Aumento contínuo da potência computacional, o que permite ter cada vez mais otimizações variadas que podem ser combinadas de múltiplas formas.
  • Eliminamos a rotina de otimizar cada moeda individualmente. O sistema otimiza tudo de forma automática; cabe-lhe apenas escolher o que preferir.

Pilar 2: Diversificação

A diversificação é um dos métodos mais eficazes para aumentar a estabilidade do trading. Permite:

  • Equilibrar a curva de lucros.
  • Reduzir os drawdowns.
  • Aumentar com segurança a frequência das operações.

A maioria dos robots opera com um ou poucos pares de moedas pré-definidos. Essa "diversificação" é mínima e quase não produz efeito. O meu robot corrige isso com facilidade:

  • Opera com todos os pares de moedas simultaneamente, maximizando o efeito de diversificação.
  • Distribui automaticamente o volume das operações para que cada par contribua de forma equilibrada.

Isso evita que todo o risco esteja concentrado num único instrumento. O sistema de distribuição funciona totalmente de forma automática.

Pilar 3: Trading por carteira e modos adicionais

Quando distribuímos os volumes de trading por múltiplos pares de moedas e períodos de gráficos, surge a possibilidade de aplicar efeitos de carteira — algo como um "ajuste fino" da estratégia. Isto significa exatamente o seguinte:

  • Pode reforçar o hedging, considerando a composição das moedas nos instrumentos negociados.
  • Pode intensificar a influência de determinadas moedas ou, inversamente, compensá-la.
  • Pode ativar modos adicionais de trading.

Entre esses modos estão:

  • Martingale.
  • Média (Averaging).
  • Manutenção de posições em longo prazo.
  • Trading com swaps positivos.
  • Filtros avançados.

Ao operar com um grande número de pares de moedas simultaneamente, essas abordagens tornam-se muito mais seguras, pois os riscos são distribuídos por toda a carteira. Todos os modos adicionais estão descritos no guia introdutório. O link encontra-se no início.


Comentários 5
Mike
58
Mike 2025.11.25 17:22 
 

The EA has advanced, comprehensive trading capabilities; it's fantastic to be able to use all of this.

Produtos recomendados
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Experts
Limiter Drawdown EA – Proteção Automática da Conta Limiter Drawdown EA é uma ferramenta leve de controle de risco para MetaTrader 5. Ele monitora em tempo real o rebaixamento da conta e fecha automaticamente todas as posições quando o limite definido por você é atingido. É uma camada de segurança simples e confiável para qualquer estratégia de trading. O que faz Monitora continuamente o patrimônio líquido em relação ao saldo Fecha todas as posições quando o drawdown atinge o limite definido Po
FREE
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Experts
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Descrição do produto Visão geral VIX Momentum Pro é um sistema de negociação algorítmica sofisticado projetado exclusivamente para Índices Sintéticos VIX75. O algoritmo emprega análise avançada de múltiplos prazos combinada com técnicas proprietárias de detecção de momentum para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade no mercado de volatilidade sintética. Estratégia de negociação O Expert Advisor opera com uma abordagem abrangente baseada em momentum
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que monitora a movimentação de preços de um ativo usando uma estratégia que verifica mudanças de preço em pontos predefinidos após o preço cruzar a média móvel rápida (que está em tendência de alta acima da média móvel lenta). Em seguida, ele aciona uma ordem de compra quando o preço cruza a média móvel rápida novamente, atuando na recuperação. Possui um mecanismo de stop-loss baseado na porcentagem de variação de preço. Assim que um determinado limite de perda é atingido, o sinal
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Boom 500 Players - Professional Expert Advisor Overview Boom 500 Players is a specialized Expert Advisor (EA) optimized for trading the Boom 500 Index synthetic pair on the Deriv platform. This automated system has been designed with a high-frequency trading strategy that capitalizes on the unique characteristics of synthetic volatility indices. Backtesting Results Extensive backtesting conducted from January 2024 to November 2025 demonstrates exceptional performance: Total Return: $691.40 (+6
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Experts
O Búffalo Trader BOT é a solução QUANT mais completa do mercado. Com ele você poderá criar qualquer estratégia que desejar, e melhor, sem se amarrar a modelos especialistas que só executam tarefas específicas. Com o Búffalo, você terá um verdadeiro aliado para suas operações, pois terá a liberdade de definir, testar, treinar os melhores modelos de Trading Quantitativo utilizando uma única e poderosa ferramenta. Veja o que você poderá fazer com seu Robô Búffalo DEFINIÇÕES BÁSICAS DA ESTRATÉGIA D
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experts
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experts
BlackBox XAU — Expert Advisor Avançado para Ouro Visão Geral O BlackBox XAU é um sistema de trading cuidadosamente desenvolvido para gerar lucros no mercado de ouro, mantendo um controle rigoroso sobre o drawdown. Em vez de perseguir todos os movimentos do mercado, aplica uma abordagem disciplinada e baseada em regras, que se adapta à volatilidade e seleciona apenas as oportunidades de maior probabilidade . O EA avalia constantemente as condições de mercado em tempo real, filtrando sinais fracos
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Experts
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
Utilitários
Trade on Bybit with  MT5/MT4 EAs and indicators! GRat_BybitImport   is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency on one the most popular crypto exchanges   Bybit  24/7. Features 1. ALL Bybit instruments are available. 2. Import(automatic copying) to the specified Bybit  currency all trades (made manually or by an EA) from an MT5 account (including demo) by the specified symbol and/or magic number. 3. Import(automatic copying)   to the specified By
Keys to Market
Anatolii Mel'sitov
Experts
Hello! I am a professional trader with experience trading on the Forex and Moscow Exchange margin markets. Trading in total for about 14 years. For all the time of trading, I have gained tremendous knowledge, experience and understanding of the essence of the market. I want to tell you that for a beginner, the market seems like a place to make easy profits. But this is an illusion and a big mistake. The market changes all the time, volatility changes, trends are replaced by flats, and flats by t
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Aurum Axis
Shaba Dzonzi Kagona
Experts
AURUM AXIS EA Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Expert Advisor I am AURUM AXIS EA , a professional Gold trading robot (XAUUSD EA) designed for traders who demand precision, controlled risk, and consistency in automated trading. I combine scalping and swing trading strategies into one powerful Expert Advisor , allowing you to adapt to changing Gold market conditions with minimal input and maximum control. I was developed by a trader and software developer with over 7 years of combined tradin
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experts
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Experts
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
4 (3)
Experts
Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas. Urban Pulse é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Seja você escalando através de um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA permanece dentro dos limites — e entrega. Execute em um único gráfico: Anexe ao GBPUSD no período H1 . É isso. Um gráfico. Uma arma. Importante: Esta versão está disponível a um preço com desconto . Preço final: $399. O acesso antecipado acaba em breve. Link do canal =  https:
RangeScalper
Ndumiso Mavuso
3.2 (5)
Experts
The strategy is based on finding top and bottoms during the night flat range. The night flat range usually lasts during the Pacific and Asian trading session and is characterized by low volatility. Most night scalpers have one weakness, that is, small gains and few big losses which wipe all the small gains. This Scalper is using Neutral network to avoid days that can potentially have high volatility and result in big loses, Neutral network does this accurately . The Neutral network has currently
FREE
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Experts
This is a simple EA Can only open ONE trade EVER then MUST be reattached to the chart everytime you want to use it. Designed to help manual traders Has lot sizes and stops / targets in pips. For a buy trade the engulfing bar must close above the previous red bars high Includes Alarm and Phone notifications Basically if you find a price zone you like and will take a trade if there is an engulfing bar . use this.
FREE
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Experts
STFusion Pro — Advanced Multi-Strategy Trading System "The perfect fusion of strategies to maximize your trading." 1. Overview STFusion Pro  is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that integrates  8 independent technical strategies  with dynamic and sophisticated risk management. It is ideal for trading stocks, forex, cryptocurrencies, and futures. Thanks to its multi-strategy approach, it adapts behavior according to market conditions, volatility, and trend, aiming to maximize opportuni
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
Limiter Drawdown App
Alain Bleeksma
Utilitários
Limiter Drawdown EA – Automatic Account Protection for MetaTrader 5 Description Limiter Drawdown EA is a lightweight risk management tool for MetaTrader 5. It monitors your account drawdown in real time and will automatically close all open trades once the threshold you define is reached. This provides a reliable safeguard for any trading strategy. Main Functions Monitors equity versus balance continuously Closes all positions when your chosen drawdown percentage is reached Optionally removes
FREE
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experts
Cette stratégie de rupture génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit une limite au sein d'une certaine fourchette de prix. Pour élaborer cette stratégie, nous avons utilisé des données historiques d'une qualité de 99,9 % sur les 15 dernières années. Les signaux les plus pertinents ont été sélectionnés et les faux signaux éliminés. Le conseiller expert réalise une analyse technique et ne retient que les cassures présentant les meilleurs résultats. Il utilise un système de
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
The Asian session MT5
Marta Gonzalez
Experts
The Asian Session - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating in favor of the break, thinking that this break prior to the start of the session occurs because within the Asian session there will be an impulse in favor of the break. breaking off. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the Am
Smart Exit Manager PRO
Orwa Kerdiea
Experts
Smart Exit Manager PRO Professional Version - Unlimited live trading on all pairs and timeframes. Try the FREE Version on demo accounts before upgrading to PRO. Overview Smart Exit Manager PRO automatically calculates the exact price level where closing all your positions will achieve your target profit. The target line updates in real-time as you open or close trades, accounting for broker commissions and providing a precise exit point visible on your chart. Perfect for traders managing mul
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Experts
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
Mathematician EA MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experts
Mathematician EA MQLSquare is not just another trading tool; it's a high-end solution designed to empower traders with exceptional precision and unwavering confidence in the dynamic world of financial markets. Armed with advanced algorithms and mathematical models, this cutting-edge software provides traders, both seasoned professionals and newcomers, with a formidable edge to make informed decisions and optimize their trading strategies. Key Features: Tested and Proven: Mathematician EA has un
FREE
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
EA Reversion Precio
Luigi Salvatores Buigues Morillo
Experts
La estrategia de reversión del precio (o mean reversion ) se basa en la idea de que los precios de los activos financieros tienden a regresar a su promedio o valor "normal" después de desviarse significativamente. Esta desviación puede ocurrir por factores externos, emociones del mercado o movimientos inesperados. La estrategia busca aprovechar esos momentos de desviación para entrar al mercado, esperando el retorno del precio a su media. Componentes clave de una estrategia de reversión del prec
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicadores
Spline Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção precoce de splines de preço e pontos de interesse Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas das fases iniciais de formações complexas de preço. O indicador é destinado exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que experimentam a detecção precoce de formações ou tendências de mercado mais complexas, das quais formações mais simples podem fazer parte. O indicador identifica até seis tipos de formações i
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicadores
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção de canais de preço Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas de canais de preço com base em picos fractais e análise geométrica. O indicador destina-se exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que seguem uma abordagem estrutural do mercado. Identifica canais com base em múltiplos critérios: número de toques, inclinação, preenchimento, profundidade de rompimento e posição relativa dos fractais. Ofere
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — uma solução de trading ultra-moderna que abre o caminho para a sua liberdade financeira e para o mais alto nível de operação Procurei criar uma solução comercial única, capaz de atender às necessidades de qualquer trader, independentemente dos seus objetivos ou desafios. A ideia central foi unir o aprendizado de máquina com técnicas avançadas de trading, de forma a extrair o máximo da sua combinação. O sistema é adequado tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Shadow — uma solução de trading única que o ajuda a aprender e avançar para o próximo nível Procurei criar uma solução de trading única, acessível a qualquer iniciante ou profissional, independentemente do seu nível atual. A ideia central foi combinar machine learning com técnicas avançadas de trading de forma a extrair o máximo do seu uso conjunto. O sistema é aplicável tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimento de longo prazo ao longo de vários anos —
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie criptomoedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de criptomoedas mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie ações dos EUA sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de ações mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período relati
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie criptomoedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de criptomoedas mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie ações dos EUA sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de ações mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período relati
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Currency Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie simultaneamente as 28 principais pares de moedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de pares de moedas mais estáveis ao mesmo tempo, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que gera
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — uma solução de trading ultra-moderna que abre o caminho para a sua liberdade financeira e para o mais alto nível de operação Procurei criar uma solução comercial única, capaz de atender às necessidades de qualquer trader, independentemente dos seus objetivos ou desafios. A ideia central foi unir o aprendizado de máquina com técnicas avançadas de trading, de forma a extrair o máximo da sua combinação. O sistema é adequado tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicadores
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção de canais de preço Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas de canais de preço com base em picos fractais e análise geométrica. O indicador destina-se exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que seguem uma abordagem estrutural do mercado. Identifica canais com base em múltiplos critérios: número de toques, inclinação, preenchimento, profundidade de rompimento e posição relativa dos fractais. Ofere
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicadores
Spline Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção precoce de splines de preço e pontos de interesse Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas das fases iniciais de formações complexas de preço. O indicador é destinado exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que experimentam a detecção precoce de formações ou tendências de mercado mais complexas, das quais formações mais simples podem fazer parte. O indicador identifica até seis tipos de formações i
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Currency Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie simultaneamente as 28 principais pares de moedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de pares de moedas mais estáveis ao mesmo tempo, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que gera
Filtro:
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.11.28 08:17 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

latinobabypippo
244
latinobabypippo 2025.11.26 18:38 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Roberto Cik
25
Roberto Cik 2025.11.26 18:23 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ricardo Rufino
48
Ricardo Rufino 2025.11.26 10:15 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mike
58
Mike 2025.11.25 17:22 
 

The EA has advanced, comprehensive trading capabilities; it's fantastic to be able to use all of this.

Evgeniy Ilin
37631
Resposta do desenvolvedor Evgeniy Ilin 2025.11.25 17:26
Thank you very much for your support—I will continue developing the product.
Responder ao comentário