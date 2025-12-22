AURUM AXIS EA

Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Expert Advisor

Ich bin AURUM AXIS EA, ein professioneller Gold-Handelsroboter (XAUUSD EA), der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, kontrolliertes Risiko und Beständigkeit im automatisierten Handel verlangen.

Ich kombiniere Scalping- und Swing-Trading-Strategien in einem leistungsstarken Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, sich mit minimalen Eingaben und maximaler Kontrolle an wechselnde Bedingungen auf dem Goldmarkt anzupassen. Ich wurde von einem Händler und Softwareentwickler mit über 7 Jahren kombinierter Handelserfahrung entwickelt, der sich auf den Aufbau zuverlässiger, realistischer Handelssysteme konzentriert.

Multi-Strategie-Gold-Handelslogik

Ich handele GOLD (XAUUSD) nur mit zwei unabhängigen Strategien:

Gold-Scalping-Strategie - kurzfristige, präzise Einstiege

Gold Swing Trading Strategie - strukturierte Logik mit höherem Zeitrahmen

Sie können:

Eine Strategie aktivieren, oder

Beide Strategien zusammen zur Diversifizierung einsetzen

Jede Strategie hat ihren eigenen einstellbaren Risikoprozentsatz, der Ihnen volle Flexibilität bei der Positionsgröße bietet.

Fortschrittliches Risikomanagement-System

Die Risikokontrolle ist das Herzstück meines Designs:

Einstellbarer Risikoprozentsatz pro Handel (pro Strategie)

Maximale Anzahl von Trades pro Tag (Strategie 1 hat ein Limit von 3 Trades pro Tag und Strategie 2 kann vom Benutzer angepasst werden)

Intelligente partielle Take-Profit-Logik

Keine Martingale, kein Grid, keine gefährlichen Erholungssysteme





Backtest-Leistung (XAUUSD)

Januar 2025 - 30. November 2025

Nettogewinn: 23.000+

Sharpe-Ratio: 6,5

Drawdown: Kontrolliert

Handelsstil: Automatisiertes Scalping & Swing-Trading

Diese Ergebnisse spiegeln ein diszipliniertes Risikomanagement und eine strukturierte Ausführung bei Gold wider.

Am besten geeignet für

Ich bin ideal für Trader, die suchen:

Einen Gold EA / XAUUSD Handelsroboter

Einem Scalping- und Swing-Expert Advisor

Einen wartungsarmen, risikokontrollierten EA

Einem professionellen MetaTrader 5 (MT5) Expert Advisor

AURUM AXIS EA

Ein professioneller Expert Advisor für den Goldhandel, der auf Präzision, Disziplin und kontrollierte Automatisierung ausgelegt ist.