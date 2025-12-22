Aurum Axis
- Experten
- Shaba Dzonzi Kagona
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
AURUM AXIS EA
Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Expert Advisor
Ich bin AURUM AXIS EA, ein professioneller Gold-Handelsroboter (XAUUSD EA), der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, kontrolliertes Risiko und Beständigkeit im automatisierten Handel verlangen.
Ich kombiniere Scalping- und Swing-Trading-Strategien in einem leistungsstarken Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, sich mit minimalen Eingaben und maximaler Kontrolle an wechselnde Bedingungen auf dem Goldmarkt anzupassen. Ich wurde von einem Händler und Softwareentwickler mit über 7 Jahren kombinierter Handelserfahrung entwickelt, der sich auf den Aufbau zuverlässiger, realistischer Handelssysteme konzentriert.
Multi-Strategie-Gold-Handelslogik
Ich handele GOLD (XAUUSD) nur mit zwei unabhängigen Strategien:
-
Gold-Scalping-Strategie - kurzfristige, präzise Einstiege
-
Gold Swing Trading Strategie - strukturierte Logik mit höherem Zeitrahmen
Sie können:
-
Eine Strategie aktivieren, oder
-
Beide Strategien zusammen zur Diversifizierung einsetzen
Jede Strategie hat ihren eigenen einstellbaren Risikoprozentsatz, der Ihnen volle Flexibilität bei der Positionsgröße bietet.
Fortschrittliches Risikomanagement-System
Die Risikokontrolle ist das Herzstück meines Designs:
-
Einstellbarer Risikoprozentsatz pro Handel (pro Strategie)
-
Maximale Anzahl von Trades pro Tag (Strategie 1 hat ein Limit von 3 Trades pro Tag und Strategie 2 kann vom Benutzer angepasst werden)
-
Intelligente partielle Take-Profit-Logik
-
Keine Martingale, kein Grid, keine gefährlichen Erholungssysteme
Backtest-Leistung (XAUUSD)
Januar 2025 - 30. November 2025
-
Nettogewinn: 23.000+
-
Sharpe-Ratio: 6,5
-
Drawdown: Kontrolliert
-
Handelsstil: Automatisiertes Scalping & Swing-Trading
Diese Ergebnisse spiegeln ein diszipliniertes Risikomanagement und eine strukturierte Ausführung bei Gold wider.
Am besten geeignet für
Ich bin ideal für Trader, die suchen:
-
Einen Gold EA / XAUUSD Handelsroboter
-
Einem Scalping- und Swing-Expert Advisor
-
Einen wartungsarmen, risikokontrollierten EA
-
Einem professionellen MetaTrader 5 (MT5) Expert Advisor
AURUM AXIS EA
Ein professioneller Expert Advisor für den Goldhandel, der auf Präzision, Disziplin und kontrollierte Automatisierung ausgelegt ist.