Channel Searcher MT5

Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen

Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position der Fraktale. Flexible Anpassung an beliebige Preis-Charts ist möglich.

Links, die Ihnen zusätzliche Möglichkeiten bieten

Wenn Sie:

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

  • Für Trader, die klare Preisstrukturen suchen und qualitativ hochwertige Kanäle sehen möchten — ohne störendes Rauschen oder zufällige Linien.
  • Für Trader, die mehr Marktpunkte von Interesse erhalten möchten, ohne visuell eine große Anzahl von Charts überwachen zu müssen. Für Sie ist ein Benachrichtigungssystem vorgesehen.
  • Für alle, die Flexibilität bei der Konfiguration schätzen: Sie können Empfindlichkeit, Farben, Töne, Zeichenmodi anpassen und die Suche sogar auf bestimmte Kerzenbereiche beschränken.

Vorteile und Funktionen

Multidimensionale Analyse Der Indikator sucht Kanäle auf Basis von Fraktalen und prüft dabei Geometrie, Berührungsdichte, Neigung und Widerstandsfähigkeit gegen Breakouts — alles in einem Werkzeug.
Flexible Visualisierung Vollständige Kontrolle über die Darstellung: Sie können Punkte, Kanallinien, den Folgemodus, Farben und Liniendicke ein- oder ausschalten.
Akustische und textuelle Benachrichtigungen Der Indikator kann Sie über neue Kanäle, deren Fortsetzung oder einen Ausbruch per Ton oder Nachricht im «Experts»-Tab Ihres MetaTrader-Terminals informieren.
Ressourcenschonend Automatische Bereinigung alter Objekte und Begrenzung der gleichzeitig angezeigten Kanäle "Last Channels In Memory" verhindern eine Überlastung des Charts.
Intuitive Bedienung direkt im Chart Eingebaute Schaltflächen «REDETECT», «HIDE», «STOP» sowie die Wahl der Panel-Ecke.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: Funktioniert in allen Perioden — von M1 bis MN1.
  • Mehrere Instrumente: Sie können den Indikator auf beliebig viele Charts anwenden. Benachrichtigungen werden von allen gleichzeitig gesendet.
  • Konfiguration: Die Standardparameter sind vereinfacht, um den Indikator im Visualisierungsmodus des Strategie-Testers zu testen. Danach können Sie individuell anpassen oder die Voreinstellungen beibehalten.
  • Leistung: Die Kanalerkennung und Berechnungen sind ressourcenintensiv. Wählen Sie Parameter sorgfältig aus und testen Sie alles im Visualisierer, bevor Sie live handeln.
  • Trading: Der Indikator ist ausschließlich für die manuelle Analyse bestimmt und darf **nicht in automatischen Handelssystemen** verwendet werden.

So funktioniert es — einfach erklärt

Der Indikator durchsucht die letzten N Kerzen nach fraktalen Extrempunkten (lokalen Hochs/Tiefs), die durch den Parameter "Fractal Among "X" Candles" definiert werden. Anschließend prüft er, ob eine Unterstützungs- oder Widerstandslinie durch zwei solche Punkte gezogen werden kann, sodass zwischen ihnen genügend Berührungen stattfinden "Min./Max. Contacts About Border" und der Abstand zwischen den Punkten innerhalb des festgelegten Bereichs liegt "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". Danach wird die Neigung des Kanals und sein «Füllgrad» bewertet. Sind alle Bedingungen erfüllt, wird der Kanal im Chart angezeigt. Im Modus "Use Following Mode" verfolgt der Indikator weiterhin den Preis: Bleibt der Kanal bestehen, bleibt er aktiv; sobald der Preis die Grenzen verlässt, wird ein Signal zum Ende des Kanals ausgegeben.

Eingabeparameter des Indikators

Kategorie Parameter Beschreibung
Hauptparameter
Search In Last "N" Candles Anzahl der letzten Kerzen, in denen nach Kanälen gesucht wird. Eine Erhöhung beschleunigt die Analyse, verringert aber die Tiefe.
Min. Bars Between Construction Fractals Minimaler Abstand (in Balken) zwischen den Fraktalen, aus denen der Kanal gebildet wird.
Max. Bars Between Construction Fractals Maximaler Abstand zwischen Fraktalen. Kanäle, die auf zu weit entfernten Extrempunkten basieren, werden ignoriert.
Fractal Among "X" Candles Fraktal-Dimension: Der Extrempunkt wird in der Mitte eines Segments aus X Kerzen erkannt (nur ungerade Werte: 3, 5, 7...).
Min. Contacts About Border Minimale Anzahl an Berührungen des Preises mit der Kanallinie zur Bestätigung.
Max. Contacts About Border Maximal zulässige Anzahl an Berührungen — Filter gegen "verklebte" Kanäle.
Rel. Dev. Of Fractals From The Line Maximale relative Abweichung eines Fraktals von der Kanallinie (als Anteil der gesamten Preisspanne).
Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Minimale relative Distanz zwischen dem ersten und einem entfernten Fraktal — schließt zu „komprimierte“ Kanäle aus.
Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Minimaler Füllgrad des Ausgangsparallelogramms durch den Kanal — Filter gegen „leere“ Strukturen.
Relative Exit For Borders Maximal zulässiger Preisaustritt über die Kanalgrenzen während der aktiven Verfolgung (im Folgemodus).
Min. Inclination Of The Channel Minimale absolute Neigung des Kanals (in Punkten pro Balken). Filtert horizontales „Rauschen“.
Max. Inclination Of The Channel Maximal zulässige Neigung — schließt steile, instabile Kanäle aus.
Töne Play Warn. Sound On Detect Ton abspielen, wenn ein neuer Kanal erkannt wird.
Play Warn. Sound On Following Ton, wenn der Kanal erfolgreich fortgesetzt wird (Preis bleibt innerhalb der Grenzen).
Play Warn. Sound On Following Break Ton, wenn die Kanalgrenze durchbrochen und der Kanal beendet wird.
Nachrichten Message On Detect Bei Erkennung eines neuen Kanals wird eine Nachricht in den "Experts"-Tab Ihres MetaTrader-Terminals geschrieben.
Message On Following Wenn der aktuelle Kanal gültig bleibt, wird eine Nachricht in den "Experts"-Tab Ihres MetaTrader-Terminals geschrieben.
Message On Following Break Wenn der aktuelle Kanal aufgelöst wird, wird eine Nachricht in den "Experts"-Tab Ihres MetaTrader-Terminals geschrieben.
Anzeigemodi Draw Points Zeigt die zur Kanalkonstruktion verwendeten Fraktalpunkte an.
Draw Lower Line Zeichnet die untere Kanalgrenze.
Draw Upper Line Zeichnet die obere Kanalgrenze.
Use Following Mode Aktiviert den Folgemodus: Der Indikator verfolgt den Kanal in Echtzeit weiter.
Old Line Cleaning Löscht automatisch alte Kanäle und behält nur die neuesten.
Last Channels In Memory Anzahl der Kanäle, die gleichzeitig im Chart verbleiben.
Stil Lower Line Color Farbe der unteren Kanallinie.
Upper Line Color Farbe der oberen Kanallinie.
Lower Help Line Color Farbe der verlängerten unteren Linie im "Following"-Modus.
Upper Help Line Color Farbe der verlängerten oberen Linie im "Following"-Modus.
Points Color Farbe der Fraktalpunkte.
Lines Width Dicke aller Kanallinien (von 1 bis 50).
Points Width "Dicke" der Fraktalpunkte.
Empfohlene Produkte
Market Structure Analyzer
Philani Mthembu
Indikatoren
Der Market Structure Analyzer ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, die sich mit Marktstrukturen und Smart-Money-Konzepten beschäftigen. Dieser umfassende Indikator bietet eine Reihe von Funktionen, die dabei helfen, wichtige Marktniveaus, potenzielle Einstiegspunkte und Liquiditätsbereiche zu identifizieren. Das bietet er: 1. Erkennung von Hoch-/Tiefständen : Identifiziert und markiert präzise Hochs und Tiefs und bietet so einen klaren Überblick über die Marktstruktur. 2. Dynamische Ang
Log Returns Indicator
Cedric Jean Guy Pisson
Indikatoren
Dieser LogReturnsIndicator.mq5 berechnet und zeigt die logarithmischen Renditen ("log returns") der Schlusskurse einer Finanzanlage an. Er berechnet die logarithmischen Renditen für jede Periode nach folgender Formel: log return=ln(close[i]close[i-1]) Damit wird die relative Abweichung zwischen aufeinanderfolgenden Schlusskursen in logarithmischer Form gemessen, eine in der Finanzwelt häufig verwendete Methode zur Analyse der Renditen von Finanzanlagen. Vorteile von logarithmischen Renditen
Triple Channel MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeichnet drei aufeinanderfolgende Kanäle von Schlusskursen auf und prüft, ob sie dem in den Screenshots gezeigten Schema entsprechen. Die Länge der einzelnen Kanäle ist nicht festgelegt und wird vom Programm innerhalb des Bereichs ChMin und ChMax gewählt. Wenn die Übereinstimmung gefunden wird, wird ein Signal gebildet (ein entsprechend gefärbter Pfeil). Ein mögliches Stop-Loss-Niveau wird als Raute angezeigt. Ein Signal kann durch ein Pop-up-Fenster, eine Push-Benachrichtigung und
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indikatoren
Der Indikator Fraktale zeigt auf dem Chart nur Fraktale mit den in den Indikatoreinstellungen angegebenen Parametern an. So können Sie eine Trendumkehr genauer erfassen und falsche Umkehrungen ausschließen. Nach der klassischen Definition eines Fraktals handelt es sich um eine Kerze - ein Extremum auf dem Chart, das vom Kurs 2 Kerzen vor und 2 Kerzen nach dem Auftreten einer fraktalen Kerze nicht überschritten wurde. Dieser Indikator bietet die Möglichkeit, die Anzahl der Kerzen vor und nach dem
Advanced Harmonic Patterns MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt harmonische Muster auf dem Chart basierend auf Dynamic ZigZag (   https://www.mql5.com/en/market/product/5356   ) und ist fast ein vollständiges Analogon zu einer der Versionen bekannter korHarmonics. Der Indikator erkennt folgende Muster und deren Varianten: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives, 5-0, Batman, SHS, One2One, Camel, Triangles, WXY, Fibo und Vibrations. In den Einstellungen ist standardmäßig nur die Anzeige von ABCD- und Gartley-Mustern aktiviert. Die u
Compression Breakout Indicator
Truong Van Huy
Indikatoren
Indikator für potenzielle Angebots- und Nachfragekompressionszonen Dieser Indikator identifiziert potenzielle Kompressionszonen (Angebot und Nachfrage) über mehrere Zeitrahmen hinweg. Er hebt Bereiche hervor, in denen sich der Markt konsolidiert hat und wahrscheinlich vor einem Ausbruch Energie aufbauen wird. Wenn ein Pfeil erscheint, markiert er einen möglichen Ausbruch aus der Kompressionszone. Händler können dann in Erwägung ziehen, Kauf- oder Verkaufsaufträge in Richtung des Ausbruchs zu
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Indikatoren
Typ: Oszillator Dies ist Gekkos Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), eine angepasste Version des berühmten MACD-Indikators. Verwenden Sie den regulären MACD und nutzen Sie die Vorteile mehrerer Berechnungen von Einstiegssignalen und verschiedener Möglichkeiten, sich benachrichtigen zu lassen, wenn sich ein potenzieller Einstiegspunkt ergibt. Eingaben Fast MA Periode: Periode für den schnellen gleitenden Durchschnitt des MACD (Standardwert 12); Langsamer MA-Zeitraum: Zeitraum
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste ** *** Kontaktieren Sie mich , damit ich Ihnen eine Anleitung schicken und Sie in die "Wolfe Wave Scanner Gruppe" aufnehmen kann, damit Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Nutzern teilen oder sehen können. Einführung: Eine Wolfe Wave wird mit Fünf-Wellen-Mustern im Preis erstellt. Sie zeigt Angebot und Nachfrage und einen Kampf um ein Preisgleichgewicht. Diese Wellen von Preisaktionen können Händlern helfen, die Grenzen
Legacy of Gann for MT5
Pavel Zamoshnikov
5 (5)
Indikatoren
Der Indikator bestimmt sehr genau die Niveaus des möglichen Endes des Trends und der Gewinnfixierung. Die Methode zur Bestimmung der Niveaus basiert auf den Ideen von W.D.Gann, unter Verwendung eines von seinem Nachfolger Kirill Borovsky entwickelten Algorithmus. Extrem hohe Zuverlässigkeit beim Erreichen der Niveaus (laut K. Borovsky - 80-90%) Unverzichtbar für jede Handelsstrategie - jeder Trader muss den Ausstiegspunkt aus dem Markt bestimmen! Bestimmt präzise Ziele auf jedem Zeitrahmen und f
Universal Harmonic Indicator MT5
Aleksey Usachev
Indikatoren
Auf Harmonien basierender Indikator. Erkennt mehrere Muster: ABCD, 3 Drives, Gartley, Butterfly, Bat, Atlternative Bat, Deep Bat, Crab, Deep Crab, Cypher und Shark. Kann SL und drei TP-Levels auf Basis der Fibonacci-Levels festlegen. Drei Arten von Alarmen sind verfügbar: PopUp, E-Mail und Push. Handelsempfehlungen auf dem Chart und Statistiken auch für die visuelle Einschätzung gedruckt. Alle Muster werden gebildet, indem ZigZiag nicht neu gemalt wird. Die Parameter dafür sind klassisch: InpDe
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Indikatoren
Der Double Stochastic RSI Forex Indikator ist eine Modifikation des stochastischen Oszillators für die MetaTrader 5 Plattform. INFORMATIONEN ZUM INDIKATOR Der Double Stochastic Forex Indikator implementiert eine doppelte Stochastik, die auf den RSI angewendet wird, wobei gleitende Niveaus anstelle von festen verwendet werden, um überverkaufte und überkaufte Werte zu bewerten. In Fällen, in denen die RSI-Periode <= 1 ist, erhalten Sie nur eine doppelte Stochastik. Sie können eine zusätzliche
Mountain
Thabang Moshwani
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert gut mit synthetischen Paaren gibt es Marktrichtung. es ist gut für Anfänger, wenn die Show auf dem Diagramm können Sie Trades platzieren. Arbeitet mit Märkten Richtung so, wenn der Markt ändert, ein neuer Pfeil erscheint das Diagramm. Wenn der Indikator malt bitte nicht in den Handel stürzen Sie könnten Handel falsches Signal alles, was Sie brauchen, ist, Geduld zu haben. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich bitte auf telegrame und facebook @ (Mountain f
Market Matrix
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Market Matrix-Indikator ist ein effektives Instrument zur Erkennung von Trends auf dem Devisenmarkt. Er dient als zuverlässiger Assistent für Händler, der hilft, Trend- und Flat-Zonen zu identifizieren. Nachstehend finden Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile dieses Indikators: Merkmale des Market Matrix Indikators: Verlässlichkeit und Stabilität: Der Indikator zeichnet die vorherigen Werte nicht neu, was die Stabilität der Signale gewährleistet. Schnelle Reaktion auf Trendänderungen:
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
Boom 1k sniper spike detector
David Chokumanyara
1 (1)
Indikatoren
Boom und Crash Sniper Spike-Detektor - Boom 1000 Der Boom and Crash Sniper Spike Detector ist das ultimative Werkzeug für den Spike-Handel auf Boom 1000. Er bietet klare und zuverlässige Signale, die Ihnen helfen, Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit abzuschließen. Dieser fortschrittliche Indikator wurde entwickelt, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern, indem er die Spike-Erkennung vereinfacht und Ihre Gewinne maximiert. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Kompatibilität : Der Indikator kann auf den
MACD Divergence Detector MT5
Pierce Vallieres
Indikatoren
MACD-Divergenz-Detektor MT5 - Nicht nachmalen - Live-Divergenz-Erkennung - Präziser MACD-Indikator - Enthält 10 Indikatorpuffer - EA-freundlich - Enthält nützliche anpassbare Einstellungen - Entscheiden Sie, welche Puffer auf dem Chart angezeigt werden sollen und welche Farben sie haben sollen Der MACD Divergence Detector für MT5 ist ein genaues und nützliches Tool zum Erkennen und Anzeigen von MACD-Divergenzen und guten Stellen für Long- und Short-Trades. Es enthält 10 Puffer und anpassbare
Linear Regressions Convergence Divergence
Vladimir Komov
Indikatoren
Die lineare Regressions-Konvergenz-Divergenz ist ein Oszillator-Indikator für eine Richtungsbewegung, die als Differenz zweier linearer Regressionen mit kleinerer und größerer Periode dargestellt wird. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der Ideen, die im Standard-MACD-Oszillator umgesetzt wurden. Durch die Verwendung von linearen Regressionen anstelle von gleitenden Durchschnitten weist er eine Reihe von Vorteilen auf. Der Indikator wird in einem separaten Fenster als Histogramm angezeigt
DynamicRegression MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Der Indikator bildet einen dynamischen Regressionskanal mit hoher Genauigkeit ohne Nachlauf. Die Kanalabweichung wird mit einer einzigartigen Formel berechnet und in der Grafik angezeigt. Unterstützung: https: //www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Kann auf jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument verwendet werden. MT4-version: https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Kann sowohl als fertiges Handelssystem als auch als Zusatz zu einem bestehenden System verwendet werden. Einstellungen:
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indikatoren
Dies ist der Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), eine angepasste Version des berühmten RSI-Indikators. Verwenden Sie den regulären RSI und nutzen Sie die Vorteile von zwei Einstiegssignalberechnungen und verschiedenen Möglichkeiten, alarmiert zu werden, wenn es einen potenziellen Einstiegs- oder Ausstiegspunkt gibt. Eingaben Zeitraum: Periode für die RSI-Berechnung; Wie berechnet der Indikator Einstiegssignale (Swing): 1- Erzeugt Ausstiegssignale für Swings basierend auf dem Eintri
Order Blocks TV
Tran Nhat Minh
Indikatoren
Leistungsstarker Orderblock-Indikator in der Tradingview-Plattform. Indikator-Typ: Preis-Aktions-Indikator Einführung: Der Order-Block-Indikator - Erhöhen Sie Ihre Price-Action-Analyse. Wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenden Orderblock-Indikator auf der MQL5-Plattform sind, brauchen Sie nicht weiter zu suchen. Nach diesem Indikator wird ein OB als eine Zone mit ausstehenden Aufträgen von großen Institutionen verstanden, die noch nicht vollständig ausgeführt wurden und sich auf dem Markt
All TimeFrames CCI and RSI MT5
Leonid Basis
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf den klassischen Indikatoren: RSI (Relative Strangth Index) und CCI (Commodity Channel Index) und ist hilfreich für diejenigen, die nicht nur eine visuelle, sondern auch eine digitale Darstellung der Indikatoren lieben und zu nutzen wissen. Der Indikator zeigt Werte aus jedem Zeitrahmen an. Sie können die wichtigsten Eingabeparameter für jeden RSI und CCI für jeden TF ändern. Parameter OverboughtLevel_R = 70; ÜberverkauftLevel_R = 30; ÜberkauftLevel_C = 100; Überverka
Multi TimeFrame Moving Average
Leonid Basis
2 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einem klassischen gleitenden Durchschnittsindikator . Gleitende Durchschnitte helfen uns erstens, den Trend zu definieren und zweitens, Veränderungen im Trend zu erkennen. Der Multi TimeFrame-Indikator MTF-MA zeigt MA-Daten aus den 4 von Ihnen gewählten Zeitrahmen an. Standardmäßig hat dieser Indikator externe Parameter: TF1 = 1; TimeFrame2b = wahr; TF2 = 5; TimeFrame3b = wahr; TF3 = 15; TimeFrame4b = wahr; TF4 = 60; InpPSARStep = 0,02; InpPSARMMaximum = 0,2; Sie kön
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Levels-Indikator Der Automatic Fibonacci Levels Indicator ist ein unverzichtbares Instrument für Händler, die Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels nahtlos in ihre technische Analyse einbeziehen möchten. Dieser innovative Indikator identifiziert automatisch signifikante Kursbewegungen und berechnet wichtige Fibonacci-Levels, die Händlern wertvolle Einblicke in potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche geben. Hauptmerkmale: Automatische Berechnung : Berech
Gartley Projections D
Oleksandr Medviediev
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die harmonischen Muster (XABCD) gemäß den Entwicklungen von H.M. Gartley („Profits in the Stock Market“, 1935г). Der D-Punkt wird als Punkt in der perspektivischen Projektion projiziert (geben Sie in den Einstellungen ProjectionD_Mode = true an). Wird nicht neu gezeichnet. Wenn ein Balken des Arbeitszeitraums schließt und sich der identifizierte Musterpunkt während der Balken von Patterns_Fractal_Bars nicht bewegt hat, erscheint ein Pfeil auf dem Diagramm (in Richt
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
Indikatoren
Die Fit-Linie hilft bei der Extrapolation der nächsten Marktbewegung und unterstützt die Kauf-/Verkaufsentscheidung. Indikator mit Spline-Algorithmus zur Extrapolation. Sie können die Anzahl der Splines mit dem Parameter "PointsNumber" und die Anzahl der Extrapolationspunkte mit "ExtrapolateBars" ändern. Die Extrapolationspunkte werden im csv-Format gespeichert, mit dem Präfix im Parameter "PointsPrefix", und im Ordner File des Data Folder gespeichert.
Channel Craft
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der "Channel Craft"-Indikator ist ein klassisches Instrument aus der Familie der Kanalindikatoren, das es dem Händler ermöglicht, sofort auf Kursbewegungen jenseits der festgelegten Kanalgrenzen zu reagieren. Dieser Kanal wird auf der Grundlage der Analyse mehrerer Kerzen gebildet, beginnend mit der letzten Kerze, die dabei hilft, die Extreme innerhalb der untersuchten Spanne zu identifizieren und Kanallinien zu konstruieren. Der Handel innerhalb des Kanals ist eine der beliebtesten Strategien
Oscillator Predictor MT5
Samil Bozuyuk
Indikatoren
Sehr spezieller Indikator von Joe Dinapoli, der eine Ableitung des Detrended Oscillators ist. Mithilfe einer Reihe von Parametergleichungen wird ein prognostizierender Oszillator erstellt, der eine Periode im Voraus überkaufte und überverkaufte Bedingungen vorhersagt. Die sich daraus ergebenden Vorhersagewerte werden als Bänder auf dem Balkendiagramm ausgedrückt, sowohl oberhalb als auch unterhalb des Marktes. Er kann mit einem Bollinger Band verwechselt werden, hat aber keinerlei Ähnlichkeit mi
Naked Forex Big Shadow indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
5 (1)
Indikatoren
Naked Forex Big Shadow Indicator Der Big Shadow Indicator ist ein Mustererkennungsindikator für Forex, Aktien, Indizes, Futures, Rohstoffe und Kryptowährungen. Wenn Sie einen Big Shadow auf Ihrem Chart sehen, ist dies ein starkes Signal, das bedeutet, dass Sie möglicherweise vor einer Umkehrung stehen. Sie können andere Elemente (Momentum, Trend, Volatilität, Preisaktion, Fundamentaldaten) verwenden, um eine vollständige Strategie zu entwickeln und Ihre Eingaben zu bestätigen. Beachten Sie, das
SessionsRangeZone
Vladimir Utkin
Indikatoren
RangeZone-Indikator Allgemeiner Überblick: Globaler Börsenhandel von Ost nach West Die weltweiten Finanzmärkte funktionieren nach dem Prinzip der kontinuierlichen Handelssitzungen, bei denen die Aktivitäten mit der Sonne von einem Finanzzentrum zum anderen wandern. Diese Dynamik zu verstehen, ist der Schlüssel zum erfolgreichen Handel! Wie sich der Handel rund um die Welt bewegt: Asiatische Sitzung ( Sydney, Tokio): Eröffnet als erstes und gibt den Ton für die tägliche Volatilität an Japanisc
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indikatoren
Mega Spikes Max ist ein spezialisierter Indikator für synthetische Boom- und Crash-Indizes, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen erzeugt. Merkmale Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit Boom- und Crash-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen. Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Sys
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Weitere Produkte dieses Autors
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten v
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Ren
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indikatoren
Spline Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Früherkennung von Preissplines und Interessenspunkten Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung früher Stadien komplexer Preisformationen. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Händler, die mit der Früherkennung fortgeschrittener Marktformationen oder Trends experimentieren, deren Bestandteil einfachere Formationen sein können. Der Indikator identifiziert bis zu sechs Arten v
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Currency Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger — unabhängig von Vorkenntnissen — den sofortigen Einstieg in den Handel mit den 28 wichtigsten Währungspaaren zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten Devisenpaare, um maximale Depotsicherheit bei gle
Auswahl:
1036086
496
1036086 2025.12.20 12:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Evgeniy Ilin
37665
Antwort vom Entwickler Evgeniy Ilin 2025.12.20 15:11
Thank you very much for your review! I decided to revive an old product and improve it a bit to make it more user-friendly. Looks like it worked out somehow.
Antwort auf eine Rezension