Channel Searcher MT5

Hauptparameter

Search In Last "N" Candles Anzahl der letzten Kerzen, in denen nach Kanälen gesucht wird. Eine Erhöhung beschleunigt die Analyse, verringert aber die Tiefe.

Min. Bars Between Construction Fractals Minimaler Abstand (in Balken) zwischen den Fraktalen, aus denen der Kanal gebildet wird.

Max. Bars Between Construction Fractals Maximaler Abstand zwischen Fraktalen. Kanäle, die auf zu weit entfernten Extrempunkten basieren, werden ignoriert.

Fractal Among "X" Candles Fraktal-Dimension: Der Extrempunkt wird in der Mitte eines Segments aus X Kerzen erkannt (nur ungerade Werte: 3, 5, 7...).

Min. Contacts About Border Minimale Anzahl an Berührungen des Preises mit der Kanallinie zur Bestätigung.

Max. Contacts About Border Maximal zulässige Anzahl an Berührungen — Filter gegen "verklebte" Kanäle.

Rel. Dev. Of Fractals From The Line Maximale relative Abweichung eines Fraktals von der Kanallinie (als Anteil der gesamten Preisspanne).

Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Minimale relative Distanz zwischen dem ersten und einem entfernten Fraktal — schließt zu „komprimierte“ Kanäle aus.

Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Minimaler Füllgrad des Ausgangsparallelogramms durch den Kanal — Filter gegen „leere“ Strukturen.

Relative Exit For Borders Maximal zulässiger Preisaustritt über die Kanalgrenzen während der aktiven Verfolgung (im Folgemodus).

Min. Inclination Of The Channel Minimale absolute Neigung des Kanals (in Punkten pro Balken). Filtert horizontales „Rauschen“.

Max. Inclination Of The Channel Maximal zulässige Neigung — schließt steile, instabile Kanäle aus.

Töne Play Warn. Sound On Detect Ton abspielen, wenn ein neuer Kanal erkannt wird.

Play Warn. Sound On Following Ton, wenn der Kanal erfolgreich fortgesetzt wird (Preis bleibt innerhalb der Grenzen).

Play Warn. Sound On Following Break Ton, wenn die Kanalgrenze durchbrochen und der Kanal beendet wird.

Nachrichten Message On Detect Bei Erkennung eines neuen Kanals wird eine Nachricht in den "Experts"-Tab Ihres MetaTrader-Terminals geschrieben.

Message On Following Wenn der aktuelle Kanal gültig bleibt, wird eine Nachricht in den "Experts"-Tab Ihres MetaTrader-Terminals geschrieben.

Message On Following Break Wenn der aktuelle Kanal aufgelöst wird, wird eine Nachricht in den "Experts"-Tab Ihres MetaTrader-Terminals geschrieben.

Anzeigemodi Draw Points Zeigt die zur Kanalkonstruktion verwendeten Fraktalpunkte an.

Draw Lower Line Zeichnet die untere Kanalgrenze.

Draw Upper Line Zeichnet die obere Kanalgrenze.

Use Following Mode Aktiviert den Folgemodus: Der Indikator verfolgt den Kanal in Echtzeit weiter.

Old Line Cleaning Löscht automatisch alte Kanäle und behält nur die neuesten.

Last Channels In Memory Anzahl der Kanäle, die gleichzeitig im Chart verbleiben.

Stil Lower Line Color Farbe der unteren Kanallinie.

Upper Line Color Farbe der oberen Kanallinie.

Lower Help Line Color Farbe der verlängerten unteren Linie im "Following"-Modus.

Upper Help Line Color Farbe der verlängerten oberen Linie im "Following"-Modus.

Points Color Farbe der Fraktalpunkte.

Lines Width Dicke aller Kanallinien (von 1 bis 50).