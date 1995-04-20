Channel Searcher MT4

Channel Searcher MT5 — Multi-Währungs-Indikator zur Erkennung von Preis-Kanälen

Hilfswerkzeug zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Kanälen auf Basis fraktaler Extrempunkte und geometrischer Analyse. Der Indikator ist ausschließlich für das manuelle Trading konzipiert und eignet sich für Trader, die einen strukturellen Marktzugang bevorzugen. Er identifiziert Kanäle anhand mehrerer Kriterien: Anzahl der Berührungen, Neigung, Füllgrad, Tiefe des Breakouts und relative Position der Fraktale. Flexible Anpassung an beliebige Preis-Charts ist möglich.

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

  • Für Trader, die klare Preisstrukturen suchen und qualitativ hochwertige Kanäle sehen möchten — ohne störendes Rauschen oder zufällige Linien.
  • Für Trader, die mehr Marktpunkte von Interesse erhalten möchten, ohne visuell eine große Anzahl von Charts überwachen zu müssen. Für Sie ist ein Benachrichtigungssystem vorgesehen.
  • Für alle, die Flexibilität bei der Konfiguration schätzen: Sie können Empfindlichkeit, Farben, Töne, Zeichenmodi anpassen und die Suche sogar auf bestimmte Kerzenbereiche beschränken.

Vorteile und Funktionen

Multidimensionale Analyse Der Indikator sucht Kanäle auf Basis von Fraktalen und prüft dabei Geometrie, Berührungsdichte, Neigung und Widerstandsfähigkeit gegen Breakouts — alles in einem Werkzeug.
Flexible Visualisierung Vollständige Kontrolle über die Darstellung: Sie können Punkte, Kanallinien, den Folgemodus, Farben und Liniendicke ein- oder ausschalten.
Akustische und textuelle Benachrichtigungen Der Indikator kann Sie über neue Kanäle, deren Fortsetzung oder einen Ausbruch per Ton oder Nachricht im «Experts»-Tab Ihres MetaTrader-Terminals informieren.
Ressourcenschonend Automatische Bereinigung alter Objekte und Begrenzung der gleichzeitig angezeigten Kanäle "Last Channels In Memory" verhindern eine Überlastung des Charts.
Intuitive Bedienung direkt im Chart Eingebaute Schaltflächen «REDETECT», «HIDE», «STOP» sowie die Wahl der Panel-Ecke.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: Funktioniert in allen Perioden — von M1 bis MN1.
  • Mehrere Instrumente: Sie können den Indikator auf beliebig viele Charts anwenden. Benachrichtigungen werden von allen gleichzeitig gesendet.
  • Konfiguration: Die Standardparameter sind vereinfacht, um den Indikator im Visualisierungsmodus des Strategie-Testers zu testen. Danach können Sie individuell anpassen oder die Voreinstellungen beibehalten.
  • Leistung: Die Kanalerkennung und Berechnungen sind ressourcenintensiv. Wählen Sie Parameter sorgfältig aus und testen Sie alles im Visualisierer, bevor Sie live handeln.
  • Trading: Der Indikator ist ausschließlich für die manuelle Analyse bestimmt und darf **nicht in automatischen Handelssystemen** verwendet werden.

So funktioniert es — einfach erklärt

Der Indikator durchsucht die letzten N Kerzen nach fraktalen Extrempunkten (lokalen Hochs/Tiefs), die durch den Parameter "Fractal Among "X" Candles" definiert werden. Anschließend prüft er, ob eine Unterstützungs- oder Widerstandslinie durch zwei solche Punkte gezogen werden kann, sodass zwischen ihnen genügend Berührungen stattfinden "Min./Max. Contacts About Border" und der Abstand zwischen den Punkten innerhalb des festgelegten Bereichs liegt "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". Danach wird die Neigung des Kanals und sein «Füllgrad» bewertet. Sind alle Bedingungen erfüllt, wird der Kanal im Chart angezeigt. Im Modus "Use Following Mode" verfolgt der Indikator weiterhin den Preis: Bleibt der Kanal bestehen, bleibt er aktiv; sobald der Preis die Grenzen verlässt, wird ein Signal zum Ende des Kanals ausgegeben.

Eingabeparameter des Indikators

Kategorie Parameter Beschreibung
Hauptparameter
Search In Last "N" Candles Anzahl der letzten Kerzen, in denen nach Kanälen gesucht wird. Eine Erhöhung beschleunigt die Analyse, verringert aber die Tiefe.
Min. Bars Between Construction Fractals Minimaler Abstand (in Balken) zwischen den Fraktalen, aus denen der Kanal gebildet wird.
Max. Bars Between Construction Fractals Maximaler Abstand zwischen Fraktalen. Kanäle, die auf zu weit entfernten Extrempunkten basieren, werden ignoriert.
Fractal Among "X" Candles Fraktal-Dimension: Der Extrempunkt wird in der Mitte eines Segments aus X Kerzen erkannt (nur ungerade Werte: 3, 5, 7...).
Min. Contacts About Border Minimale Anzahl an Berührungen des Preises mit der Kanallinie zur Bestätigung.
Max. Contacts About Border Maximal zulässige Anzahl an Berührungen — Filter gegen "verklebte" Kanäle.
Rel. Dev. Of Fractals From The Line Maximale relative Abweichung eines Fraktals von der Kanallinie (als Anteil der gesamten Preisspanne).
Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Minimale relative Distanz zwischen dem ersten und einem entfernten Fraktal — schließt zu „komprimierte“ Kanäle aus.
Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Minimaler Füllgrad des Ausgangsparallelogramms durch den Kanal — Filter gegen „leere“ Strukturen.
Relative Exit For Borders Maximal zulässiger Preisaustritt über die Kanalgrenzen während der aktiven Verfolgung (im Folgemodus).
Min. Inclination Of The Channel Minimale absolute Neigung des Kanals (in Punkten pro Balken). Filtert horizontales „Rauschen“.
Max. Inclination Of The Channel Maximal zulässige Neigung — schließt steile, instabile Kanäle aus.
Töne Play Warn. Sound On Detect Ton abspielen, wenn ein neuer Kanal erkannt wird.
Play Warn. Sound On Following Ton, wenn der Kanal erfolgreich fortgesetzt wird (Preis bleibt innerhalb der Grenzen).
Play Warn. Sound On Following Break Ton, wenn die Kanalgrenze durchbrochen und der Kanal beendet wird.
Nachrichten Message On Detect Bei Erkennung eines neuen Kanals wird eine Nachricht in den "Experts"-Tab Ihres MetaTrader-Terminals geschrieben.
Message On Following Wenn der aktuelle Kanal gültig bleibt, wird eine Nachricht in den "Experts"-Tab Ihres MetaTrader-Terminals geschrieben.
Message On Following Break Wenn der aktuelle Kanal aufgelöst wird, wird eine Nachricht in den "Experts"-Tab Ihres MetaTrader-Terminals geschrieben.
Anzeigemodi Draw Points Zeigt die zur Kanalkonstruktion verwendeten Fraktalpunkte an.
Draw Lower Line Zeichnet die untere Kanalgrenze.
Draw Upper Line Zeichnet die obere Kanalgrenze.
Use Following Mode Aktiviert den Folgemodus: Der Indikator verfolgt den Kanal in Echtzeit weiter.
Old Line Cleaning Löscht automatisch alte Kanäle und behält nur die neuesten.
Last Channels In Memory Anzahl der Kanäle, die gleichzeitig im Chart verbleiben.
Stil Lower Line Color Farbe der unteren Kanallinie.
Upper Line Color Farbe der oberen Kanallinie.
Lower Help Line Color Farbe der verlängerten unteren Linie im "Following"-Modus.
Upper Help Line Color Farbe der verlängerten oberen Linie im "Following"-Modus.
Points Color Farbe der Fraktalpunkte.
Lines Width Dicke aller Kanallinien (von 1 bis 50).
Points Width "Dicke" der Fraktalpunkte.
