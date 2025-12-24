Currency Trade MT5

Anpassung an Instrumentenbezeichnungen To Lower Symbol Konvertiert Instrumentennamen in Kleinbuchstaben. Wird verwendet, wenn der Broker Symbole mit Kleinbuchstaben benennt (z. B. «!eurusd_»).

Symbol Prefix Zeichenkette, mit der der Instrumentenname beginnt (z. B. «!» oder «_»).

Symbol Postfix Zeichenkette, mit der der Instrumentenname endet (z. B. «!» oder «_»).

Zeitzone Source Shift Hours Zeitverschiebung relativ zu den Kursen des Brokers RoboForex, der als Referenz beim Training dient. Bei den meisten Brokern ist dieser Wert 0.

Lot- und Risikomanagement Auto Lot Aktiviert die automatische Anpassung des Volumens an die Depotgröße. Ist deaktiviert, verhält sich der Roboter wie bei einem festen Lot.

Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Hauptparameter zur Risikosteuerung. Je höher der Wert, desto größer die Positionsgrößen.

Deposit Percent [1–100] Prozentualer Anteil des Depots, der diesem Roboter zugewiesen wird (funktioniert nur bei aktiviertem Auto Lot). Nützlich beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Expert Advisors.

Martingale Lot Mode Modi: SIMPLE_LOT (Standard) und MARTINGALE.

Martin Multiplier Steps Max Maximale Anzahl verlustbringender Trades, deren Lots zur Berechnung des Volumens der neuen Position summiert werden. Je höher der Wert, desto höher potenzieller Gewinn und Risiko.

Verlustpositionen halten Linearization Wartet, bis eine Verlustposition profitabel wird.

Minutes Hold For Linearization Maximale Wartezeit (in Minuten). Danach kann die Position aufgrund eines neuen entgegengesetzten Signals geschlossen werden.

Aktualität der Einstellungen Days To Future Anzahl der Tage nach Ende der Optimierung, innerhalb derer neue Positionen erlaubt sind. Das Datum der letzten Optimierung wird in der grafischen Oberfläche des Expert Advisors angezeigt.

Nachkauf-Effekte Effect Wahl des Betriebsmodus: vom Standardhandel bis hin zu fortschrittlichen Portfolio-Filtern und Durchschnittsbildung.

First % Of Price Step Minimaler Abstand (in % des aktuellen Preises) zwischen den Preisen benachbarter Trades beim Nachkauf/Verkauf. Verhindert das Öffnen von Positionen in identischen Preisbereichen.

Next Step Multiplier Multiplikator, der den Abstand zwischen nachfolgenden Trades anpasst. Bei Wert 1,0 bleibt der Abstand unverändert.

Effekt-Typen • NO_EFFECT — Standardhandel.

• WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — Verringert den Einfluss identischer Währungen zur Senkung von Drawdowns.

• COLLECTIVE_REINFORCEMENT — Verstärkt den Einfluss identischer Währungen.

• SAFE_REPURCHASE — Hybride Durchschnittsbildung über verschiedene Zeiträume (ohne Erhöhung des Risikos).

• CLASSIC_REPURCHASE — Klassische Durchschnittsbildung (alle Positionen werden fächerförmig im Gewinn geschlossen).

• SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — Kombinationen von SAFE_REPURCHASE mit Abschwächung/Verstärkung von Währungen.

• CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — analog für CLASSIC_REPURCHASE.

• COST_MINIMIZATION — universeller Modus für HEDGING und NETTING: eine Position pro Instrument, Schließung basierend auf dem besten Signal eines beliebigen Zeitrahmens.

Filter und Schutz Stop Loss % Of Average M1 Stop-Loss als % der durchschnittlichen M1-Bar-Größe für das aktuelle Währungspaar (nicht in Pips und nicht in «_Point»). Bei Wert 0 deaktiviert.

Take Profit % Of Average M1 Take-Profit als % der durchschnittlichen M1-Bar-Größe für das aktuelle Währungspaar. Bei Wert 0 deaktiviert.

MAX Spread % Of Average M1 Maximal zulässiger Spread in «_Point»-Einheiten. Bei Überschreitung werden keine Trades eröffnet oder geschlossen.

Swaps Handel nur in Richtungen mit positiven Swaps — Sie verdienen, selbst wenn Sie die Position halten, sowie weitere Varianten.

Sonstiges Additional Profit Per Lot Fügt Positionen in den Modi Linearization und REPURCHASE einen obligatorischen Gewinn hinzu — kompensiert Provisionen und Handelskosten. Der Gewinn bezieht sich auf ein Lot des Handelsinstruments.

Instrumenten- und Währungsfilter Include Instruments Nur die angegebenen Instrumente handeln. (z. B. «EURUSD,CHFJPY»).

Exclude Instruments Die angegebenen Instrumente vom Handel ausschließen. (z. B. «EURUSD,CHFJPY»). Alle anderen Instrumente werden gehandelt.