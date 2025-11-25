Neon Shadow EA MT5

Guide rapide pour utiliser correctement le robot

Une utilisation correcte du robot implique d’utiliser le mode de trading "DYNAMIC". Par défaut, le mode "STATIC" est activé en raison d’une exigence spécifique de la plateforme mql5 : les paramètres par défaut doivent inclure une stratégie intégrée fonctionnant immédiatement sans configuration préalable. Compte tenu de ce qui précède, nous passons outre tout ce qui concerne la stratégie intégrée et nous concentrons sur la méthode rapide pour lancer le mode "DYNAMIC".

Pour commencer, vous devez comprendre le principe de base. Le robot lit les fichiers de configuration ".txt" depuis un dossier que vous devez créer vous-même. Après avoir créé le dossier, placez-y les fichiers ".txt" provenant de ma chaîne Telegram. Vous devez créer ce dossier dans le répertoire suivant :

%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files



La ligne ci-dessus est le chemin universel sous Windows vers un répertoire spécial accessible par tous les terminaux MetaTrader 4/5 installés sur votre ordinateur personnel ou votre VPS. Vous pouvez y accéder en ouvrant l’Explorateur Windows ou par toute autre méthode à votre disposition. Ce chemin doit être saisi dans la barre d’adresse , puis validez avec "Entrée" — vous serez automatiquement redirigé vers ce répertoire. Vous avez presque terminé la configuration. Une fois dans ce répertoire, il vous suffit de créer un sous-dossier portant le nom indiqué dans la variable d’entrée "Subfolder In Files Folder". Par défaut, cette valeur est la suivante :

WorkDirectory1

Vous pouvez créer d’autres dossiers avec des noms différents et configurer le robot pour qu’il utilise l’un d’eux en modifiant simplement le nom dans les paramètres — ceci est facultatif et dépend de votre préférence. Des méthodes plus avancées pour créer des dossiers de travail sont décrites dans le guide d’introduction complet (lien en haut de page). Après avoir créé le dossier, vous pouvez tester le robot dans le Strategy Tester ou trader sur un compte réel ou démo, à condition d’avoir placé au moins un fichier ".txt" provenant de ma chaîne Telegram dans ce dossier. Une fois que vous maîtriserez l’utilisation des fichiers ".txt", explorez les modes de fonctionnement du robot. Le Strategy Tester vous y aidera. Et n’oubliez pas que les paramètres téléchargés deviennent rapidement obsolètes. Pour les actualiser, utilisez le bouton "actualize" situé directement sur l’interface graphique du robot.