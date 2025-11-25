Neon Shadow EA MT5

5

Neon Shadow — уникальное торговое решение, которое помогает вам учиться и переходить на новый уровень в трейдинге

Я стремился создать уникальное торговое решение, которое было бы доступно любому новичку или профессионалу, независимо от вашего уровня развития. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для максимально долгосрочного инвестирования на годы вперёд, но больше всего пользы этот продукт вам даст, если вы хотите учиться.

При правильном отношении вы увидите новые подходы и сможете даже немного заработать. Будьте готовы учиться и следовать концепции. Если вы пришли скачать робот, прогнать его один раз в тестере, а потом просто повесить на график и ждать чуда, прошу закрыть страницу с моим продуктом и пройти дальше по списку бесплатных продуктов, но, конечно, не имею права настаивать на этом. В случае если вы не хотите следовать моим советам, вы можете сделать по классике и запустить робот с настройками по умолчанию либо купить более прогрессивную платную версию данного решения, ссылку на которую найдёте чуть ниже. Платную версию я вам настраиваю сам, индивидуально под ваши задачи. Настройки по умолчанию также рабочие — они представлены в виде STATIC-режима, вшитой стратегии.

Ссылки, которые помогут вам получить больше информации о продукте

Если вы хотите:

Краткий инструктаж по правильному использованию робота

Правильное использование робота подразумевает использование "DYNAMIC" режима торговли. По умолчанию у вас включён "STATIC", поскольку есть специфика площадки mql5, которая требует, чтобы с настройками по умолчанию была вшита стратегия, которая работает сразу и без предварительных настроек. С учётом сказанного в начале, мы опускаем всё, что касается вшитой стратегии, и рассматриваем краткий способ запуска "DYNAMIC" режима.

Чтобы начать, следует понять основу. Робот читает ".txt" настройки из папки, которую вы сами должны создать. После создания папки в неё нужно складывать ".txt" настройки из моего Telegram-канала. Создать папку вы должны в определённой директории:

  • %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

Строка выше — это универсальный путь в Windows-среде к специальной директории, к которой имеют доступ все терминалы MetaTrader 4/5, установленные на вашем домашнем компьютере или VPS. Перейти в данную директорию можно, открыв проводник Windows, или иным другим доступным вам способом. Данный путь нужно ввести в адресную строку и нажать "Enter" — так вы автоматически попадёте в эту директорию. Вы уже почти завершили настройку. Попав в эту директорию, вам лишь нужно создать в ней папку с именем, которое написано во входной переменной "Subfolder In Files Folder". По умолчанию это значение у вас будет равным:

  • WorkDirectory1

Можно создать и другие папки с другими именами и настроить робот на работу с любой из этих папок, просто меняя её имя в настройках робота, но это опционально и по вашему желанию. Есть и более расширенные способы создания рабочих директорий, которые описаны в полном вводном инструктаже, ссылка на который есть в самом начале. После создания папки вы можете тестировать робот в тестере стратегий или торговать на реальном либо демо-счёте, предварительно положив в эту папку хотя бы один ".txt" файл настроек из моего Telegram-канала. После того как научитесь использовать ".txt" настройки, изучайте режимы работы робота. Тестер стратегий вам в этом поможет. И да, не забывайте, что настройки, которые вы скачали, быстро теряют актуальность. Для их освежения пользуйтесь кнопкой "actualize", которая располагается прямо на графическом интерфейсе робота.

ВАЖНО!!! Если хотите максимально эффективно и правильно пользоваться продуктом, обязательно изучите полный вводный инструктаж. Это даст вам преимущество на старте и сэкономит время (первая ссылка чуть выше)

Варианты применения Neon Shadow

  • Разгон небольшого депозита от 300 долларов с применением агрессивных техник (для тех, кто считает повышенный риск оправданным и необходимым и не боится рисковать)
  • Торговля на долгосрочную перспективу для серьёзных и матёрых инвесторов, которые ценят безопасность своих активов и стабильность работы на максимально долгой дистанции.
  • Вспомогательный инструмент для прохождения испытаний проп-фирм (FTMO, Darwinex).
  • Обучение основным концепциям трейдинга и получение опыта.

Преимущества

Универсальность              Подходит для любых задач и содержит множество вспомогательных торговых приёмов для решения каждой конкретной задачи.
Мультивалютность
 Система проектировалась как уникальный инструмент, которому безразлично, на каком инструменте торговать.
Телеграм-канал с настройками Постоянное обновление настроек с помощью моих удалённых серверов даёт вам возможность применять любые сочетания валютных пар и поддерживать свой портфель в актуальном состоянии. Настройки попадают в публичный Telegram-канал, где вы можете их скачать. Настройки имеют расширение ".txt", а не ".SET", как вы уже подумали. Изучите вводный инструктаж, чтобы понять, почему так сделано и как ими пользоваться.
Облачные вычисления
 Всего небольшой процент вычислений выполняется на вашем устройстве, в то время как основная работа происходит на мощных серверах. Робот просто использует готовые оптимизации, которые вы можете скачать из публичного Telegram-канала в любое время. Эти оптимизации имеют форму ".txt" файлов, которые используются в DYNAMIC-режиме работы робота. (Это рекомендуемый режим работы.)
Удобство
 Установка на один единственный — любой — график.
Надёжность Робот подхватывает свои позиции и продолжает работу при перезагрузках терминала и иных нештатных ситуациях. Так как робот работает по барам, кратковременные отключения оборудования не окажут критического эффекта на торговлю.
Контроль рисков Риски распределяются по валютным парам автоматически. Система стремится сохранить требуемый процент прибыльности и пересчитывает риски на лету.
Минимизация просадок
 Благодаря хеджированию система уменьшает просадки за счёт торговли на разных валютных парах и таймфреймах.
Устойчивость к задержкам
 Робот совершает торговые операции при появлении нового бара, благодаря чему одинаково эффективно торгует как на демо, так и на реальном счёте.
Расширяемость и масштабируемость
 Благодаря уникальной архитектуре можно увеличивать мощность машинного обучения и торговать практически любыми торговыми инструментами с непревзойдённым качеством.
Гибкость Широчайшие возможности для настройки: выбор валютных пар, режимов работы, направлений торговли (long/short).

Рекомендации

  • Оптимальный депозит: от 300 $ (чем больше депозит, тем лучше, но это не обязательное требование)
  • Вид счёта: хеджирование, но возможен и неттинг при правильной настройке и активизации определённых режимов торговли (хотя неттинг я бы не рекомендовал)
  • Брокеры для работы: можно использовать любого надёжного брокера, например RoboForex или IC Markets (выбирайте тех, у кого свопы и спреды ниже)
  • Подготовка к запуску: обязательно изучайте вводный инструктаж и тщательно тестируйте все ваши портфели в тестере стратегий перед запуском, изучайте режимы работы, пробуйте, экспериментируйте.

Как это работает — простыми словами

Столп 1: Вычисления на удалённых серверах

Основная задача любого торгового робота — предсказывать будущее движение цены. От качества этих предсказаний напрямую зависит прибыльность сделок. Большинство роботов, использующих машинное обучение, работают по устаревшему принципу: все вычисления происходят прямо на VPS, где одновременно идёт и торговля, и обработка данных. Это создаёт две проблемы:

  • Ограничивает возможности машинного обучения.
  • Снижает качество торговли из-за нагрузки на VPS.

Мой подход другой:

  • Все вычисления вынесены на отдельные мощные серверы.
  • MetaTrader занимается только торговлей, а не расчётами — для этого он и был создан.

Робот использует уже готовые оптимизации, которые вы качаете с публичного Telegram-канала для DYNAMIC-режима. Такой подход даёт два ключевых преимущества:

  • Постоянное увеличение вычислительной мощности, следовательно, у нас всё больше разнообразных оптимизаций, которые мы можем комбинировать различным способом.
  • Мы избавляемся от рутины, которая проявляется в оптимизации каждой отдельной валюты. Система сама оптимизирует всё оптимальным образом, вам остаётся лишь выбрать понравившееся.

Столп 2: Диверсификация

Диверсификация — один из самых сильных методов повышения стабильности торговли. Он позволяет:

  • Выравнивать кривую прибыли.
  • Снижать просадки.
  • Безопасно увеличивать частоту сделок.

Большинство роботов торгуют одной или несколькими заранее заданными валютными парами. Такая «диверсификация» минимальна и почти не даёт эффекта. Мой робот это исправляет достаточно легко:

  • Торгует всеми валютными парами одновременно, максимально усиливая эффект диверсификации.
  • Автоматически распределяет объём сделок так, чтобы каждая пара давала равномерный вклад.

Это исключает ситуацию, когда весь риск сосредоточен на одном инструменте. Система распределения работает полностью автоматически.

Столп 3: Торговля портфелем и дополнительные режимы

Когда мы распределяем торговые объёмы между множеством валютных пар и периодов графиков, появляется возможность применять портфельные эффекты — что-то вроде «тонкой настройки» стратегии. Это означает ровно следующее:

  • Можно усиливать хеджирование, учитывая состав валют в торговых инструментах.
  • Можно усиливать влияние отдельных валют либо, наоборот, компенсировать его.
  • Можно включать дополнительные торговые режимы.

Среди таких режимов есть:

  • Мартингейл.
  • Усреднение.
  • Долгосрочное удержание позиций.
  • Торговля на положительных свопах.
  • Расширенные фильтры.

При торговле большим числом валютных пар одновременно такие подходы становятся гораздо безопаснее, поскольку риски распределяются по всему портфелю. Все дополнительные режимы описаны во вводном инструктаже. Ссылку на него можно найти в самом начале.


Отзывы 5
Mike
58
Mike 2025.11.25 17:22 
 

The EA has advanced, comprehensive trading capabilities; it's fantastic to be able to use all of this.

lisi 7887
1574
lisi 7887 2025.11.28 08:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

latinobabypippo
244
latinobabypippo 2025.11.26 18:38 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Roberto Cik
25
Roberto Cik 2025.11.26 18:23 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ricardo Rufino
48
Ricardo Rufino 2025.11.26 10:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mike
58
Mike 2025.11.25 17:22 
 

The EA has advanced, comprehensive trading capabilities; it's fantastic to be able to use all of this.

Evgeniy Ilin
37525
Ответ разработчика Evgeniy Ilin 2025.11.25 17:26
Thank you very much for your support—I will continue developing the product.
