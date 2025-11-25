Neon Shadow EA MT5

Краткий инструктаж по правильному использованию робота

Правильное использование робота подразумевает использование "DYNAMIC" режима торговли. По умолчанию у вас включён "STATIC", поскольку есть специфика площадки mql5, которая требует, чтобы с настройками по умолчанию была вшита стратегия, которая работает сразу и без предварительных настроек. С учётом сказанного в начале, мы опускаем всё, что касается вшитой стратегии, и рассматриваем краткий способ запуска "DYNAMIC" режима.

Чтобы начать, следует понять основу. Робот читает ".txt" настройки из папки, которую вы сами должны создать. После создания папки в неё нужно складывать ".txt" настройки из моего Telegram-канала. Создать папку вы должны в определённой директории:

%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files



Строка выше — это универсальный путь в Windows-среде к специальной директории, к которой имеют доступ все терминалы MetaTrader 4/5, установленные на вашем домашнем компьютере или VPS. Перейти в данную директорию можно, открыв проводник Windows, или иным другим доступным вам способом. Данный путь нужно ввести в адресную строку и нажать "Enter" — так вы автоматически попадёте в эту директорию. Вы уже почти завершили настройку. Попав в эту директорию, вам лишь нужно создать в ней папку с именем, которое написано во входной переменной "Subfolder In Files Folder". По умолчанию это значение у вас будет равным:

WorkDirectory1

Можно создать и другие папки с другими именами и настроить робот на работу с любой из этих папок, просто меняя её имя в настройках робота, но это опционально и по вашему желанию. Есть и более расширенные способы создания рабочих директорий, которые описаны в полном вводном инструктаже, ссылка на который есть в самом начале. После создания папки вы можете тестировать робот в тестере стратегий или торговать на реальном либо демо-счёте, предварительно положив в эту папку хотя бы один ".txt" файл настроек из моего Telegram-канала. После того как научитесь использовать ".txt" настройки, изучайте режимы работы робота. Тестер стратегий вам в этом поможет. И да, не забывайте, что настройки, которые вы скачали, быстро теряют актуальность. Для их освежения пользуйтесь кнопкой "actualize", которая располагается прямо на графическом интерфейсе робота.